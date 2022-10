https://scheerpost.com/2022/10/22/patrick-lawrence-europes-self-destruction/

Zeremonie zur Eröffnung der Gasleitung Nord Stream. Unter anderem Angela Merkel und Dmitri Medwedew, 2011. Kremlin.ru, CC BY 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by/3.0, via Wikimedia Commons

Trotz der wirtschaftlich katastrophalen Auswirkungen, die die Sabotage der Nord Stream-Pipeline auf Europa haben wird, schweigen die westlichen Medien weiterhin darüber.

Die Selbstzerstörung Europas

Von Patrick Lawrence / Original bei ScheerPost

22. Oktober 2022

Absolut bemerkenswert ist die Entschlossenheit der westlichen Medien, die jüngsten Detonationen in der Ostsee zu ignorieren, die die Gaspipelines Nord Stream I und II lahmgelegt haben. Ein wichtiger Teil der europäischen Energieinfrastruktur, gemeinsames Eigentum von Deutschland und Russland, wurde zerstört. Die Chance, dass die russischen Gaslieferungen nach Westen wieder aufgenommen werden können, ist vom Tisch. Der Kontinent ist nun auf der verzweifelten Suche nach neuen Erdgasquellen, zwangsläufig zu höheren Preisen. Ich kann mir nicht viele Geschichten vorstellen, die bedeutsamer sind.

Die westliche Presse und der Rundfunk haben seit den Explosionen vom 26. September so gut wie nichts über diese bedeutsame Entwicklung berichtet, und es ist jetzt klar, dass das Schweigen der Medien ein größeres Schweigen widerspiegelt. Am 14. Oktober berichtete Reuters, dass Schweden es abgelehnt hat, sich an einer gemeinsamen Untersuchung mit Deutschland und Dänemark zu beteiligen. Das deutsche Fernsehen berichtete, dass die Dänen ebenfalls aussteigen. Nun hat ein deutscher Minister erklärt, seine Regierung wisse, wer für den Anschlag verantwortlich sei, könne aber nicht sagen, wer es sei. In allen drei Fällen ist die Erklärung dieselbe: Die Angelegenheit ist zu heikel, um sie weiterzuverfolgen, und die “nationale Sicherheit” wird dadurch gefährdet.

Also: Es wird keine gemeinsame Untersuchung des Vorfalls bei Nord Stream I und II geben. Und was auch immer Schweden und die anderen auf eigene Faust herausfinden, sie haben nicht die Absicht, der Welt davon zu erzählen.

Werden Sie ein SCheerPOST-PATRON

Wenn man sich nicht gerade auf Gesellschaftsspiele einlässt, die nie enden, ist es fast unmöglich, nicht zu dem Schluss zu kommen, dass die USA entweder direkt für die Sabotage von Nord Stream I und II verantwortlich waren oder diejenigen beaufsichtigt haben, die es waren. Wenn es um die nationale Sicherheit geht, ist es klar, dass die Russen nichts damit zu tun haben, und ebenso klar ist, dass der Schuldige zwar nominell mit Deutschland verbündet ist, aber keine grundlegende Rücksicht auf dessen Interessen nimmt.

Es ist bemerkenswert, dass Stockholm und Kopenhagen beschlossen haben, zu den Ereignissen vor einer dänischen Insel nahe der deutschen Ostseeküste zu schweigen. Es ist schockierend, dass Berlin dies getan hat. Jemand hat gerade ein Projekt im Wert von 11 Milliarden Euro (10,8 Milliarden Dollar) in die Luft gejagt, das Deutschland auf den Weg gebracht hat und an dem es die Mehrheit hält. Die Bundesrepublik hat sich entschieden, sich auf die Seite eines mit ziemlicher Sicherheit staatlichen Akteurs zu stellen, der ihre Souveränität angreift und nicht nur ihr Eigentum, sondern auch ihre Energieversorgungsmöglichkeiten zerstört.

Worum handelt es sich hier?

