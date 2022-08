Die Ukraine und ihre westlichen Unterstützer sollten für den “selbstmörderischen” Angriff auf Europas größtes Atomkraftwerk zur Rechenschaft gezogen werden Von Scott Ritter

Die militärisch-zivile Verwaltung des teilweise von der rusisschen Armee kontrollierten Gebiets Saporoschje hat von einem erneuten Angriff auf das Atomkraftwerk Saporoschje und die Stadt Energodar berichtet. Nach Angaben des Verwaltungssprechers Wladimir Rogow habe die ukrainische Armee Mehrfachraketenwerfer und schwere Geschütze eingesetzt. Die Attacke sei vom rechten Dnepr-Ufer her erfolgt – aus den Ortschaften Nikopol, Marganez und Tomakowka im Gebiet Dnepropetrowsk, das von der ukrainischen Armee kontrolliert wird.

Die örtlichen Behörden sprachen von insgesamt zehn Treffern. Fünf Geschosse schlugen in der Nähe der AKW-Verwaltung ein – unweit eines Schweißgeländes und eines Lagers mit Strahlquellen. Weitere fünf Treffer wurden in der Nähe der Feuerwehrstation registriert, die sich in der Nähe des Atomkraftwerks befindet. Nach vorläufigen Informationen wurde bei der Attacke niemand verletzt.

Rogow teile ferner auf Telegram mit, infolge der Attacke sei im AKW Saporoschje der Schichtwechsel gestört worden: Die Ablösung sei bis auf Weiteres in Energodar geblieben.

In den sozialen Netzwerken tauchten inzwischen Videos auf, die die ukrainische Attacke auf das Atomkraftwerk zeigen sollen.

Das war nicht das erste Mal, dass ukrainische Truppen das AKW Saporoschje unter Beschuss nahmen. Seit dem 5. August wurden solche Attacken immer häufiger. In der Nacht zum 7. August beschoss die ukrainische Armee das Gelände des Atomkraftwerks mit Mehrfachraketenwerfern vom Typ Uragan. Dabei landete das Triebwerk einer Rakete ungefähr 400 Meter von einem Atommeiler entfernt. Am Morgen des 11. August konnte die russische Flugabwehr eine ukrainische Attacke auf die Stadt Energodar und das AKW Saporoschje abwehren. Vor diesem Hintergrund berief Russland eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates ein.

DATEI – Russische Truppen bewachen einen Eingang zum Wasserkraftwerk Kachowka, einem Laufwasserkraftwerk am Dnjepr in der Region Cherson im Süden der Ukraine, 20. Mai 2022. © AP Photo, File



Der US-Außenminister hoffte, Russland als “Atomterroristen” hinstellen zu können. Stattdessen hat er sich selbst verwickelt

Die Ukraine und ihre westlichen Unterstützer sollten für den “selbstmörderischen” Angriff auf Europas größtes Atomkraftwerk zur Rechenschaft gezogen werden

Von Scott Ritter

10. August 2022



Noch während UN-Generalsekretär António Guterres am anderen Ende der Welt zu den Überlebenden des US-Atombombenangriffs auf Hiroshima im Zweiten Weltkrieg sprach, schienen die ukrainischen Streitkräfte wild entschlossen, einen modernen nuklearen Holocaust über Europa zu entfesseln, indem sie Artillerieraketen auf das Kraftwerk Saporoshje abfeuerten.

Guterres bezeichnete den Angriff in dieser Woche, bei dem Sicherheitseinrichtungen beschädigt und die Stromversorgung des größten Kraftwerks des Kontinents unterbrochen wurde, als “selbstmörderisch”.

Kiew machte schnell Russland für die Angriffe verantwortlich, beschuldigte Moskau, “Nuklearterrorismus” zu betreiben, und forderte die internationale Gemeinschaft auf, eine Delegation “internationaler Friedenstruppen” zu entsenden, um “das Gebiet vollständig zu entmilitarisieren”.

