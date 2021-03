Bild: Palestinian, Israeli, and foreign activists lift banners and placards during a demonstration against Israeli occupation and settlement activity in the Palestinian Territories and east Jerusalem, in Jerusalem’s Palestinian Sheikh Jarrah neighbourhood, on March 19, 2021 [AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images]

The Nakba of Sheikh Jarrah: How Israel uses ‘the law’ to ethnically cleanse East Jerusalem A Palestinian man, Atef Yousef Hanaysha, was killed by Israeli occupation forces on 19 March during a weekly protest against illegal Israeli settlement expansion in Beit Dajan, near Nablus, in the northern West Bank. Although tragic, this news reads like a routine item from occupied Palestine, where the shooting and killing of unarmed protesters is part of the daily reality.

Die Nakba von Sheikh Jarrah: Wie Israel “das Gesetz” benutzt, um Ost-Jerusalem ethnisch zu säubern

Von Ramzy Baroud

23. März 2021

Ein palästinensischer Mann, Atef Yousef Hanaysha, wurde am 19. März während eines wöchentlichen Protestes gegen die illegale israelische Siedlungserweiterung in Beit Dajan, in der Nähe von Nablus, im nördlichen Westjordanland, von israelischen Besatzungskräften getötet. Obwohl tragisch, liest sich diese Nachricht wie eine Routinemeldung aus dem besetzten Palästina, wo das Erschießen und Töten von unbewaffneten Demonstranten Teil der täglichen Realität ist. Diese Realität ist jedoch Teil einer größeren, unheimlicheren Entwicklung.

Seit der rechtsgerichtete israelische Premierminister Benjamin Netanjahu im September 2019 seine Absicht verkündete, fast ein Drittel des besetzten palästinensischen Westjordanlandes formell und illegal zu annektieren, sind die Spannungen hoch geblieben. Die Tötung von Hanaysha ist nur die Spitze des Eisbergs. Im besetzten Ost-Jerusalem und im Westjordanland ist bereits ein massiver Kampf im Gange. Auf der einen Seite führen israelische Soldaten, Armee-Bulldozer und illegale, bewaffnete jüdische Siedler tägliche Einsätze durch, um palästinensische Familien zu vertreiben, Bauern zu verdrängen, Obstgärten zu verbrennen, Häuser abzureißen und Land zu beschlagnahmen. Auf der anderen Seite wehrt sich die palästinensische Zivilbevölkerung, oft unorganisiert, ungeschützt und führerlos.

Die territorialen Grenzen dieses Kampfes liegen größtenteils im besetzten Ost-Jerusalem und im so genannten “Gebiet C” des Westjordanlandes – das fast 60 Prozent der Gesamtfläche des besetzten Gebietes umfasst – das unter vollständiger und direkter israelischer Militärkontrolle steht. Kein anderer Ort repräsentiert den perfekten Mikrokosmos dieses ungleichen Krieges als das Viertel Sheikh Jarrah im besetzten Ost-Jerusalem.

Am 10. März veröffentlichten vierzehn palästinensische und arabische Organisationen einen “gemeinsamen dringenden Appell an die Sonderverfahren der Vereinten Nationen zu Zwangsräumungen in Ost-Jerusalem”, um die israelischen Zwangsräumungen in diesem Gebiet zu stoppen. Aufeinanderfolgende Entscheidungen israelischer Gerichte haben den Weg für die israelische Armee und Polizei geebnet, fünfzehn palästinensische Familien – 37 Haushalte mit etwa 195 Personen – im Karm Al-Ja’ouni-Gebiet in Sheikh Jarrah sowie im Batn Al-Hawa-Viertel in der Stadt Silwan zu vertreiben.

Diese bevorstehenden Zwangsräumungen sind nicht die ersten und werden auch nicht die letzten sein. Israel besetzte das palästinensische Ost-Jerusalem im Juni 1967 und annektierte es formell, wenn auch illegal, im Jahr 1980. Seitdem hat die israelische Regierung internationale Kritik an der Besatzung vehement zurückgewiesen und stattdessen erklärt, Jerusalem sei die “ewige und ungeteilte Hauptstadt Israels”.

Um sicherzustellen, dass die Annexion der Stadt unumkehrbar ist, genehmigte die israelische Regierung den Masterplan 2000, einen massiven Plan, der die Grenzen der Stadt so neu ordnen sollte, dass eine dauerhafte demografische Mehrheit der israelischen Juden auf Kosten der einheimischen Bewohner der Stadt gewährleistet ist. Der Masterplan war nichts anderes als eine Blaupause für eine staatlich geförderte ethnische Säuberung, die die Zerstörung tausender palästinensischer Häuser und die anschließende Vertreibung zahlreicher Familien zur Folge hatte.

