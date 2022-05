“Was heute in Israel geschieht, ist ein Produkt eines jüdischen Staates. Sektiererische Gewalt und die anhaltende Nakba sind integraler Bestandteil des Staates selbst. Israel ist ein gescheiterter Staat, dessen einzige Werte in der Anbetung des jüdischen Militarismus bestehen. Es ist an der Zeit, dass er verschwindet.”

https://www.middleeastmonitor.com/20220521-un-resolution-181-must-be-repealed-the-creation-of-israel-and-the-partition-of-palestine-was-a-terrible-mistake/

Bild: Häuser, die zu einer israelischen Siedlung gehören, sind am 16. Januar 2017 in Amona, Westjordanland, vor einer arabischen Stadt zu sehen [Chris McGrath/Getty Images].



Die UN-Resolution 181 muss aufgehoben werden: Die Gründung Israels und die Teilung Palästinas waren ein schrecklicher Fehler

Von Tony Greenstein



Mai 21, 2022

Es war verständlich, warum die Vereinten Nationen (UN) am 29. November 1947 die Resolution 181 verabschiedeten, mit der Palästina geteilt und ein jüdischer Staat gegründet wurde. Nach dem Holocaust war die Meinung weit verbreitet, dass die Juden in irgendeiner Form entschädigt werden sollten, selbst wenn dies auf Kosten derer geschah, die nichts mit dem Holocaust zu tun hatten.

Fast ein Dreivierteljahrhundert später ist klar, dass dies ein schrecklicher Fehler war. Schon vor der Gründung des israelischen Staates wurden etwa 300.000 Palästinenser vertrieben. Seitdem hat Israel Präventivkriege gegen alle seine Nachbarn geführt, vor allem aber gegen die in Israel verbliebenen Palästinenser und diejenigen, die unter seine Herrschaft kamen, als es den Teil Palästinas besetzte, den es 1948 nicht erobern konnte, nämlich das Westjordanland und den Gaza-Streifen.

Es ist an der Zeit, dass die UNO anerkennt, dass die Resolution 181 ein schrecklicher Fehler war, und dass sie diese und damit auch die Legitimität Israels aufhebt.

Israels gezielte Ermordung der Al Jazeera-Journalistin Shireen Abu Akleh, der anschließende Polizeiangriff auf ihre Beerdigung und die unverschämte Weigerung, auch nur eine strafrechtliche Untersuchung einzuleiten, sollten das Ende der Fahnenstange sein.

Wenn wir dies mit Israels anhaltender ethnischer Säuberung von Palästinensern, wie zuletzt in Masafer Yatta, verbinden, stellt sich uns eine einfache Frage: Kann Israel, solange es ein jüdischer Staat ist, jemals in Frieden mit den Palästinensern leben? Oder sind seine einzigen Freunde im Nahen Osten dazu bestimmt, arabische Despoten zu sein?

Seit über 50 Jahren, vom Roger-Plan von 1969 über die Osloer Verträge bis zum Friedensplan von John Kerry, hat Israel deutlich gemacht, dass es ein Groß-Israel einer friedlichen Lösung vorzieht.

Selbst innerhalb der Grenzen von 1948 war Israel nicht in der Lage, seinen eigenen palästinensischen Bürgern eine sinnvolle Gleichberechtigung zu gewähren. Auch heute noch raubt es ihnen ihr Land und verfolgt eine Politik der internen Kolonisierung, die es “Judaisierung” nennt. Inwiefern unterscheidet sich die Judaisierung von der Politik der Arisierung in Nazideutschland?

Das Gesetz über den jüdischen Nationalstaat von 2018 kodifiziert lediglich bestehende Praktiken und macht explizit, was schon immer implizit war. Nach diesem Gesetz ist die “jüdische Besiedlung”, also die Kolonisierung von weiterem arabischem Land, ein “nationaler Wert”. Dasselbe Gesetz machte deutlich, dass nur Juden Staatsangehörige des israelischen Staates sind. Palästinenser, einschließlich arabischer Bürger, waren bestenfalls geduldete Gäste.

Israel ist offiziell ein Apartheidstaat, und nach internationalem Recht ist Apartheid ein Verbrechen. Die UNO hat keine andere Wahl, als die Resolution 181 aufzuheben. Es ist auch offensichtlich, dass ein jüdischer Staat und ein demokratischer Staat sich gegenseitig ausschließen.

