ROBERT PARRY: Die Ukraine durch die Brille der USA

27. Januar 2023





Der verstorbene Enthüllungsjournalist Robert Parry brachte in den 1980er Jahren viele der Iran-Contra-Geschichten für Associated Press und Newsweek ans Licht. Er gründete Consortium News im Jahr 1995.

Zum fünften Jahrestag seines Todes veröffentlichen wir einen von Parrys vielen vorausschauenden Artikeln über die Ukraine, in diesem Fall über die Risiken des Ignorierens des Putsches von 2014, die Rolle der Neonazis und den Krieg gegen Putschisten im Osten.



Die Ukraine durch die Brille der USA



Von Robert Parry

Speziell für Consortium News

16. April 2014

Der amtierende Präsident des Putschregimes in Kiew gibt bekannt, dass er eine “antiterroristische” Operation gegen prorussische Demonstranten in der Ostukraine anordnet, während sein nationaler Sicherheitschef sagt, dass er rechtsextreme ultranationalistische Kämpfer entsandt hat, die den Putsch vom 22. Februar [2014] anführten, der den gewählten Präsidenten Viktor Janukowitsch stürzte.

Am Dienstag erklärte Andriy Parubiy, Leiter des ukrainischen Nationalen Sicherheitsrates, auf Twitter: “Eine Reserveeinheit der Nationalgarde, die sich aus Freiwilligen der #Maidan-Selbstverteidigung gebildet hat, wurde heute Morgen an die Frontlinie geschickt.” Parubiy bezog sich damit auf die Neonazi-Milizen, die die organisierte Kraft stellten, die Janukowitsch stürzte und ihn zur Flucht zwang. Einige dieser Milizen sind inzwischen als “Nationalgarde” in die Sicherheitskräfte integriert worden.

Der ukrainische Sekretär für nationale Sicherheit Andriy Parubiy.

Der ukrainische Sekretär für nationale Sicherheit Andriy Parubiy.

(Sasha Maksymenko/Wikimedia Commons)

Parubiy selbst ist ein bekannter Neonazi, der 1991 die Sozial-Nationale Partei der Ukraine gründete. Die Partei vermischte radikalen ukrainischen Nationalismus mit neonazistischen Symbolen. Parubiy gründete auch einen paramilitärischen Ableger, die Patrioten der Ukraine, und verteidigte die Verleihung des Titels “Held der Ukraine” an den Nazi-Kollaborateur Stepan Bandera aus dem Zweiten Weltkrieg, dessen eigene paramilitärische Truppen Tausende von Juden und Polen auf der Suche nach einer rassisch reinen Ukraine auslöschten.

Während der monatelangen Proteste, die auf den Sturz Janukowitschs abzielten, wurde Parubiy zum Kommandanten des “Euromaidan”, wie der Aufstand in Kiew genannt wurde, und nach dem Staatsstreich vom 22. Februar war Parubiy einer von vier rechtsextremen ukrainischen Nationalisten, denen die Kontrolle über ein Ministerium, nämlich das für nationale Sicherheit, übertragen wurde.

Aber die US-Presse hat seine Rolle heruntergespielt, weil sein Neonazismus im Widerspruch zur Darstellung des offiziellen Washington steht, wonach die Neonazis bei der “Revolution” keine oder nur eine geringe Rolle gespielt haben. Hinweise auf Neonazis in der “Übergangsregierung” werden als “russische Propaganda” abgetan.

Dennoch prahlte Parubiy am Dienstag damit, dass einige seiner in “Nationalgarde” umbenannten Neonazi-Sturmtruppen nun im Rahmen der “Anti-Terror-Operation” der Kiewer Regierung auf die rebellische Ostukraine gehetzt würden.

Der Präsident Oleksandr Turtschynow warnte ebenfalls, dass die Ukraine einer “kolossalen Gefahr” gegenüberstehe, aber er bestand darauf, dass die Niederschlagung der prorussischen Demonstranten als “Anti-Terror”-Operation und nicht als “Bürgerkrieg” behandelt würde. Jeder sollte inzwischen wissen, dass “Anti-Terror” für außergerichtliche Tötungen, Folter und “Anti-Terror” steht.

Angesichts der zweifelhaften Loyalität eines Großteils des ukrainischen Militärs gegenüber dem Putschregime stellt die Entsendung der Neonazi-Milizen der westukrainischen Parteien Rechter Sektor und Svoboda jedoch eine bedeutende Entwicklung dar. Die ukrainischen Neonazis betrachten die ethnischen Russen nicht nur als Fremdkörper, sondern diese rechten Milizen sind auch so organisiert, dass sie wie beim Februaraufstand Straßenkämpfe führen.

In der Vergangenheit haben rechtsgerichtete Paramilitärs bei “Anti-Terror”-Kampagnen in der ganzen Welt eine entscheidende Rolle gespielt. In den 1980er Jahren leisteten rechte “Todesschwadronen” beispielsweise in Mittelamerika einen Großteil der schmutzigen Arbeit für die von den USA unterstützten Militärregime, als diese soziale Proteste und Guerillabewegungen niederschlugen.

