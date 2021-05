Was nicht in deutschen Medien steht!

Bild: Palestinians in Bethlehem, in the occupied West Bank, stage a protest in solidarity with Palestinian residents of the east Jerusalem neighbourhood of Sheikh Jarrah on May 10, 2021 [HAZEM BADER/AFP via Getty Images]

https://www.middleeastmonitor.com/20210512-the-untold-story-of-sheikh-jarrah/

Die unerzählte Geschichte von Sheikh Jarrah

Von Ramzy Baroud

12. Mai 2021

Es gibt zwei getrennte Sheikh Jarrah Geschichten. Über die eine liest und sieht man in den Nachrichten, über die andere wird in den Medien kaum berichtet oder sie wird nicht angemessen analysiert.

Die offensichtliche Geschichte ist die der nächtlichen Razzien und der Gewalt, die von der israelischen Polizei und jüdischen Extremisten gegen Palästinenser in dem verwüsteten Ost-Jerusalemer Viertel ausgeübt wird. Seit Wochen haben Tausende von jüdischen Extremisten palästinensische Gemeinden in Jerusalems Altstadt ins Visier genommen. Ihr Ziel ist die Vertreibung von palästinensischen Familien aus ihren Häusern im Viertel Sheikh Jarrah. Sie handeln nicht allein. Ihre Krawalle und Ausschreitungen werden von einer gut koordinierten Führung geleitet, die sich aus zionistischen und jüdischen extremistischen Gruppen wie der Otzma Yehudit-Partei und der Lehava-Bewegung zusammensetzt. Ihre unbegründeten Behauptungen, gewalttätigen Aktionen und der abscheuliche Gesang “Tod den Arabern” werden von israelischen Politikern bestätigt, darunter das Knessetmitglied Itamar Ben-Gvir und der stellvertretende Bürgermeister von Jerusalem, Arieh King.

Hier ist ein kleiner Vorgeschmack auf den politischen Diskurs von Ben-Gvir und King, die auf Video dabei erwischt wurden, wie sie einen verwundeten palästinensischen Demonstranten anschrieen und beleidigten. Das Video beginnt damit, dass MK Ben-Gvir einen Palästinenser, der offenbar von der israelischen Polizei verwundet wurde, aber zurückkehrte, um gegen die für Sheikh Jarrah geplante Räumung zu protestieren, abfällig anschreit.

Man hört Ben-Gvir schreien: “Abu Hummus, wie geht es deinem Arsch?”

“Die Kugel ist noch da, deshalb humpelt er”, antwortet der stellvertretende Bürgermeister King und fährt fort: “Haben sie dir die Kugel aus dem Arsch geholt? Haben sie sie schon rausgenommen? Es ist schade, dass sie nicht hier reingegangen ist.” Er deutet auf seinen Kopf.

Erfreut über das, was sie als skurrilen Kommentar zur Verwundung des Palästinensers empfinden, lacht die Entourage des Politikers aus jüdischen Extremisten.

READ: Palästinenser-Israeli getötet, der gegen die Unterstützung der Al-Aqsa protestierte

Während “Abu Hummus”, der verwundet wurde, aber immer noch protestiert, ein Zeugnis für die Hartnäckigkeit des palästinensischen Volkes ist, sind King, Ben-Gvir, die Siedler und die Polizei eine Repräsentation der vereinigten israelischen Front, die darauf abzielt, die Palästinenser ethnisch zu säubern und eine jüdische Mehrheit in Jerusalem durchzusetzen.

Ein weiterer wichtiger Faktor in der andauernden israelischen ethnischen Säuberungskampagne in der besetzten Stadt ist das israelische Gerichtssystem, das dem Vorgehen gegen die palästinensischen Bewohner Jerusalems einen Anstrich von Legalität verliehen hat.

Die rechtliche Grundlage für die ständigen Versuche der jüdischen Siedler, mehr palästinensisches Eigentum zu stehlen, kann auf ein spezielles Gesetz aus dem Jahr 1970 zurückgeführt werden, das als Gesetz für Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten bekannt ist und das es Juden erlaubt, Palästinenser auf Eigentum zu verklagen, das sie vor der Gründung Israels auf den Ruinen des historischen Palästinas im Jahr 1948 besessen zu haben behaupten. Während Palästinenser davon ausgeschlossen sind, ähnliche Ansprüche auf die Grundstücke zu erheben, von denen sie seit 1948 vertrieben wurden – so sieht Apartheid aus – haben israelische Gerichte großzügig palästinensische Häuser, Land und andere Vermögenswerte an jüdische Kläger vergeben. Im Gegenzug werden diese Häuser, wie im Fall von Sheikh Jarrah und anderen palästinensischen Vierteln in Ost-Jerusalem, oft an jüdische Siedlerorganisationen verkauft, um noch mehr Kolonien auf besetztem palästinensischem Land zu bauen.