Stellen Sie sich vor, die britische Regierung würde eine Politik der Ausdünnung der schwarzen Bevölkerung Londons durch weiße Briten betreiben. Dies würde ohne weiteres als rassistisch abgetan werden, doch in Israel ist dies die Norm.

Wie ist es zu erklären, dass die Hälfte der Beduinendörfer im Negev “nicht anerkannt” sind, d. h. sie verfügen über keine der grundlegenden Einrichtungen, die jüdische Siedlungen haben, wie z. B. staatliche Schulen, fließendes Wasser oder Elektrizität? In diesen Dörfern gibt es kein einziges Wahllokal. Unabhängig davon, wie lange die Bewohner dort schon leben, werden sie wie Hausbesetzer behandelt.

Al-Arakhib wurde bereits über 200 Mal abgerissen. Umm Al-Hiran wurde 2018 abgerissen, um Platz für die rein jüdische Stadt Hiran zu schaffen. Der israelische Staat weigert sich, eine jüdische Stadt neben einem arabischen Dorf zuzulassen. Wie Adalah sagte: “Israels Abriss des Beduinendorfes Umm Al-Hiran und die Zwangsräumung der Bewohner ist ein Akt extremen Rassismus, der eine kolonialistische Landpolitik verkörpert und vom gesamten israelischen Gerichtssystem unterstützt wird.”

Israel war von Anfang an ein abnormaler, kolonialer Siedlerstaat, in dem Rassismus die Norm ist. Benjamin Netanjahu verkündete: “Israel ist kein Staat für alle seine Bürger… Israel ist der Nationalstaat des jüdischen Volkes – und nur dieses.” Als sich MK Bezalel Smotrich an die arabischen Mitglieder der Knesset wandte und ihnen sagte: “Ihr seid aus Versehen hier – weil Ben-Gurion die Arbeit nicht beendet und euch 1948 rausgeworfen hat”, sprach er laut aus, was die zionistische “Linke” leise sagt.

Die Frage, ob die Palästinenser in einem jüdischen Ethno-Nationalisten jemals als Gleichberechtigte leben können, ist eine Frage, der westliche Politiker lieber ausweichen. Die grundlegendsten und einfachsten Fragen, wenn es um Israel geht, sind für sie zu schwierig. Stattdessen erwidern sie den Vorwurf des “Antisemitismus”.

Die zionistische Kolonisierung Palästinas begann 1882, fast 60 Jahre vor dem Holocaust. Heute benutzt die zionistische Bewegung den Holocaust als Waffe gegen ihre Kritiker. Damals jedoch betrachtete die zionistische Bewegung den Holocaust als Ablenkung von ihrem Hauptziel – der Errichtung eines jüdischen Staates.

Die palästinensisch-jüdische Presse bezweifelte sogar die Existenz des Holocausts und zitierte Berichte in der Nazipresse, um die Behauptung zu widerlegen, die Juden würden ausgerottet: “Wahrscheinlich hätte nicht einmal Goebbels in seinen kühnsten Plänen die Art von Behandlung hervorrufen können, die die hebräische Presse der Information über den Holocaust zukommen ließ.”

In einem Brief an Präsident Roosevelt gab der Führer des amerikanischen Zionismus, Stephen Wise, zu: “Es ist unbestreitbar, dass bis zu zwei Millionen zivile Juden ermordet wurden. Ich habe seit einigen Monaten Kabel und unterirdische Mitteilungen erhalten, die von diesen Dingen berichten. Zusammen mit den Leitern anderer jüdischer Organisationen ist es mir gelungen, sie [die Kabel über den systematischen Massenmord] aus der Presse herauszuhalten.”

Yoav Gelber, ein Geschichtsprofessor an der Universität Haifa, bemerkte: “Der Kampf an der jüdischen Front für die zionistische Lösung entfernte die Zionisten und den Jischuw schon vor dem Krieg von Rettungsversuchen und Strategien, die nicht mit Eretz Jisrael verbunden waren. Dies zeigt sich an Weizmanns Weigerung, an der Konferenz von Evian 1938 teilzunehmen.”

