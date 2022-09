https://www.strategic-culture.org/news/2022/08/27/big-boys-rules-in-ukraine/

Die Regeln der großen Jungs in der Ukraine

Von Declan Hayes

27.August 2022

Die Regeln der großen Jungs sind keine Regeln und bedeuten, dass im Krieg und auch bei speziellen Militäroperationen alles fair ist.

Die jüngsten Terrortaktiken der NATO haben dafür gesorgt, dass Russlands bevorstehender großer Vorstoß zur Rückeroberung von Odessa, der Stadt Katharinas der Großen, bevor es weiter zur Sicherung der rumänischen Grenze und damit zur Aufhebung der Belagerung Transnistriens vordringt, nicht das Ende dieses ukrainischen Streits sein wird. Die Ermordung von Darya Dugina durch die NATO, der Beschuss des Atomkraftwerks Saporischschja und der Einsatz von Hunter Bidens Chemiewaffen gegen die russischen Streitkräfte in der Ostukraine bedeuten, dass jetzt die Regeln der Großen gelten.

Es sind dieselben Regeln der großen Jungs, die die britische SAS-Mörderbande gegen die widerspenstigsten Einheiten der IRA anwandte, die die NATO-Söldner im Irak und in Syrien einsetzten und die Israel tagtäglich gegen die Bewohner des Gazastreifens anwendet, dem größten und brutalsten Freiluft-Konzentrationslager der Welt. Die Regeln der großen Jungs sind keine Regeln und bedeuten, dass im Krieg und auch bei militärischen Sondereinsätzen alles erlaubt ist.

Da durch die Ermordung von Darya Dugina die Grenzen, wer ein legitimes Ziel ist und wer nicht, aufgehoben wurden, müssen Estland und die Ukraine nicht nur die Hauptverdächtige an Russland ausliefern, sondern auch ihre 12-jährige Tochter, die, wie Russland behauptet, an der Ermordung Duginas beteiligt war. Wenn Estland und die Ukraine dem nicht nachkommen, können sie sich nicht beschweren, wenn Russland auf andere, schrecklichere Weise Vergeltung übt, denn der Mord an Dugina kann nicht das Ende der Dinge sein.

Der Hauptverdächtige ist, wie Russland behauptet, ein Mitglied des berüchtigten ukrainischen Asow-Regiments, dessen Angehörige heute zu Tausenden von Russland und seinen Verbündeten gefangen gehalten werden. Wenn der Hauptverdächtige nicht für ein gründliches Verhör an Russland ausgeliefert wird, dann können die gefangenen Verbrecher fairerweise keine Gnade erwarten, denn Vergeltung ist ebenso wie Gerechtigkeit ein zweischneidiges Schwert.

Als nächstes sind diejenigen dran, die mit Duginas Mörder kollaboriert haben. Da Darya Dugina eine offene Seele gewesen zu sein scheint, die keinen Grund hatte, sich besonders geheimnisvoll zu verhalten, würde ich mit dem Finger auf Luke Harding und die anderen Scheinjournalisten des MI5 zeigen, die sich in Russland und verbündeten Ländern bewegen dürfen, als ob sie nicht in den Fängen des MI5 und verbündeter Geheimdienste wären. Ich weiß von meinen eigenen Aufenthalten, dass irische Journalisten aus Beirut an ihre Mossad-Handlanger berichtet haben, und ich bin erstaunt, dass dieselbe Sorte von BBC-Scheinjournalisten überall dort auftauchen darf, wo der MI5 und die NATO ihre schmutzigen Taten begehen. Russland und die verbündeten Nationen müssen in dieser Hinsicht wirklich zurück ans Reißbrett.

