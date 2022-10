Die US-Nazi-Verbindung seit dem Zweiten Weltkrieg: Von der Inspiration des Dritten Reichs bis zur Unterstützung in der Ukraine Von Timothy Alexander Guzman nterstützung der Neonazis in der Ukraine

The US-Nazi Connection Since World War II: From Inspiring the Third Reich to Supporting the Neo-Nazis of Ukraine – Global Research All Global Research articles can be read in 51 languages by activating the Translate Website button below the author’s name. To receive Global Research’s Daily Newsletter (selected articles), click here. Follow us on Instagram and Twitter and subscribe to our Telegram Channel. Feel free to repost and share widely Global Research articles.

Die US-Nazi-Verbindung seit dem Zweiten Weltkrieg: Von der Inspiration des Dritten Reichs bis zur Unterstützung der Neonazis in der Ukraine

Von Timothy Alexander Guzman

Global Research

20. Oktober , 2022

***

Die Mafia in Washington, London, Brüssel und Tel Aviv würde alles tun, um ihr Projekt der “Unipolaren Weltordnung” aufrechtzuerhalten. In der Tat versuchen sie verzweifelt, die verbliebenen Machtbefugnisse zu erhalten, selbst wenn dies bedeutet, mit ihren schlimmsten Feinden zu kollaborieren. Es gibt ein bekanntes altes Sprichwort “Der Feind meines Feindes ist mein Freund”, das heute besonders wahr klingt, da Washington, die CIA, der militärisch-industrielle Komplex, zusammen mit dem Mossad und der NATO bekannte Terroristen wie den Islamischen Staat (ISIS), Al-Qaida und andere Gruppen unterstützt haben, um Regierungen zu stürzen, die sie nicht gutheißen, besonders im Nahen Osten.

Die Unterstützung von Terroristen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt ihre Feinde waren, begann jedoch nicht mit ihren Regimewechsel-Kriegen gegen Syrien oder Libyen, sondern die Idee der Unterstützung ihrer Feinde begann während und nach dem Zweiten Weltkrieg, als die US-Regierung ukrainische Nazis rekrutierte, um ihren neuen Feind, die Sowjetunion, zu bekämpfen. Was für eine seltsame Wendung der Ereignisse, wenn man weiß, dass die Sowjets, die während des Krieges mit ihren amerikanischen und europäischen Verbündeten gegen die Nazis gekämpft hatten, als neue Bedrohung angesehen wurden. Washington und der Rest ihrer Mafia-Kohorten nutzten die Nazis damals, wie sie heute die Dschihad-Terroristen in ihrem Krieg um die Weltherrschaft nutzen, egal was es langfristig kostet.

Wer also waren die Nazis und warum war Washington überhaupt daran interessiert, sie zu rekrutieren? Zunächst einmal hatten die Nazis Mitglieder, die an mehreren wissenschaftlichen und technologischen Disziplinen beteiligt waren, an denen die US-Regierung interessiert war und die sie später zur Herstellung aller Arten von Kriegswaffen und psychologischen Operationen für ihre künftigen Militäroperationen nutzen würde, aber wir werden in Kürze auf weitere Einzelheiten eingehen.

Die Nazis verfolgten jedoch eine rechtsextreme faschistische Ideologie, die autoritär war und mit ultranationalistischen Prinzipien einherging, die Anarchie, Kommunismus, Demokratie, Republikanismus, Sozialismus und andere Regierungsformen ablehnten, die sie als Bedrohung für ihre aufsteigende Macht ansahen. Und so verrückt das auch klingen mag, die Nazis bedienten sich auch des wissenschaftlichen Rassismus oder dessen, was wir als Eugenik bezeichnen können, um die menschlichen Genpools zu manipulieren, indem sie bestimmte Gruppen von Menschen in solche aufteilten, die als minderwertig galten, um diejenigen zu fördern, die als überlegen galten. Hinzu kommt der Antisemitismus, der im Dritten Reich vorherrschend war. Der Nationalsozialismus führte zu Völkermord, Folter, Zwangssterilisationen, Inhaftierung von Gegnern, Deportationen und anderen Gräueltaten an Menschen, die nicht in das Profil eines Ultranationalisten passten, insbesondere wenn sie nicht die rassischen Eigenschaften aufwiesen, die sie für ihre Bewegung forderten.