Das Atomkraftwerk Saporoshje steht unter der Kontrolle Russlands, seit seine Streitkräfte das Gelände im März besetzt haben. Seitdem wird die Anlage von ukrainischen Technikern betrieben, die unter der Aufsicht von russischen Atomexperten arbeiten. In der Anlage befinden sich sechs Kernreaktoren, die vor Beginn der Militäroperation etwa ein Fünftel des ukrainischen Stroms erzeugten. Drei dieser Reaktoren stellten ihren Betrieb ein, nachdem die Russen die Kontrolle über das Gelände übernommen hatten, und ein weiterer Reaktor musste nach dem Beschuss der Anlage am 5. August abgeschaltet werden. Die beiden verbleibenden Reaktoren waren ebenfalls gezwungen, ihre Leistung als Sicherheitsmaßnahme auf die Hälfte zu reduzieren.

Der ukrainische Botschafter bei der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO), Jewheni Tsymbaljuk, erklärte, die russischen Streitkräfte versuchten, durch Beschuss des Kraftwerks Stromausfälle in der Südukraine zu verursachen. Die staatliche ukrainische Atomenergiebehörde Energoatom hat das russische Militär beschuldigt, im gesamten Kernkraftwerk Saporoshje Sprengstoff platziert zu haben, der im Falle eines ukrainischen Gegenangriffs, mit dem die Einnahme der Anlage drohte, zur Explosion gebracht werden sollte. Das ukrainische Militär hat Russland auch beschuldigt, militärische Ausrüstung, einschließlich Munition, in Gebäuden in der Nähe der Kernreaktoren untergebracht zu haben.

Das einzige Problem bei der ukrainischen Darstellung ist, dass nichts davon der Wahrheit entspricht. Der Angriff auf das Kernkraftwerk in Saporoschje am 5. August wurde von Artillerieraketen ausgeführt, deren Einschlagcharakteristiken eindeutig darauf hindeuten, dass sie von ukrainisch kontrolliertem Gebiet stammen. Darüber hinaus hätten russische Luftverteidigungs- und Abwehrradare, die sich in der Nähe der Anlage befanden, die Flugbahn der einschlagenden Raketen erfasst und damit einen eindeutigen Beweis für den Ursprung des Angriffs geliefert. Das Gleiche gilt für die Aufklärungsplattformen der USA und der NATO, die über und um die Ukraine herum operieren. Und angesichts des Propagandasieges, der durch die Freigabe solcher Beweise erzielt werden könnte, kann man sicher sein, dass die USA jedes Szenario, das die Freigabe von U-2-Bildern während der Kubakrise oder die Freigabe der Tonbänder des sowjetischen Jagdfliegers, der KAL 007 abgeschossen hat, in vollem Umfang nutzen würden.

Das wird natürlich nicht passieren. Und angesichts der Tatsache, dass Russland die Anlage in Saporoschje aktiv verteidigt, ist es unwahrscheinlich, dass es wichtige Informationen über seine Radarkapazitäten preisgibt, nur um in der Öffentlichkeit zu punkten. Russland ist seit langem zurückhaltend, wenn es um billige Propaganda geht, und zieht es vor, seine Leistungen auf dem Schlachtfeld für sich sprechen zu lassen.

Anders die USA und die Ukraine, die nachweislich zusammenarbeiten, wenn es darum geht, Informationen zu verbreiten, die die russische Darstellung untergraben und sich in die Gedankenwelt des russischen Präsidenten Wladimir Putin hineinversetzen sollen – selbst wenn die Informationen, die an die Öffentlichkeit gelangen, nicht der Wahrheit entsprechen.

Der ukrainische Angriff auf das Kernkraftwerk Saporoschje wurde in typischer Orwell’scher Manier von den Vereinigten Staaten vier Tage vor seinem Stattfinden vorhergesagt. Während einer Pressekonferenz bei den Vereinten Nationen am 1. August beschuldigte US-Außenminister Antony Blinken Russland, die Nuklearanlage als Basis zu nutzen, von der aus es Artillerieangriffe auf die Ukraine durchführt. Blinken erklärte, das Abfeuern von Artillerieraketen aus der Nähe des Kernkraftwerks sei “der Gipfel der Verantwortungslosigkeit” und impliziere, dass diese Raketen auf dem Kraftwerk selbst landen könnten. Blinken fügte hinzu, dass die Russen das Atomkraftwerk als “nuklearen Schutzschild” nutzten, der jeden ukrainischen Angriff verhindere, aus Angst, die Atomreaktoren zu treffen.

