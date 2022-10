Die Offenbarung des Unheiligen Joseph von Igor Malzew

Biden wird als der”unheilige” Kriegspräsident in der Geschichte verschwinden, allerdings kann er zuvor noch viel Schaden anrichten, bewiesen hat er das schon. Evelyn Hecht-Galinski

Wisst ihr, worin der Unterschied zwischen Russland und den USA besteht? Nein, es ist nicht die Limonade. Hätte Russland einen Präsidenten wie Joe Biden – einen unzurechnungsfähigen, dementen, schwachsinnigen, Schnee labernden, völlig kaputten Mann –, würden die Russen vor Scham erblassen. Das ist doch eine tägliche Erniedrigung – so etwas im Amt des Präsidenten des eigenen Landes zu sehen. Bis dahin empfinden wir nur die Fremdscham, auch für die Menschen, die das alles für ihre Zwecke ausnutzen. Keine Ahnung, wer diese Art von Scham “spanisch” genannt hat – meiner Meinung nach ist sie jetzt amerikanisch.

Sehr oft jedoch mischt sich der Scham echte Sorge bei – denn Präsidenten sind nicht dazu da, Fahrrad zu fahren und dabei zu stürzen, nicht um vom Podium aus mit verstorbenen Frauen zu schwatzen, nicht um orientierungslos nach einem Exit-Schild Ausschau zu halten. Präsidenten halten Reden, die Folgen haben, weil ihnen die ganze Welt zuhört, und derzeit wird der den Reden des amerikanischen Präsidenten lauschenden Welt speiübel davon. Weil diese zittrigen Hände auch noch einen gewissen roten Knopf halten und jederzeit drücken können.

Ein Beispiel: Am Freitag sprach der US-Staatschef auf einer Wahlkampfveranstaltung, dass die Welt zum ersten Mal seit dem Kalten Krieg und der Kubakrise von einem Atomkrieg bedroht sei. Schuld daran sei Russland. Und man hörte noch die Worte “nukleares Armageddon” fallen. Armageddon – das ist kein Bruce-Willis-Film, sondern die letzte Schlacht im Zuge der Apokalypse nach den Offenbarungen des Evangelisten Johannes. Auch wenn viele diese Schrift für ein Apokryph halten, der Schreck überkam selbst die Atheisten. Mit solchen Worten ist nicht zu spaßen, es sei denn, man spielt in einer Death-Metal-Band. Das Gegenteil sollte der Fall sein – wenn man der Präsident eines großen und mächtigen Landes ist, in dem die Hälfte der Bevölkerung einen gar nicht gewählt hat und für einen Gauner hält.

Schon allein deshalb, weil (a) die Weltbevölkerung in 99 Prozent der Fälle nicht gerade in Saus und Braus lebt und keine Pläne schmiedet, sich an der Schlacht am Berg Megiddo zu beteiligen; weil man (b) zu seinen Worten stehen muss; und weil es (c) doch ein wenig beängstigend ist.

Es könnte natürlich sein, dass die Familie Biden ihr Geld in Aktien von Unternehmen des militärisch-industriellen Komplexes angelegt hat, dann schon. Auch das ist aber kein Grund, die Aktien von Unternehmen abstürzen zu lassen, die nicht am Bau von nuklearen Waffen beteiligt sind, denn manchmal brauchen die Menschen einfach nur einen Burger und ein Glas Sprudel.