Ein Blick zurück in die Geschichte des Faschismus zeigt, dass seine Wurzeln in Europa lagen, als Louis-Napoléon Bonaparte, auch bekannt als Napoleon III., Frankreich von 1848 bis 1852 mit eiserner Faust regierte und die Elemente eines faschistischen/Nazistaates aufwies.

Amerikas Ausrottung der roten Wilden war Adolf Hitlers Inspiration

Adolf Hitler, der designierte deutsche Reichskanzler, übernahm die Führung bei der Durchsetzung der faschistischen Politik in seinem Land, als er am 30. Januar 1933 an die Macht kam. Hitlers Verbündete, die auch als Achsenmächte bekannt sind, Benito Mussolini aus Italien und Hirohito aus dem kaiserlichen Japan, verfolgten eine ähnliche Politik.

Wie kam es zu dieser Art von Ideologie? Woher nahmen die Nazis ihre Inspiration?

Es ist bekannt, dass Adolf Hitler die Art und Weise bewunderte, wie die USA in ihrer kurzen Geschichte mit bestimmten Gruppen umgingen – von den Jim-Crow-Gesetzen gegen Afroamerikaner bis hin zu den Ureinwohnern, die während der Indianerkriege in Gefangenenlager geschickt wurden.

In John Tolands “Adolf Hitler: The Definitive Biography” stellt fest, dass

“Er bewunderte die Lager für die Buren in Südafrika und für die Indianer im Wilden Westen und lobte in seinem inneren Kreis oft die Effizienz der amerikanischen Ausrottung der roten Wilden, die nicht durch Gefangenschaft gezähmt werden konnten, durch Aushungern und ungleiche Kämpfe”.

Seit wann gibt es die Idee eines “Konzentrationslagers”? Es war unter dem US-Präsidenten und Demokraten Andrew Jackson, der im Rahmen seines “Indian Removal Act” von 1830 “Auswanderungslager” einrichtete, in denen Zehntausende von Ureinwohnern in so genannte “Gefangenenlager” gezwungen wurden, darunter die Seminolen, Cherokee, Choctaw, Muscogee und andere Stammesvölker vor allem im südlichen Teil der Vereinigten Staaten, einschließlich Alabama und Tennessee.

Ein weiteres Element des US-amerikanischen Regierungsmodells, das Nazideutschland beeinflusste, waren die Jim-Crow-Gesetze. James Q. Whitman, ein Rechtswissenschaftler und Autor von Hitlers amerikanischem Modell: The United States and the Making of Nazi Race Law”, schrieb eine Einführung darüber, wie die Nazis die amerikanischen Rassengesetze betrachteten:

In den Eröffnungsprotokollen legte Justizminister Gurtner ein Memorandum über das amerikanische Rassenrecht vor, das von Beamten des Ministeriums für die Zwecke des Treffens sorgfältig vorbereitet worden war; und die Teilnehmer kamen im Laufe ihrer Diskussionen immer wieder auf die amerikanischen Modelle der Rassengesetzgebung zurück. Es ist besonders erstaunlich, dass die radikalsten anwesenden Nazis die eifrigsten Verfechter der Lehren waren, die die amerikanischen Ansätze für Deutschland bereithielten. Wie wir sehen werden, ist dies nicht der einzige Beleg für die Auseinandersetzung der Nazis mit dem amerikanischen Rassenrecht. In den späten 1920er und frühen 1930er Jahren nahmen viele Nazis, nicht zuletzt Hitler selbst, die rassistische Gesetzgebung der Vereinigten Staaten ernst. In Mein Kampf lobte Hitler Amerika als nichts Geringeres als “den einen Staat”, der Fortschritte bei der Schaffung einer gesunden rassistischen Ordnung gemacht hatte, wie sie mit den Nürnberger Gesetzen geschaffen werden sollte.

