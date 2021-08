Erst wenn Juden sich selbst eingestehen, dass das palästinensische streben nach Freiheit und ein Ende der illegalen Besatzung auch in ihrem Interesse ist, kann sich eine Wende ergeben. Von der stillen zur lauten Rebellion muss der nächste Schritt sein und damit die Einsicht kommen, dass es die Nazis immer noch gibt, sie nennen sich jetzt Zionisten, wie auf diesem treffenden Plakat einer Demonstration in Brooklyn/New York zu lesen ist.

The quiet rebellion of US Jews turning against Israel is good for Palestinians A unique but critical conversation on Israel and Palestine is taking place outside the traditional discourse of Israeli colonialism and the Palestinian quest for liberation. It is an awkward and difficult – but overdue – discussion concerning American Jews and their relationship with Israel as well as their commitment to its Zionist ideology.

Bild: People gather in Brooklyn to demonstrate in support of Palestinians in New York City, United States on May 15, 2021 [Tayfun Coşkun/Anadolu Agency]



Die stille Rebellion der US-Juden, die sich gegen Israel wenden, ist gut für die Palästinenser

Von Ramzy Baroud



17. August 2021

Abseits des traditionellen Diskurses über den israelischen Kolonialismus und das palästinensische Streben nach Befreiung findet eine einzigartige, aber kritische Diskussion über Israel und Palästina statt. Es ist eine heikle und schwierige – aber überfällige – Diskussion über amerikanische Juden und ihre Beziehung zu Israel sowie ihr Engagement für die zionistische Ideologie.

Viele Jahre lang haben Israel und seine jüdischen Befürworter Juden, die den Staat nicht unterstützen oder, schlimmer noch, für die Freiheit der Palästinenser eintreten, bequemerweise als “selbsthassend” tituliert. Dieser Begriff, mit dem antizionistische Juden bezeichnet werden, ähnelt dem Vorwurf des “Antisemitismus”, der Nicht-Juden, einschließlich semitischer Araber, gemacht wird, wenn sie es wagen, Israel zu kritisieren. Ein solcher Ansatz ist jedoch nicht mehr so wirksam wie früher.

Die letzten Jahre haben eindeutig gezeigt, dass es innerhalb der amerikanisch-jüdischen Gemeinschaft eine stille Rebellion gibt. Diese Anti-Israel-Rebellion braut sich schon seit langem zusammen, aber erst seit kurzem spiegeln die Zahlen das Aufkommen eines neuen Phänomens wider, bei dem US-Juden, vor allem die jüngeren Generationen, sich offen von der typischen jüdischen Konformität in Sachen Israel und der unbestrittenen, unsterblichen Liebe zum Zionismus distanzieren. In den letzten zehn Jahren hat diese neue Realität in verschiedenen zionistischen Institutionen in den USA und in Israel selbst Alarm ausgelöst.

Mehrere Meinungsumfragen und Erhebungen lassen den Schluss zu, dass das emotionale und politische Verhältnis zwischen Israel und den US-Juden rapide abnimmt. Eine von Laszlo Strategies im Auftrag der gemeinnützigen Organisation Jerusalem U im August 2013 veröffentlichte Umfrage kam beispielsweise zu dem Ergebnis, dass 87 Prozent der amerikanischen Juden über 50 Jahren der Aussage “Die Sorge um Israel ist ein sehr wichtiger Teil meines Jüdischseins” zustimmten, während nur 66 Prozent der jungen Juden in Amerika im Alter von 18 bis 29 Jahren diese Meinung teilten.

Andere Umfragen, die seither durchgeführt wurden, kamen zu ähnlichen Ergebnissen und zeigten, dass die Zahl der jungen Juden, die Israel nachdrücklich unterstützen, weiter abnimmt. Eine besonders aufschlussreiche und wichtige Umfrage war die des American Jewish Committee im Juni 2018. Das war die Zeit, in der das amerikanisch-israelische Bündnis unter den Regierungen von Donald Trump und Benjamin Netanjahu seinen Höhepunkt erreichte. Obwohl 77 Prozent aller Israelis den Umgang der US-Regierung mit den amerikanisch-israelischen Beziehungen gutheißen, tun dies nur 34 Prozent der amerikanischen Juden. Tatsächlich lehnten 57 Prozent der amerikanischen Juden Trumps Politik, die Israel im Grunde alles gewährt, was es sich wünscht, rundweg ab.

Der Abwärtstrend hält unvermindert an. Aus einer im Mai dieses Jahres von Pew veröffentlichten Studie geht hervor, dass jeder fünfte US-Jude der Meinung ist, dass die USA Israel “zu sehr unterstützen”. Die Zahl derjenigen, die dieser Meinung sind, 22 Prozent der jüdischen Bevölkerung in den USA, hat sich seit einer früheren Umfrage aus dem Jahr 2013 verdoppelt.

