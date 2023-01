The US Is Already Preparing For The Next War – PopularResistance.Org Russia’s military operation in Ukraine is approaching its first birthday. Top military brass in Russia have long declared that the conflict is not between Russia and Ukraine, but rather Russia and NATO. Simply put, Ukraine is a pawn in another U.S. war. Europe’s economy and military have been sacrificed on the altar of U.S.

Foto oben: Xi Jinping und Wladimir Putin in Moskau, 2019. Xinhua.

Die USA bereiten sich bereits auf den nächsten Krieg vor

von Danny Haiphong, Chronicles Of Haiphong.

17. Januar 2023





Kriegsstrategen, Fachleute und “Experten” haben China ins Visier genommen.

Russlands Militäroperation in der Ukraine nähert sich ihrem ersten Geburtstag. Hochrangige Militärs in Russland haben lange erklärt, dass der Konflikt nicht zwischen Russland und der Ukraine, sondern zwischen Russland und der NATO besteht. Einfach ausgedrückt: Die Ukraine ist ein Spielball in einem weiteren Krieg der USA. Europas Wirtschaft und Militär wurden auf dem Altar der amerikanischen Kriegstreiberei gegen Russland geopfert. Der Winter ist da, und die Aussichten der Ukraine, den Konflikt mit einem “Sieg” zu beenden, haben sich in Luft aufgelöst, falls sie überhaupt jemals bestanden.

Das haben zwei der kriminellsten Mitglieder des außenpolitischen Establishments zugegeben: Condoleezza Rice und Robert Gates. In einem Gastbeitrag für die Washington Post argumentieren Rice und Gates, dass die Zeit nicht auf der Seite der Ukraine steht. Die USA müssen schnell handeln oder zusehen, wie die Ukraine eine endgültige Niederlage erleidet. Für neokonservative Falken wie Rice und Gates kommt eine Verhandlungslösung natürlich nicht in Frage. Die einzige Option für das politische und militärische Establishment der USA besteht darin, die Ukraine mit schwerstem militärischen Gerät wie Panzern zu befestigen, um den Sieg auf dem Schlachtfeld sicherzustellen.

Wie der geopolitische Analyst Brian Berletic feststellt, steht der Forderung von Rice und Gates ein großes Problem im Weg: Der NATO gehen die Waffen aus. Die USA produzieren jährlich etwa 30.000 Schuss für ihre 155-mm-Haubitze-Langstreckensysteme – eine Menge, die die Ukraine in nur zwei Wochen Kampf gegen Russland an der Front verbraucht hat. Russische Raketenangriffe haben schwerere Ausrüstung wie die gepriesenen HIMARS-Systeme schnell zerstört. Nur größere NATO-Staaten wie die USA und Deutschland haben noch etwas zu bieten. Als der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor dem Kongress um mehr Waffen bettelte, war er wahrscheinlich enttäuscht über die Bemerkung von Joe Biden, dass die USA keine Versprechungen machen würden, die Ukraine mit irgendetwas zu bewaffnen, das möglicherweise zu einem Szenario eines Dritten Weltkriegs zwischen der NATO und Russland führen könnte.

Russlands entscheidender Sieg in Soledar hat bei einer wichtigen Fraktion des außenpolitischen Establishments die Sorge verstärkt, dass die Ukraine die Fähigkeit der USA, anderswo Krieg zu führen, schwächt. In dieser Hinsicht ist keine andere Angelegenheit der “nationalen Sicherheit” der USA so wichtig wie China. Die RAND Corporation, ein Forschungsinstitut des Pentagon, bezeichnete China als “gleichwertigen” Konkurrenten und als die größte langfristige Bedrohung für die USA. Joe Bidens Verteidigungsminister Lloyd Austin hat China ebenfalls als die größte Bedrohung für die “Sicherheit” der USA bezeichnet. Die NATO bezeichnete China im jüngsten Strategiekonzept des Bündnisses als “bösartigen Akteur” und versprach, eine größere Rolle bei der Eindämmung der so genannten “Bedrohungen” zu spielen, die von Chinas Aufstieg ausgehen.