Mein Ziel ist es, diese vernachlässigte Geschichte der Bemühungen der Nationalsozialisten, sich bei der Ausarbeitung der Nürnberger Gesetze vom amerikanischen Rassenrecht inspirieren zu lassen, aufzuzeichnen und zu fragen, was sie uns über Nazi-Deutschland, über die moderne Geschichte des Rassismus und insbesondere über Amerika sagt

Die von den USA inspirierten Rassengesetze wurden der deutschen Gesellschaft mit der Verabschiedung der Nürnberger Gesetze am 15. September 1935 aufgezwungen. Die Nazis sahen in den US-amerikanischen Rassengesetzen eine geeignete Politik, die sie auf verschiedene Gruppen wie die Juden anwenden konnten, die schließlich zu Nicht-Staatsbürgern wurden. Amerikanische Ureinwohner, Filipinos, Afroamerikaner und andere wurden ebenfalls als Nicht-Staatsbürger betrachtet, selbst wenn sie in den USA oder den kolonisierten Gebieten lebten. Es gab jedoch einen Aspekt der US-amerikanischen Rassengesetze, der die Nazis interessierte, und das waren die Anti-Mischehen-Gesetze, die in etwa 30 US-Bundesstaaten Mischehen untersagten, wobei diejenigen, die gegen das Gesetz verstießen, mit schweren Strafen belegt wurden.

Operation Büroklammer: Warum die US-Regierung nach dem Zweiten Weltkrieg Nazis rekrutierte

Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine ist das Gerücht über einen Atomkrieg aktueller denn je. Der ukrainische Schauspieler, oh, Verzeihung, ich meinte Präsident, Volodymyr Zelensky, hat zu “Präventivschlägen” aufgerufen, um Russland vom Einsatz von Atomwaffen abzuhalten, obwohl er diese Behauptungen kurz darauf zurückzog, aber er forderte den Westen auf, Russland mit Atomwaffen als Präventivmaßnahme zu treffen, was eine extrem gefährliche Rhetorik aus seinem Mund war. Apropos Atomwaffen: Wissen Sie, wer ursprünglich die Idee hatte, Atombomben auf ballistischen Raketen zu platzieren? Es war eine Idee, die von Nazi-Raketenwissenschaftlern stammt, die während des Zweiten Weltkriegs von der US-Regierung angeheuert wurden. Das ursprüngliche Programm hieß Uranprojekt oder “Uranium Project” und diente der Entwicklung von Nukleartechnologie für den Bau von Waffen und Reaktoren.

Dieses Bild hat ein leeres alt-Attribut; sein Dateiname ist operation-paperclip.jpg

In den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs transferierten die US-Geheimdienste und der militärisch-industrielle Komplex heimlich mehr als 1600 Nazi-Wissenschaftler und ihre Familien aus Deutschland, die Experten auf verschiedenen Gebieten waren, darunter Raketenwissenschaft, Aerodynamik, chemische Waffen und Medizin. Es gab auch Nazis, die für das US-Militär arbeiteten und nachrichtendienstliche Berichte verfassten, die Angst und Panik schürten, dass die Sowjets die Weltherrschaft an sich reißen würden, was maßlos übertrieben war. Was die US-Regierung jedoch am meisten fürchtete, war, dass die Sowjetunion im Rahmen der Operation Osoaviakhim mit mehr als 2.500 ehemaligen Nazi-Wissenschaftlern und -Ingenieuren, die in der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands (SBZ) und im sowjetischen Sektor Berlins rekrutiert wurden, der US-Regierung in der Waffenentwicklung und in anderen Bereichen einen Schritt voraus sein würde.