Blinkens unverfrorenes Nachplappern von Argumenten der ukrainischen Regierung wurde durch den absoluten Mangel an Beweisen zur Untermauerung seiner kraftvollen Äußerungen noch absurder. Normalerweise werden, wenn sich jemand von der Größe des Außenministers in einer derartigen öffentlichen Weise zu Fragen von dieser Bedeutung äußert, einige nachrichtendienstliche Informationen veröffentlicht – zum Beispiel Luftaufnahmen, die russische Truppenstandorte in der Nähe des Kernkraftwerks Saporoschje zeigen – um die Behauptung zu untermauern. Solche Daten wurden jedoch nicht zur Verfügung gestellt, weil Blinken nicht mehr als Leiter des amerikanischen diplomatischen Dienstes, sondern nur noch als ukrainischer Propagandist fungierte.

Russland hat seinerseits klargestellt, dass sich mit Ausnahme eines kleinen Truppenkontingents zu Sicherheitszwecken (schließlich handelt es sich um ein aktives Kernkraftwerk) keine russischen Streitkräfte in der Nähe des Kernkraftwerks Saporoschje befanden. Schließlich ist es die Aufgabe des Anklägers, Beweise für ein Verbrechen vorzulegen, nicht die des Beschuldigten.

Russland beschuldigt die Ukraine des ‘Nuklearterrorismus’

Blinkens Erklärung vom 1. August diente als Startschuss für eine PR-Kampagne, die in dem ukrainischen Artillerieangriff auf die Nuklearanlage in Saporoshje gipfelte. Das Ziel dieser Kampagne scheint ein zweifaches zu sein: erstens, Russland in ein schlechtes Licht zu rücken, und zweitens, der Ukraine zu ermöglichen, das zu erreichen, was sie mit militärischer Gewalt nicht erreichen konnte – die Vertreibung der russischen Truppen aus Saporischschje. Die vom Westen ausgehenden Rufe nach einer internationalen Intervention deuten auf eine konzertierte Aktion zur Förderung eines pro-ukrainischen Narrativs hin, auch wenn alle Beteiligten wissen, dass die diesem Narrativ zugrunde liegenden Fakten nicht der Wahrheit entsprechen. Um dem entgegenzuwirken, hat Russland selbst die IAEO-Beobachter zu einem Besuch des Kraftwerks eingeladen und eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats einberufen, um die Situation zu erörtern.

Dies ist weitaus ernster als nur eine weitere schief gelaufene Informationskriegskampagne. Das Kernkraftwerk in Saporoschje ist zwar nach Standards gebaut, die einem direkten Einschlag einer Artillerierakete standhalten würden, doch könnte die Unterbrechung der Stromversorgung und/oder die Beschädigung von Sicherheitseinrichtungen zu einem Störfall führen, wie er der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl vorausging. Das russische Verteidigungsministerium stellte fest, dass der ukrainische Angriff auf das Kraftwerk einen Stromstoß verursacht hatte, der eine Notabschaltung auslöste. Der Leiter des ukrainischen Unternehmens, das das Kraftwerk betreibt, wies außerdem darauf hin, dass bis auf eine Leitung alle Leitungen, die das Kraftwerk mit dem ukrainischen Stromnetz verbinden, zerstört worden seien, und erklärte, dass ein Stromausfall für eine solche kerntechnische Anlage sehr gefährlich sein könnte.

Generalsekretär Guterres bezeichnete den Angriff auf die Atomanlage in Saporoshje zu Recht als “selbstmörderisch”. Die “Nuklearterroristen”, die an dieser Gräueltat beteiligt waren, kommen jedoch nicht aus Moskau, sondern aus Washington und Kiew. Wenn sich der Staub der russischen Militäroperation endlich legt und die Verantwortlichen für Verbrechen wie den Angriff auf die Atomanlage in Saporoschje zur Rechenschaft gezogen werden können, sollte Tony Blinkens Name, wenn es auf dieser Welt Gerechtigkeit gäbe, ganz oben auf dieser Liste stehen. Übersetzt mit Deepl.com



Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des US Marine Corps und Autor von “Abrüstung in der Zeit der Perestroika: Arms Control and the End of the Soviet Union”. Er diente in der Sowjetunion als Inspektor zur Umsetzung des INF-Vertrags, im Stab von General Schwarzkopf während des Golfkriegs und von 1991-1998 als UN-Waffeninspektor.

