The Stepan Bandera Memorial Nuke In October, Russia accused the post-coup government of Ukraine of developing a radiological dirty bomb that would be detonated somewhere in Ukraine and blamed on Russia. In the war propaganda-saturated West, a number of claims have been put forth arguing that the prospect of a Ukrainian nuclear weapon is a conspiracy theory.

Russlands Militärische Spezial Aktion wird der Möglichkeit, dass ukrainische Neonazis in den Besitz einer Atomwaffe gelangen, ein Ende setzen.

Die Stepan-Bandera-Gedenk-Atombombe

von Kurt Nimmo

16. Januar 2023

Im Oktober beschuldigte Russland die ukrainische Regierung nach dem Putsch, eine radiologische schmutzige Bombe zu entwickeln, die irgendwo in der Ukraine gezündet und Russland angelastet werden sollte.

Die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) reagierte daraufhin mit der Ankündigung eines Besuchs an zwei Orten, die im Verdacht stehen, an Atomwaffen zu arbeiten. In der Zwischenzeit verurteilte die US-Regierung “Russlands offenkundig falsche Behauptungen, die Ukraine bereite den Einsatz einer schmutzigen Bombe auf ihrem eigenen Territorium vor” und bezeichnete sie als “Vorwand für eine Eskalation” des russischen BND.

Im von Kriegspropaganda durchtränkten Westen wurde eine Reihe von Behauptungen aufgestellt, wonach die Aussicht auf eine ukrainische Atomwaffe eine Verschwörungstheorie sei.

“Der Kreml behauptet, dass die Ukraine Atomwaffen entwickelt. Wie die meisten anderen Vorwände Russlands für eine Invasion der Ukraine ist dies gefährlicher Unsinn”, schreibt das Bulletin of the Atomic Scientists.

Es sollte jedoch angemerkt werden, dass das Bulletin kaum über die Politik erhaben ist. Die John D. und Catherine T. MacArthur Foundation finanziert nicht nur das Bulletin, sondern hat auch politische Organisationen mit Millionen von Dollar unterstützt, darunter das Center for Strategic and International Studies, das Hudson Institute (beides Neocons), das Brookings Institute (“liberale” Neocons) sowie eine ganze Reihe progressiver Organisationen, wie InfluenceWatch berichtet.

Die Entdeckung eines weit verbreiteten Biolabor-Programms in der Ukraine wird in dem Bulletin nicht erwähnt. Die Kriegspropagandamedien der Konzerne, einschließlich Wikipedia, haben diese Entdeckung zu einer Verschwörungstheorie erklärt, ohne zu berücksichtigen, dass das Pentagon zugegeben hat, in den letzten 20 Jahren Forschungseinrichtungen in der Ukraine finanziert zu haben. Im Juni gab das US-Verteidigungsministerium eine Erklärung heraus, in der es dies bestätigte, obwohl es seine Bemühungen als “Bemühungen zur Verringerung der Bedrohung” darstellte.

Während das Bulletin und die Kriegspropagandamedien im Allgemeinen die russische Besorgnis über die Aussicht, dass die Ukraine eine Atomwaffe bauen und einsetzen könnte, mit kaltem Wasser begossen haben, hat der Präsident der Ukraine nach dem Putsch, Volodymyr Selenskyyj, behauptet, das Budapester Memorandum sei null und nichtig.

Das Budapester Memorandum, ein 1994 von den USA, dem Vereinigten Königreich, Weißrussland, Kasachstan und der Ukraine unterzeichnetes Abkommen, sah Sicherheitsgarantien für die drei letztgenannten Länder vor, wenn sie dem Atomwaffensperrvertrag zustimmten.

Nach dem Zerfall der Sowjetunion verfügte die Ukraine über mehr als 200 ballistische Interkontinentalraketen und eine Flotte von 38 schweren strategischen Bombern.

Mit diesem Arsenal war die Ukraine de facto der drittmächtigste Atomwaffenstaat der Welt und verfügte über genug Feuerkraft, um den gesamten Planeten im Alleingang auszulöschen. Allerdings besaß Kiew nicht die Abschusscodes für die Atombomben, die über das russische Äquivalent des US-amerikanischen “Nuclear Football” von Präsident Jelzin kontrolliert wurden. (Hervorhebung hinzugefügt.)

