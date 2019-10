Die UNO nannte ihn einen humanitären Helden. Israel beschuldigt ihn, Geld zur Hamas zu leiten. Von Gideon Levy Haaretz

The UN called him a humanitarian hero. Israel is accusing him of funneling money to Hamas Next week, after the Jewish holidays end, the trial of Mohammed El Halabi will resume in Be’er Sheva District Court. It’s either/or: Either El Halabi is one of Israel’s greatest and most dangerous enemies ever, as the indictment against him indicates – or he’s the victim of a cynical, cruel propaganda system that is exploiting him to stop the influx of international humanitarian aid into the Gaza Strip.

Die UNO nannte ihn einen humanitären Helden. Israel beschuldigt ihn, Geld zur Hamas zu leiten.



Mohammed El Halabi, Direktor der World Vision Hilfsorganisation in Gaza und im Westjordanland, ist seit drei Jahren in Israel inhaftiert, das ihn beschuldigt, dem Feind in Kriegszeiten zu helfen.

Gideon Levy – 21. Oktober 2019

Nächste Woche, nach Ablauf der jüdischen Feiertage, wird der Prozess gegen Mohammed El Halabi vor dem Bezirksgericht Be’er Sheva wieder aufgenommen. Entweder ist El Halabi einer der größten und gefährlichsten Feinde Israels überhaupt, wie die Anklage gegen ihn zeigt – oder er ist das Opfer eines zynischen, grausamen Propagandasystems, das ihn ausnutzt, um den Zustrom internationaler humanitärer Hilfe in den Gazastreifen zu stoppen. Entweder hat er Dutzende von Millionen Dollar und Hunderte von Tonnen Eisen für Tunnelvortriebsprojekte zur Hamas umgeleitet, wie der israelische Shin Bet-Sicherheitsdienst behauptet, oder er ist ein „humanitärer Held“, wie ihn die Vereinten Nationen 2014 benannten. Entweder ist er ein langjähriges Hamas-Werkzeug in World Vision, der riesigen globalen Hilfsorganisation, deren Gaza und andere Niederlassungen er leitete, oder er ist eine Person, die ihr Leben der humanitären Hilfe für Bauern, behinderte Kinder und Krebspatienten im Streifen gewidmet hat.

Nach 52 Tagen Verhör durch die Shin-Wette – zu denen laut seinem Vater Khalil El Halabi schwere Folterungen gehörten – und mehr als drei Jahren in einem israelischen Gefängnis wird El Halabi, der früher die ganze Welt durchquerte, vor Parlamenten sprach und selbst häufig in Israel einreiste, am kommenden Donnerstag aus dem Ramon-Gefängnis in Mitzpeh Ramon wieder vor ein Gericht gebracht, das von der stellvertretenden Präsidentin des Bezirksgerichts Be’er Sheva, Natan Zlotchover, geleitet wird. El Halabi wurde seit seiner ersten Verhaftung im Juni 2016 127 Mal in den Gerichtssaal gebracht; seine Aussage dauerte fast ein Jahr und er wies alle Anklagen gegen ihn zurück.

Nach Angaben seines Anwalts, Maher Hanna aus Nazareth, wurde El Halabi zu Beginn seines Prozesses ein Plädoyer angeboten, das ein Schuldbekenntnis und drei Jahre Gefängnis beinhaltete, aber er weigerte sich. Er bestand darauf, dass er völlig unschuldig war. In Gaza widmet Khalil seine ganze Zeit dem Kampf seines Sohnes. „Mein Herz ist gebrochen“, sagte er mir diese Woche.

El Halabis Geschichte wurde in internationalen Medien relativ weit verbreitet, aber in Israel ist er eine Art „Häftling X“, über den nur sehr wenig veröffentlicht wurde.

Khalil El Halabi, 65, arbeitete 40 Jahre lang für das UNRWA, die Flüchtlingsorganisation der Vereinten Nationen, als Bildungsbeauftragter. Diese Woche schickte er mir sein Foto zusammen mit dem ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Carter auf einer Konferenz 2010 im Al-Mathaf Hotel in Gaza City. Mohammed, sein zweiter Sohn, wurde 1978 im Flüchtlingslager Jabalya geboren, ist mit Ulla verheiratet und hat fünf Kinder; der jüngste, vierjährige Faris, kennt seinen Vater nur von hinter Gittern.