Eine wichtige historische Tatsache über Amerikas Nazi-Wissenschaftler war die Rekrutierung von Wernher von Braun, der mit vollem Namen Wernher Magnus Maximilian Freiherr von Braun hieß und Mitglied der Nazi-Partei und der Allgemeinen SS war, einer wichtigen Abteilung der paramilitärischen Kräfte Nazideutschlands. Wernher von Braun war auch der Leiter der Entwicklung der Raketentechnologie, der als Pionier der Raketen- und Raumfahrttechnologie in den USA gilt. Er war auch der Hauptarchitekt der Saturn V, einer Trägerrakete für schwere Lasten, die angeblich dazu beitrug, die Apollo-Raumsonde zum Mond zu bringen.

Nazi-Wissenschaftler halfen der US-Regierung und der CIA auch bei der Entwicklung chemischer und biologischer Waffenprogramme, die den Einsatz von Sarin-Gas und anderen gefährlichen Kriegswaffen wie VX (Nervengift) und natürlich der im Vietnamkrieg am häufigsten eingesetzten biologischen Waffe, Agent Orange, umfassten. Mit anderen Worten: Die US-Regierung hat Nazi-Wissenschaftler angeheuert, weil sie über das Wissen verfügten, Massenvernichtungswaffen zu entwickeln, die seither verschiedenen Bevölkerungsgruppen auf der ganzen Welt Schaden zugefügt haben. Während des Vietnamkriegs setzte das US-Militär Agent Orange auf die vietnamesische Bevölkerung ein, was dazu führte, dass mehr als 3 Millionen Menschen Geburtsfehler und andere gesundheitliche Probleme entwickelten, die bis heute andauern. Die Nazi-Wissenschaftler waren in der Tat böse Genies, wenn es um die Entwicklung fortschrittlicher Kriegswaffen ging, und das war etwas, woran das US-Militär und die Geheimdienste ausschließlich interessiert waren, und das war und ist immer noch ein beängstigender Gedanke.

Amerikas Frankenstein: Die Neo-Nazis in der Ukraine

Wie wir aus den wertvollen Lektionen der Geschichte wissen, hatten die US-Regierung und die CIA seit 1946 ukrainische Nazis unterstützt und ausgebildet. Die CIA organisierte “Stay Behind”-Operationen mit der OUN-B (Neonazi-Organisation Ukrainischer Nationalisten) in Osteuropa und anderen Gebieten, um ukrainische Nationalisten zu unterstützen, die die Sowjetukraine mit verdeckten Operationen destabilisieren sollten, z. B. durch den Einsatz von Kommandos zur Ermordung sowjetischer Beamter, zur Sabotage der Infrastruktur und zur Begehung von Terroranschlägen.

Die Geschichte der US-Regierung und ihrer CIA-Agenten zeigt, dass sie den ukrainischen Kriegsverbrecher Stephan Bandera unterstützten, um die ukrainische Untergrundbewegung zur Destabilisierung der Sowjetukraine voranzutreiben. So planten die CIA und ihr Office of Policy Coordination (OPC) und das Office of Special Operations (OSO) verdeckte Operationen mit der OUN-B und unterstützten die antisowjetische Aufständische Armee der Ukraine (UPA) bei der psychologischen Kriegsführung im sowjetischen Einflussbereich. Die CIA hat ihre historische Darstellung ihrer Zusammenarbeit mit ukrainischen Nationalisten, die während des Kalten Krieges mit den Nazis kollaborierten, in “Cold War Allies” veröffentlicht: The Origins of CIA’s Relationship with Ukrainian Nationalists” von Kevin C. Ruffner detailliert beschrieben, wie die “CIA ihre Kontakte zu den Ukrainern und anderen für verdeckte Aktionen gegen die Kommunisten und als Kriegsressourcen, die hinter den Linien der Roten Armee als Guerillas, Saboteure und Widerstandsführer eingesetzt werden sollten, wieder aufnahm und ausbaute.” Der historische Bericht ging noch weiter und stellte fest, dass “die manchmal brutale Kriegsbilanz vieler Emigrantengruppen verwischt wurde, als sie für die CIA immer wichtiger wurden.”