Und dann ist da noch der Einsatz von Hunter Bidens Giftgas gegen Russlands Bodentruppen. Nicht einmal Herr Hitler ist in den letzten Tagen seines zerfallenden Reiches so weit gegangen, weil er wusste, wie überwältigend die Reaktion sein würde. Obwohl uns nichts über verkokste Clowns wie Selenskyj überraschen sollte, sollten sich die in Kiew verbliebenen hochrangigen ukrainischen Armeeoffiziere mit einem IQ über der X-Achse bei der Vorahnung ihres eigenen Schicksals daran erinnern, wie ihre Wehrmachtshelden einen Einsatz an der Ostfront mit einer ruhigeren Nummer in Frankreich, Dänemark oder den Niederlanden verglichen haben. Wenn sie glauben, dass russische Soldaten sie bei der Vergasung ihrer Kameraden beiseite schieben werden, wenn sie sie in die Finger bekommen, werden sie ein böses Erwachen erleben, und obwohl sie zu bemitleiden sind, bedeutet das, dass der Zug nach den Regeln der großen Jungs abgefahren ist.

Und dann beschießen die ukrainischen NATO-Vertreter das Kernkraftwerk Saporischschja, damit ihre Sündenböcke in der UNO, im Guardian, in der New York Times und in anderen Medien ein Lied davon singen können. Die USA nutzen die UNO natürlich nur, wenn es Uncle Sam passt, und ignorieren sie ansonsten. Da Israel, dem die Regeln der großen Jungs nicht fremd sind, den UN-Gesandten Graf Bernadotte ermordete, als er versuchte, seine ethnische Säuberungskampagne zu verlangsamen, sollten die UN-Marionetten von Uncle Sam ignoriert werden, es sei denn, sie wollen den Koreakrieg erneut ausfechten, aber diesmal in der nuklearen Asche der Ukraine, Rumäniens und des flachen Landes Polen, das sich hervorragend als Panzergelände eignet.

Die UNO ist, wie die NATO, nichts anderes als ein amerikanisches Sprachrohr. Hier ist zum Beispiel der Chef der UNO, der die amerikanische Linie zu Saporischschja nachplappert, und hier ist POTUS Trump, der den NATO-Bonze Stoltenberg wie den Deliveroo-Boten behandelt, der er ist; zweifellos war Trump erstaunt, dass Stoltenberg einen Platz am Tisch hatte, anstatt auf dem Tisch warten zu müssen, denn dieser Durchzug für ein Quisling-Gewehr bringt nichts von Wert an diesen oder irgendeinen anderen Tisch.

Zwar wird auch dieser Krieg in der Ukraine, wie alle anderen Kriege zuvor, eines Tages enden, aber zu Russlands Bedingungen, nicht zu denen der USA oder ihrer europäischen Kolonien. Obwohl die USA, um dieses Debakel abzukürzen, Kiew räumen, Reparationen zahlen und die Familie Zelensky, Hunter Biden und alle anderen, die in die oben genannten Verbrechen verwickelt sind, an Russland ausliefern sollten, um sich der Justiz zu stellen, ist es Wunschdenken, von den amerikanischen Schweinen in ihren Pentagon-Bunkern etwas anderes als ein ignorantes Grunzen zu erwarten. So gesehen werden die Regeln der großen Jungs weiterhin gelten. Gute Nachrichten für Amerikas Leichensackindustrie, aber schlechte Nachrichten für die Amerikaner, die sie in den kommenden Jahren zunehmend füllen werden, wenn sie ihr ukrainisches Kanonenfutter ausgeblutet haben.

Was Mütterchen Russland betrifft, so wird Odessa, Schauplatz so vieler historischer Ereignisse, sowohl heldenhafter als auch tragischer, bald für immer unter ihren Fittichen stehen, und die Regeln der großen Jungs, die Tage, in denen idealistische junge Teenager verbrannt wurden, werden wie Pussy Riot, Femem, die Asowschen, ihre Biolabore und ihre Attentäter eine Fußnote zu den besseren Zeiten sein, die nicht nur Odessa, sondern ganz Russland von Transnistrien im Westen bis Wladiswostok im Fernen Osten erwarten. Übersetzt mit Deepl.com

