Die Ukraine: Die Leistung und die Wirklichkeit. Von Manlio Dinucci

Von Manlio Dinucci

Global Research

13. Februar 2023

Das Festival von San Remo wird als “Festival der zwei Präsidenten” in Erinnerung bleiben: der Präsident der Italienischen Republik Mattarella bei der Eröffnung und der ukrainische Präsident Selenskyj bei der Schließung. Letzterer tritt aufgrund der Proteste in Italien nicht live auf. Der Inhalt bleibt jedoch erhalten: Selenskyj hat eine Rede an das Festival von San Remo geschickt, die – wie der für diese Lesung zuständige Moderator Amadeus mitteilte – “sogar von der ukrainischen Botschaft übersetzt wurde, um dem Schreiben von Präsident Selenskyj treu zu bleiben”.

Selenskyyjs Auftritt beim Festival wird mit der Realität in der Ukraine konfrontiert, die in dieser Folge von Grandangolo durch eine dramatische visuelle Dokumentation rekonstruiert wird.

Was Selenskys wahre Rolle ist, hat eine journalistische Untersuchung enthüllt, die von The Guardian veröffentlicht wurde. Bei den Präsidentschaftswahlen 2019 versprach der Schauspieler Selenskyj, der durch seine TV-Sitcom über die Korruption der ukrainischen Politiker bekannt wurde, den Krieg im Donbas zu beenden und das von Oligarchen dominierte Regierungssystem zu säubern. Er beschuldigte den wohlhabenden Petro Poroschenko, den amtierenden Präsidenten, sein Vermögen in Steuerparadiesen im Ausland zu verstecken.

Was die erste Verpflichtung betrifft, so bestand Selenskyjs Rolle als Präsident nicht darin, den Krieg im Donbass zu beenden, der 2014 gegen die russische Bevölkerung dieser Region geführt wurde, sondern den von der NATO geführten De-facto-Krieg gegen Russland anzuheizen.

In Bezug auf die zweite Verpflichtung zur Beseitigung der Korruption, insbesondere des Kapitalexports in Steuerparadiese, sind die von The Guardian veröffentlichten Ermittlungsergebnisse eindeutig. Selenskyj ist Miteigentümer von drei Unternehmen mit Sitz und Kapital in Belize und den Britischen Jungferninseln (Mittelamerika) sowie in Zypern. Als er das Amt des Vorsitzenden übernahm, “übertrug” Selenskyj seine Firmenanteile auf zwei seiner Partner. Sobald er im Amt war, ernannte er den ersten Partner zu seinem besonderen Assistenten und den zweiten zum Leiter des ukrainischen Geheimdienstes.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf byoblu veröffentlicht.

Manlio Dinucci, preisgekrönter Autor, geopolitischer Analyst und Geograph, Pisa, Italien. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG).

Gekennzeichnetes Bild: Ariston Theater in Sanremo am 16. Februar 2013 während des letzten Abends des Festivals 2013 (gemeinfrei lizenziert)

Die Originalquelle für diesen Artikel ist Global Research

Copyright © Manlio Dinucci, Global Research, 2023

