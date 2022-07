Der Denunziant ist das größte Schwein im Land

Evelyn Hecht-Galinski

Ukraine Government Issues Blacklist Of ‘Russian Propagandists’ – PopularResistance.Org The “Center for Countering Disinformation,” established in 2021 under Volodymyr Zelensky and headed by former lawyer Polina Lysenko, sits within the National Security and Defence Council of Ukraine. Its stated aim is to detect and counter “propaganda” and “destructive disinformation” and to prevent the “manipulation of public opinion.”



Die ukrainische Regierung erstellt eine Schwarze Liste von “russischen Propagandisten

Von Finn McRedmond, Unherd.

25. Juli 2022

Die Liste enthält eine Reihe prominenter westlicher Intellektueller.

Die ukrainische Regierung hat eine schwarze Liste von Personen herausgegeben, die ihrer Meinung nach “russische Propaganda fördern” – darunter eine Reihe prominenter westlicher Intellektueller.

Das “Zentrum für die Bekämpfung von Desinformation”, das 2021 unter der Leitung von Wolodymyr Selenskyj eingerichtet wurde und von der ehemaligen Anwältin Polina Lysenko geleitet wird, ist dem Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine unterstellt. Sein erklärtes Ziel ist es, “Propaganda” und “destruktive Desinformation” aufzudecken und zu bekämpfen und die “Manipulation der öffentlichen Meinung” zu verhindern.

Am 14. Juli veröffentlichte sie auf ihrer Website eine Liste von Politikern, Akademikern und Aktivisten, die “russische Propaganda fördern” – darunter mehrere hochrangige westliche Intellektuelle und Politiker. Der republikanische Senator Rand Paul, die ehemalige demokratische Kongressabgeordnete Tulsi Gabbard, der militärische und geopolitische Analyst Edward N. Luttwak, der realistische Politikwissenschaftler John Mearsheimer und der heterodoxe Journalist Glenn Greenwald wurden auf die Liste gesetzt. Aus der Liste geht nicht hervor, welche Konsequenzen sich für die genannten Personen ergeben.

Die genauen Kriterien für die Aufnahme in die Liste sind ebenfalls unklar, obwohl der Bericht neben jedem Namen die “pro-russischen” Meinungen auflistet, die die Person vertritt. Edward Luttwaks Verstoß bestand beispielsweise darin, dass er vorschlug, dass “in den Regionen Donezk und Luhansk Referenden abgehalten werden sollten”; Mearsheimers Verstoß besteht darin, dass er sagte, dass “die NATO seit 2014 in der Ukraine ist” und dass “die NATO Putin provoziert hat.”

Die betroffenen Intellektuellen waren überrascht und besorgt, auf diese Weise auf eine schwarze Liste der Regierung gesetzt zu werden. UnHerd kontaktierte Luttwak (ein gelegentlicher Mitarbeiter), Mearsheimer und Greenwald für eine Stellungnahme.

Edward Luttwak weist es entschieden zurück, als Putin-Akolyth abgestempelt zu werden. “Seit dem 24. Februar, dem ersten Tag des Krieges”, sagte er gegenüber UnHerd, habe er “unermüdlich dafür plädiert, dass nicht nur die USA, Großbritannien, Norwegen und andere Länder Waffen in die Ukraine schicken sollten, sondern auch das zögerliche Trio Frankreich, Deutschland und Italien.

“Ich habe mich persönlich bei den Verteidigungsministern der NATO-Länder dafür eingesetzt, mehr Waffen als Teil der Kriegsanstrengungen zu schicken”, fügte er hinzu.

“Was passiert ist, ist Folgendes. Ich habe gesagt, dass es eine Siegespartei gibt und dass die Siegespartei nicht realistisch ist… Ihre Vorstellung ist, dass Putin stürzen wird, wenn Russland klar besiegt werden kann. Aber das ist auch der Moment, in dem eine nukleare Eskalation möglich wird. Es ist ein Hirngespinst zu glauben, dass Russland vernichtend geschlagen werden kann. In Kiew hat man diese Haltung so interpretiert, dass ich für Russland bin”.

Auch der amerikanische Politikwissenschaftler und Experte für internationale Beziehungen John Mearsheimer zeigte sich gegenüber UnHerd enttäuscht, auf diese Weise abgestempelt zu werden:

“Als ich ein kleiner Junge war, hat meine Mutter mir beigebracht, dass, wenn andere deine Argumente nicht mit Fakten und Logik schlagen können, sie dich verleumden. Genau das ist hier der Fall.

“Ich behaupte, dass aus den vorliegenden Beweisen klar hervorgeht, dass Russland in die Ukraine einmarschiert ist, weil die Vereinigten Staaten und ihre europäischen Verbündeten entschlossen waren, die Ukraine zu einem westlichen Bollwerk an Russlands Grenze zu machen, was Moskau als existenzielle Bedrohung ansah. Ukrainer aller Couleur lehnen mein Argument ab und geben stattdessen Wladimir Putin die Schuld, der angeblich die Ukraine erobern und zu einem Teil eines größeren Russlands machen wollte.

“In der Öffentlichkeit gibt es jedoch keine Beweise für diese Behauptung, was sowohl für Kiew als auch für den Westen ein echtes Problem darstellt. Wie gehen sie also mit mir um? Die Antwort ist natürlich, mich als russischen Propagandisten abzustempeln, was ich aber nicht bin.”

Der heterodoxe Journalist Glenn Greenwald lehnte es ebenfalls ab, als russischer Propagandist bezeichnet zu werden, und erklärte gegenüber UnHerd, dies sei “die übliche McCarthysche Idiotie”:

“Kriegsbefürworter im Westen und andere Funktionäre westlicher Sicherheitsbehörden haben jahrzehntelang die gleiche Taktik angewandt, um jeden zu dämonisieren, der die Außenpolitik der USA und der NATO in Frage stellt. Die wichtigste dieser Taktiken, die bis zum Beginn des Kalten Krieges zurückreichen, besteht darin, alle Dissidenten zu beschuldigen, “russische Propaganda” zu verbreiten oder anderweitig dem Kreml zu dienen. Das ist alles, was die Ukrainer hier von sich geben: die übliche McCarthy’sche Idiotie.

“Die Ukrainer haben das absolute Recht, jede Art von Kriegspolitik zu betreiben, die sie wollen. Aber wenn sie anfangen zu verlangen, dass mein Land und meine Regierung ihre Ressourcen dazu verwenden, ihre Kriegsanstrengungen zu finanzieren, dann habe ich, wie alle anderen Amerikaner auch, das absolute Recht, diese Politik in Frage zu stellen oder auf ihre Gefahren und Risiken hinzuweisen. Die Versuche der Ukraine, die Debatte in unserem Land zu unterbinden, indem sie Journalisten und Politiker, die die Politik der USA/NATO in Frage stellen, als russische Propagandisten verleumdet, sind mir völlig egal. Diese Taktik ist ebenso inkonsequent wie billig, geschmacklos und diskreditiert.”

Die ukrainische Regierung ist um eine Stellungnahme gebeten worden. Übersetzt mit Deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...