Die am Samstag vor 29 Jahren abgeschlossene Vereinbarung sah vor, dass die Ukraine nach ihrem “Beitritt zum Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen” Sicherheitsgarantien erhält, wie es in einem am 5. Dezember 1994 unterzeichneten Memorandum heißt.

“In Anbetracht der Veränderungen in der weltweiten Sicherheitslage, einschließlich des Endes des Kalten Krieges, die die Voraussetzungen für eine tiefgreifende Reduzierung der Nuklearstreitkräfte geschaffen haben”, beginnt das Memorandum und fährt fort mit der Vereinbarung der Parteien

ihre Verpflichtung gegenüber der Ukraine zu bekräftigen, im Einklang mit den Grundsätzen der KSZE-Schlußakte [Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa] von wirtschaftlichem Zwang Abstand zu nehmen, der darauf abzielt, die Ausübung der ihrer Souveränität innewohnenden Rechte durch die Ukraine ihren eigenen Interessen unterzuordnen…

Nach Russlands BBS argumentierte die Ukraine, dass der Schritt das Abkommen zunichte mache und die Ukraine nun frei sei, Atomwaffen zu entwickeln.

“Ich leite Konsultationen im Rahmen des Budapester Memorandums ein”, sagte Zelenskyy. “Der Außenminister wurde beauftragt, sie einzuberufen. Wenn sie nicht wieder stattfinden oder ihre Ergebnisse nicht die Sicherheit unseres Landes garantieren, hat die Ukraine jedes Recht zu glauben, dass das Budapester Memorandum nicht funktioniert und dass alle Paketbeschlüsse von 1994 in Frage gestellt sind”, warnte Selenskyj.

Dabei gibt es jedoch ein großes Problem. Die Verpflichtung der Ukraine zur Nichtverbreitung von Kernwaffen ist in der im Juli 1990 in Kraft getretenen Erklärung zur staatlichen Souveränität verankert, die besagt, dass die Regierung in Kiew “keine Kernwaffen akzeptiert, herstellt oder erwirbt” und eine Politik der Neutralität verfolgen wird.

Nach der Orangenen Revolution” der Ukraine im Jahr 2005 unterzeichnete der damalige Präsident Viktor Juschtschenko eine Verfassungsänderung, die das Land zur Mitgliedschaft in der NATO und der Europäischen Union verpflichtete. Nach dem von der US-Regierung inszenierten Staatsstreich und dem Sturz Juschtschenkos im Jahr 2014 wurde die Verfassung erneut geändert, um die Ukraine in den Militärblock der NATO einzubeziehen, und es wurde angedeutet, dass das Land beabsichtigt, dem “strategischen Kurs” der EU beizutreten, d. h. der NATO zu erlauben, die Ukraine als Aufmarschgebiet zu nutzen und ihr zu gestatten, Raketen an der russischen Grenze zu stationieren – eine wichtige rote Linie für die nationale Sicherheit Russlands.

Das Bulletin of the Atomic Scientists argumentiert, dass die Ukraine nicht in der Lage ist, eine Atombombe zu bauen, und zwar vor allem deshalb, weil sie 1) nicht über hochangereichertes Uran verfügt, das während eines Nuklearsicherheitsgipfels der Obama-Regierung entfernt wurde, 2) nicht über das nötige Fachwissen zum Bau von Atomwaffen und die erforderlichen Techniker verfügt, 3) keine Trägermittel für Atomwaffen besitzt (wobei die Möglichkeit einer landgestützten Explosion einer “schmutzigen Bombe” außer Acht gelassen wird) und 3) es schwierig wäre, eine geheime Atombombe zu bauen, da ihre Anlagen angeblich von der IAEO kontrolliert werden.

Die IAEO wies die Möglichkeit einer ukrainischen Atombombe zurück und erklärte, sie habe drei Anlagen inspiziert und dabei nichts Verdächtiges gefunden. “Auf der Grundlage der Auswertung der verfügbaren Ergebnisse und der der Ukraine zur Verfügung gestellten Informationen hat die Agentur keine Hinweise auf nicht deklarierte nukleare Aktivitäten oder Materialien an diesen Standorten gefunden”, erklärte die in Wien ansässige Organisation.

