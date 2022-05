“Nach 74 Jahren ist es an der Zeit, dass die Welt wirklich zuhört.”

https://mondoweiss.net/2022/05/nakba74-the-voice-of-palestine-will-be-ignored-no-longer/

Palästinenser entzünden eine Fackel während einer Feier zum 74. Jahrestag der Nakba, der “Katastrophe” der Gründung Israels im Jahr 1948, in der Stadt Nablus im Westjordanland am 14. Mai 2022. (Foto: Shadi Jarar’ah/APA Images)

Nakba74: Die “Stimme Palästinas” wird nicht länger ignoriert werden

Die “Stimme Palästinas” kann niedergeschossen, aber niemals zum Schweigen gebracht werden. Nach 74 Jahren ist es an der Zeit, dass die Welt wirklich zuhört.

Von Omar Zahzah



15. Mai 2022

Eine blaue, kugelsichere PRESSeweste und ein Scharfschützenschuss in den Kopf, knapp unterhalb der Helmlinie: Das ist die Anatomie eines Völkermords.

Ein Begräbnis für einen landesweit beliebten Journalisten, der von einem kolonialen Regime ermordet wurde, das von zionistischen Besatzungstruppen überrannt wird, die die Sargträger schlagen und den Sarg fast vollständig umwerfen: Das ist die Anatomie eines Völkermords.

Internationale Untätigkeit gegenüber einem faschistischen kolonialen Ethnostaat, der indigene Völker willkürlich abschlachtet, und zwar für nicht mehr und nicht weniger als das “Verbrechen”, zu existieren: das ist die Anatomie eines Völkermordes.

Das Verbot von Mahnwachen für die ermordete palästinensische Journalistin Shireen Abu Akleh durch einen europäischen Staat, der davon überzeugt ist, dass die Kriminalisierung von Aktivismus für die palästinensische Befreiung seine direkte Rolle im Holocaust abschwächt: Das ist die Anatomie eines Völkermords.

Unbegrenzte militärische Finanzierung und Unterstützung durch die US-Siedlerkolonie, deren Politiker die Dreistigkeit besitzen, davon zu tweeten, dass sie “zutiefst beunruhigt” seien, während sie stolz weiterhin die staatlich sanktionierte Ermordung von Palästinensern subventionieren, um mit dem zionistischen Gebilde bei der Entwicklung von Technologien und Strategien rassistischer Polizeibrutalität und Überwachung zusammenzuarbeiten: Das ist die Anatomie eines Völkermords.

Verrückte Konzernmedien wie die New York Times, die unser Volk nach dem Tod genüsslich im Passiv ermorden (so dass der “Tod” zu einer Art Epidemie wird, die uns jeden Moment überfällt, ohne Ursache oder Schuldigen, wie in einer verzerrten Gogol-Geschichte): Das ist die Anatomie eines Völkermords.

Ein Mord unter vielen Morden, die klare, vorsätzliche Auslöschung einer Ikone, die den Beinamen “die Stimme Palästinas” erhalten hatte, weil so viele, die mit ihren Berichten aufgewachsen waren, auch mit der Erkenntnis aufwuchsen, dass das Leiden und der gerechte Widerstand des palästinensischen Volkes nicht unausgesprochen, uneingestanden oder versteckt bleiben würden, um die Mächtigen zu beruhigen: Das ist die Anatomie eines Völkermords.

Das propagandistische Geschrei, die wütende Verachtung, mit der jede Kritik am Mord des zionistischen Staates – insbesondere die Kritik eines Palästinensers – von den faschistischen Apologeten als “Antisemitismus” abgetan wird: Das ist die Anatomie eines Völkermords.

Und die peinliche, schmerzhafte Empörung über die “Verbündeten”, die die Hände ringen, mit den Füßen aufstampfen und sich fragen, wie so etwas geschehen konnte, oder was es noch braucht, damit die Welt aufpasst – auch das ist die Anatomie eines Völkermordes.

Seit 74 Jahren wissen wir das, und nichts anderes. 74 Jahre lang wurden wir physisch angegriffen und erkenntnistheoretisch erdrosselt durch das liberale Versäumnis, uns mit dem blutigen Hintergrund der “einzigen Demokratie im Nahen Osten” auseinanderzusetzen. Seit 74 Jahren versuchen unsere Kolonialherren weiterhin, unsere Ausdrucksfähigkeit zu verstümmeln, zu verstümmeln und zu zerstören, indem sie Folter, Inhaftierung, Bewaffnung, Hunger und vieles mehr einführen.

Aber sie verkennen immer wieder: Wir sind mehr als nur Fleisch und Blut.

Die “Stimme Palästinas” kann niedergeschossen, aber niemals zum Schweigen gebracht werden.

Nach 74 Jahren ist es an der Zeit, dass die Welt wirklich zuhört. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...