Meine Antwort hat eine lange Geschichte – die wirklich große Geschichte, über die die westlichen Medien nicht berichtet haben.

Es ist die Geschichte, wie sich Europa seit den Jahrzehnten des Kalten Krieges dem Diktat der USA unterworfen hat, selbst wenn dies dem Kontinent schadet. In letzter Zeit ist es die Geschichte des katastrophalen Tributs, den der von den USA geführte Feldzug gegen Russland über seinen Stellvertreter in der Ukraine für die europäischen Gesellschaften und Volkswirtschaften fordert. Und nun müssen wir uns fragen, ob die Geschichte, die vor langer Zeit begann, mit der völligen Zerstörung Europas als unabhängiger Machtpol mit einer eigenen Stimme und – was meiner Meinung nach genauso wichtig ist – von “Europa” als Idee und Ideal endet.

“Wir riskieren eine massive Deindustrialisierung des europäischen Kontinents”, sagte der belgische Premierminister Alexander De Croo kürzlich gegenüber der Financial Times.

er schleichende wirtschaftliche Ruin Europas ist das unmittelbare, greifbare Opfer des von den USA provozierten Krieges in der Ukraine und des von den USA angeführten und von der Europäischen Union unterstützten Sanktionsregimes gegen Russland. Die fast unglaubliche Weigerung Deutschlands und seiner Nachbarn, in der Pipeline-Frage für sich selbst einzustehen, deutet darauf hin, dass die größere Konsequenz der endgültige Zusammenbruch aller Behauptungen ist, Europa sei etwas anderes als eine Ansammlung von Vasallenstaaten, die den USA Untertan sind, selbst auf Kosten ihrer eigenen Bürger.

Denken Sie daran, wenn die Regierung Biden das nächste Mal von der Unantastbarkeit der ukrainischen Souveränität schwadroniert.

Ich gehörte lange Zeit zu denjenigen, die sich mit einer gewissen Hoffnung gefragt haben, wann die Europäer ihre Stimme erheben und so handeln würden, wie sie es für sich selbst als am besten erachten. Ich habe Jahrzehnte damit verbracht. Ja, ich erinnere mich, dass ich dachte, der Kontinent sei fertig mit der Binärpolitik des Kalten Krieges, die Washington der Welt aufgezwungen hatte. Ja, dachte ich vor kurzem, die Europäer werden sich weigern, die Sanktionen zu unterstützen, die Washington nach dem von den USA angezettelten Putsch in der Ukraine 2014 gegen Russland verhängt hatte. Die deutsche Wirtschaft wollte sie nicht. Die Griechen und Italiener wollten sie auch nicht. Aber als sie alle sechs Monate zur Verlängerung anstanden, wie es die EU-Vorschriften vorschreiben, wurden sie trotzdem durchgesetzt.

Dann kam Emmanuel Macron ins Spiel. Als er vor drei Jahren Gastgeber der Gruppe der 7 in Biarritz war, versuchte sich der französische Präsident an seiner de Gaulle-Nummer und erklärte, dass Russland unweigerlich Teil des europäischen Schicksals sei und der Kontinent seine eigenen Beziehungen zu seinem großen östlichen Nachbarn finden müsse.

Ja, sagte ich wieder, ohne zu erkennen, dass Macron nicht viel mehr ist als eine quietschende Wetterfahne, die großspurig auf die europäische Scheune montiert ist.

Nein war die Antwort in diesen und vielen anderen Fällen.

Dieses Thema kam vor einigen Jahren in einem Interview zur Sprache, das ich mit dem britischen Schriftsteller und Verleger Perry Anderson führte. Warum kann Europa seine Stimme nicht finden? fragte ich. Anderson hatte eine interessante Antwort.

Die letzte Generation europäischer Politiker mit Erfahrung im unabhängigen Handeln gegenüber den USA – Churchill, Anthony Eden, de Gaulle und andere – ging zu Beginn des Kalten Krieges in die Geschichte ein, wie Anderson scharfsinnig bemerkte. Keine Generation seither hat eine andere Erfahrung als die, als Abhängige unter dem amerikanischen Sicherheitsschirm zu stehen. Sie kennen nichts anderes. Sie haben nie mit einer eigenen Stimme gesprochen.

