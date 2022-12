https://caitlinjohnstone.com/2022/12/01/nato-exists-to-solve-the-problems-created-by-natos-existence/



Die NATO existiert, um die Probleme zu lösen, die durch die Existenz der NATO entstanden sind

von Caitlin Johnstone

01. Dezember 2022

Die NATO hat ihre Entschlossenheit bekräftigt, die Ukraine schließlich in ihre Mitgliedschaft aufzunehmen. Bei einem Treffen der Außenminister der Allianz am vergangenen Dienstag in Bukarest, Rumänien, erneuerte sie ihr Bekenntnis von 2008 zu diesem Ziel.

Dave DeCamp von Antiwar schreibt:

Die rumänische Stadt war der Ort, an dem die NATO der Ukraine 2008 das Versprechen gab. Damals räumten US-Beamte ein, dass der Versuch, das Land in das Bündnis aufzunehmen, einen Krieg in der Region auslösen könnte.

“Wir haben die Entscheidung 2008 auf dem Gipfel in Bukarest getroffen”, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstag. “Ich war dort … als Vertreter Norwegens als Premierminister. Ich erinnere mich sehr gut an die Beschlüsse. Wir stehen zu diesen Beschlüssen. Die Tür der NATO ist offen.”

In einer gemeinsamen Erklärung erklärten die NATO-Außenminister, darunter Außenminister Antony Blinken, dass sie die Beschlüsse des Bukarester Gipfels von 2008 “bekräftigen”.

Wie jedoch Philippe Lemoine vom Center for the Study of Partisanship and Ideology kürzlich erklärte, handelt es sich dabei um eine völlig falsche Darstellung, bei der frühere Äußerungen Putins aus dem Kontext gerissen werden müssen, in dem sie gemacht wurden. Viele westliche Experten haben schon seit Jahren davor gewarnt, dass die NATO-Erweiterung zu einem Konflikt führen würde, wie wir ihn heute erleben, und sie hatten natürlich Recht.

Der jüngste Vorstoß zur Erweiterung der NATO in der Ukraine zusammen mit Staaten wie Finnland und Schweden, der mit der “russischen Aggression” begründet wird, ist ein gutes Beispiel für das, was Professor Richard Sakwa das “verhängnisvolle geografische Paradoxon” genannt hat: dass die NATO existiert, um die durch ihre Existenz geschaffenen Risiken zu bewältigen. Wie der verstorbene Wissenschaftler für die Beziehungen zwischen den USA und Russland Stephen Cohen bereits Jahre vor dem Ausbruch der Ukraine-Krise im Jahr 2014 erklärte, sieht Moskau die NATO als “amerikanische Einflusssphäre” und die Erweiterung der NATO und des NATO-Einflusses als Erweiterung dieser Sphäre. Es reagiert darauf mit Feindseligkeit, so wie die USA auf den Aufbau aggressiver Militärbündnisse durch China oder Russland an ihren Grenzen reagieren würden, und zwar wohl mit weitaus mehr Zurückhaltung als die USA.

Zu den weiteren künftigen Beispielen für das verhängnisvolle geografische Paradoxon der Sakwa dürfte der Vorstoß gehören, die NATO zu einem Bündnis umzugestalten, das sich der “Eindämmung” Chinas widmet, was natürlich bedeutet, Chinas Aufstieg auf der Weltbühne zu stoppen und darauf hinzuarbeiten, es einzuschränken, zu balkanisieren und zu usurpieren. Ein kürzlich erschienener Artikel der Financial Times mit dem Titel “Washington erhöht den Druck auf europäische Verbündete, um die Haltung gegenüber China zu verschärfen” liefert neue Details zu dieser Agenda:

Die USA drängen die europäischen Verbündeten, eine härtere Haltung gegenüber Peking einzunehmen, da sie versuchen, ihre Führungsrolle in der Ukraine auszunutzen, um mehr Unterstützung von den Nato-Ländern für ihre Bemühungen zu erhalten, China im indopazifischen Raum entgegenzutreten.

Nach Angaben von Personen, die mit den Gesprächen zwischen den USA und ihren Nato-Verbündeten vertraut sind, hat Washington in den letzten Wochen bei den Mitgliedern des transatlantischen Bündnisses darauf hingewirkt, ihre Sprache gegenüber China zu verschärfen und konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um Peking zu bremsen.