Im Februar sprach der israelische Oberste Gerichtshof jüdischen Siedlern das Recht zu, palästinensische Häuser in Sheikh Jarrah zu besitzen. Nach einer palästinensischen und internationalen Gegenreaktion bot es den Palästinensern einen “Kompromiss” an, wonach die Familien die Eigentumsrechte an ihren Häusern aufgeben und sich bereit erklären, dort weiterhin als Mieter zu leben und Miete an dieselben illegalen jüdischen Siedler zu zahlen, die ihnen ihre Häuser überhaupt erst gestohlen haben, die aber nun mit einem Gerichtsurteil ausgestattet sind.

Die “Logik”, mit der Juden palästinensische Grundstücke als ihr Eigentum beanspruchen, sollte jedoch nicht mit ein paar extremistischen Organisationen in Verbindung gebracht werden. Schließlich war die ethnische Säuberung Palästinas im Jahr 1948 nicht das Werk einiger weniger extremer Zionisten. Ebenso war die illegale Besetzung Ost-Jerusalems, des Westjordanlandes und des Gazastreifens im Jahr 1967 und das darauf folgende massive Siedlungsunternehmen nicht das Werk einiger weniger extremistischer Individuen. Der Kolonialismus in Israel war und ist ein staatliches Projekt, das letztlich dasselbe Ziel verfolgt wie das in Sheikh Jarrah: die ethnische Säuberung Palästinas und der Palästinenser, um eine jüdische demographische Mehrheit zu gewährleisten.

Dies ist die unerzählte Geschichte von Sheikh Jarrah, eine, die nicht durch ein paar Soundbites in den Nachrichten oder in Social-Media-Posts ausgedrückt werden kann. Dennoch wird diese wichtigste aller Erzählungen weitgehend ausgeblendet. Es ist einfacher, ein paar jüdische Extremisten zu beschuldigen, als die gesamte israelische Regierung und das Establishment zur Verantwortung zu ziehen. Premierminister Benjamin Netanjahu manipuliert ständig das Thema Demografie, um die Interessen seiner jüdischen Wählerschaft voranzutreiben. Er ist nicht nur ein überzeugter Anhänger eines exklusiven jüdischen Staates, sondern ist sich auch des politischen Einflusses der jüdischen Siedler voll bewusst. So gab Netanyahu kurz vor den Parlamentswahlen am 23. März grünes Licht für den Bau von 540 illegalen Siedlungseinheiten im sogenannten Har-Homa E-Gebiet – dem Berg Abu Ghneim – im besetzten Westjordanland, in der Hoffnung, so viele Siedlerstimmen wie möglich zu bekommen.

Während die Geschichte von Sheikh Jarrah sogar in den Mainstream-Medien in den USA Aufmerksamkeit erregt, fehlt es der Berichterstattung fast vollständig an Tiefe und Kontext, einschließlich der Tatsache, dass Sheikh Jarrah nicht die Ausnahme, sondern die Norm ist. Traurigerweise werden Palästinenser und ihre Unterstützer, die versuchen, die weit verbreitete Medienzensur zu umgehen, indem sie sich direkt an die Zivilgesellschaften auf der ganzen Welt wenden, indem sie soziale Medienplattformen nutzen, auch dort oft zensiert.

Eines der Videos, die zunächst von Instagram zensiert wurden, ist zum Beispiel das von Muna Al-Kurd, einer Palästinenserin, der ihr Haus in Sheikh Jarrah von einem jüdischen Siedler namens Yakub gestohlen wurde.

“Yakub, du weißt, dass dies nicht dein Haus ist”, sagt Muna vor ihrem Haus und wendet sich an den Siedler.

“Ja, aber wenn ich gehe, gehst du nicht zurück. Wo ist also das Problem? Warum schreist du mich an? I didn’t do this. Ich habe das nicht getan. Es ist leicht, mich anzuschreien, aber ich habe das nicht getan”, antwortet er.

“Du stiehlst mein Haus.”

“Und wenn ich es nicht stehle, wird es jemand anderes stehlen.”

“Nein. Keiner darf es stehlen”, beharrt Muna.

Das ist, kurz gesagt, die unerzählte Geschichte von Sheikh Jarrah und von Jerusalem, ja, von Palästina. Muna ist Palästina, und Yakub ist Israel. Wenn Muna jemals Gerechtigkeit erfahren soll, muss es ihr erlaubt werden, ihr gestohlenes Haus zurückzufordern, und Yakub muss für sein Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden. Übersetzt mit Deepl.com

