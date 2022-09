https://www.algora.com/Algora_blog/2022/09/13/ukraine-the-battleground-of-the-cyberwar



Die Ukraine, das Schlachtfeld des CyberWar

Westliche IT-Hilfe spielt eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen Russland, sagte Eric Schmidt, der ehemalige Google-Manager, nach seiner Rückkehr aus Kiew gegenüber den Medien.

Schmidt, der enge Verbindungen zur nationalen Sicherheit der USA unterhält, lobte Kiew unter anderem dafür, dass es Regierungsdaten schnell in besser geschützte Cloud-Dienste verlagert hat. Der russische Angriff Ende Februar habe “allen einen politischen Vorwand gegeben, das Richtige zu tun”, sagte er am Montag, wie die Agence France Press (AFP) zitiert.

Der Tech-Unternehmer lobte auch seinen US-Milliardärskollegen Elon Musk dafür, dass er Starlink-Ausrüstung nach Kiew geschickt hat, um ukrainischen Zivilisten und Militärs einen zuverlässigen Internetzugang zu gewährleisten. Der CEO von SpaceX ist hier wirklich ein Held”, sagte Schmidt.

Musk hatte sich zuvor wiederholt für die erfolgreiche Abwehr angeblicher russischer Cyberangriffe bedankt, die darauf abzielten, den Starlink-Zugang für ukrainische Nutzer zu unterbrechen. Die Bodenausrüstung, die für den Internetzugang über die Starlink-Satelliten erforderlich ist, wurde Berichten zufolge vom Pentagon in Auftrag gegeben, obwohl Musk andeutete, dass er sie gespendet hatte.

In der Zwischenzeit bot die ukrainische Regierung den Bürgern die Möglichkeit, mit Hilfe von Smartphone-Apps Geheimdienstdaten zu melden, so Schmidt. Die Hinweise werden von KI-gesteuerten Programmen analysiert, um Ziele für ukrainische Militärschläge zu finden, sagte er.

US-Beamte hatten zuvor behauptet, dass der US-Geheimdienst und seine NATO-Kollegen eine große Rolle bei der Organisation einer ukrainischen Militäroffensive im Nordosten der Region Charkow in der vergangenen Woche gespielt hätten. Kiew gab an, rund 6.000 Quadratkilometer Land von Russland zurückerobert zu haben. Moskau räumte ein, dass es seine Truppen zurückzieht, um sie neu zu formieren.

Neben seiner Tätigkeit in der Führungsetage von Google bekleidete Schmidt führende Beratungspositionen in mehreren Gremien, die mit dem nationalen Sicherheitsapparat der USA verbunden sind. Er war Vorsitzender des Defense Innovation Advisory Board und Vorsitzender der National Security Commission on Artificial Intelligence.

Letzte Woche besuchte er Kiew und nahm am Europäischen Strategieforum von Jalta in Kiew teil. Dies geht aus Fotos hervor, die von mehreren hochrangigen ukrainischen Beamten, darunter dem ukrainischen Minister für digitale Transformation, Michail Fedorow, veröffentlicht wurden. Übersetzt mit Deepl.com

