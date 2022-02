Und was ist mit den Vasallen?

Die USA haben null moralische Autorität:

Von Caitlin Johnstone



20. Februar 2022: Information Clearing House

Machen Sie sich keine Sorgen, wenn man Sie einen “Querdenker” nennt. In einer zutiefst kranken Gesellschaft ist es wahrscheinlich vernünftig und gesund, dem Mainstream-Konsens häufig zu widersprechen.

— Nach dem Irak-Krieg haben die USA keinerlei moralische Autorität mehr. Die Manager des Narrativs versuchen, Sie dazu zu bringen, über das Innenleben des neuesten Ziels des Imperiums zu diskutieren, obwohl ein einfaches “Halt die Klappe, das geht dich nichts an” alles ist, was sie verdient haben.

❖

Was die USA und ihre Stellvertreter im Jemen tun, ist um Welten schrecklicher und um Welten dringlicher als das, was Russland in der Ukraine tut.

❖

Die Invasion in der Ukraine, die nie stattfindet, zeigt uns wieder einmal, dass man, wenn es um Russland geht, alle so genannten “Experten” in den Mainstream-Medien einfach komplett ignorieren kann. Man sollte einfach alles, was sie sagen, zu 100 Prozent ablehnen. Die beste Vermutung eines beliebigen Idioten ist besser als die von ihnen.

❖

Die USA haben Russland jahrelang beschuldigt, den Rechtsextremismus in Amerika zu schüren, und die ganze Zeit über haben sie Waffen an die Nazis in der Ukraine geliefert.

❖

Putin sollte eine aggressive Propagandakampagne führen, in der er behauptet, die USA stünden kurz vor einer Invasion in Mexiko und drohten mit schwerwiegenden Konsequenzen, wenn dies geschehe, und dann, wenn die Invasion ausbleibt, die Lorbeeren dafür einheimsen und behaupten, dies sei auf sein mutiges Vorgehen gegen das Biden-Regime zurückzuführen.

“Ach ja, es ist ja nicht so, dass die USA bereits in der Vergangenheit mexikanisches Territorium annektiert hätten, Sie verachtenswerter Propagandist des Weißen Hauses. Und ich schätze, Sie haben noch nie etwas von einer kleinen Sache namens IRAK gehört?”

❖

Zu sagen, dass wir die ukrainische Demokratie verteidigen müssen, ist wie zu sagen, dass wir die Fjorde von Iowa verteidigen müssen.

❖

Ein Westler zu sein bedeutet, ständig mit erfundenen Geschichten über böse Tyrannen überschwemmt zu werden, die die Welt terrorisieren wollen, während man unter einem riesigen Imperium lebt, das die Welt tatsächlich terrorisiert.

❖

Junge, mir tun all diese ignoranten Arschlöcher leid, die keine Nachrichten sehen und keine Ahnung haben, dass Putin in die Ukraine einmarschiert und Trump ein Kreml-Agent war und Saddam Massenvernichtungswaffen hatte und der Kapitalismus total funktioniert und Amerika das großartigste Land der Welt ist.

❖

In den Mainstream-Medien nach der Wahrheit zu suchen, ist so, als würde man bei einer Prostituierten nach Liebe suchen. Dafür sind sie nicht da. Das ist nicht ihre Aufgabe.

❖

Die Art von Finanzblockade, die sie heute in Kanada errichten, wird mit 100-prozentiger Sicherheit gegen andere Protestbewegungen eingesetzt werden, die morgen ein Problem für die Mächtigen darstellen. Einschließlich derer, die Sie unterstützen.

❖

Es geht nicht um Zero Hedge. Es geht nicht um russische Propaganda. Es geht nicht um Covid-Fehlinformationen, Wahlsicherheit, ausländische Trolle oder QAnon. Es geht darum, dass die herrschenden Machtstrukturen die Regulierung der Online-Sprache normalisieren und ausweiten müssen, um die Zustimmung zum Status quo zu schützen.

Nur wenige Menschen verstehen, wie wichtig es für die Mächtigen ist, das Narrativ über die Geschehnisse in der Welt zu kontrollieren. Es ist das Wichtigste, was zwischen dem Status quo und einem revolutionären Wandel steht. Sie würden alles tun, und ich meine alles, um ihn zu erhalten.

