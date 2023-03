SCOTT RITTER: Reimagining Arms Control After Ukraine Having used arms control to gain unilateral advantage over Russia, the cost to the U.S. and NATO in getting Moscow back to the negotiating table will be high. By Scott Ritter Special to Consortium News U.S.-Russian arms control is in a state of extreme distress. The U.S. withdrawal f

Die Minuteman Missile National Historic Site in South Dakota, 2017, zeigt den Aufstieg und Fall von Atomsprengköpfen im Laufe des nuklearen Wettrüstens. (Wayne Hsieh, Flickr, CC BY-NC 2.0)

Nachdem die USA und die NATO die Rüstungskontrolle genutzt haben, um sich einen einseitigen Vorteil gegenüber Russland zu verschaffen, wird es sie teuer zu stehen kommen, Moskau wieder an den Verhandlungstisch zu bekommen.

Die Rüstungskontrolle nach der Ukraine neu denken

Von Scott Ritter

Special to Consortium News

28. Februar 2023

Die amerikanisch-russische Rüstungskontrolle befindet sich in einem Zustand extremer Bedrängnis.

Der Rückzug der USA aus dem grundlegenden ABM-Vertrag (Anti-Ballistic Missile) im Jahr 2002 hat die funktionale und theoretische Prämisse der gegenseitig zugesicherten Zerstörung (Mutually Assured Destruction, MAD) zunichte gemacht, die den Grundlagen der nuklearen Abschreckungstheorie ein logisches Gleichgewicht verlieh.

In ähnlicher Weise hat die überstürzte Kündigung des INF-Vertrags (Intermediate Nuclear Forces) durch die Trump-Administration im Jahr 2019 beide Elemente der Maxime “trust but verify” (Vertrauen, aber Überprüfung) angegriffen, die die Fragen der Überprüfung der Einhaltung regelte und die Rüstungskontrolle überhaupt erst praktikabel machte.

Das letzte verbleibende Rüstungskontrollabkommen, das die strategischen Atomwaffenarsenale der USA und Russlands begrenzt, ist der neue Vertrag zur Reduzierung strategischer Waffen (START).

Der 2010 unterzeichnete und 2021 um fünf Jahre verlängerte Vertrag wird 2026 auslaufen. Er sieht Beschränkungen für die Anzahl der stationierten nuklearen Sprengköpfe vor, die jede Seite haben darf (1.550), sowie für die Fahrzeuge (Raketen, Bomber, U-Boote), die diese Sprengköpfe transportieren können (700).

Ebenso wichtig wie die zahlenmäßige Begrenzung ist die im Vertrag vorgesehene Regelung zur Überprüfung der Einhaltung des Vertrags, die jeder Seite das Recht einräumt, bis zu 18 Vor-Ort-Inspektionen pro Jahr durchzuführen. Bis zu 10 dieser Inspektionen können an Einsatzorten durchgeführt werden, an denen nukleare Trägersysteme stationiert sind. Die Inspektoren können dort das Vorhandensein von Atomsprengköpfen visuell bestätigen, indem sie nach dem Zufallsprinzip Raketen zur Inspektion auswählen.

In Wartestellung

Ansprache des russischen Präsidenten Wladimir Putin vor der Bundesversammlung am 21. Februar 2023. (Präsident von Russland)

Die Überprüfung der Einhaltung des Neuen START-Abkommens ist seit Anfang 2020 ausgesetzt, als die durch die Covid-19-Pandemie ausgelöste Besorgnis über die öffentliche Gesundheit beide Länder dazu zwang, die Inspektionen und die halbjährliche Einberufung des bilateralen Beratungskomitees (BCC) einzustellen, das die Behandlung aller von einer der Parteien festgestellten Vertragsabweichungen überwachte.

Als die Pandemie Anfang 2022 abzuklingen begann, wurden die Bemühungen um eine Wiederaufnahme der Überprüfung der Einhaltung der Verträge und der Konsultationen durch die politischen Auswirkungen der russischen Invasion in der Ukraine behindert. Die Sanktionen der Europäischen Union, die ein Überflugverbot für russische Flugzeuge vorsahen, hinderten Russland an der Durchführung von Vor-Ort-Inspektionen in den strategischen Nuklearanlagen der USA.

Aus Gründen der Gegenseitigkeit verweigerte Russland den US-Inspektoren den Zugang zu russischen strategischen Anlagen. Und der BCC-Prozess wurde aufgrund der russischen Bedenken hinsichtlich des öffentlich erklärten politischen Ziels der USA, Russland in der Ukraine eine “strategische Niederlage” zuzufügen, auf Eis gelegt.