Die Standorte wurden jedoch von den ukrainischen Behörden selbst zur Inspektion im Rahmen von “Sicherheitsüberprüfungen” geöffnet und stellen nur einen Bruchteil der gesamten ukrainischen Nuklearanlagen dar, zu denen drei Forschungsinstitute, vier Kernkraftwerke, Abfalllager und eine Reihe von Uranminen in der zentralukrainischen Region Kirowograd gehören”, so Sputnik International.

Am Freitag kündigte die IAEO jedoch an, dass sie diese Woche Generaldirektor Rafael Mariano Grossi in die Ukraine schicken werde, “um eine ständige Präsenz von Experten für nukleare Sicherheit und Sicherung in allen Kernkraftwerken des Landes einzurichten”, heißt es auf der Website der Internationalen Atomenergiebehörde.

Die IAEO wies die Möglichkeit einer ukrainischen Atomanlage zurück und erklärte, sie habe drei Standorte inspiziert und dabei nichts Verdächtiges gefunden. “Auf der Grundlage der Auswertung der verfügbaren Ergebnisse und der der Ukraine zur Verfügung gestellten Informationen hat die Agentur keine Hinweise auf nicht deklarierte nukleare Aktivitäten oder Materialien an diesen Standorten gefunden”, erklärte die in Wien ansässige Organisation.

Die Standorte wurden jedoch von den ukrainischen Behörden selbst zur Inspektion im Rahmen von “Sicherheitsüberprüfungen” geöffnet und stellen nur einen Bruchteil der gesamten ukrainischen Nuklearanlagen dar, zu denen drei Forschungsinstitute, vier Kernkraftwerke, Abfalllager und eine Reihe von Uranminen in der zentralukrainischen Region Kirowograd gehören”, so Sputnik International.

Am Freitag kündigte die IAEO jedoch an, dass sie in dieser Woche Generaldirektor Rafael Mariano Grossi in die Ukraine entsenden werde, “um eine ständige Präsenz von Experten für nukleare Sicherheit und Sicherung in allen Kernkraftwerken des Landes einzurichten”, heißt es auf der Website der Internationalen Atomenergiebehörde.

Die Rolle der IAEO beim Atomabkommen mit dem Iran zeigt, dass sie mit zweierlei Maß misst. Obwohl die Geheimdienste behaupten, dass der Iran keine Atomwaffe entwickelt, erklärte der ehemalige stellvertretende Direktor der Organisation, Olli Heinonen, im Jahr 2015, dass der Iran bei der Überprüfung betrügt.

“Heinonen, jetzt Fellow am Belfer Center for Science and International Affairs der Harvard University, hat seit langem ein persönliches Interesse daran, den Iran als Land darzustellen, das verdeckt an Atomwaffen arbeitet”, schreibt Gareth Porter.

Heinonens Annahme, dass der Iran auf eine Gelegenheit zur Herstellung von Kernwaffenteilen wartet, wird in jedem Fall durch das Verhalten des Irans in den letzten Jahren widerlegt, in denen er Uran in ausreichendem Maße für eine Bombe hätte anreichern können, sich aber stattdessen dafür entschieden hat, seine Anreicherung zu begrenzen und dann zugestimmt hat, sie stark zu reduzieren.

Nach Ansicht der US-Regierung, der IAEO, des Bulletin of the Atomic Scientists und der Kriegspropagandamedien wäre es für die Ukraine schwierig, wenn nicht sogar praktisch unmöglich, sich das Material und das Know-how für den Bau einer Atombombe zu beschaffen.

Das Argument wird jedoch umgedreht und erhält einen propagandistischen Anstrich, wenn es sich um offizielle Feinde der US-Regierung handelt, z. B. um Saddam Hussein. Im Jahr 2002 wurde uns ein Haufen Unsinn erzählt, der später rundweg widerlegt wurde, nämlich dass der Irak über “Massenvernichtungswaffen”, Atomwaffen und chemische Waffen verfüge und diese eine unmittelbare Bedrohung nicht nur für die nationale Sicherheit Amerikas, sondern für die ganze Welt darstellten.

