Die Neokonservativen bereiten die Welt auf einen Atomkrieg vor

Von Paul Craig Roberts



4. Mai 2022

Oliver Stone schreibt auf Facebook, dass die wütende anti-russische Propaganda die Voraussetzungen für eine nukleare Explosion unter falscher Flagge mit geringer Sprengkraft in der Ukraine geschaffen hat, die die Welt als das Werk Russlands zu interpretieren gelernt hat. Der Erfolg von Washingtons Wahrnehmungskrieg und die Sättigung des CNN/Fox-Senders mit Verurteilungen Russlands könnten zu der Hoffnung führen, dass ein nukleares Ereignis unter falscher Flagge Putins Regierung stürzen würde. Ein neuer Jelzin würde Russland wieder unter die Kontrolle Washingtons bringen und China allein als nächstes Ziel übrig lassen. Ein solches Ereignis ist kein Hirngespinst. Es ist Ausdruck von Stones Verständnis für das Engagement der Neokonservativen für Washingtons Hegemonie. Biden hat deutlich gemacht, dass sie sich im Krieg mit Russland befinden und die Ukraine als Stellvertreter benutzen, mit dem Ziel, Russland zu schwächen und Putin zu beseitigen. Siehe unter dem Artikel.

Ein Ereignis unter falscher Flagge ist nicht der einzige Weg zu einem Atomkrieg. Die Ausweitung der NATO auf Finnland und Schweden ist ein weiterer. Washington setzt die Regierungen nicht nur unter Druck, die NATO-Mitgliedschaft zu beantragen, sondern besticht auch schwedische und finnische Regierungsbeamte, dies zu tun.

Denken Sie einen Moment über diese NATO-Erweiterung nach. Ein Grund für Russlands Intervention in der Ukraine ist die strikte Weigerung Washingtons und der NATO, Russlands Sicherheitsbedenken ernst zu nehmen. Die Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO ist für Russland völlig inakzeptabel, warum wurde sie also vorangetrieben? Warum sollte man angesichts der Tatsache, dass der Konflikt durch das Eingreifen des Westens in der Ukraine außer Kontrolle zu geraten droht, noch Benzin ins Feuer gießen, indem man Schweden und Finnland in die NATO holt? Derzeit sind Skandinavien und die baltischen Staaten Atomwaffenfrei. Der Beitritt Finnlands zur NATO würde die NATO näher an die russische Grenze bringen, eine Entwicklung, die der Kreml als inakzeptabel bezeichnet hat. Durch weitere Provokationen weiten Washington und die NATO absichtlich einen Konflikt aus, der absichtlich provoziert wurde.

Es ist eindeutig unverantwortlich, dass Finnland und Schweden die Lage durch ihren NATO-Beitritt weiter destabilisieren. Dmitri Medwedew hat deutlich gemacht, dass eine NATO-Mitgliedschaft das Ende des Atomwaffen freien Baltikums bedeuten würde. Mehr NATO an Russlands Grenze schafft ein Ungleichgewicht, das Russland mit der Stationierung von Hyperschallraketen ausgleichen müsste. Wie ist es möglich, dass die Regierungen Finnlands und Schwedens die NATO-Mitgliedschaft als einen Zuwachs an Sicherheit betrachten, wenn dies zur Folge hat, dass ihre Länder mit Atomwaffen beschossen werden? Finnland und Schweden sind nicht in Gefahr, von Russland angegriffen zu werden, wenn sie nicht der NATO beitreten. Niemand, der bei klarem Verstand ist, würde die NATO-Mitgliedschaft Finnlands und Schwedens als etwas anderes als einen rücksichtslosen Akt der Destabilisierung betrachten. Wie die Schweiz haben auch Finnland und Schweden von ihrer Neutralität profitiert. Es ist unsinnig, dass sie sich zu nuklearen Zielen machen wollen.

Jeder muss verstehen, dass die Hegemonieideologie der Neokonservativen eine expansionistische Ideologie ist, wie der ursprüngliche internationale Kommunismus des 20. Jahrhunderts. Es ist das amerikanische Imperium, das sich nach Russland ausdehnt, nicht Russland, das in den Westen expandiert. Es ist wirklich erstaunlich, wie weit die anti-russische Propaganda von der Wahrheit entfernt ist. Früher oder später wird der Kreml begreifen, dass Russlands Feinde die amerikanischen Neokonservativen sind und dass der Druckpunkt auf die Neokonservativen Israel ist.

Wie meine Leser wissen, bin ich seit Jahren besorgt darüber, dass Russlands zurückhaltende Reaktion auf Provokationen zu immer gefährlicheren Provokationen führt, die schließlich das Armageddon über uns bringen werden. Kürzlich habe ich gesehen, dass die chinesische Regierung ähnlich denkt, als ein chinesischer Sprecher sagte, dass China keine Provokationen Washingtons akzeptieren kann, da das Ergebnis mehr und schlimmere Provokationen wären.