Ein Artikel in der Zeitschrift Foreign Policy, der kurz nach dem Jahreswechsel erschien, hat jedoch alle Feinheiten der US-Vorbereitungen auf einen Krieg mit China aufgedeckt. Der Artikel enthält zwölf Aufsätze aus allen Ecken des außenpolitischen Establishments der USA. Zu den Autoren gehören der ehemalige CIA-Direktor und Oberbefehlshaber der US-Armee aus der Obama-Ära, David Petraeus, der ehemalige NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen und die ehemalige Unterstaatssekretärin und NATO-Generalsekretärin aus der Trump-Ära, Rose Gottemoeller. Außerdem sind Vertreter einer ganzen Reihe von Denkfabriken wie dem von der US-Regierung finanzierten Center for a New American Security (CNAS) und der Foundation for Defense of Democracies vertreten.

Ihre Aufsätze decken zwölf Bereiche der wirtschaftlichen, Cyber-, militärischen, diplomatischen und propagandistischen Kriegsführung ab. Ein wichtiger Faden zieht sich durch alle Beiträge: Russland ist in der Ukraine gescheitert (eine Erfindung, gemischt mit imperialer Hybris), was den gegenwärtigen Moment zu einer perfekten Gelegenheit macht, sich auf einen bevorstehenden Krieg in Taiwan gegen China vorzubereiten. Der Chefredakteur von Foreign Policy, Stefan Theil, macht das Ziel des Artikels ganz klar,

“Die richtigen Lehren aus den ersten zehn Monaten der russischen Invasion zu ziehen, ist also nicht nur für das Überleben der Ukraine wichtig. Sie sind auch entscheidend für die Abschreckung und Verhinderung eines künftigen Konflikts – und, falls nötig, für die Bekämpfung eines solchen (Hervorhebung von mir). Der offensichtlichste potenzielle Krisenherd, bei dem noch mehr auf dem Spiel steht, ist natürlich Taiwan.

Abgesehen von den wiederholten Lippenbekenntnissen zur “Abschreckung” machen die Autoren konkrete Vorschläge, wie man am besten einen Krieg mit China führen kann. Der von David Petraeus mitverfasste Beitrag behauptet Folgendes:

Die Ukraine weist darauf hin, dass die Vereinigten Staaten und ihre indopazifischen Verbündeten in naher Zukunft vorrangig in der Lage sein müssen, eine große Anzahl relativ preiswerter, hochmobiler Anti-Schiffs- und Anti-Luft-Raketen aufzustellen, die über die erste und zweite Inselkette verteilt und gegen Pekings immer stärker werdende See- und Luftstreitkräfte manövriert werden können. Große Mengen unbemannter Luft-, See- und Bodensysteme können diese Raketen in der Schlachtordnung der USA verstärken.

Mit anderen Worten: Der Militärhaushalt der USA in Höhe von 858 Milliarden Dollar muss sogar noch größer werden, um der Herausforderung durch China gewachsen zu sein. Petraeus war während seiner Zeit als Anführer der US-Streitkräfte in Afghanistan direkt für die Bekämpfung von Hochzeiten und zivilen Gebieten verantwortlich und kannte daher die Fähigkeiten des US-Militärars aus erster Hand. Der ehemalige NATO-Sekretär Anders Fogh Rasmussen aus der Obama-Ära unterstützt Petraeus’ Betonung der Waffenlieferungen an Taiwan mit den Worten: “Waffen sind das, was zählt… Mit Hilfe seiner Partner muss [Taiwan] zu einem Stachelschwein werden, das vor Waffen strotzt, um jeden möglichen Versuch, es mit Gewalt zu erobern, abzuschrecken. China muss berechnen, dass die Kosten einer Invasion einfach zu hoch sind, um sie zu tragen.