Jetzt heißt der Feind, der neue Satan oder Hitler, Wladimir Putin. Es spielt keine Rolle, dass Putin gesagt hat, Russland würde Atomwaffen nur einsetzen, wenn es sich einer existenziellen Bedrohung gegenübersieht. Putin hat nie gesagt, dass Russland in der Ukraine Atomwaffen einsetzen würde. Wenn man jedoch die Schlagzeilen der Kriegspropagandamedien seit Ende Februar liest, bekommt man den Eindruck, dass Putin ein krebskranker Wahnsinniger ist, der fanatisch entschlossen ist, nicht nur die Ukraine, sondern wahrscheinlich auch Europa und darüber hinaus zu verschlingen.

Schließlich sei darauf hingewiesen, dass der Regionalrat von Ternopil, der von Oleg Tianiboks neonazistischer Svoboda-Partei dominiert wird, 2009 den ukrainischen Präsidenten, den Premierminister und den Vorsitzenden der Werchowna Rada aufforderte, “das Budapester Memorandum von 1994 zu kündigen und den nuklearen Status der Ukraine wiederherzustellen.”

Die Organisation Patriot of Ukraine, die von Andrey Biletsky gegründet wurde und auf der Ideologie des Asow-Bataillons basiert, forderte im außenpolitischen Teil ihrer Militärdoktrin die Rückgabe der ukrainischen Atomwaffen. In demselben Dokument wird erklärt, dass das “Endziel der ukrainischen Außenpolitik die Weltherrschaft” sei.

Im Jahr 2014, dem Jahr des Maidan-Putsches, sagte der ukrainische Abgeordnete Pavel Rizanenko, Mitglied der UDAR-Partei, in einem Interview mit USA Today, dass die Zustimmung zum Budapester Memorandum und die Aufgabe der ukrainischen Atomwaffen aus der Sowjet-Ära ein “großer Fehler” sei… “Wer Atomwaffen hat, wird nicht überfallen.”

Ebenfalls 2014 legten “die Batkiwschtschyna-Partei von Ex-Premierministerin Julia Timoschenko und die UDAR des derzeitigen Bürgermeisters von Kiew, Witali Klitschko, einschließlich des Sekretärs des Parlamentsausschusses für nationale Sicherheit und Verteidigung, Sergej Kaplin, einen Gesetzentwurf über den Austritt aus dem Atomwaffensperrvertrag vor.”

Kaplin behauptete, die Ukraine könne in nur zwei Jahren Atomwaffen herstellen, da sie bereits über fast alles Notwendige verfüge: Das spaltbare Material, die Ausrüstung (außer Zentrifugen), die Technologie, die Spezialisten und sogar die Transportmittel. Im September desselben Jahres äußerte der ukrainische Verteidigungsminister Valery Geletey ebenfalls den Wunsch, Atomwaffen zu entwickeln. (Hervorhebung hinzugefügt.)

Vor der russischen BBS, im Jahr 2018, sagte der ehemalige Vertreter der ukrainischen Mission bei der NATO, Generalmajor Petro Garaschtschuk, dass die Ukraine “über die intellektuellen, organisatorischen und finanziellen Fähigkeiten verfügt, Atomwaffen zu entwickeln”, so ein Bericht auf Gazeta.ru.

In dem Bericht wird auch eine Erklärung von Valeriy Heletey, dem Leiter des ukrainischen Verteidigungsministeriums, erwähnt. Er sagte, sein Land schließe nicht aus, den Nuklearstatus zu beanspruchen, wenn das ukrainische Militär “das Land nicht verteidigen kann”, mit anderen Worten, wenn es nicht in der Lage ist, Russland zu verdrängen, seinen Angriff auf den Donbass aufrechtzuerhalten und die Bemühungen um die Rückeroberung der Krim, der südlichen Halbinsel, die zusammen mit Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja in Referenden gewählt wurde, um der Brutalität der Neonazi-Ultratruppen zu entkommen, erfolgreich wieder aufzunehmen.

Jetzt, da der Boden in der Ukraine gefroren ist, wird die russische Armee ihre SMO abschließen, die Neonazis und den Rest der militärischen Bedrohung der Ukraine gegen ethnische Russen ausschalten und schließlich der Möglichkeit ein Ende setzen, dass ukrainische Neonazis eine Stepan-Bandera-Gedenkbombe erwerben und sie gegen unschuldige Zivilisten in Russland selbst einsetzen. Übersetzt mit Deepl.com