Die Verschmelzung des Konzepts des “Anti-Terrorismus” mit rechtsgerichteten Paramilitärs stellt eine potenziell beängstigende Entwicklung für die Menschen in der Ostukraine dar. Viele dieser Informationen über die Äußerungen von Turchynov und den Tweet von Parubiy finden sich in einer Meldung der New York Times aus der Ukraine.

Wessen Propaganda?

Eingang zur New York Times. (Niall Kennedy, Flickr, CC BY-NC 2.0)

Auf der Titelseite der Times erschien am Mittwoch jedoch ein bizarrer Artikel von David M. Herszenhorn, in dem er die russische Regierung beschuldigte, einen Propagandakrieg zu führen, und in dem er viele der gleichen Punkte anführte, die man auch in derselben Zeitung finden konnte, wenn auch ohne den nützlichen Kontext über Parubijs neonazistischen Hintergrund.

In dem Artikel mit dem Titel “Russia Is Quick To Bend Truth About Ukraine” (Russland ist schnell dabei, die Wahrheit über die Ukraine zu verbiegen) verspottete Herszenhorn den russischen Premierminister Dmitri Medwedew für ein Facebook-Posting, das “düster und voller Schrecken” war und in dem er unter anderem feststellte, dass “in der Ukraine wieder Blut vergossen wurde” und hinzufügte, dass “die Gefahr eines Bürgerkriegs droht”.

Der Times-Artikel fuhr fort,

“Er [Medwedew] appellierte an die Ukrainer, über ihre eigene Zukunft zu entscheiden ‘ohne Usurpatoren, Nationalisten und Banditen, ohne Panzer oder gepanzerte Fahrzeuge und ohne geheime Besuche des CIA-Direktors’. Und so begann ein weiterer Tag des Getöses und der Übertreibungen, der Fehlinformationen, der Übertreibungen, der Verschwörungstheorien, der überhitzten Rhetorik und gelegentlich der glatten Lügen über die politische Krise in der Ukraine, die von den höchsten Rängen des Kremls ausgingen und im staatlich kontrollierten russischen Fernsehen widerhallten, Stunde für Stunde, Tag für Tag, Woche für Woche.”

Diese argumentative “Nachrichten”-Geschichte breitete sich von der Titelseite auf die obere Hälfte einer Innenseite aus, aber Herszenhorn schaffte es nie zu erwähnen, dass an den Aussagen Medwedews nichts Falsches war. In der Tat war es die viel geschmähte russische Presse, die zuerst über den geheimen Besuch des CIA-Direktors John Brennan in Kiew berichtete.

Obwohl das Weiße Haus diesen Bericht inzwischen bestätigt hat, zitiert Herszenhorn Medwedews Hinweis darauf im Kontext von “Fehlinformationen” und “Verschwörungstheorien”.

Nirgendwo in dem langen Artikel informiert die Times ihre Leser darüber, dass der Direktor der CIA tatsächlich am vergangenen Wochenende einen geheimen Besuch in der Ukraine abgestattet hat. Vermutlich ist diese Tatsache zusammen mit der Vor-Ort-Berichterstattung vom 22. Februar über die Schlüsselrolle der Neonazi-Milizen inzwischen im großen Gedächtnisloch verschwunden.

Die Neonazis selbst sind aus der Darstellung des offiziellen Washington so gut wie verschwunden, das den Staatsstreich nun in der Regel einfach als einen Fall von monatelangen Protesten darstellt, auf die Janukowitschs Entscheidung zur Flucht folgte. Nur gelegentlich, oft tief vergraben in Nachrichtenartikeln, aus denen der Kontext entfernt wurde, kann man Eingeständnisse darüber finden, dass die Neonazis die Speerspitze des Putsches waren.

Ein verwundeter Extremist

Demonstranten besetzten das Kiewer Rathaus mit einer Konföderiertenflagge und einem Porträt von Stepan Bandera. (YouTube)

So veröffentlichte die New York Times am 6. April eine Reportage über einen Ukrainer namens Yuri Marchuk, der im Februar bei Zusammenstößen auf dem Maidan-Platz in Kiew verwundet wurde. Man muss schon sehr tief in die Geschichte einsteigen, um zu erfahren, dass Marchuk ein Svoboda-Führer aus Lwiw war, einer Neonazi-Hochburg, in der ukrainische Nationalisten Fackelparaden zu Ehren des Nazi-Kollaborateurs Stepan Bandera abhalten, wenn man selbst recherchiert.

Ohne diesen Kontext zu nennen, erwähnt die Times, dass militante Lemberger ein Waffendepot der Regierung geplündert und täglich 600 Kämpfer in den Kampf nach Kiew geschickt haben. Marchuk beschrieb auch, wie diese gut organisierten Kämpfer, die aus paramilitärischen Brigaden mit jeweils 100 Kämpfern bestanden, am 20. Februar den verhängnisvollen Angriff auf die Polizei starteten, den Kampf, bei dem Marchuk verwundet wurde und bei dem plötzlich Dutzende von Demonstranten und etwa ein Dutzend Polizisten starben.

