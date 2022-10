Sollte sich die vorlaute und eifrige AA “Diplomatin” Baerbock daran beteiligen wollen, dann wird die Zukunft noch düsterer als ausgemalt. “Unabhängig” auf Kosten des Wohlstands, der auch gerade bei uns auf den Verbindungen mit China beruht. Evelyn Hecht-Galinsko

Aggressive Sanktionen der Biden-Regierung zielen darauf ab, Chinas Technologiesektor in die Knie zu zwingen”. Ein ehemaliger Pentagon-Beamter bestätigte, dass es sich um einen “unverhältnismäßigen” und “einseitigen” Angriff handelt, eine “Form der wirtschaftlichen Eindämmung”.

Die USA führen einen “einseitigen” Wirtschafts- und Technologiekrieg, um Chinas Aufstieg zu stoppen, sagen DC-Insider offen

von Ben Norton

25. Oktober 2022

Die US-Regierung hat aggressive Sanktionen verhängt, die darauf abzielen, Chinas Technologiesektor in die Knie zu zwingen” und den Aufstieg des Landes zu stoppen, wie Washingtoner Politiker und Industrieanalysten zugegeben haben.

Die Regierung von Joe Biden ergriff im Oktober dieses Jahres die außerordentlich aggressive Maßnahme, China die Einfuhr der meisten Halbleiter, Maschinen zur Herstellung von Chips und Supercomputerteilen zu untersagen.

Ein ehemaliger Pentagon-Beamter räumte ein, dass dies ein “unverhältnismäßiger” und “einseitiger” Angriff war, der auf eine “Form der wirtschaftlichen Eindämmung” hinauslief.

Er sagte dies in einem Artikel in Foreign Policy, dem Magazin der politischen Klasse in Washington, mit dem Titel “Biden Is Now All-In on Taking Out China”.

Jon Bateman, ein ehemaliger Analyst der Defense Intelligence Agency (DIA), der im Pentagon mehrere wichtige politische Funktionen innehatte, schrieb, dass US-Beamte “unverhältnismäßige Maßnahmen auferlegt” und “andere unter Druck gesetzt haben, damit sie sich fügen”.

Washingtons “Denkweise garantiert einen kontinuierlichen Marsch in Richtung einer breit angelegten technologischen Abkopplung”, schloss er.

Bateman erklärte, dass die “zunehmende Kühnheit der unilateralen Maßnahmen der USA und Washingtons offenes Bekenntnis zu einer Quasi-Eindämmungsstrategie” das neue Ziel der US-Regierung im Kalten Krieg widerspiegele: “Chinas technologischer Aufstieg wird um jeden Preis gebremst.”

Heute ist Bateman Senior Fellow im Programm für Technologie und internationale Angelegenheiten bei der Carnegie Endowment for International Peace, einer mächtigen Denkfabrik mit Sitz in Washington, die Washington bei der Gestaltung der Politik unterstützt – mit reichlicher Finanzierung durch die US-Regierung, ihre Verbündeten, große Unternehmen und Banken sowie milliardenschwere Oligarchenfamilienstiftungen.

Bateman ist keineswegs ein Pro-China-Befürworter. Im April veröffentlichte er für Carnegie einen Bericht mit dem Titel “U.S.-China Technological ‘Decoupling’: A Strategy and Policy Framework”.

In dem umfangreichen Dokument bot Bateman “ein konkretes Bild davon, wie eine zentristische Entkopplung aussehen könnte und wie die Umsetzung auf der Ebene der Behörden funktionieren könnte”.

Bateman verfasste den Foreign Policy-Artikel im Rahmen einer Debatte mit den Hardlinern in den elitären Washingtoner Politikerkreisen. Er warnte davor, dass deren “maximalistische” Strategie nach hinten losgehen und den USA und ihren Verbündeten schaden könnte, und warb stattdessen für einen vorsichtigeren, schrittweisen Ansatz.

“Amerikas Restriktionisten – Nullsummen-Denker, die dringend die technologische Entkopplung beschleunigen wollen – haben die Strategiedebatte innerhalb der Biden-Regierung gewonnen”, warnte er.

“Die vorsichtigeren Stimmen – Technokraten und Zentristen, die für eine schrittweise Einschränkung ausgewählter Aspekte der technologischen Beziehungen zu China eintreten – haben verloren”, beklagte Bateman.

Er räumte ein, dass Washingtons neuer kalter Krieg gegen China völlig parteiübergreifend war, aber “Donald Trumps uneinheitliche Regulierung und seine sprunghaften öffentlichen Erklärungen boten Verbündeten, Gegnern und Unternehmen auf der ganzen Welt wenig Klarheit”, während “Joe Bidens Maßnahmen systematischer waren”.

“Die Vereinigten Staaten führen seit mindestens vier Jahren einen Wirtschaftskrieg gegen China – und feuern eine Salve nach der anderen mit Zöllen, Exportkontrollen, Investitionssperren, Visabeschränkungen und vielem mehr ab”, schrieb er.

Bateman sagte, dass die neuen Sanktionen der Biden-Administration jedoch “mehr als jede frühere US-Maßnahme eine zielstrebige Konzentration auf die Vereitelung chinesischer Fähigkeiten auf breiter und grundlegender Ebene offenbaren”.