Das soll nicht heißen, dass Europa völlig unbesorgt war. In der Mitte des Kalten Krieges gab es viele Anzeichen dafür, dass die Europäer mit den transatlantischen Beziehungen, wie Washington sie gestaltet hatte, unzufrieden waren. De Gaulle zog 1963 die französischen Streitkräfte aus dem NATO-Kommando ab. Drei Jahre später wies er die NATO an, alle ihre Stützpunkte auf französischem Boden zu schließen. Drei weitere Jahre später, 1969, stellte Deutschland seine Ostpolitik vor. Ein weiteres Jahr später traf Willy Brandt als erster deutscher Bundeskanzler mit einem ostdeutschen Führer, Willi Stoph, zusammen.

Vergessen wir nicht, was sich auf der Straße abspielte. Wer die Ereignisse von 1968 in Paris und anderswo nicht als einen Teil des Protests gegen die von den Amerikanern auferlegte Weltordnung versteht, der hat 1968 nicht verstanden.

Aber Washington, das sich seiner Vormachtstellung in globalen Angelegenheiten nach 1945 sicher war, hatte zu dieser Zeit gelernt, seine Freunde mit einem zahnlosen amerikanischen Grinsen und allem, was nötig war, mit Geld, Bestechungsgeldern, manipulierten Wahlen, politischen Winkelzügen und allem anderen zu zwingen. Sie hatte ein unangenehmes Talent dafür, die Europäer zu zwingen, sich dem Kreuzzug des Kalten Krieges anzuschließen, ungeachtet ihrer kaum verhohlenen Unruhe.

So wurden diejenigen von uns, die sich ein freies Europa wünschten, das auf seine Weise eine Brücke zwischen West und Ost bildet, so oft enttäuscht. Und so kam meine Frage an Perry Anderson vor einigen Jahren: Wie kommt das?

Und hier haben wir es mit Methan zu tun, das in der Ostsee aufsteigt, weil die Nord Stream-Pipelines laut BBC einen 50 Meter langen Riss haben. Wenn man davon ausgeht, dass die Amerikaner in irgendeiner Form an diesem Verbrechen schuld sind – und da ich mich nicht für Gesellschaftsspiele interessiere, stelle ich diese Vermutung auf, solange keine Beweise vorliegen -, gibt es eine direkte Verbindung zwischen Washingtons willkürlichem Missbrauch der europäischen Souveränität während des Kalten Krieges und den Ereignissen vom 26. September. Eine Nation, die es sich erlaubt, sich in die Angelegenheiten Europas einzumischen, ohne mehr als gemurmelte Proteste zu ernten, ist eine Nation, die kaum daran denken wird, einen teuren Teil der europäischen Infrastruktur zu zerstören. Und ein Kontinent, der sich während des Kalten Krieges jahrzehntelang gebeugt hat, ist ein Kontinent, der sich nicht traut, ein Wort darüber zu verlieren.

Europas Gans scheint jetzt auf der Energieseite gekocht zu sein. Saad al-Kaabi, der katarische Energieminister, sagte in einem Interview mit der Financial Times am 18. Oktober, dass Europa ohne russisches Gas auf unbestimmte Zeit zu wirtschaftlichem Niedergang und weit verbreitetem Leid verurteilt wäre. Wenn “null russisches Gas” in die EU fließe, sagte er, “denke ich, dass das Problem sehr groß sein wird, und zwar für eine sehr lange Zeit”.