Marchuk sagte später, er habe seine Kameraden im besetzten Rathaus besucht. Was die Times nicht erwähnt, ist, dass das Rathaus mit Nazi-Bannern und sogar einer konföderierten Kampfflagge als Tribut an die weiße Vorherrschaft geschmückt war.

Die Times griff die unbequeme Wahrheit über die Neonazis am 12. April in einem Artikel über den mysteriösen Tod des Neonazi-Anführers Oleksandr Muzychko auf, der am 24. März bei einer Schießerei mit der Polizei getötet wurde. Der Artikel zitierte einen lokalen Führer des Rechten Sektors, Roman Koval, der die entscheidende Rolle seiner Organisation bei der Durchführung des Putsches gegen Janukowitsch erläuterte.

Die Februarrevolution in der Ukraine, so Koval, hätte es ohne den Rechten Sektor und andere militante Gruppen nie gegeben”, schrieb die Times. Doch diese Realität, über die die New York Times tatsächlich berichtet hat, ist nun laut New York Times zu “russischer Propaganda” geworden.

Dieses auf den Kopf gestellte amerikanische Narrativ ignoriert auch die gut dokumentierte Einmischung prominenter US-Beamter in die Aufwiegelung der Demonstranten in Kiew, das im westlichen Teil der Ukraine liegt und daher eher antirussisch eingestellt ist als die Ostukraine, wo viele ethnische Russen leben und wo Janukowitsch seine politische Basis hatte.

Die stellvertretende Außenministerin für europäische Angelegenheiten, Victoria Nuland, feuerte den Aufstand an, indem sie ukrainische Wirtschaftsführer daran erinnerte, dass die Vereinigten Staaten 5 Milliarden Dollar in ihre “europäischen Bestrebungen” investiert hatten, indem sie darüber diskutierte, wer Janukowitsch ersetzen sollte (ihre Wahl, Arsenij Jazenjuk, wurde zum neuen Premierminister), und indem sie buchstäblich Kekse an die Demonstranten auf dem Maidan verteilte. (Nuland ist mit dem neokonservativen Superstar Robert Kagan verheiratet, einem Gründer des Project for the New American Century).

Extreme Voreingenommenheit der Medien

John McCain vor einer Menschenmenge in Kiew, 15. Dezember 2013. (U.S. Senat/Büro von Chris Murphy/Wikimedia Commons)

Während der Proteste betrat der neokonservative Senator John McCain (R-AZ) die Bühne zusammen mit Führern von Svoboda, umgeben von Bannern zu Ehren von Stepan Bandera, und forderte die Demonstranten auf. Schon vor Beginn der Demonstrationen hatte der prominente Neokonservative Carl Gershman, Präsident der von den USA finanzierten National Endowment for Democracy, die Ukraine als “den größten Preis” bezeichnet.

[Zum Thema: ROBERT PARRY: “Was ist nur mit John Kerry los?”]

In meiner mehr als vier Jahrzehnte währenden journalistischen Tätigkeit habe ich in der Tat noch nie eine durch und durch voreingenommene und irreführende Darstellung durch die großen US-Nachrichtenmedien erlebt.

Selbst in den Tagen von Ronald Reagan, als ein Großteil der modernen Propagandastruktur der Regierung geschaffen wurde, gab es mehr Unabhängigkeit in den großen Nachrichtenagenturen. Während des Golfkriegs von George H.W. Bush und des Irakkriegs von George W. Bush stürzten die Medien von der Realitätsklippe, und beide Kriege waren durch nachweislich falsche Behauptungen gekennzeichnet, die von den großen US-Nachrichtenagenturen bereitwillig geschluckt wurden.

Aber die derzeitige Berichterstattung über die Ukraine-Krise hat etwas Orwellsches an sich, einschließlich des Vorwurfs, andere würden “Propaganda” betreiben, obwohl deren Berichte, obwohl sie sicherlich nicht perfekt sind, viel ehrlicher und genauer sind als das, was das US-Pressecorps produziert hat.

Hinzu kommt das Risiko, dass dieses jüngste Versagen des US-Pressecorps an der Grenze zu Russland stattfindet, einem atomar bewaffneten Staat, der zusammen mit den Vereinigten Staaten alles Leben auf dem Planeten auslöschen könnte. Die voreingenommene US-Berichterstattung nährt nun die politischen Forderungen nach US-Militärhilfe für das Putschregime in der Ukraine.

Die Beiläufigkeit dieser Propaganda, die sich über das gesamte Spektrum der US-Medien von Fox News bis MSNBC, von der Washington Post bis zur New York Times ausbreitet, ist nicht nur erbärmlicher Journalismus, sondern ein rücksichtsloses Fehlverhalten, das das Leben vieler Ukrainer und die Zukunft des Planeten gefährdet. Übersetzt mit Deepl.com

Der verstorbene Enthüllungsjournalist Robert Parry brachte in den 1980er Jahren viele der Iran-Contra-Geschichten für Associated Press und Newsweek ans Licht. Er gründete Consortium News im Jahr 1995.