Die Kriegsstenographen von Foreign Policy stellen jedoch klar, dass es bei der Vorbereitung auf einen Krieg mit China um weit mehr als nur Waffen geht. Maria Shagina, Forschungsstipendiatin für Sanktionen an dem von der Waffenindustrie und dem Außenministerium finanzierten Internationalen Institut für Strategische Studien, argumentiert, dass die USA und ihre Verbündeten so bald wie möglich einen kohärenten Plan der “wirtschaftlichen Staatskunst” gegen China ausarbeiten sollten. Elisabeth Braw vom von der Carlyle Group finanzierten American Enterprise Institute schlägt vor, dass die USA und ihre Verbündeten die Kontrolle über den Äther sichern, um sicherzustellen, dass die Bürger genau wissen, worauf sie achten müssen, wenn sie von so genannten “subversiven” staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren angesprochen werden, die den Argumenten der USA und der NATO widersprechen. Natürlich sind diese so genannten “Vorbereitungen” bereits im Gange. Die USA geben Hunderte von Millionen für ihren Informationskrieg gegen China aus und haben kürzlich chinesische Halbleiterexporte verboten, um ihren bereits weitreichenden Wirtschaftskrieg gegen China zu ergänzen.

Der Artikel von Foreign Policy war Teil einer ganzen Reihe von Anzeichen dafür, dass sich das außenpolitische Establishment der USA auf einen Krieg mit China vorbereitet. Zwei Tage nach dem Artikel von Foreign Policy gab der oberste US-General in Japan, James Bierman, in der Financial Times das verblüffende Eingeständnis ab, dass die USA “den Kriegsschauplatz bestimmen”, indem sie China in einen Krieg nach Art der Ukraine um Taiwan treiben. Am nächsten Tag veröffentlichte das Center for Strategic and International Studies (CSIS) eine Kriegssimulation zwischen den USA und China wegen Taiwan. Die US-Regierung kam zu dem Schluss, dass die chinesischen Bemühungen um eine Invasion der Insel scheitern würden, was mit hohen Kosten für die Streitkräfte aller Parteien verbunden wäre. Im Mai 2022 präsentierte das Center for New American Security (CNAS), das hauptsächlich von militärischen Auftragnehmern finanziert wird, seine eigene Kriegssimulation in der NBC-Sendung Meet the Press.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass die Kriegsvorbereitungen der USA mit China wenig mit Taiwan zu tun haben. Sie sind eine Reaktion auf den imperialen Niedergang und den Aufstieg Chinas und Russlands. China und Russland stellen beide ihre eigenen spezifischen Herausforderungen für die Hegemonie der USA dar. Russlands wachsende Souveränität und politische Unabhängigkeit vom US-geführten Westen hat die Wolfowitz-Doktrin der umfassenden Dominanz über das gesamte Gebiet der ehemaligen Sowjetunion untergraben. Chinas massive sozialistisch geführte Marktwirtschaft wird bis 2035 das stagnierende finanzkapitalistische System der USA in Bezug auf das BIP übertreffen.

Schlimmer noch für die USA ist, dass Russland und China enger zusammengewachsen sind. In wirtschaftlicher Hinsicht ist die umfassende strategische Partnerschaft zwischen Russland und China seit der Unterzeichnung des Vertrags über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit im Jahr 2001 sprunghaft angestiegen. Es wird erwartet, dass der bilaterale Handel um 25 Prozent zunimmt und bis zum Jahr 2024 ein Gesamtvolumen von 200 Milliarden US-Dollar erreicht. Die zunehmenden Wirtschaftsbeziehungen zu China haben Russland vor den Sanktionen der USA und der EU geschützt, und die Agrar- und Energieexporte nach China steigen von Monat zu Monat. Russland und China haben sich auch in Fragen der militärischen Koordinierung, der Farbrevolutionen und der Diplomatie angesichts einer gemeinsamen Bedrohung stärker abgestimmt: Dem US-Imperialismus.

Die vielleicht größte Bedrohung für die US-Hegemonie geht jedoch von der Führungsrolle Chinas und Russlands in der globalen Bewegung für Integration und Entdollarisierung aus. China und Russland sind die wichtigsten Führer multilateraler Institutionen wie des BRICS+-Mechanismus und der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit. Diese multilateralen Institutionen zielen darauf ab, Investitionen in allen Bereichen der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung zwischen den teilnehmenden Ländern zu stärken, insbesondere im Finanzbereich. Als Reaktion auf die von den USA und der EU verhängten Hungersanktionen und die räuberischen Kredite westlicher Finanzinstitute hat BRICS+ die größten Volkswirtschaften des Globalen Südens – Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika – in dem Bemühen vereint, eine Alternative zur von den USA und dem Petrodollar dominierten neoliberalen Wirtschaft zu entwickeln.

