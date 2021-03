Die Untersuchung der israelischen Impfstoffpolitik und ihr Ergebnis ist mehr als vernichtend.

Von Gilad Atzmon 23.03.2021

In Israel hat gestern ein unabhängiges juristisches Gremium, das sich “Civilian Probe (CP)*” nennt, seine Erkenntnisse über die katastrophalen Auswirkungen des Pfizer-Impfstoffs auf die Nation veröffentlicht.

In ihrem Bericht, den sie dem Generalstaatsanwalt und dem Gesundheitsminister vorlegten, listete das Komitee eine Kette von kritischen rechtlichen und ethischen Fehlern auf, die auf einen möglichen Versuch hinweisen, nicht nur Israelis, sondern auch die ganze Welt in die Irre zu führen. Seit Anfang Januar habe ich über einen unbestreitbaren Zusammenhang zwischen Impfungen, Fällen und Todesfällen berichtet (hier , hier, hier und hier ). Die CP bestätigt meinen Verdacht, aber ihre Studie präsentiert auch alarmierende medizinische Erkenntnisse über das Ausmaß der tödlichen Nebenwirkungen.

In dem Dokument weist die CP auf einen Versuch der Regierung hin, ihre Geschäfte mit Pfizer zu verschleiern. In dem Dokument heißt es: “Das Pfizer-Israel-Abkommen ist mit redigierten Segmenten erstickt, daher ist es nicht möglich, es juristisch zu analysieren und/oder seine Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit vollständig zu erfassen… Diese Verschleierung wirft einen schweren Schatten auf jeden, der an den (israelischen/Pfizer-) Verhandlungen teilgenommen hat…”

Die KP argumentiert dann weiter, dass “um eine Nachfrage (in der Bevölkerung) nach dem Impfstoff zu erzeugen, die Regierung und das Gesundheitsministerium eine beispiellose aggressive Kampagne gestartet haben, mit dem Ziel, die Israelis dazu zu bringen, sich zu beeilen, um ‘geimpft zu werden.’ Während dieser Kampagne wurden alle grundlegenden Regeln der medizinischen Vorsicht und Ethik missachtet, und damit auch wichtige Richtlinien, die nach dem Zweiten Weltkrieg bezüglich der Teilnahme an medizinischen Versuchen entstanden sind (der Nürnberger Kodex). Statt transparenter und klarer Erklärungen wurde die Öffentlichkeit durch wiederholte offizielle Erklärungen in die Irre geführt, dass der (Pfizer-Impfstoff) ‘von der FDA genehmigt’ worden sei, nachdem er ‘strenge Tests’ bestanden habe.”

Die KP wirft dem Staat Israel vorsätzlich rücksichtsloses Verhalten vor… “Überwachungssysteme, die das Aufspüren von Nebenwirkungen ermöglichen, sind eine grundlegende und kritische Bedingung für die Erteilung einer Erlaubnis zur massenhaften Anwendung eines jeden neuen Medikaments, erst recht, wenn eine als experimentell definierte Behandlung massenhaft an Millionen Menschen verabreicht wird, und vor allem, wenn diese Behandlung an ein ganzes Land verabreicht wird…”.

Aber Israel hat es versäumt, ein solches Überwachungssystem einzurichten.

“Einerseits hat der Staat die Bürger nicht darüber informiert, dass sich der Impfstoff von Pfizer in einem experimentellen Stadium befindet, das noch nicht abgeschlossen ist, und dass sie in diesem Stadium tatsächlich an dem Experiment teilnehmen. Andererseits hat der Staat keine transparenten und offenen Kontroll- und Überwachungssysteme für die Öffentlichkeit unterhalten. Daher besteht die ernsthafte Besorgnis, dass dieses kritische und fahrlässige Versäumnis auf folgendes zurückzuführen ist: (a) die Befürchtung, dass eine solche Offenlegung die Erfüllung der Ziele beeinträchtigen könnte, die durch die Israel-Pfizer-Vereinbarung impliziert sein könnten, oder (b) die Befürchtung, dass die Nachfrage nach der außergewöhnlichen Anzahl von Impfstoffen, die von Israel im Voraus gekauft wurden, sinken könnte, und / oder (c) die Befürchtung, dass unschmeichelhafte Ergebnisse des ‘Experiments’, das in Israel durchgeführt wird, enthüllt werden könnten.”

Die KP ist mutig, zuzugeben, dass das Fehlen eines Überwachungssystems nicht nur ein potentielles Verbrechen gegen das israelische Volk ist, sondern möglicherweise auch ein Verbrechen gegen den Rest der Welt (d.h. die Menschheit):

“In Ermangelung eines transparenten Überwachungssystems, das über Nebenwirkungen berichtet, haben nicht nur die israelische Regierung und das Gesundheitsministerium die Bürger im Stich gelassen, indem sie sie mit irreführenden Informationen versorgten, sondern auch Pfizer und der Rest der Welt, der auf die Ergebnisse des (so genannten) ‘Real-World-Experiments’ (das in Israel stattfindet) wartet.”