Die russische Haltung wurde zur offiziellen Politik, als der russische Präsident Wladimir Putin am Ende seiner Rede vor der russischen Bundesversammlung am 21. Februar verkündete, dass: “Russland stoppt seine Teilnahme am Abkommen über die Kontrolle strategischer Waffen und stellt sie ein. Ich möchte noch einmal betonen, dass wir nicht aus dem Abkommen aussteigen. Wir legen es auf Eis.”

Seine Gründe spiegeln frühere russische Erklärungen zum Verhalten der USA wider. “Wir wissen”, sagte Putin, “dass der Westen direkt mit den Versuchen des Kiewer Regimes verbunden ist, unsere strategische Luftfahrtbasis anzugreifen. Der NATO-Spezialist hat dabei geholfen, unbemannte Flugzeuge zu steuern, um diese Einrichtungen anzugreifen. Und sie wollen unsere Einrichtungen inspizieren? Das ist heute einfach Unsinn.”

Putin äußerte erneut seine Besorgnis über die offizielle Haltung der USA und der NATO gegenüber Russland:

“Ich möchte betonen, dass [die] USA und die NATO direkt erklären, dass ihr Ziel darin besteht, Russland strategisch zu besiegen. Und danach denken sie, dass sie einfach unsere Einrichtungen, die militärischen Einrichtungen, besichtigen werden? Kürzlich haben wir ein Gesetz verabschiedet, um die neuen strategischen Verteidigungsanlagen in Gebieten [sic] zu platzieren. Werden sie diese auch besichtigen?”

Die Antwort, so scheint es, ist “nein”.

Die Zukunft der Rüstungskontrolle

Eileen Malloy, Leiterin der Abteilung für Rüstungskontrolle in der US-Botschaft in Moskau, im Mai 1990 in Saryozek, Kasachstan, wo im Rahmen des INF-Vertrags die letzten sowjetischen Kurzstreckenraketen zerstört wurden. (American Foreign Service Association, U.S. State Department)

Was bedeutet das für die amerikanisch-russische Rüstungskontrolle? Ruhend, aber noch nicht tot. Ihre Wiederbelebung wird jedoch Anstrengungen seitens der USA und ihrer NATO-Verbündeten erfordern. Nachdem man sich dafür entschieden hat, die Rüstungskontrolle als Mittel zur Erlangung eines einseitigen Vorteils gegenüber Russland zu nutzen, werden die Kosten, um Russland wieder an den Verhandlungstisch zu bringen, hoch sein.

Jedes künftige Rüstungskontrollabkommen muss aus russischer Sicht vor allem vier Punkte berücksichtigen: die Raketenabwehr, die Einbeziehung der britischen und französischen Nuklearstreitkräfte, die Wiederbelebung des INF-Vertrags und zusätzliche Überprüfungsmaßnahmen, die den guten Willen der US-Verhandlungsführer signalisieren sollen.

Die Raketenabwehr sollte fester Bestandteil der New-START-Verhandlungen von 2010 sein. Die Obama-Regierung überzeugte den damaligen russischen Präsidenten Dmitri Medwedew, dass strategische Nuklearstreitkräfte und Raketenabwehr als getrennte Themen behandelt werden müssten und dass die USA in gutem Glauben versuchen würden, die russischen Bedenken zu berücksichtigen, sobald New START ratifiziert sei.

Die USA haben gelogen, indem sie Abwehrraketen mit Offensivfähigkeiten in Rumänien und Polen installierten. Das Endergebnis ist, dass Russland in eine vertragliche Vereinbarung eingebunden wurde, die seine nuklearen Abschreckungskräfte einschränken sollte, während die USA gleichzeitig Raketentechnologie an Russlands Grenzen installierten.

Eine THADD-Batterie (Terminal High Altitude Area Defense) zum Abfangen von ballistischen Raketen in einer US-Marineeinrichtung in Deveselu, Rumänien, Juni 2019. (NATO)

Jedes künftige Rüstungskontrollabkommen muss auf die russischen Bedenken hinsichtlich der Raketenabwehr eingehen, wenn es eine Chance haben soll, das Licht der Welt zu erblicken.

In seiner Ansprache erklärte Putin: “Bevor wir auf die Diskussion über dieses [New START] zurückkommen, müssen wir verstehen, was Frankreich und Großbritannien zu tun versuchen und wie wir ihre strategischen Arsenale berücksichtigen werden.”

