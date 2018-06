Aktuelles

GRUSS an die Leserinnen und Zuschauer der Neuen Rheinischen Zeitung

Gaza: selbst recherchieren, die Medien berichten nicht die Wahrheit!

Von Jan Peter Hammervold

Der Norweger Jan Peter Hammervold grüsst die Leserinnen und Zuschauer der Neuen Rheinischen Zeitung aus Amsterdam. Er ist Teilnehmer der Freedomflotilla 2018, die sich von Schweden in Richtung Gaza mit Station in mehreren europäischen Häfen auf den Weg macht. Zahlreiche Solidaritätsbekundungen – darunter der Pink-Floyd-Frontman Roger Waters und die Friedensnobelpreisträgerin Mairead Maguire – begleiten die Flottille, die sich in Konfrontation mit der erbarmungslosen und Menschenrechte verachtenden Militärmacht Israel begibt, die 2010 die Passagiere der „Mavi Marmara“ unter scharfen Beschuss nahm…

(Video: arbeiterfotografie.com)

