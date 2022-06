Am Abgrund!

Bild: Eine Demonstration, die zum Boykott Israels in Johannesburg, Südafrika, am 31. Mai 2019 aufruft [Afro-Palestine Newswire Service]



Die PLO mit 58 und der ANC mit 110 Jahren: Wie haben sie sich entwickelt und wo stehen sie heute?

Von Mustafa Fetouri

9. Juni 2022

Die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) wird diesen Juni 58 Jahre alt, während der Afrikanische Nationalkongress (ANC) im vergangenen Januar seinen 110. Geburtstag feierte. Sie sind zwei der längsten Befreiungsbewegungen, die es bisher gab. Sie sind so vergleichbar wie das Apartheid-Südafrika mit seinem einstigen engen Freund Israel, das zu einem weiteren einzigartigen Apartheidstaat wurde.

Die PLO wurde als panarabische Bewegung gegründet, die die Errichtung eines einheitlichen arabischen Staates auf dem ehemaligen britischen Mandatsgebiet im historischen Palästina anstrebte. Der ANC hingegen wollte alle Schwarzafrikaner im Rahmen des Panafrikanismus für die Emanzipation und die Befreiung vom Kolonialismus vereinigen, dessen schlimmstes Symbol die weiße Minderheitsregierung in Südafrika war.

Die Kämpfe der PLO und des ANC begannen bereits Jahrzehnte zuvor, als das britische Empire sowohl in Palästina als auch in Südafrika herrschte. In Palästina drückten die Briten ein Auge zu, als die Zionisten nach Palästina auswanderten, und ihre berüchtigte Balfour-Erklärung von 1917 machte es zum gelobten Land der Zionisten, als wäre es ein Land ohne Menschen. In Südafrika haben die Briten die einheimische Bevölkerung an den Rand gedrängt. Das heutige Großbritannien hat übrigens gerade im Juni dieses Jahres das Platinjubiläum von Königin Elisabeth II. gefeiert, ohne zu bedauern, was sein Prozessor in der Welt angerichtet hat.

Aus dieser Ausgrenzung in Südafrika entstand die Apartheid (ursprünglich ein niederländisches Wort), nachdem die White National Party unter der Führung von Daniel Malan (1874-1959) 1948 an die Macht gekommen war. Er war es, der das Wort “Apartheid” erstmals verwendete. Seine Regierung arbeitete hart daran, den Rassismus und die erzwungene Rassentrennung in ganz Südafrika zu institutionalisieren.

Im Grunde genommen verweigerte die Apartheid der schwarzen südafrikanischen Mehrheit (der einheimischen Bevölkerung) das Wahlrecht, trennte sie von den Weißen und schränkte jeden Aspekt ihres Lebens ein, einschließlich der Frage, wo sie in ihrem eigenen Land leben konnten. Die Idee geht auf ein Papier mit dem Titel “The Negro’s Place in Nature” (Der Platz des Negers in der Natur) zurück, das James Hunt 1863 der Londoner Anthropologischen Gesellschaft vorlegte und in dem er behauptete, die schwarze Rasse sei minderwertig und müsse als solche behandelt werden. Damit traf er den Nerv eines gewissen Cecil Rhodes (1853-1902), eines gierigen und brutalen englischen Geschäftsmannes, der zum Politiker wurde. Rhodes eroberte weitere afrikanische Länder und verbreitete die Apartheid auch über Südafrika hinaus.

Seiner Meinung nach sollte jedem “Neger” das Wahlrecht verweigert werden und er sollte wie ein “Kind” behandelt werden, weil er den Weißen unterlegen war. Rhodes glaubte fest an die Überlegenheit der englischen Rasse in der ganzen Welt – eine wahrhaft weiße, suprematistische Ideologie, die den Kern der europäischen Kolonialeroberungen bildete.

In Palästina wurde das Thema Apartheid schrittweise von Südafrika übernommen und sorgfältig an die Zeit angepasst. Nach der Gründung des zionistischen Israels und in den 1960er Jahren war Israel ein enger Freund des südafrikanischen Apartheidsystems, da beide Staaten zunehmend auf Ablehnung in der übrigen Welt stießen.

Das zionistische Israel, das angeblich aus höheren moralischen Gründen gegründet wurde, um das jüdische Volk vor Verfolgung zu retten, hatte nichts dagegen, enge Beziehungen zum Apartheidstaat Pretoria zu unterhalten. 1976 empfing der damalige israelische Premierminister Yitzhak Rabin den südafrikanischen Ministerpräsidenten John Vorster in Jerusalem, indem er auf die “gemeinsamen Ideale” Israels und Südafrikas anstieß und erklärte, dass beide Länder mit “ausländisch inspirierter Instabilität und Rücksichtslosigkeit” zu kämpfen hätten – dieselbe Propaganda, die Pretoria gegen den ANC einsetzte.

Was Israel damals tat, war eine sorgfältige Kopie des Apartheidmodells von Pretoria und dessen Anpassung an seine eigene Situation gegenüber dem palästinensischen Volk.