Seit Beginn der Verhandlungen über die Reduzierung der US-amerikanischen und sowjetischen (und später auch der russischen) Atomwaffenbestände hat Russland versucht, die britischen und französischen Atomwaffenarsenale in die Verhandlungen einzubeziehen. Die USA haben sich standhaft geweigert. Die Verknüpfung der Ziele der USA und der NATO mit der “strategischen Niederlage” Russlands hat es Russland unmöglich gemacht, eine künftige Rüstungskontrolldiskussion in Betracht zu ziehen, bei der die Atomwaffen dieser beiden NATO-Staaten nicht in die Gesamtgleichung einbezogen werden.

Vertrauen zurückgewinnen – eine große Aufgabe

Moskau betrachtet den Ausstieg der USA aus dem INF-Vertrag nach wie vor als eine der größten Bedrohungen für seine nationale Sicherheit, gleich nach dem vorherigen Ausstieg der USA aus dem ABM-Vertrag.

Die potenzielle Stationierung ballistischer US-Raketen auf europäischem Boden, die Moskau innerhalb von fünf Minuten nach dem Start treffen könnten, wird zu Recht als inhärentes Risiko für das Überleben Russlands angesehen, das die Wahrscheinlichkeit eines unbeabsichtigten nuklearen Konflikts exponentiell erhöht. Daher sind INF-Systeme fester Bestandteil eines jeden Rüstungskontrollabkommens über strategische Nuklearstreitkräfte.

Die wohl größte Herausforderung für die USA bei einem künftigen Rüstungskontrollabkommen besteht darin, das Vertrauen zurückzugewinnen, das notwendig ist, damit solche Abkommen überhaupt eine echte Bedeutung haben.

23. November 1974: Rüstungskontrollgipfel zwischen US-Präsident Gerald Ford und dem sowjetischen Generalsekretär Leonid Breschnew im Okeansky Sanatorium in Wladiwostok, UdSSR, während der Entspannungsphase. (Gerald R. Ford, Weißes Haus, National Archives)

“Das erste Abkommen zur Beschränkung strategischer Waffen wurde 1991 mit den USA unterzeichnet”, so Putin in seiner Rede. “Dies geschah in einer grundsätzlich anderen Situation. Dies geschah im Kontext des gegenseitigen Vertrauens. Und im Anschluss daran erreichten unsere Beziehungen ein solches Niveau, dass die USA und die Sowjetunion erklärten, sie betrachteten sich nicht mehr als Feinde.

Das war damals, das ist heute. “Unsere Beziehungen [zwischen den USA und Russland] haben sich verschlechtert”, sagte Putin, “und das war die Initiative der Vereinigten Staaten.”

Er sagte, die USA..,

“haben nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen, alle Grundlagen der Weltordnung zu zerstören. Schritt für Schritt begannen sie, das System der Weltsicherheit und der Waffenkontrolle zu zerstören … und all das geschah mit einem einzigen Ziel: die Struktur der internationalen Beziehungen zu zerstören, die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurde. Und nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion haben sie ständig versucht, ihre globale Vorherrschaft zu bekräftigen.”

Putin räumte ein, dass sich die Welt seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs verändert habe. “Es gibt neue Einflusszentren, und sie entwickeln sich weiter”, stellte er fest, “und das ist ein natürlicher, objektiver Prozess, der nicht ignoriert werden kann. Was inakzeptabel ist”, betonte Putin, “ist, dass [die] USA begonnen haben, dies nur nach ihren eigenen Bedürfnissen umzustrukturieren.”

Dies wird nicht länger der Fall sein. Jedes künftige Rüstungskontrollabkommen muss zu dem grundlegenden Prinzip zurückkehren, dass es für beide Seiten vorteilhaft ist, was bedeutet, dass die Bedürfnisse Russlands genauso berücksichtigt werden wie die der USA.

Die Zeiten, in denen sich ein schwaches Russland den Forderungen einer dominanten US-Seite beugte, sind längst vorbei. Wenn Russland in Zukunft an den Verhandlungstisch der Rüstungskontrolle zurückkehren soll, dann nur als vollwertiger und gleichberechtigter Partner. Andernfalls, so hat Putin deutlich gemacht, gibt es keinen Grund dafür. Übersetzt mit Deepl.com

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des U.S. Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion bei der Umsetzung von Rüstungskontrollverträgen, im Persischen Golf während der Operation Wüstensturm und im Irak bei der Überwachung der Abrüstung von Massenvernichtungswaffen diente. Sein jüngstes Buch ist Disarmament in the Time of Perestroika (Abrüstung in der Zeit der Perestroika), erschienen bei Clarity Press.