Im November 2013 gab es große Proteste, die als Euromaidan bekannt wurden und sich gegen die Politik von Präsident Wiktor Janukowytsch richteten, der sich für engere Beziehungen zu Russland und der Eurasischen Wirtschaftsunion entschied, anstatt eine politische und wirtschaftliche Beziehung mit der Europäischen Union anzustreben, indem er deren Freihandelsabkommen ablehnte. Im Februar 2014 fand dann die so genannte Maidan-Revolution statt, die in der ukrainischen Hauptstadt Kiew in gewaltsamen Zusammenstößen zwischen den Demonstranten und den Sicherheitskräften der Regierung endete und zu einem Putsch gegen den demokratisch gewählten Präsidenten Viktor Janukowitsch führte. Bald darauf begann der russisch-ukrainische Krieg, und das neonazistisch inspirierte Asowsche Bataillon wurde gegründet, das sich gegen alles Russische zur Wehr setzte.

Am 22. Januar dieses Jahres veröffentlichte Yahoo News, das zu den Mainstream-Medien gehört, einen Artikel mit dem Titel “CIA-trained Ukrainian paramilitaries may take central role if Russia invades” (Von der CIA ausgebildete ukrainische Paramilitärs könnten bei einem Einmarsch Russlands eine zentrale Rolle spielen), in dem im Wesentlichen zugegeben wurde, dass die CIA seit 2015 heimlich ukrainische Streitkräfte ausbildet:

Während das verdeckte Programm, das von Paramilitärs betrieben wird, die für die CIA-Abteilung “Ground Branch” – jetzt offiziell als “Ground Department” bekannt – arbeiten, von der Obama-Administration nach der russischen Invasion und Annexion der Krim im Jahr 2014 eingerichtet und unter der Trump-Administration ausgeweitet wurde, hat die Biden-Administration es weiter ausgebaut, sagte ein ehemaliger hochrangiger Geheimdienstmitarbeiter, der in Kontakt mit Kollegen in der Regierung steht

Laut Yahoo News sagte ein ungenannter ehemaliger hochrangiger Geheimdienstmitarbeiter: “Wenn die Russen einmarschieren, werden diese [Absolventen der CIA-Programme] Ihre Milizen, Ihre Anführer der Aufständischen sein”, und dass “wir diese Leute jetzt seit acht Jahren ausbilden. Sie sind wirklich gute Kämpfer. Hier könnte das Programm der Agentur ernsthafte Auswirkungen haben”. Man muss sich fragen, wie viele von ihnen tatsächlich radikalisierte Neonazis waren.

Im Jahr 2018 veröffentlichte Reuters einen Kommentar von Josh Cohen “Ukraine’s neo-Nazi problem”, der das Problem der Ukraine mit den Nazis in den Reihen der Nationalen Miliz erklärt. Cohen sagte, dass “eine Demonstration am 28. Januar in Kiew von 600 Mitgliedern der sogenannten “Nationalen Miliz”, einer neu gegründeten ultranationalistischen Gruppe, die schwört, “Gewalt anzuwenden, um Ordnung zu schaffen”, diese Bedrohung illustriert.” Cohen fügte hinzu, dass die Nationale Miliz Mitglieder aus dem mit den Nazis verbündeten Asow-Bataillon rekrutiert hat:

Viele Mitglieder der Nationalen Miliz kommen aus der Asow-Bewegung, einem der rund 30 privat finanzierten “Freiwilligenbataillone”, die in den ersten Tagen des Krieges die reguläre Armee bei der Verteidigung des ukrainischen Territoriums gegen die separatistischen Stellvertreter Russlands unterstützten. Obwohl Asow sich der Symbolik der Nazi-Ära bedient und Neonazis in seinen Reihen rekrutiert, spielte ein kürzlich erschienener Artikel in Foreign Affairs jegliche Gefahr, die von der Gruppe ausgehen könnte, herunter und wies darauf hin, dass Asow wie andere Freiwilligenmilizen durch ihre Integration in die ukrainischen Streitkräfte “im Zaum gehalten” wurde. Es stimmt zwar, dass die privaten Milizen nicht mehr die Schlachtfront beherrschen, aber es ist die Heimatfront, um die sich Kiew jetzt sorgen muss.