Noah Lucas beschreibt: “Als der europäische Holocaust ausbrach, sah Ben-Gurion darin eine entscheidende Chance für den Zionismus… Unter Friedensbedingungen… konnte der Zionismus die Massen des Weltjudentums nicht bewegen. Die von Hitler entfesselten Kräfte in all ihrem Schrecken müssen zum Vorteil des Zionismus genutzt werden… Ende 1942… wurde der Kampf für einen jüdischen Staat zum Hauptanliegen der Bewegung.”

Albert Einstein warnte eindringlich davor, was passieren würde, wenn ein jüdischer Staat gegründet würde. In einem Brief vom 21. Januar 1946 warnte er: “Ich bin dafür, dass Palästina als jüdisches Heimatland entwickelt wird, aber nicht als separater Staat. Es scheint mir eine Frage des gesunden Menschenverstandes zu sein, dass wir nicht verlangen können, die politische Herrschaft über Palästina zu erhalten, wo zwei Drittel der Bevölkerung nicht jüdisch sind.”

In seiner Aussage am 11. Oktober 1946 vor dem anglo-amerikanischen Untersuchungsausschuss bestätigte Einstein: “Ich war nie für einen Staat… Ich kann nicht verstehen, warum er notwendig ist. Er ist mit vielen Schwierigkeiten und einer Engstirnigkeit verbunden. Ich glaube, er ist schlecht.” Ebenfalls 1946 äußerte Einstein in einer Rede vor dem Nationalen Arbeitskomitee für Palästina seine Befürchtung über den Schaden, den ein zionistischer Staat dem Judentum zufügen würde: “Ich fürchte den inneren Schaden, den das Judentum erleiden wird, insbesondere durch die Entwicklung eines engstirnigen Nationalismus in unseren eigenen Reihen… Eine Rückkehr zu einer Nation im politischen Sinne des Wortes wäre gleichbedeutend mit einer Abkehr von der Vergeistigung unserer Gemeinschaft, die wir dem Genius unserer Propheten verdanken.”

Es war nicht schwer, den Weg vorherzusagen, den Israel einschlagen würde. Die Idee des “Transfers” gab es schon so lange wie den Zionismus selbst. Palästina war ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land. Die Nakba war unvermeidlich.

Jeder Student der europäischen Geschichte sollte wissen, dass ein jüdischer Staat ein Rückfall in das Europa des Mittelalters ist. Die Französische Revolution von 1789 leitete die jüdische Emanzipation und die Trennung von Staat und Religion ein. Clermont Tonnerre erklärte in der verfassungsgebenden Versammlung: “Wir müssen den Juden als Nation alles verweigern und den Juden als Individuen alles zugestehen.” Der Zionismus hasste die jüdische Emanzipation, weil sie zur Assimilation führen würde. Aus diesem Grund begrüßten die Zionisten die Nürnberger Gesetze von 1935.

Im Europa der 1940er Jahre wurden die christlichen ethno-nationalistischen Staaten – Rumänien, Ungarn, die Slowakei und Kroatien – zum Schlachthof für die Juden. Kroatien war der einzige Staat unter der Nazi-Besatzung, der sein eigenes Vernichtungslager, Jasenovac, für Serben, Juden und Muslime einrichtete. Die Slowakei war der erste Staat, der seine Juden nach Auschwitz deportierte. In einem Staat, in dem die bürgerlichen und politischen Rechte von der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religion abhängen, haben diejenigen, die dieser Religion nicht angehören, zwangsläufig zu leiden.

Israel wurde mit Gewalt und Terror geboren. Der UN-Teilungsplan sah vor, dass Jerusalem einem internationalen Regime unterstellt werden sollte. Dies war für die Zionisten inakzeptabel. Als der UN-Vermittler Graf Folk Bernadotte, der mehr Juden vor den Nazis gerettet hatte als die gesamte zionistische Bewegung, im September 1948 Jerusalem besuchte, wurde er ermordet.

MK Geulah Cohen von Lehi, der Gruppe, die das Attentat verübte, erklärte auf die Frage, ob sie die Ermordung Bernadottes noch unterstütze: “Das ist keine Frage. Wir würden Jerusalem nicht mehr haben.”

Was heute in Israel geschieht, ist ein Produkt eines jüdischen Staates. Sektiererische Gewalt und die anhaltende Nakba sind integraler Bestandteil des Staates selbst. Israel ist ein gescheiterter Staat, dessen einzige Werte in der Anbetung des jüdischen Militarismus bestehen. Es ist an der Zeit, dass er verschwindet. Übersetzt mit Deepl.com

