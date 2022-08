MoA – Quality Of Ukraine Reporting Continues To Deteriorate The news about the war in Ukraine is getting so fake that even an amateur can debunk it no time. Consider this from the Washington Post: Across the river from Ukraine nuclear plant, shelling adds to fear In Nikopol, just two miles across the Dnieper River from the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant, the threat of imminent nuclear catastrophe is compounded by daily shelling from Russian forces near the plant.

Die Qualität der Ukraine-Berichterstattung verschlechtert sich weiter

18. August 2022

Die Nachrichten über den Krieg in der Ukraine werden so gefälscht, dass selbst ein Laie sie im Handumdrehen entlarven kann.

Hier ein Beispiel aus der Washington Post:

Auf der anderen Seite des Flusses vom ukrainischen Atomkraftwerk schürt der Beschuss die Angst

In Nikopol, nur zwei Meilen über den Dnjepr vom Kernkraftwerk Saporischschja entfernt, wird die Bedrohung durch eine drohende nukleare Katastrophe durch den täglichen Beschuss der russischen Streitkräfte in der Nähe der Anlage noch verstärkt.

Die tatsächliche Entfernung zwischen dem Kernkraftwerk Saporischschja und Nikopol beträgt 15 Kilometer und nicht “nur zwei Meilen”.

Quelle: LiveUAmap – größer

Nikopol liegt zu nahe am Kraftwerk, als dass Sirenen von Nutzen sein könnten – es bleibt keine Zeit, sie einzuschalten. Stattdessen senden Anwohner auf der anderen Seite Warnungen, wenn sie sehen, dass Artilleriebatterien ausgerollt werden.

Die gut geschützten sechs Reaktorblöcke des AKW ZNPP sind oben links im Bild zu sehen. Die nächste zivile Siedlung befindet sich auf der rechten Seite, etwa 2+ Kilometer vom Kraftwerk entfernt, mit mehreren großen Gebäuden zwischen den beiden.

Es ist mir unbegreiflich, wie jemand sehen kann, dass “Artillerie-Batterien auf dem Gelände des Kraftwerks ausgerollt werden”. Die russische Seite beharrt natürlich darauf, dass es keine Artillerie am ZNPP gibt und dass die Ukrainer das Kraftwerk beschießen. Das macht auch Sinn, denn das Kraftwerk steht seit Anfang März unter vollständiger Kontrolle der russischen Seite.

Diese Falschmeldung der Washington Post kommt, nachdem sie eine große Falschmeldung über ein angebliches Versagen des russischen Geheimdienstes zu Beginn des Krieges veröffentlicht hatte:

Russlands Spione haben die Ukraine falsch eingeschätzt und den Kreml in die Irre geführt, als der Krieg drohte

Man bedenke nur diese zirkuläre Quelle der Geschichte:

In den letzten Tagen vor dem Einmarsch in die Ukraine begann der russische Sicherheitsdienst, kryptische Anweisungen an Informanten in Kiew zu senden. Packt zusammen und verlasst die Hauptstadt, wurde den Kreml-Kollaborateuren gesagt, aber lasst die Schlüssel zu euren Häusern zurück.

…

Die Mitteilungen, die diese Vorbereitungen enthüllen, sind Teil eines größeren Fundus sensibler Materialien, die von ukrainischen und anderen Sicherheitsdiensten beschafft und von der Washington Post eingesehen wurden.

…

Die ukrainischen Sicherheitsdienste haben ein Interesse daran, die russischen Spionagebehörden zu diskreditieren, aber wichtige Details aus dem Fundus wurden von Beamten westlicher Regierungen bestätigt.