Um jeden Zweifel auszuräumen, macht die CP den israelischen Generalstaatsanwalt auf die mögliche kriminelle Handlung aufmerksam, die Israels Impfstoffpolitik impliziert.

“Dies ist eine angebliche Täuschung, verdächtig kriminell, die gründlich untersucht werden sollte, bevor der Generalstaatsanwalt der israelischen Regierung erlaubt, die angebliche Kampagne der Täuschung von Israels Bürgern und der (restlichen) Welt fortzusetzen.”

Die CP hat ihre Studie weit über den juristischen Bereich hinaus ausgedehnt, da sie auch versucht, das große Loch zu füllen, das durch das Fehlen eines Überwachungssystems des Staates entstanden ist.

“Was lernen wir aus den Fakten vor Ort?”, fragt der CP-Bericht. “Eine Untersuchung der von der Regierung veröffentlichten Mortalitätsdaten zeigt, dass es eine Korrelation zwischen der Anzahl der Impfungen und der Anzahl der Todesfälle gibt. Die Übersterblichkeit ist bei Menschen bis 70 und auch bei Erwachsenen über 70 Jahren auffällig und bleibt auch nach Verrechnung der auf Corona zurückzuführenden Todesfälle bestehen. In der Bevölkerung über 70 Jahren – im Januar 2021 wurde eine Übersterblichkeit von 19,5 % im Vergleich zum Oktober 2020 – dem Monat, in dem die Corona-Daten am höchsten waren, und 22,4 % im Vergleich zum Januar 2020 beobachtet. In der jüngeren Bevölkerung – wurde im Januar 2021 eine Übersterblichkeit von 7 % beobachtet, verglichen mit dem Monat Oktober 2020 – dem Monat, in dem die Corona-Todeszahlen am höchsten waren, und 7 % im Vergleich zum Januar 2020. Es ist zu beachten, dass sich dieser Trend auch im Folgemonat fortsetzt.”

Wie oben erwähnt, schreibe ich seit Anfang Januar über den verheerenden Zusammenhang zwischen Impfungen und Todesfällen. In Großbritannien und den USA stellen wir eine identische Korrelation zwischen Massenimpfungen und Todesfällen fest. Weitaus problematischer ist jedoch der Bereich der Nebenwirkungen, den Regierungen, die WHO, die korrumpierte Pharmaindustrie und natürlich die Social-Media-Giganten in orwellscher Manier zu unterdrücken versuchen. Die israelische KP scheint den ersten robusten Bericht über Pfizers Impfstoff-Nebenwirkungen erstellt zu haben. Sie veröffentlichten eine Tabelle mit ihren Ergebnissen, die sie hier zusammenfassen:

“Wie man erkennen kann, wenn man sich die Tabelle anschaut – gibt es fast 200 Todesfälle, und das – nur durch die Untersuchung von etwa 800 Berichten über Fälle von schweren Nebenwirkungen. Wie bereits erwähnt, arbeitet das CP noch an der Analyse der Nebenwirkungen und wir haben hunderte von zusätzlichen Berichten, die noch analysiert werden müssen. Unsere bisherige Studie zeigt, dass etwa 25 % der Todesfälle bei Menschen unter 60 Jahren auftreten. Etwa 15% davon sind unter 50 Jahre alt. 7 der Verstorbenen sind im jungen Alter – unter 30 Jahren. Außerdem wurden in der Studie 27 Fälle von Herzproblemen bei Menschen unter 60 Jahren identifiziert, von denen 24 Fälle bei jungen Menschen im Alter von 17-30 Jahren liegen. Was die Fragen betrifft, die mit medizinischen Komplikationen bei Frauen zu tun haben (einschließlich Wehen-Komplikationen, verzögerte oder unregelmäßige Menstruation usw.) – es sollte angemerkt werden, dass dem Komitee etwa 200 zusätzliche Berichte vorliegen, die noch nicht in die endgültige Liste unserer Ergebnisse aufgenommen wurden.”

Viele Jahre lang habe ich bezweifelt, dass es im Nahen Osten eine Kraft gibt, die Israel gegenübertreten, geschweige denn es besiegen könnte. Jetzt bin ich ziemlich überzeugt, dass Israel mit Netanjahu an der Spitze und Pfizer, das sich um das Wohlergehen der Nation kümmert, nicht wirklich Feinde braucht. Wie auch immer, jeder Weltbürger, der um die Zukunft der Menschheit besorgt ist, sollte durch die Ergebnisse der CP alarmiert sein und besonders durch die verzweifelten und unnachgiebigen Versuche, eine freie akademische, wissenschaftliche und ethische Diskussion über Covid, die sogenannten “Impfstoffe” oder irgendetwas anderes zu unterdrücken. Übersetzt mit Deepl.com

*Um den CP-Bericht zu lesen, klicken Sie hier