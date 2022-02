Nach Lust und Laune!

Die territoriale Integrität von Staaten und das Selbstbestimmungsrecht von Völkern

von John Whitbeck

24. Februar 2022

Zwei oft zitierte Grundsätze, die beide im Völkerrecht verankert sind, stehen häufig in Konflikt miteinander: die territoriale Integrität von Staaten und die Selbstbestimmung von Völkern.

Dieser immer wiederkehrende und unvermeidliche Konflikt zeigt sich in den diplomatischen Anerkennungen der beiden separatistischen Republiken mit russischer Mehrheit im Donbass durch Russland. Wie in den ehemaligen sowjetischen Regionen Abchasien, Südossetien und der Krim, die alle von Russland diplomatisch als unabhängige Staaten anerkannt wurden (im Fall der Krim vor ihrer Wiedereingliederung in die Russische Föderation), sowie im Kosovo wollte sich die Mehrheit der Bevölkerung eindeutig von dem Land trennen, als dessen Teil sie international anerkannt worden war.

Es sollte niemanden überraschen, dass der Grundsatz, den eine Regierung in einem bestimmten Fall als absolut – oder zumindest als vorrangig und bestimmend – verkündet, derjenige ist, der mit dem Ergebnis übereinstimmt, das sie in diesem Fall bevorzugt.

Westliche Staaten, die derzeit die absolute und universelle Anwendbarkeit des Grundsatzes der territorialen Integrität von Staaten propagieren, hatten kein Problem damit, die Selbstbestimmung der Völker in Eritrea, Osttimor, Südsudan und – mit kräftiger Unterstützung durch 77 Tage NATO-Bombardierung in flagranter Verletzung des Völkerrechts – im Kosovo zu unterstützen.

Die knappe Mehrheit der UN-Mitgliedstaaten (97 von 193) erkennt das Kosovo derzeit diplomatisch an. Die diesbezüglichen Entscheidungen werden zwangsläufig durch mögliche Präzedenzfälle in der Nähe des eigenen Landes beeinflusst. Von den fünf EU-Mitgliedstaaten, die den Kosovo nicht anerkennen, haben zwei, Zypern und Spanien, Bedenken wegen separatistischer Bewegungen auf ihrem eigenen Territorium, während Griechenland die Anerkennung aus Solidarität mit den griechischen Zyprioten verweigert.

Es ist auch logisch, dass China, ungeachtet seiner “stärker als ein Bündnis”-Beziehung zu Russland, gerade seine tiefe Verbundenheit mit dem Grundsatz der territorialen Integrität von Staaten bekräftigt hat. China ist sehr besorgt über die separatistischen Bestrebungen in Hongkong, Taiwan und Xinjiang.

Ein herausragendes Beispiel für die extreme Flexibilität bei der Anwendung dieser beiden “Grundsätze” liefert das Kosovo selbst. Dieser mehrheitlich albanisch besiedelte Teil Serbiens (der mit Anklängen an die “Kiewer Rus” das Kosovo als das pulsierende Herz der serbischen Geschichte und Kultur betrachtete) hat sich seither geweigert, die Wiedereingliederung des mehrheitlich serbisch besiedelten nördlichen Teils des Landes in Serbien in Erwägung zu ziehen, dessen Bevölkerung verständlicherweise nichts mit dem Kosovo zu tun haben will, nachdem sie sich auf den Grundsatz der Selbstbestimmung der Völker (und die Bomben der NATO) gestützt und diesen ausgenutzt hatte, um ihre tatsächliche Unabhängigkeit zu erlangen. In einem offensichtlichen Präventivschlag gegen eine rationale Lösung dieses Streits hat die Regierung des Kosovo sogar die Karte ihres nach der Unabhängigkeit gelegenen Gebiets auf ihre Flagge gesetzt.

Schließlich macht die Tatsache, dass die US-Regierung als erste in der Welt die israelische Souveränität über das besetzte Ost-Jerusalem und die besetzten syrischen Golanhöhen sowie die marokkanische Souveränität über die besetzte Arabische Demokratische Republik Sahara (Westsahara) anerkannt hat – in allen drei Fällen gegen den Willen des gesamten besetzten Volkes – deutlich, dass das einzige Prinzip, an das sich die US-Regierung in solchen Angelegenheiten konsequent hält, das Grundprinzip der heutigen internationalen Beziehungen ist: Es kommt nicht auf die Art der Handlung an, sondern vielmehr darauf, wer sie wem antut.

Die meisten Regierungen, vor allem die mächtigen, wählen ihre “Prinzipien” aus einem Menü à la carte aus, je nach ihrem bevorzugten Tagesgeschmack. Übersetzt mit Deepl.com

John V. Whitbeck ist ein internationaler Anwalt mit Sitz in Paris.