Als das südafrikanische Apartheidsystem in den 1990er Jahren zusammenbrach und Nelson Mandela nach 27 Jahren Haft freigelassen wurde, hatte Israel bereits seine eigene “moderne” Version der Apartheid entwickelt, die auf Pretorias Standards basierte. Dies veranlasste Mandela, als er Yasir Arafat im Februar 1990 in Sambia zum ersten Mal traf, ihn als “Helden” zu bezeichnen, der gegen eine “einzigartige Form der Kolonialisierung” kämpft. Mandela kannte die “Einzigartigkeit” der zionistischen Besatzung nur zu gut, denn er hatte sie in seinem eigenen Land, Südafrika, gerade hinter sich gelassen.

Zu diesem Zeitpunkt waren sowohl die PLO als auch der ANC “Waffenbrüder”, die die Ideale teilten, die Pretoria mit Tel Aviv teilte – Ideale der Freiheit, Gleichheit und Unabhängigkeit. Jahrzehnte zuvor, als führende ANC-Führer aus Südafrika flohen, um den Kampf aus afrikanischen Nachbarländern wie Simbabwe und Mosambik aufzunehmen, fanden sie Unterstützung und Hilfe bei der PLO, die bereits nach der israelischen Besetzung 1967 aus dem Westjordanland vertrieben worden war. In diesen Jahren war Mandela im Gefängnis, aber als Führer wusste er, wie Menschen wie Arafat, Gaddafi, Castro und Mugabe den ANC in seinem Kampf unterstützten.

Die PLO und der ANC hatten auch gemeinsam, dass sie ursprünglich Befreiungsbewegungen waren, die ihre jeweiligen Völker befreien wollten, die von den Kolonialisten gewaltsam aus dem Land ihrer Vorfahren vertrieben worden waren – eine Erweiterung des schwindenden britischen Imperiums, da immer mehr ehemalige Kolonien von der britischen Herrschaft unabhängig wurden und sich die Welt gegen den westlichen Imperialismus wandte.

Als Pretoria 1948 die Apartheid und die Rassentrennung als staatliche Politik gegenüber der schwarzen Bevölkerungsmehrheit einführte, hatte der ANC den ethischen und moralischen Kampf bereits gewonnen, denn es wurde für jedes andere Land immer schwieriger, ein solch unmenschliches Regierungssystem zu verteidigen, das tagtäglich Rassismus praktiziert.

Selbst heute, Jahrzehnte nach dem Ende der Apartheid in Südafrika, stört es Tel Aviv kaum, dass es Apartheid gegen die Palästinenser praktiziert.

Leider sind sowohl die PLO als auch der ANC heute weit von dem entfernt, wofür sie einst als freiheitssuchende Organisationen standen. Die PLO wurde nach der Unterzeichnung des Osloer Abkommens 1993 zum Beschützer des Unterdrückers genau des Volkes, der Palästinenser, das sie befreien wollte.

Der ANC hingegen, der einst in Südafrika an der Macht war, entwickelte sich zu einem korrupten Gebilde, das der wirtschaftlichen Misswirtschaft beschuldigt wird, die vor allem die Mehrheit der Schwarzen betrifft, die er einst verteidigte. Viele sehen den ANC als eine Organisation, die damit beschäftigt ist, die Privilegien ihrer Spitzenpolitiker zu verteidigen und zu bewahren, die sie auf Kosten und im Namen ihrer eigenen Bevölkerung erworben haben. Der Generalsekretär des ANC, Ace Magashule, und der ehemalige Präsident Jacob Zuma sind 2020 bzw. 2021 wegen Korruption angeklagt.

Die Ideale der PLO sind längst in Vergessenheit geraten und haben viel von der historischen Glaubwürdigkeit eingebüßt, die ihre früheren Gründer wie Arafat jahrzehntelang unter den Palästinensern innerhalb Palästinas und in der Diaspora aufgebaut hatten.

Der Bericht von Amnesty International über Südafrika aus dem Jahr 2021 spricht von massenhaftem Schulabbruch bei Kindern, von Millionen ohne Zugang zu sanitären Einrichtungen und von geschlechtsspezifischer Gewalt. Der Bericht über die Lage in den palästinensischen Gebieten stellt der von der PLO dominierten Palästinensischen Autonomiebehörde ein ebenso schlechtes Zeugnis aus.

Während Amnesty und Human Rights Watch Israel als Apartheidstaat bezeichnen, sind sie auch für die Palästinensische Autonomiebehörde nicht gerade wohlwollend.

Es ist an der Zeit, dass die PLO und der ANC sich selbst reformieren und versuchen, ihr Haus in Ordnung zu bringen, um ihrer eigenen, einst glänzenden Geschichte willen, bevor es zu spät ist, und um das Erbe der Gründerführer wie Mandela und Arafat zu bewahren. Übersetzt mit Deepl.com