Nach Nord Stream ist Europa nun der Gnade von hart ausgehandelten Verträgen auf dem freien Markt ausgeliefert, wo es niemals den Preis erreichen wird, zu dem russisches Gas durch die Ostsee nach Deutschland geflossen wäre. Oder es kann Vereinbarungen mit der Türkei treffen, wie sie Recep Tayyip Erdoğan mit Moskau getroffen hat, um die Türkei zu einem Depot für russische Energieexporte zu machen. Sagen wir es mal so: Vom türkischen Präsidenten will man keinen Gebrauchtwagen kaufen, geschweige denn eine milliardenschwere Energielieferung.

Und überlassen Sie das den Amerikanern. Macron, Robert Habeck, Vizekanzler und Klimaminister in der Regierung Scholz, und andere europäische Politiker beschweren sich bereits darüber, dass der Preis für amerikanisches LNG, das an europäischen Terminals ankommen soll, viermal höher ist als der Preis auf dem US-Markt.

Seit die Nord-Stream-Frage während der Trump-Administration aufkam, ist klar, dass die Eroberung des europäischen Erdgasmarktes durch Russland ein Grund für den erbitterten Widerstand Washingtons gegen die Fertigstellung von Nord Stream II war. Aber wir müssen in größeren Zusammenhängen denken, um einen so kühnen Schritt wie die Sprengungen in der Ostsee zu erklären.

Dies ist ein weiterer Teil der Geschichte, der weit zurückreicht. So sehr Washington den russischen Bären fürchtete, so sehr fürchtete es sich auch vor all den europäischen Impulsen, die auf eine stabile Einigung mit den Sowjets abzielten – Ostpolitik, so genannte Konvergenz, ein “dritter Weg” und andere Ideen dieser Art – und möglicherweise noch mehr. Der wahre Feind war eine größere Bedrohung als die Sowjetunion: Es war die Anziehungskraft der eurasischen Landmasse und der völlig logische Gedanke, dass ein souveränes Europa sein Schicksal als seine westlichste Flanke finden würde.

Dies mit allen Mitteln zu verhindern, ist seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der transatlantischen Politik Washingtons. Deshalb hat eine Gaspipeline für die USA eine so immense Bedeutung erlangt, und deshalb ist das “mit allen Mitteln” geradezu ein schweres internationales Verbrechen und ein Frontalangriff auf europäische Interessen.

Ser schleichende wirtschaftliche Ruin Europas ist das unmittelbare, greifbare Opfer des von den USA provozierten Krieges in der Ukraine und des von den USA angeführten und von der Europäischen Union unterstützten Sanktionsregimes gegen Russland. Die fast unglaubliche Weigerung Deutschlands und seiner Nachbarn, in der Pipeline-Frage für sich selbst einzustehen, deutet darauf hin, dass die größere Konsequenz der endgültige Zusammenbruch aller Behauptungen ist, Europa sei etwas anderes als eine Ansammlung von Vasallenstaaten, die den USA Untertan sind, selbst auf Kosten ihrer eigenen Bürger.

Aber das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Ich kann nicht einmal darüber spekulieren, ob oder wann Europa eine neue Generation kühner Führer mit eigenen Gedanken hervorbringen wird. Dies ist schließlich das Zeitalter von Liz Truss und Olaf Scholz. Aber auf längere Sicht sehe ich nicht, dass die USA das Rad der Geschichte zum Stillstand bringen können, auch wenn es so aussieht, als hätten sie es gerade getan: Macron hatte ausnahmsweise einmal Recht, als er behauptete, dass Russlands Schicksal mit Europa verbunden ist und Europa in einer wechselseitigen Beziehung zu ihm steht. Das ist die longue durée der Geschichte, schlicht und einfach. Ich habe noch nie gehört, dass eine Nation sie länger als eine kurze Zeit aufgehalten hätte. Übersetzt mit Deepl.com

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Medienkritiker, Essayist, Autor und Dozent. Sein jüngstes Buch ist Time No Longer: Americans After the American Century. Seine Website lautet Patrick Lawrence. Unterstützen Sie seine Arbeit über seine Patreon-Seite. Sein Twitter-Konto, @thefloutist, wurde ohne Erklärung dauerhaft zensiert.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...