“Obwohl als nationale Sicherheitsmaßnahme formuliert, wird der Schaden für China in erster Linie wirtschaftlicher Natur sein, und zwar in einem Ausmaß, das in keinem Verhältnis zu den von Washington angeführten militärischen und geheimdienstlichen Bedenken steht”, schrieb er.

Er fügte hinzu: “Die US-Regierung hat die neuen Regeln nach einer begrenzten Konsultation mit Partnerländern und -unternehmen eingeführt, was beweist, dass ihr Bestreben, China zu behindern, weit über der Sorge um diplomatische oder wirtschaftliche Auswirkungen steht.”

Bateman merkte an, dass die Vereinigten Staaten versuchen, Verbündete unter Druck zu setzen, damit sie sich ihrem neuen kalten Krieg gegen China anschließen. Sie führen eine internationale Kampagne an, um Peking wirtschaftlich zu isolieren, indem sie eine “Chip 4”-Allianz mit Südkorea, Taiwan und Japan aufbauen, die den größten Teil der weltweiten Halbleiterindustrie kontrollieren.

Mit der Ankündigung einer neuen Exportkontrollpolitik hat die Regierung Biden ihre Haltung deutlich gemacht: Chinas technologischer Aufstieg wird um jeden Preis gebremst werden.

buff.lyBiden ist jetzt voll dabei, China auszuschaltenDer US-Präsident hat sich zu einer schnellen Abkopplung verpflichtet, was auch immer die

Batemans Befürchtungen, dass diese aggressive neue Politik des Kalten Krieges nach hinten losgehen könnte, haben sich bereits bewahrheitet. Washingtons rasanter Versuch, die US-Wirtschaft von China abzukoppeln, fordert seinen Tribut an den US-Universitäten.

Mindestens 1.400 Wissenschaftler chinesischer Abstammung haben die US-Forschungseinrichtungen verlassen und sind stattdessen nach China gegangen, so ein im Oktober dieses Jahres veröffentlichter Bericht von Wissenschaftlern aus Harvard, Princeton und dem Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Die South China Morning Post berichtete, dass die hohe Zahl “einen ‘Abschreckungseffekt’ veranschaulicht, der aus der Politik der US-Regierung resultiert, die Wissenschaftler chinesischer Abstammung von Forschung und akademischer Tätigkeit abhält, und darauf hindeutet, dass die amerikanische Forschung darunter leiden könnte.”

Mindestens 1.400 in den USA ansässige chinesischstämmige Wissenschaftler verließen amerikanische Einrichtungen in Richtung Festland: Studie

scmp.com1.400 in den USA ansässige ethnisch chinesische Wissenschaftler verließen amerikanische Einrichtungen in Richtung Festland’Chilling effect’ felt from Washington policies like Trump-era programme that aimed the suspected theft of technical secrets and intellectual property.

Die Tech-Presse hat ähnliche Alarmglocken über Washingtons kriegerische Angriffe auf Peking geläutet.

Die Elektronikindustrie-Website EE Times zitierte einen Unternehmensanalysten, der sagte, dass die US-Sanktionen China bei der Entwicklung seiner Gießereiindustrie an fortgeschritteneren Knotenpunkten vorübergehend schachmatt setzen.”

Die Website benutzte auch die Rhetorik des Kalten Krieges, um sich auf die aggressive US-Politik zu beziehen und schrieb:

Die jüngste US-Salve im Chip-Krieg gegen China wird die einheimischen Chiphersteller um Generationen zurückwerfen, während die globalen Anbieter von Halbleitern und Fertigungswerkzeugen Milliarden von Dollar an Umsatzeinbußen hinnehmen müssen, weil die Nachfrage aus China stark zurückgeht, so Analysten gegenüber EE Times.

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hat die Maßnahmen des Kalten Krieges von vor mehr als 40 Jahren verstärkt. In ihrer neuen Rivalität zielen die USA darauf ab, Chinas Vormarsch an einer neuen Front zu stoppen: der Chiptechnologie, die für die wirtschaftliche Entwicklung und die militärische Überlegenheit entscheidend ist.

#NeuerArtikel: Biden Administration’s escalation of the #chipwar with #China is expected to once hamper China’s foundry industry and cost multinational #chipmakers billion of dollars in lost sales. ➡️ Jetzt lesen: arw.li/6015MmLmd

Das Magazin Wired kam zu demselben Schluss und berichtete, die US-Sanktionen zielten darauf ab, Chinas Tech-Industrie “in die Knie zu zwingen”.

Wired sagte, Washingtons “weitreichende neue Kontrollen zielen darauf ab, [Chinas] KI-Industrie in einem dunklen Zeitalter festzustecken, während die USA und andere westliche Länder Fortschritte machen.”

Das Tech-Magazin zitierte Gregory Allen, Direktor des KI-Governance-Projekts am Center for Strategic & International Studies (CSIS), einer einflussreichen neokonservativen Denkfabrik in DC, die von der Waffenindustrie, der US-Regierung und Washingtons Verbündeten finanziert wird.

Allen brachte es auf den Punkt: “Die Vereinigten Staaten sagen zu China: ‘KI-Technologie ist die Zukunft; wir und unsere Verbündeten gehen dorthin – und ihr könnt nicht mitkommen.'” Übersetzt mit Deepl.com