Im Jahr 2003 erwarb Mohammed einen Master-Abschluss in Bauingenieurwesen an der Islamischen Universität Gaza; er arbeitete im Privatsektor und später in der Entwicklungsagentur der Vereinten Nationen. Im Jahr 2006 trat er der in den USA ansässigen World Vision Organisation Christian bei, einer der größten internationalen Hilfsgruppen der Welt, und wurde in kurzer Zeit deren Regionaldirektor für das Westjordanland, den Gazastreifen und Ostjerusalem.

In einem Interview, das im August 2014 auf der Website der Organisation veröffentlicht wurde, erzählte El Halabi, was ihn auf den Bereich der humanitären Hilfe gezogen hatte: „Ich wurde im Flüchtlingslager Jabalya UNRWA in Gaza geboren. Es ist die dichteste Gegend im Nahen Osten, und dort erlebte ich die kritischsten Zeiten für das Volk von Gaza.“ Er fügte hinzu: „Ich traf die Kinder, deren Häuser völlig zerstört wurden und verlor mindestens einen ihrer geliebten Bewohner, aber sie singen für den Frieden“.

El Halabi beendete den Ingenieurberuf, nachdem er „verletzte und getötete Kinder gesehen hatte und wusste, dass meine eigenen Kinder durch die Gewalt traumatisiert wurden,[und ich] beschloss, mein Leben voll und ganz der Hilfe für Menschen und Kinder bei der Wiederherstellung ihres Lebens zu widmen“.

Damals half World Vision 1.500 Kindern im Rahmen des von ihm im Strip eingerichteten Programms Child Friendly Spaces zum Schutz von Jugendlichen in Notfällen sowie 350 verwundeten Kindern in Krankenhäusern. El Halabi und seine Mitarbeiter halfen auch „8.000 Eltern in der psychologischen Erste-Hilfe-Ausbildung, die den Stress für ihre Kinder während des Krieges deutlich reduziert“, sagte er im gleichen Interview. Dies war die Zeit der israelischen Operation Schutzkante.

Fotos aus der Vergangenheit zeigen einen stämmigen, lächelnden jungen Mann, der rollstuhlfahrende Jugendliche, behinderte Sportler und Bauern in ihren Gewächshäusern in Gaza besucht; Khalil sagt, dass ihn die Arbeit seines Sohnes auch oft ins Ausland führte. Eine der letzten Missionen Mohammeds war es, vor dem Parlament in Canberra zu sprechen; Australien ist ein wichtiger Geber für Projekte, die er geleitet hat. Er reiste auch ausgiebig in das Westjordanland und nach Ost-Jerusalem – natürlich mit israelischer Genehmigung. Am 15. Juni 2016, als er von einem Treffen mit seinen Mitarbeitern in Jerusalem zurückkehrte, wurde er am Erezer Grenzübergang nach Gaza inhaftiert.

Seine Familie erfuhr erst drei Tage später von der Verhaftung.

So begann die Tortur von Bürger H. Diese Woche war sein 40. Monat in Haft, in dem er in eine Reihe von Gefängnissen verlegt wurde. Seine Familie darf ihn nur einmal alle zwei Monate besuchen, und nur drei Verwandte dürfen jedes Mal kommen, einschließlich der Kinder. Sie versuchen, den kleinen Faris so oft wie möglich zu nehmen, damit er seinen Vater kennenlernt. Es ist eine anstrengende 12-stündige Reise von Gaza nach Gaza für einen nur halbstündigen Besuch durch ein gepanzertes Fenster. Als Folge der Folterung, die El Halabi erlitten hat – einschließlich Schlafentzug, von der Decke gehängt und Schläge, sagt sein Vater – ist sein Gehör zu 40 Prozent beeinträchtigt, was die Telefongespräche durch das Fenster bei Besuchen noch schwieriger macht.

Rechtsanwalt Hanna, der ihn gelegentlich im Gefängnis besucht, sagt, dass sein Mandant stark und entschlossen ist und dass sein Geist nicht nachgelassen hat. Mohammed selbst sagt seinem Vater bei Besuchen immer, dass er sicher ist, dass die Gerechtigkeit siegen wird.