Die Politik des Kremls, sich auf Vernunft, Verhandlungen und guten Willen zu verlassen, wurde vom Westen nicht erwidert. Die begrenzte Militäroperation des Kremls in der Ukraine war nicht heftig genug, um den Westen davon zu überzeugen, seine Politik der Provokation aufzugeben. Es scheint, dass Washington seine Provokationen fortsetzen wird, bis die tödliche Grenze überschritten ist. Übersetzt mit Deepl.com

Der US-amerikanische Regisseur und Autor, Oliver Stone zählt seit den 1980er Jahren zu den innovativsten und meist diskutierten Filmemachern, der vor allem für politische Filme bekannt wurde.

Oliver Stone schreibt am 2. Mai auf Facebook:

— Neocon-Ziele — Ich verfolge die Situation in der Ukraine seit 2014 mit Robert Parry als Lehrer. Ich habe die Verbrennungen in Odessa verfolgt, die Verfolgung ohne legale Rechte und die Morde von Journalisten, Bürgermeister, Politikern und Bürgern. Ich habe das Verbot der wichtigsten Oppositionspartei verfolgt, die höhere Umfragen hatte als die Selenskyjy-Regierung. Ich bin schockiert über den schieren Hass, der gegen die russisch-ukrainische Minderheit geäußert wurde. Es ist eine lange und traurige Geschichte, die sich aus dem Putsch 2014, der von den USA mitentwickelt wurde, der der Ukraine ihre Neutralität beraubt und sie lautstark anti-russisch gemacht hat; in den acht Jahren seitdem wurden etwa 14.000 unschuldige Menschen in der Ukraine getötet, nichts davon wurde ernsthaft von unseren Medien berichtet. Ich habe in den letzten Wochen mit wachsender Angst beobachtet, wie Victoria Nuland wieder aus heiterem Himmel auftauchte und die Russen und uns – das Zielpublikum – warnte, dass wenn die Russen eine Atombombe jeglicher Art benutzen, es die Hölle zu bezahlen geben geben wird. Dies wurde in den folgenden Tagen von einer Vielzahl von Verwaltungsbeamten und Fernsehsendern schnell aufgegriffen, was dieselbe Idee verstärkt – Russland wird nuklear. All das kommt wegen Putins Wiederholung der russischen Atompolitik, die übrigens nicht so aggressiv ist wie unsere atomare Haltung. Das hat mich gefragt, warum das immer und immer wieder wiederholen? Zunächst gab es alle Anklagen für Kriegsverbrechen, die schnell und wütend kamen und ernsthafte Ermittlungen und Beweise bedürfen. Infolgedessen frage ich mich, ob die USA irgendwo in der Donbass-Region die Bühne für eine nukleare Explosion mit niedrigem Ertrag, unbekannter Herkunft, schaffen, bei der Tausende von Ukrainer getötet werden? Natürlich, wenn das passieren würde, Gott bewahre, würden alle Augen der Welt trainiert, wie ein Pavlow-Hund, Russland verantwortlich zu machen. Diese Schuld wurde bereits im Voraus eingerichtet, unabhängig davon, wer das Gerät gestartet hat. Diese Nutzung würde sicherlich die restlichen 50 % der Weltmeinung beeinflussen, die nicht im westlichen Lager liegt. Russland wäre der Satan, der Beelzebub Bedenke, es ist schwer zu wissen, woher eine Atombombe abgefeuert wird, besonders in einer sich schnell bewegenden Situation wie diesem Krieg, in der es scheint, dass Russland jedes Verhalten vorgeworfen werden kann, egal wie absurd. Es würde wahrscheinlich ein paar Tage dauern, um die Wahrheit herauszufinden, aber die Wahrheit ist nicht wichtig. Die Wahrnehmung ist, und die USA führen einen Wahrnehmungskrieg mit viel Geschick und stumpfer Kraft, der die CNN/Fox-Luftwellen und unsere Satellitenländer in Europa und Asien sättigt, wie ich es noch nie zuvor gesehen habe. Damit wären wir einem weiteren Jelzin einen Schritt näher, der für unser Land eine weitere ideologische und geschäftliche Chance schaffen kann. Aber was wichtiger ist, dass man China von Russland isoliert. Natürlich wäre China das nächste Ziel, wenn Russland fällt. Dies, glaube ich, ist das Traumszenario der neokonservativen Anarchisten in unserer Regierung, um das, was sie für eine bessere “regelbasierte Welt halten” zu machen. “