Während die Schlagzeilen in den Nachrichten die regelmäßigen Vertreibungen palästinensischer Familien in Sheikh Jarrah, Silwan und anderen Teilen Ost-Jerusalems gelegentlich so darstellen, als handele es sich lediglich um Gegenforderungen zwischen palästinensischen Bewohnern und jüdischen Siedlern, ist die Geschichte in Wirklichkeit eine umfassendere Darstellung der modernen Geschichte Palästinas. In der Tat erleben die unschuldigen Familien, denen nun “das unmittelbare Risiko einer Zwangsräumung” droht, den Alptraum ihrer Vorfahren von der Nakba, der vorsätzlichen ethnischen Säuberung des historischen Palästina im Jahr 1948, erneut.

Zwei Jahre nachdem die Ureinwohner des historischen Palästinas ihrer Häuser und ihres Landes beraubt und ethnisch gesäubert wurden, erließ Israel das so genannte Absentees’ Property Law von 1950. Das Gesetz, das keine rechtliche oder moralische Gültigkeit hat, gewährte dem Staat einfach das Eigentum der Palästinenser, die vertrieben wurden oder vor dem Krieg geflohen sind, um damit zu tun, was ihm gefällt. Da diese “abwesenden” Palästinenser niemals ihr legitimes Recht auf Rückkehr, wie es im internationalen Recht verankert ist, ausüben durften, war das israelische Gesetz staatlich sanktionierter Diebstahl im großen Stil. Es zielte letztlich auf zwei Ziele ab: sicherzustellen, dass palästinensische Flüchtlinge nicht zurückkehren oder versuchen, ihr gestohlenes Eigentum in Palästina einzufordern; und Israel ein legales Feigenblatt zu geben, um palästinensisches Land und Häuser dauerhaft zu konfiszieren.

Die israelische militärische Besetzung des restlichen historischen Palästinas im Jahr 1967 erforderte aus israelischer kolonialer Sicht die Schaffung neuer Gesetze, die es dem Staat und dem illegalen Siedlungsunternehmen erlauben würden, noch mehr palästinensischen Besitz zu beanspruchen. Dies geschah 1970 in Form des Gesetzes über Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten. Nach dem neuen Rechtsrahmen war es nur israelischen Juden erlaubt, verlorenes Land und Eigentum in palästinensischen Gebieten zu beanspruchen.

Viele der Vertreibungen in Ostjerusalem finden im Rahmen dieser drei miteinander verbundenen und seltsamen rechtlichen Argumente statt: dem Gesetz über das Eigentum von Abwesenden, dem Gesetz über Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten und dem Masterplan 2000. Wenn wir sie zusammen verstehen, können wir die Natur des israelischen kolonialen Schemas in Ostjerusalem leicht entschlüsseln, in dem israelisch-jüdische Individuen in Koordination mit Siedlerorganisationen zusammenarbeiten, um die Vision des Staates zu erfüllen.

In ihrem gemeinsamen Appell beschreiben palästinensische Menschenrechtsorganisationen, wie der Strom der von israelischen Gerichten erlassenen Räumungsbefehle in den Bau illegaler jüdischer Siedlungen mündet. Konfiszierte palästinensische Grundstücke werden in der Regel an eine Abteilung innerhalb des israelischen Justizministeriums übertragen, die israelische Generalverwahrstelle. Diese verwahrt diese Grundstücke, bis sie von israelischen Juden beansprucht werden, in Übereinstimmung mit dem Gesetz über Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten von 1970. Sobald israelische Gerichte die Rechtsansprüche jüdischer Individuen auf das konfiszierte palästinensische Land anerkennen, übertragen diese Individuen oft ihre Eigentumsrechte oder die Verwaltung an Siedlerorganisationen. Letztere nutzen das neu erworbene Land in kürzester Zeit, um bestehende Siedlungen zu erweitern oder neue zu gründen. Alle Siedlungen sind natürlich nach internationalem Recht illegal.

Während der israelische Staat behauptet, eine unparteiische Rolle in diesem Schema zu spielen, ist er tatsächlich der Vermittler des gesamten Prozesses. Das Endergebnis manifestiert sich in der stets vorhersehbaren Szene, in der eine israelische Flagge triumphierend über einem palästinensischen Haus gehisst wird und eine palästinensische Familie ein Zelt von der UN und ein paar Decken erhält.

Während das obige Bild also von einigen als ein weiteres routinemäßiges, alltägliches Ereignis abgetan werden kann, ist die Situation im besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem extrem brisant geworden. Die Palästinenser haben das Gefühl, dass sie nichts mehr zu verlieren haben, und Netanyahus Regierung ist ermutigter denn je. Die Tötung von Atef Hanaysha und anderen wie ihm ist nur der Anfang einer bevorstehenden und weitreichenden Konfrontation. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...