Der Prozess gegen El Halabi findet teilweise unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Am 22. November 2017 wurde er zum Obersten Gerichtshof zur Anhörung über die wiederholte Verlängerung seiner Ermahnungen vorgeladen, weil es so viele von ihnen gegeben hatte. Die überarbeitete Anklageschrift gegen ihn, die Anfang des Jahres eingereicht wurde, enthält folgende, zum Teil sehr schwerwiegende Anschuldigungen: Kontakt mit einem ausländischen Agenten, Mitgliedschaft in einer Terrororganisation, Hilfeleistung für den Feind in Kriegszeiten, Nutzung von Eigentum für terroristische Zwecke, Weitergabe von Informationen an den Feind, Besitz von Waffen und Munition sowie verbotene militärische Ausbildung.

„Der Angeklagte nutzte seine Position und seinen Status in World Vision, einer humanitären Hilfsorganisation, aus, um die Ziele der Hamas voranzubringen“, heißt es in der Anklage.

El Halabi wurde auch vorgeworfen, zwischen hundert und tausend Tonnen Eisen, das ursprünglich für landwirtschaftliche Zwecke bestimmt war, zur Hamas für den Bau von Tunneln umgelenkt zu haben. Er soll auch „Koordinaten in Israel für Operationen der Iz al-Din al-Qassam-Brigaden markiert haben“ – den Militärflügel der islamistischen Organisation. Darüber hinaus wird ihm vorgeworfen, Gelder für den Kauf von Ausrüstung für die Marinekommandos der Hamas zu transferieren und sogar der Organisation Informationen über die Sicherheitsvorkehrungen am Erezübergang zu geben.

In einem Briefing für Reporter, nachdem die Anklage eingereicht wurde, behauptete ein Shin Bet-Beamter, El Halabi habe Dutzende von Millionen Dollar an die Hamas überwiesen. Ein Gewächshausprojekt, das er geleitet hatte, sollte angeblich Ausgrabungsstätten für Tunnel verbergen; ein Rehabilitationsprogramm für Fischer war eigentlich eine Deckung für den Kauf von Taucheranzügen und Motorbooten für die Seestreitkräfte der Hamas; Bauern, die er engagierte, waren Wachposten für die Hamas. Er soll sogar Tausende von Lebensmittelpaketen an Hamas-Aktivisten und ihre Familien weitergegeben haben. Nach dem Lastenheft wurde El Halabi bereits 2004 von der Hamas rekrutiert, um World Vision zu „infiltrieren“.

Hanna seinerseits weist alle Anklagen gegen seinen Mandanten zurück: Er ist überzeugt, dass der Zweck der Anklage ausschließlich darin besteht, Hilfsgruppen einzuschüchtern und die humanitäre Hilfe für Gaza effektiv einzustellen, so dass sich seine Bewohner schließlich gegen die Hamas erheben, wie Israel vielleicht hofft. Tatsächlich hat World Vision seit der Verhaftung von El Halabi seine Operationen im Strip ausgesetzt, bis der Prozess beendet ist. Aber eine umfassende Untersuchung durch die Organisation selbst, für 3 Millionen Dollar, so Hanna, entlastete El Halabi vollständig: Es wurde kein Fehlverhalten seinerseits festgestellt.

Alex Snary, der derzeitige Direktor von World Vision in Israel und den Gebieten, schrieb: „Mein lieber Freund und Kollege Mohammed El Halabi hat die totale Travestie der israelischen „Gerechtigkeit“ für Palästinenser enthüllt. Drei Jahre Folter und Inhaftierung, über 120 Gerichtsverhandlungen und Israel hat immer noch keine konkreten Beweise, um seine empörenden Anschuldigungen zu untermauern.“ Snary beschreibt El Halabi als „einen Mann mit einem großen Herzen“, besonders wenn es um Kinder geht, und fügt hinzu: „Es ist längst überfällig, dass Israel zugibt, dass es einen Fehler gemacht hat, aufhört, sein Justizsystem in Verlegenheit zu bringen, und ihn freilässt, zu seiner Familie und der Arbeit, die er liebt, zurückzukehren und das Leben leidender Kinder zu verbessern“.