Cohen folgt offensichtlich dem Narrativ der Mainstream-Medien, wenn er behauptet, Putin habe die Krim erobert, obwohl es in Wirklichkeit die russischsprachige Bevölkerung der Krim war, die sich in einem Referendum für die Wiedervereinigung mit der Russischen Föderation ausgesprochen hat. Aber Cohen ist es hoch anzurechnen, dass das Asow-Bataillon und der Rechte Sektor ein hohes Ansehen genießen, da sie gegen die von Russland unterstützten Separatisten gekämpft haben. Cohen erwähnte auch die Ausbildungslager für Kinder des Asow-Bataillons:

Als der russische Präsident Wladimir Putin vor vier Jahren die Krim an sich riss und den maroden Zustand der ukrainischen Streitkräfte offenbarte, sprangen rechte Milizen wie Asow und der Rechte Sektor in die Bresche und wehrten die von Russland unterstützten Separatisten ab, während sich das reguläre ukrainische Militär neu formierte. Obwohl viele Ukrainer die Milizen deshalb weiterhin mit Dankbarkeit und Bewunderung betrachten, vertreten die extremeren dieser Gruppen eine intolerante und illiberale Ideologie, die die Ukraine langfristig gefährden wird. Seit der Krim-Krise sind die Milizen formell in die ukrainischen Streitkräfte integriert worden, aber einige haben sich der vollständigen Integration widersetzt: Asow beispielsweise unterhält ein eigenes Ausbildungslager für Kinder, und die Karrieresektion unterrichtet Rekruten, die von einer regulären Militäreinheit zu Asow wechseln wollen.

Obwohl Cohens Behauptungen die ukrainischen Neonazis entlarven, folgt er auch der Darstellung des westlichen Establishments und der Mainstream-Medien, dass “die Behauptungen des Kremls, die Ukraine sei ein Hornissennest von Faschisten, falsch sind: Rechtsextreme Parteien schnitten bei den letzten Parlamentswahlen in der Ukraine schlecht ab, und die Ukrainer reagierten alarmiert auf die Demonstration der Nationalen Miliz in Kiew”, was alles Lügen sind. Cohens Behauptung ist falsch, ja sogar ein Widerspruch, wenn er zu Beginn seines Artikels schreibt, dass “die Mitglieder der Nationalen Miliz aus der Asow-Bewegung rekrutiert wurden”, man sich aber keine Sorgen machen müsse, weil “Asow durch seine Integration in die ukrainischen Streitkräfte “zurückgedrängt” worden sei”, so Cohen, der seine Fehlinformationen aus der Zeitschrift Foreign Affairs bezog, einer Publikation, die dem Council of Foreign Relations gehört, einem Liebling des politischen Establishments der USA.

Unterstützen also die US-Regierung, der militärisch-industrielle Komplex und die CIA die ukrainischen Neonazis bei ihren laufenden Kriegsanstrengungen gegen das heutige Russland? Nun, die Antwort auf diese Frage sollte inzwischen offensichtlich sein. Übersetzt mit Deepl.com

*

Timothy Alexander Guzman schreibt auf seinem eigenen Blog, Silent Crow News, wo dieser Artikel ursprünglich veröffentlicht wurde. Er leistet regelmäßig Beiträge für Global Research.

Alle Bilder in diesem Artikel stammen von SCN

Die Originalquelle für diesen Artikel ist Global Research

Copyright © Timothy Alexander Guzman, Global Research, 2022

Fühlen Sie sich frei, Artikel von Global Research erneut zu veröffentlichen und zu teilen.