US-Präsident Joe Biden bezeichnete zu Beginn seiner Amtszeit die Bekämpfung Chinas als sein wichtigstes außenpolitisches Ziel, aber seine Bemühungen wurden durch die Konzentration auf Russlands Einmarsch in der Ukraine im Februar erschwert.

Da sich der Einmarsch des russischen Präsidenten Wladimir Putin nun aber bereits im zehnten Monat befindet, unternimmt Washington gezielte Anstrengungen, um China wieder auf die Tagesordnung der Nato zu setzen, so die Personen.

Die “Nordatlantik”-Vertragsorganisation hat China zum ersten Mal im Juni dieses Jahres zu ihren Sicherheitsbedenken hinzugefügt, und seither hat sie einen wütenden Vorstoß Washingtons erlebt, die Aggressionen gegen Peking zu verstärken. Ein weiterer Artikel der Financial Times mit dem Titel “Nato hält erste engagierte Gespräche über Chinas Bedrohung Taiwans ab” beschreibt ein Treffen zwischen den Mitgliedern der Allianz im vergangenen September:

Sie diskutierten auch darüber, wie die Nato Peking auf die potenziellen Folgen einer Militäraktion aufmerksam machen sollte – eine Debatte, die nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine an Bedeutung gewonnen hat und bei der sich die Frage stellt, ob der Westen in seinen Warnungen an Moskau hart genug war.

Die USA haben ihre Verbündeten, insbesondere in Europa, aufgefordert, sich stärker auf die Bedrohung Taiwans zu konzentrieren, da die Sorge wächst, dass der chinesische Präsident Xi Jinping die Anwendung von Gewalt gegen die Insel anordnen könnte.

Hochrangige US-Militäroffiziere und Beamte haben mehrere mögliche Zeitpläne für militärische Maßnahmen ins Spiel gebracht, wobei einige darauf bedacht sind, die Dringlichkeit zu erhöhen, um sicherzustellen, dass Washington und seine Verbündeten vorbereitet sind.

Einige bemerken, dass Washingtons Eifer, das Gefühl der Dringlichkeit” an dieser Front zu erhöhen, leicht zu einer provokativen Wirkung führen kann, die als selbsterfüllende Prophezeiung dient.

Bonnie Glaser, Direktorin des Asienprogramms des German Marshall Fund of the United States, erklärte vor einem Monat gegenüber Bloomberg, dass Washingtons Eile, alle auf einen weiteren großen Konflikt vorzubereiten, “am Ende den Krieg provozieren könnte, den wir verhindern wollen”.

“Die NATO sollte in ASFP umbenannt werden: Allianz für selbsterfüllende Prophezeiungen”, twitterte der Kommentator Arnaud Bertrand zu den Diskussionen der Allianz über Taiwan.

“Ein Verteidigungsbündnis ist nicht darauf aus, sich mit einem Land auf einem anderen Kontinent anzulegen”, twitterte Branko Marcetic von Jacobin. Dies ist ein klassischer Fall von “Mission Creep” seitens der NATO – oder, genauer gesagt, von Washington.

Wenn man all die leeren Erzählungen beiseite lässt und es wirklich auf die rohe Sprache des tatsächlichen Verhaltens herunterbricht, scheint die Existenz der NATO wirklich auf dem Zirkelschluss zu beruhen, dass es ohne die NATO niemanden gäbe, der die Welt vor den Folgen der NATO-Aktionen schützen könnte. Sie tut alles, um mächtige Staaten zu bedrohen, und rechtfertigt dann ihre Existenz durch deren Reaktionen auf diese Drohungen. Sie ist eine sich selbst leckende Eistüte, oder, wenn Sie es vorziehen, ein sich selbst leckender Stiefel.

Und das alles geschieht in einer Zeit, in der bekannt wird, dass die europäischen Länder anfangen zu bemerken, dass sie viel mehr von den Kosten von Washingtons Stellvertreterkrieg in der Ukraine tragen als die USA, während die USA alle Gewinne einstreichen. In einem Artikel mit dem Titel “Europa beschuldigt die USA, vom Krieg zu profitieren”, berichtet Politico:

Hochrangige europäische Beamte sind wütend auf die Regierung von Joe Biden und werfen den Amerikanern nun vor, ein Vermögen mit dem Krieg zu verdienen, während die EU-Länder darunter leiden.