Die Datenerhebung für die oben genannte Umfrage wurde zwar während des tödlichen israelischen Angriffs auf den Gazastreifen (10.-21. Mai) veröffentlicht, wurde aber in Wirklichkeit erst 2019 und 2020 durchgeführt. Die Zahl der US-Juden, die Israel nicht unterstützen, muss seitdem gestiegen sein, denn es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen israelischen Kriegen, die zu massiven zivilen Opfern führen, und der anhaltenden Spaltung zwischen US-Juden und Israel.

Libby Lenkinski, Vizepräsidentin für öffentliches Engagement beim New Israel Fund, erklärte gegenüber dem Magazin Rolling Stone, dass sie seit dem tödlichen israelischen Krieg gegen den Gazastreifen im Jahr 2014, in dem über 2.200 Palästinenser getötet wurden, eine “spürbare Verschiebung der amerikanischen Wahrnehmung” in Bezug auf Palästina und Israel feststellt. Für Lenkinski sollte die jüdische Wahrnehmung in den USA jedoch einem ethischen Paradigma folgen: “Es ist eine moralische Frage. It’s right or wrong.”

Ähnliche Gefühle kamen nach dem Krieg im Mai 2021 auf, als über 260 Palästinenser getötet wurden, darunter viele Frauen und Kinder. In einem kürzlich erschienenen Artikel erklärt die amerikanisch-jüdische Schriftstellerin Marisa Kabas das Dilemma, in dem sich viele Mitglieder der jüdischen Gemeinschaft in den USA in Bezug auf Israel befinden. “Weil der Konflikt so oft auf eine binäre Sichtweise reduziert wurde – entweder man unterstützt Israel oder man unterstützt seine Zerstörung – kam es vielen von uns wie ein Verrat vor, die andere Seite auch nur in Betracht zu ziehen. Nicht zuletzt dank Kabas und Lenkinski und zahlreicher anderer ist die “andere Seite” endlich sichtbar geworden, was zu einer offensichtlichen Veränderung der amerikanisch-jüdischen Wahrnehmung von und Beziehung zu Israel geführt hat.

Während sich mehr Raum für andersdenkende US-Juden öffnet, bleibt die Diskussion in Israel begrenzt und hat kaum mit Ethik und Moral zu tun. In letzter Zeit haben sich die wichtigsten politischen Parteien des Landes darauf verständigt, dass Israel die Unterstützung der US-Juden verliert, wobei sich die Meinungsverschiedenheiten weitgehend auf die Frage konzentrieren, wer die Schuld an dieser seismischen Verschiebung trägt. Netanjahu wurde oft dafür verantwortlich gemacht, dass Israel durch sein Bündnis mit Trump und der Republikanischen Partei zu einem parteipolitischen Thema in den USA geworden ist – auf Kosten der Beziehungen Israels zu den Demokraten.

Die Liebesbeziehung zwischen Netanjahu und Trump war jedoch nicht so unkompliziert, wie Netanjahus Kritiker gerne glauben möchten. In der Tat hat sich die Vorstellung von Israel in der amerikanischen Gesellschaft verändert. Die Vorstellung, dass Israel ein vermeintlich verletzlicher kleiner Staat ist, der von arabischen Feinden existenziell bedroht wird, die in der Vergangenheit blühte, ist fast völlig irrelevant geworden. Das neue Konzept Israels, das Tel Avivs wichtigstes Verkaufsargument in Amerika ist, ist das eines biblischen Israels, eines Ortes der Prophezeiungen und der spirituellen Erlösung, das vor allem rechtsgerichtete evangelikale christliche Gruppen anspricht. Junge US-Juden, von denen viele die “Black Lives Matter”- und sogar die palästinensische Boykottbewegung unterstützen, haben wenig mit Israels Unterstützern unter den amerikanischen christlichen Eiferern gemein.

Israel befindet sich nun an einem Scheideweg. Es kann die Unterstützung der US-Juden nur zurückgewinnen, wenn es sich so verhält, dass es mit ihrem moralischen Referenzrahmen übereinstimmt. Dazu müsste es seine militärische Besatzung beenden, sein Apartheidregime abbauen und seine rassistischen Gesetze rückgängig machen. Konkret würde dies bedeuten, dass es den Zionismus ganz aufgeben oder sich von den US-Juden abwenden müsste, um sich ganz auf die Evangelikalen zu verlassen. Einige hochrangige israelische Beamte sprechen sich bereits für Letzteres aus.

Am 9. Mai argumentierte der ehemalige israelische Botschafter in den USA, Ron Dermer, dass Israel, da evangelikale Christen das “Rückgrat der Unterstützung Israels in den Vereinigten Staaten” seien, ihre “leidenschaftliche und eindeutige” Unterstützung Israels gegenüber den amerikanischen Juden, die “überproportional zu unseren Kritikern gehören”, bevorzugen sollte.

Wenn Israel sich offiziell für diese Entscheidung entscheidet, weil es vielleicht keine andere Möglichkeit gibt, dann ist ein fast vollständiger Bruch zwischen Israel und den US-Juden unvermeidlich. Was Gerechtigkeit und Freiheit für das palästinensische Volk angeht, wäre das eine gute Sache. Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...