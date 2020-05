Die neue Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu Von Chaim Levinson   und Jonathan Lis

Von Chaim Levinson und Jonathan Lis

Die neue Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu wurde am Sonntag vereidigt, womit der mehr als einjährige politische Stillstand in Israel mit drei aufeinander folgenden Wahlzyklen beendet wird.

Netanjahu ist es gelungen, eine Regierung zu bilden, die mit 36 Ministern und 16 stellvertretenden Ministern die größte in der Geschichte Israels wäre. Der Prozess gegen Netanjahu wegen des Verdachts auf Bestechung, Betrug und Vertrauensbruch wird in sieben Tagen, am 24. Mai, beginnen.

Israels 35. Regierung

Nach 18 Monaten tritt die Regierung in ihre zweite Amtszeit ein, und die Premierminister werden rotieren. Nachdem Benny Gantz Premierminister geworden ist, werden auch einige der Minister ihren Posten wechseln.

Dies sind die bisher bestätigten oder gemeldeten Ernennungen:

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (Likud)

Verteidigungsminister (zweite Amtszeit: Premierminister) Benny Gantz (Kahol Lavan)

Außenministerin (zweite Amtszeit: Verteidigungsministerin) Gabi Ashkenazi (Kahol Lavan)

Finanzminister Yisrael Katz (Likud)

Justizminister Avi Nissenkorn (Kahol Lavan)

Minister für öffentliche Sicherheit Amir Ohana (Likud)

Gesundheitsministerin Yuli Edelstein (Likud)

Verkehrsminister (zweite Amtszeit: Außenminister) Miri Regev (Likud)

Bildungsminister Yoav Gallant (Likud)

Tourismusminister Asaf Zamir (Kahol Lavan)

Negev- und Galiläa-Entwicklungsminister und Innenminister Arye Dery (Shas)

Wirtschaftsminister Amir Peretz (Arbeit)

Wohnungs- und Bauminister Yaakov Litzman (Vereinigtes Thora-Judentum)

Minister für Arbeit, Soziales und soziale Dienste Itzik Shmuli (Arbeit)

Ministerin für strategische Angelegenheiten Orit Farkash-Hacohen (Kahol Lavan)

Kommunikationsminister Yoaz Hendel (Derech Eretz)