“Wenn man es nüchtern betrachtet, ist das Land, das am meisten von diesem Krieg profitiert, die USA, weil sie mehr Gas und zu höheren Preisen verkaufen und weil sie mehr Waffen verkaufen”, so ein hoher Beamter gegenüber POLITICO.

Die brisanten Äußerungen, die öffentlich und privat von Beamten, Diplomaten und Ministern aus anderen Ländern unterstützt wurden, folgen auf die wachsende Wut in Europa über amerikanische Subventionen, die die europäische Industrie zu ruinieren drohen.

Washington geht derzeit extreme Risiken ein und verärgert Verbündete, weil es für die Erhaltung der unipolaren Hegemonie der USA um alles oder nichts geht. Wie Ted Snider von Antiwar in einem kürzlich erschienenen Artikel erklärt, ging es bei dem US-Proxy-Krieg in der Ukraine nie wirklich um die Ukraine, und letztlich auch nicht um Russland. Langfristig ging es bei diesem Patt immer um China und um den verzweifelten Versuch des US-Imperiums, seine unangefochtene Vorherrschaft auf diesem Planeten zu erhalten.

“Beim Krieg in der Ukraine ging es immer um größere Ziele der USA”, schreibt Snider. “Es ging immer um den amerikanischen Ehrgeiz, eine unipolare Welt aufrechtzuerhalten, in der sie die einzige polare Macht im Zentrum und an der Spitze der Welt sind.”

“Die Ereignisse in der Ukraine im Jahr 2014 markierten das Ende der unipolaren Welt der amerikanischen Hegemonie”, sagt Snider. “Russland zog den Schlussstrich und behauptete sich als neuer Pol in einer multipolaren Weltordnung. Deshalb ist der Krieg nach den Worten des Außenministeriums ‘größer als die Ukraine’. Er ist größer als die Ukraine, weil er in den Augen Washingtons der Kampf um die US-Hegemonie ist”.

“Wenn es bei der Ukraine um Russland geht, geht es bei Russland um China”, schreibt Snider. “Das ‘Russland-Problem’ bestand schon immer darin, dass es unmöglich ist, China zu konfrontieren, wenn China Russland hat: Es ist nicht wünschenswert, beide Supermächte gleichzeitig zu bekämpfen. Wenn also das langfristige Ziel darin besteht, eine Herausforderung der von den USA geführten unipolaren Welt durch China zu verhindern, muss Russland zunächst geschwächt werden.”

Snider zitiert Lyle Goldstein, einen Gastprofessor an der Brown University, der sagt: “Um ihre hegemoniale Position aufrechtzuerhalten, unterstützen die USA die Ukraine, um einen hybriden Krieg gegen Russland zu führen… Der Zweck ist, Russland zu treffen, Europa einzudämmen, ‘Verbündete’ zu entführen und China zu bedrohen.”

Da die Welt immer multipolarer wird und die Sicherung der totalen Kontrolle immer unwahrscheinlicher erscheint, kämpft das Imperium mehr und mehr wie ein Boxer in den letzten Runden, der schon den ganzen Kampf über auf den Punktzetteln steht: Es geht mehr Risiken ein, wirft wilde Heumacher und zieht die Möglichkeit einer K.o.-Niederlage der Gewissheit einer Niederlage vor.

Wir befinden uns am gefährlichsten Punkt in der missbräuchlichen Beziehung der Menschheit zur unipolaren Vorherrschaft der USA, und zwar aus demselben Grund, aus dem der gefährlichste Punkt im Leben einer misshandelten Ehefrau genau dann ist, wenn sie versucht zu fliehen. Das Imperium ist bereit, schreckliche und riskante Dinge zu tun, um die Kontrolle zu behalten. “Wenn ich dich nicht haben kann, kann es niemand” ist ein Satz, den man zu einer Ehefrau oder zur Welt sagen kann.

Es war noch nie so wichtig wie heute, sich diesen Größenwahnsinnigen und ihren nuklearen Angstspielen entgegenzustellen. Übersetzt mit Deepl.com