Die Stärke der BRICS+ ist im Jahr 2022 enorm gewachsen. Saudi-Arabien, Algerien, Iran, Argentinien und mehrere andere Länder bekundeten ihr Interesse an einem Beitritt zu BRICS+ oder beantragten ihn. BRICS+ wird durch Chinas und Russlands eigene Integrationsprojekte ergänzt, die darauf abzielen, die notwendige Infrastruktur zu entwickeln, um sich vom Petrodollar zu lösen. Chinas Gürtel- und Straßeninitiative (Belt and Road Initiative, BRI) umfasst wichtige Kooperationsabkommen mit mehr als 140 Ländern und mindestens 2.000 Entwicklungsinitiativen, von denen viele bereits abgeschlossen oder im Bau sind. Zwischen den beiden Ländern laufen bereits Gespräche über eine mögliche Zusammenlegung der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) und der BRI.

Die gleichen Kräfte, die sich auf einen Krieg mit China vorbereiten, haben ihre tiefe Besorgnis über die Zukunft des Dollars angesichts der wachsenden eurasischen Integration zum Ausdruck gebracht. Foreign Policy räumte in seinem 12-seitigen Marathonbeitrag ein, dass die US-Sanktionen China dazu veranlasst haben, bei seinen Handelspartnern nach Alternativen zum Dollar zu suchen. Zolton Pozsar, ein Wirtschaftswissenschaftler und ehemaliger Stratege der Federal Reserve Bank of New York, schlug kürzlich Alarm wegen der von ihm so bezeichneten “BRIC-Expansion” und der Möglichkeit, dass sich China, Russland, der Iran und der globale Süden um ein neues Währungssystem scharen, das durch den Reichtum an Rohstoffen in ihrem Besitz gestützt wird. Pozsar warnt vor einer “Rohstoffbelastung” oder der wachsenden Möglichkeit, dass rohstoffreiche Länder wie Russland ihre Rohstoffe als Sicherheiten verwenden, um ihre Kredit- und Finanzierungsreserven zu erhöhen. Das Interesse Chinas und Saudi-Arabiens am Ölhandel in chinesischen Yuan, Russlands Streben nach einer internationalen Reservewährung und die Idee einer “BRICS-Münze” werden als große Bedrohung für die westliche Finanzdominanz dargestellt.

Die Antwort der USA auf die schwindende imperiale Hegemonie ist Krieg, und zwar mehr davon. Krieg ist ein inhärentes Merkmal des räuberischen Neoliberalismus, in dem Konzerne günstige Bedingungen suchen, um die arbeitenden Klassen und Ressourcen des Planeten auszubeuten und zu plündern. Der Krieg ist auch eine permanente und sehr profitable Industrie, die von einigen wenigen militärischen Auftragnehmern beherrscht wird. Die herrschende Elite hat ausgerechnet, dass der US-Imperialismus nicht mit China und Russland konkurrieren kann, so dass der Aufstieg beider Länder eine existenzielle Bedrohung für die Zukunft des US-geführten Neoliberalismus und Imperialismus darstellt. Diese Auffassung wurde vom Think-Tank Atlantikrat der NATO und in den aufeinander folgenden nationalen Sicherheitsstrategien der “Großmacht” und des “strategischen” Wettbewerbs der USA zum Ausdruck gebracht.

Es sollte nicht überraschen, dass US-Außenpolitiker und Experten den nächsten Krieg planen. Der US-Imperialismus hat es nicht auf einzelne “Feinde” abgesehen. Er zielt auf alternative Entwicklungsmodelle und die Nationen, die versuchen, sie aufzubauen. Der Stellvertreterkrieg in der Ukraine ist somit ein Testfeld für die umfassendere US-Agenda der imperialen Expansion. Ein gemeinsamer Zustand von Frieden und Wohlstand für die Menschheit wird zu einem großen Teil davon abhängen, dass diese Agenda untergraben wird, insbesondere in der Zitadelle des Imperialismus: den Vereinigten Staaten. Übersetzt mit Deepl.com

