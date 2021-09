Vorbildlich!

Bild: Palästina ist ein beliebtes Ziel in der Türkei [Hazem Antar]



Die Türkei ist jetzt das Ziel der Wahl für Palästinenser

Von Eman Abusidu

16. September 2021

Die erste Frage, die einem in der Türkei gestellt wird, lautet oft: “Woher kommst du?” Wenn man dann “Palästina” sagt, leuchten die türkischen Augen auf, denn die Menschen lieben Palästina und die Palästinenser. Ihr Anliegen ist in der Türkei sehr beliebt.

Und obwohl Istanbul vor allem für seine großen Moscheen bekannt ist, gibt es dort auch eine große Liebe für Jerusalem und das edle Heiligtum Al-Aqsa und seine Moscheen, einschließlich des Felsendoms. An vielen türkischen Straßen hängen arabische Werbetafeln für palästinensische Geschäfte und Restaurants, die oft nach Orten im besetzten Palästina benannt sind.

“Ich lebe seit 30 Jahren hier und kann sagen, dass die Palästinenser in der Türkei außergewöhnlich gut behandelt werden”, sagte Hazem Antar, der Vorsitzende der Palästinensischen Gemeinschaft in der Türkei. “In all diesen Jahren hat jede türkische Regierung einstimmig die Unterstützung für die palästinensische Sache und das palästinensische Volk beschlossen.” Die Palästinenser in der Türkei, so sagte er mir, haben im Vergleich zu anderen Gemeinschaften einen sehr guten Lebensstandard.

Diese Verbindung sowie die gemeinsame Religion und die ähnliche Kultur haben die Türkei zu einem attraktiven Ziel für Palästinenser gemacht. Das relativ einfühlsame Visumverfahren macht es ihnen leicht, dorthin zu reisen. So sehr, dass sich inzwischen schätzungsweise 30.000 Mitglieder der palästinensischen Gemeinschaft im Land aufhalten.

“Die Palästinenser sind die älteste arabische Gemeinschaft in der Türkei, die offiziell im Jahr 2004 gegründet wurde”, erklärt Antar. “Die Gemeinschaft besteht aus drei verschiedenen Gruppen: Die älteren Einwohner sind seit 30 Jahren oder mehr hier, wie ich; die zweite Gruppe kam nach den Revolutionen des Arabischen Frühlings und die dritte Gruppe sind Flüchtlinge aus Syrien.”

Er bestätigte, dass die Migration der Palästinenser in die Türkei in den letzten 30 Jahren und mehr ein reiches kulturelles Erbe und soziale Bindungen mit dem palästinensischen Volk hervorgebracht hat. Insbesondere für Palästinenser aus dem Gazastreifen ist die Türkei heute das bevorzugte Ziel.

Jedes Mal, wenn die Ägypter den Grenzübergang Rafah öffnen, versuchen Palästinenser, dem Leben unter der israelisch geführten Blockade zu entkommen. Viele machen sich auf den Weg in die Türkei. Das einfache Visumverfahren, die türkische Gastfreundschaft und die Leichtigkeit, mit der sich die Menschen dort niederlassen und aufgenommen werden, machen die Türkei zu einem attraktiven Angebot. Die Türkei wird auch als mögliches Tor nach Europa gesehen.

Einst wurde der palästinensische Pass als einer der zehn schwächsten Pässe der Welt eingestuft. Dennoch gehen nach Angaben des Leiters der Vereinigung der Tourismus- und Reisebüros im Gazastreifen, Wasim Mushtaha, monatlich zwischen 2.800 und 3.500 Visumanträge für die Türkei ein, manchmal auch mehr.

Alaa Mahdi Kudaih

Eine Palästinenserin aus dem Gazastreifen, die die Reise in die Türkei gemacht hat, ist Alaa Mahdi Kudaih. Sie ging 2018 zum Studium in die Türkei, nachdem sie ein Vollstipendium von der türkischen Regierung erhalten hatte. Kudaih studiert im dritten Jahr am Fachbereich Psychologie der Universität Sakarya. Das Stipendienprogramm ist eines der berühmtesten der Welt und unterstützt mehr als 17.000 Studierende aus aller Welt. Es bietet den Studierenden Reisetickets, eine Unterkunft an der Universität, Mahlzeiten, ein regelmäßiges Einkommen und eine kostenlose Krankenversicherung.

“Die Türkei hat mir die Möglichkeit gegeben, mein Studium fortzusetzen, zu arbeiten und dann gestärkt nach Hause zurückzukehren”, betonte Kudaih. Die Beschäftigungsmöglichkeiten für Palästinenser in der Türkei sind oft auch dann gegeben, wenn sie die türkische Sprache nicht beherrschen, was ein enormer Vorteil ist. “Man respektiert die Palästinenser mehr als andere arabische Nationalitäten”, meint sie.

Hind Khoudary ist eine palästinensische Journalistin aus dem Gaza-Streifen. Sie wollte letztes Jahr aus verschiedenen Gründen in die Türkei reisen, um ihre Brüder in Deutschland zu treffen, und die Türkei war die beste Option für eine Durchreise, während sie auf ihr Visum wartete. Leider konnte sie wegen der Covid-19-Pandemie nicht nach Deutschland reisen, also beschloss sie, in der Türkei zu bleiben. “Es war nicht schwer, den Grund für meinen Aufenthalt in der Türkei zu ändern, denn hier gibt es viele Menschen aus dem Gazastreifen”, erklärte sie. Die berauschende Mischung aus westlicher und östlicher Kultur ist kein Hindernis, denn die östliche Seite macht es den Palästinensern leichter, sich zu integrieren.

“Ich habe mich hier in der Türkei, wo es viele von uns aus Gaza gibt, nie fremd gefühlt. Die türkische Gesellschaft ist religiös und islamisch geprägt, und es ist leicht, arabische Produkte zu bekommen.

Es war schon immer ein Merkmal der Migration, dass Menschen dazu neigen, sich dort anzusiedeln, wo sie sich zu Hause fühlen, und die Palästinenser in der Türkei haben sich ein zweites Zuhause geschaffen, das für andere attraktiv ist. Das allein reicht schon aus, um die Türkei zu einem bevorzugten Ziel für Palästinenser zu machen, ganz gleich, wo sie sich aufhalten, vor allem aber für diejenigen aus dem belagerten Gazastreifen. Übersetzt mit Deepl.com