…

Die ukrainischen Sicherheitsbehörden haben bemerkenswerte Siege errungen. Schon früh veröffentlichte eine ukrainische Nichtregierungsorganisation eine Liste von FSB-Agenten, die mit den Kriegsanstrengungen in Verbindung stehen, und gab die Identitäten und Passnummern von Dutzenden angeblicher Spione bekannt, um die Pläne des Geheimdienstes zu durchkreuzen und sein Personal zu verunsichern. Eine Person, die mit der NRO Myrotvorets (Friedensstifter) in Verbindung steht, sagte, dass die Daten von den ukrainischen Sicherheitsdiensten beschafft wurden. Die Person äußerte sich unter der Bedingung der Anonymität, da ihre Sicherheit bedroht sei.

…

Die von Peacemaker veröffentlichten und von ukrainischen Sicherheitsbeamten bestätigten Details beschreiben Kovalenko als einen 47-jährigen Veteranen des Spionagedienstes, der in den letzten Jahren für die Verwaltung der geheimen Verbindungen der Agentur zum ukrainischen Parlament und der wichtigsten pro-russischen Partei verantwortlich war.

Die rechtsextreme “NGO” Myrotvorets ist nicht unabhängig, sondern wird vom ukrainischen Geheimdienst geleitet. Sie ist dafür bekannt, dass sie “Tötungslisten” von angeblichen “Feinden der Ukraine” veröffentlicht:

Die Website spiegelt die Arbeit der NRO “Myrotvorets-Zentrum” wider, die von einer Person geleitet wird, die nur unter dem Decknamen “Roman Zaitsev” bekannt ist, einem ehemaligen Mitarbeiter des Büros des ukrainischen Sicherheitsdienstes in Luhansk. Die Website wird angeblich vom staatlichen Strafverfolgungs- und Nachrichtendienst Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) kuratiert und vom Berater des ukrainischen Innenministeriums Anton Geraschtschenko gefördert. Die Identität der Mitarbeiter ist geheim, und ein geheimes Gremium sichtet Informationen, die häufig aus offenen Quellen stammen, sowie Informationen, die von Einzelpersonen auf vertraulicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

…

Am 24. Mai 2016 schrieb das Komitee zum Schutz von Journalisten einen offenen Brief an den damaligen ukrainischen Präsidenten Poroschenko, in dem es ihn aufforderte, “die unbegründeten und schädlichen Anschuldigungen, die auf Myrotvorets veröffentlicht wurden, zu verurteilen und öffentlich klarzustellen, dass das ukrainische Innenministerium sich dem Schutz von Journalisten und der Festnahme der für ihre Bedrohung verantwortlichen Personen verschrieben hat, im Gegensatz zu den früheren Aussagen von Innenminister Avakov”.

Am 2. Juni 2016 gaben die Botschafter der G7-Staaten in Kiew eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie ihre tiefe Besorgnis über die Veröffentlichung der persönlichen Daten von Journalisten auf der Myrotvorets-Website zum Ausdruck brachten und das Myrotvorets-Team aufforderten, die persönlichen Daten aus dem öffentlichen Zugriff zu nehmen.

In anderen von der ukrainischen Regierung herausgegebenen Listen dieser Art werden US-amerikanische Politikwissenschaftler und Journalisten der pro-russischen Desinformation beschuldigt.

Myrotvorets, so die Washington Post, verwendete “Daten”, die “von den ukrainischen Sicherheitsdiensten beschafft wurden”. Die von ihr veröffentlichten Details wurden dann “von ukrainischen Sicherheitsbeamten bestätigt”. Dies wurde “von Beamten westlicher Regierungen bestätigt” und “von der Washington Post überprüft”.

Das bedeutet immer noch, dass die einzige Quelle dieser angeblichen “Daten” “die ukrainischen Sicherheitsdienste” sind, die, wie die Washington Post anmerkt, “ein Interesse daran haben, Russlands Spionagebehörden zu diskreditieren”.

Das macht die ganze Geschichte über das angebliche Versagen des FSB zu einem Müllprodukt, das auf einer einzigen Quelle beruht, nämlich den von den ukrainischen Geheimdiensten geschaffenen Fantasien.

Was alles in allem etwas über die “Qualität” der Ukraine-Kriegsberichterstattung der Washington Post aussagt.

--