Im August 2016, zwei Monate nach der Verhaftung von El Halabi, protestierten hochrangige Diplomaten aus westlichen Ländern in Israel beim damaligen Haaretz-Korrespondenten Barak Ravid, dass ihnen keine Informationen oder Beweise über die mögliche Umleitung von Hilfsgeldern an die Hamas gegeben worden seien. Das australische Außen- und Handelsministerium kündigte im März 2017 an, dass es nach einer Untersuchung zu dem Schluss gekommen sei, dass es keine Hinweise auf eine missbräuchliche Verwendung von Geldern oder Hilfen für die von der Hamas regierte Gaza-Regierung gebe.

Am vergangenen 14. Juni veröffentlichte der unabhängige australische Journalist Antony Loewenstein die Ergebnisse seiner Untersuchung auf der Website +972: Auch er kam zu dem Schluss, dass die Anklage gegen El Halabi trotz der langen Frist unbegründet blieb.

Hanna, die Rechtsanwältin, stellt fest, dass ein beträchtlicher Teil des Budgets von World Vision immer für eine enge Überwachung der finanziellen Aktivitäten und der vertraglichen Ausschreibungsverfahren der Gruppe vorgesehen war. Er fügt hinzu, dass der Gesamtbetrag, der im Laufe der Jahre für seine Aktivitäten in Gaza gespendet wurde, weitaus geringer ist, als die Summen, die El Halabi vorgeworfen werden, der Hamas zugeführt zu haben.

Hanna kritisiert auch die rechtlichen Einschränkungen, denen er selbst ausgesetzt war: Israel hat ihn daran gehindert, in den Gazastreifen zu gelangen, um sich mit Zeugen der Verteidigung zu treffen, eine Situation, die ihn dazu brachte, eine Petition an den Obersten Gerichtshof zu richten. Die Antwort des Gerichts wird für Dezember erwartet – nach Abschluss des Prozesses gegen El Halabi. Hanna hat auch gefordert, dass mehrere Zeugen nach Israel gebracht werden, um auszusagen, aber die Behörden blockieren auch diesen Weg. Sein Antrag, sie per Videokonferenz aussagen zu lassen, wird voraussichtlich in der Gerichtssitzung nächste Woche in Be’er Sheva behandelt. In der Zwischenzeit präsentiert die Verteidigung weiterhin ihren Fall.

Hanna: „Alles, was du in dieser Studie berührst, ist eine „kreative Arbeit“. Ich bin nicht gegen den Staat. Ich will, dass unser Rechtssystem das beste und gerechteste ist, aber ich bekomme nicht einmal Abschriften von Anhörungen, die ich durchgeführt habe.“ El Halabi versteht nur etwa die Hälfte von dem, was vor Gericht gesagt wird, sagt Hanna, wegen fehlerhafter Übersetzung. Die Shin Bet hat aus Sicherheitsgründen nur einen Dolmetscher für das Verfahren zugelassen, aber sie ist nicht kompetent, sagt der Anwalt.

Vertreter von World Vision haben an einigen der Anhörungen teilgenommen. Keine von El Halabis Familienangehörigen ist anwesend, natürlich, weil sie im Gazastreifen leben. Es gibt aus Sicherheitsgründen einen Knebelbefehl für das Hauptbeweisstück im Prozess. Hanna zufolge wurde bisher kein konkreter, objektiver Beweis für die Vorwürfe vor Gericht erbracht, was die Langwierigkeit des Verfahrens belegen kann.

Khalil El Halabi sagte diese Woche: „Wir vermissen Mohammed. Gaza vermisst Mohammed. Jeden Tag versuche ich, Interesse und Bewusstsein für den Fall meines Sohnes zu wecken. Als ich Bildungsbetreuerin bei UNRWA war, habe ich ein spezielles Kapitel über den Holocaust in den Lehrplan aufgenommen. Ich habe allen gesagt, dass eine solche Ungerechtigkeit über jeden politischen Streit hinausgeht. Ich hätte nie gedacht, dass mein Sohn auf einen so großen Mangel an Gerechtigkeit stoßen würde.

„Bitte schreiben Sie meine Nachricht an Benjamin Netanyahu: Ihr Premierminister ist besorgt, dass er keinen fairen Prozess bekommt – Mohammed will auch einen fairen Prozess. Sein Schicksal ist es, mich von innen heraus zu fressen. Ich möchte ihn an meine Brust halten und ihm sagen, wie stolz ich auf alles bin, was er für Gaza und das palästinensische Volk getan hat, ohne Israel zu schaden. Bitte, behandeln Sie Mohammed, als wäre er Ihr Sohn.“

