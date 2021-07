Die Nakba und das polnische Gesetz von Gilad Atzmon

Quelle: Almayadeen.net

Israel scheint verärgert über ein neues polnisches Gesetz zu sein, das eine 30-jährige Frist für Juden setzt, um beschlagnahmtes Eigentum wiederzuerlangen. Das Gesetz muss noch vom polnischen Senat verabschiedet werden, doch israelische Beamte bezeichnen es bereits als “Holocaust-Gesetz”. Sie bestehen darauf, dass es “unmoralisch” und “eine Schande” sei.

Letzte Woche bestand der israelische Außenminister Yair Lapid darauf, dass das Gesetz “eine Schande ist, die die Schrecken oder die Erinnerung an den Holocaust nicht auslöschen wird.”

Ich kann nicht erkennen, welcher Teil der Gesetzgebung die Erinnerung und die Schrecken des Holocausts auslöscht. Ich denke sogar, dass der plumpe Versuch, im Namen einer menschlichen Tragödie Milliarden von Dollar aus Polen herauszupressen, einen nachteiligen Einfluss auf dieses historische Kapitel und die Art und Weise, wie es erinnert wird, haben könnte.

Die Polen haben es nicht gebilligt, dass sich der jüdische ‘Staat’ in ihre inneren Angelegenheiten einmischt. Am Freitag schlug Polens Premierminister Mateusz Morawiecki auf Lapid zurück und betonte: “Ich kann nur sagen, solange ich Premierminister bin, wird Polen nicht für deutsche Verbrechen bezahlen: Weder mit Zloty, noch mit Euro, noch mit Dollar.”

Polens Außenminister schloss sich Morawieckis Position an und bezeichnete Lapids Äußerungen als unangebracht. “Polen ist keineswegs verantwortlich für den Holocaust, eine Gräueltat, die von den deutschen Besatzern auch an polnischen Bürgern jüdischer Herkunft begangen wurde.”

Am Wochenende schien die Krise zu eskalieren. Am Sonntag luden Polen und Israel den Botschafter des jeweils anderen Landes zu einem Treffen ein, da sich der Riss zwischen den beiden Ländern nicht zu kitten schien.

Ich bin nicht in der Position, zu beurteilen, was in Sachen Restitution richtig und wer falsch liegt. Angenommen, die neue polnische Gesetzgebung ist “eine schreckliche Ungerechtigkeit und Schande, die die Rechte der Holocaust-Überlebenden und ihrer Erben verletzt”, wie Lapid sagt. In diesem Fall sollten wir auch erwarten, dass Lapid die Palästinenser, ihr Recht auf Rückkehr und ihr Recht, für die kolossalen Verbrechen, die 1948 und danach an ihnen begangen wurden, entschädigt zu werden, vehement unterstützt.

Im Jahr 1948 wurden mehr als 700.000 Palästinenser (die überwiegende Mehrheit der einheimischen Palästinenser) durch den neu geborenen jüdischen Staat ethnisch gesäubert. Dieses katastrophale, rassistisch motivierte Verbrechen (das eine lange Liste von Massakern beinhaltete) wird die Nakba genannt. Sie fand weniger als vier Jahre nach der Befreiung von Auschwitz statt.

Während des Krieges von 1948 und kurz danach löschte das junge Israel palästinensische Städte und Dörfer aus. Anschließend hinderte es die Palästinenser mit Hilfe von Gesetzen daran, in ihre Häuser zurückzukehren, und wandte alle möglichen Mittel an, um ihren Besitz zu plündern und die wenigen Palästinenser zu enteignen, die sich an ihr Land klammerten. Dennoch hat Israel nie seine ursprüngliche Sünde der ethnischen Säuberung zugegeben.

Unter Berufung auf eine moralische Sache behauptet Israel, jüdische Forderungen nach Restitution in Polen zu vertreten. Ich frage mich, sollte nicht die gleiche Regel auf die Palästinenser angewendet werden? Sollte Israel nicht das gleiche moralische Gesetz ins Spiel bringen und das Recht der Palästinenser auf ihr Land, ihre Dörfer, Städte, Felder und Obstgärten anerkennen?

In Polen war es Nazi-Deutschland, das eine Katastrophe über das Judentum des Landes brachte. In Palästina waren es die jungen IDF und jüdische paramilitärische Gruppen, die kolossale Verbrechen gegen die einheimische Bevölkerung begingen. Während Nazi-Deutschland 1945 aufhörte zu existieren, ist die IDF immer noch bei uns. Die Arbeitspartei (die direkt die erste israelische Regierung bildete) ist immer noch aktiv und ist sogar Mitglied der aktuellen Regierungskoalition. Die Likud-Partei, die aus der Irgun und der Stern-Bande (beide mitschuldig an einigen der brutalsten Massaker in Palästina) hervorgegangen ist, ist mit Abstand die größte Partei in der israelischen Knesset. Die israelischen und zionistischen Institutionen, die für das Verbrechen von 1948 verantwortlich waren, haben nie aufgehört zu existieren. Sie haben sich nie zu ihren Verbrechen bekannt, geschweige denn sie bereut.

Die Überlebenden des Holocaust wurden auf verschiedene Weise für das Verbrechen entschädigt, das von Europäern an ihnen begangen wurde. Israel profitierte von einem großen Reparationsabkommen mit der deutschen Regierung. Die Palästinenser hingegen leben immer noch in Freiluftgefängnissen und Flüchtlingslagern, sind Blockaden und ständigen Misshandlungen ausgesetzt.

Die Zeit ist reif für Israel, sich zu seiner grausamen Vergangenheit zu bekennen. Inzwischen sollte Israel akzeptieren, dass die palästinensische Sache nicht verblasst oder sich in Luft auflöst. Wenn Israel eine Versöhnung mit der Region anstrebt, muss es zuerst für sich selbst den moralischen Kodex anwenden, den es von Polen verlangt. Übersetzt mit Deepl.com