Wenn Regierungen und ihre Sprachrohre in den Medien immer wieder verschiedene und zusammenhanglose Gründe dafür anführen, warum Online-Informationen strenger kontrolliert werden müssen, ist es nicht schwer zu erkennen, dass die strenge Kontrolle der Informationen selbst ihr eigentliches Ziel ist. Heute konzentrieren sie sich wieder auf die “russische Propaganda”. Morgen wird es wieder “Covid-Fehlinformation” oder “inländischer Extremismus” oder irgendeine andere Rechtfertigung sein. Aber das ist alles, was sie sind: Rechtfertigungen. Für etwas, das sie bereits vorhaben und auf das sie seit langem hinarbeiten.

Das ist so, als würde Ihnen ein Fremder ständig folgen und Ihnen alle möglichen Gründe nennen, warum es sehr wichtig ist, dass Sie ihm Ihre Brieftasche geben. Irgendwann muss Ihnen klar werden, dass es nicht wirklich um diese Gründe geht, sondern dass er nur versucht, Ihre Brieftasche zu bekommen.

❖

Das US-Imperium fördert nicht die Demokratie, es bekämpft sie gewaltsam und untergräbt sie bei jeder Gelegenheit. Der Widerstand gegen die planetarische Vorherrschaft des US-Imperiums ist es, der die Demokratie fördert.

❖

Die Menschen im Westen sind so propagiert, dass diejenigen, denen ich begegne, es einfacher finden zu glauben, dass ich zufällig jedes böse Regime in der Welt unterstütze, egal ob kapitalistisch oder kommunistisch, als die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass das US-Regime das wirklich Böse ist und ich mich einfach gegen dieses Böse stelle. Sie stellen sich tatsächlich vor, dass ich mir jede der vom US-Imperium ins Visier genommenen Regierungen ansehe und denke: “Hmm, dieser Kim Jong Un hat ein paar gute Ideen. Oh, schau, ich stimme auch mit Wladimir Putin überein! Und die iranische Regierung auch! All ihre Positionen klingen gut für mich.”

Ich meine, wie gehirngewaschen muss man sein, um das zu denken? Das kann nicht sein, denn die USA und ihre Verbündeten sind quantitativ die zerstörerischste und mörderischste Machtstruktur in der heutigen Welt, und sich einem solchen Biest zu widersetzen, ist eine völlig normale Sache, die buchstäblich jeder tun sollte.

Eine Person, die die mächtigste und zerstörerischste Regierung der Welt kritisiert = RUSSISCHE PROPAGANDA!

Die gesamte westliche politische und mediale Klasse pumpt gleichförmige, löchrige Geschichten über Regierungen, die Washington nicht gehorchen, in die Welt = nur die normalen Nachrichten, die euch lehren, was wahr ist.

❖

Hollywood-Filme ermöglichen es uns, darüber zu fantasieren, wie wir mörderische Bösewichte verprügeln, Terroristen aufhalten und böse Imperien besiegen, ohne dass wir uns ihnen im wirklichen Leben entgegenstellen müssen, was wir nicht tun wollen, weil wir Angst vor ihnen haben, weil sie unsere eigene Regierung sind.

❖

Internet-Kommunisten reden gerne davon, dass sie eine gewaltsame Revolution unterstützen, aber wir alle wissen, dass wir an diesem Punkt des Spiels so weit von einer echten Revolution entfernt sind, dass es ungefähr so mutig ist, wie zu sagen, dass man bereit ist, gegen Skeletor zu kämpfen.

❖

Hollywood, Silicon Valley und die Mainstream-Nachrichtenmedien sind ein ebenso integraler Bestandteil des Imperiums wie sein Militär.

❖

Machen Sie sich keine Sorgen, wenn man Sie einen “Querdenker” nennt. Dem Mainstream-Konsens häufig zu widersprechen, ist in einer zutiefst kranken Gesellschaft wahrscheinlich eine vernünftige und gesunde Sache. Übersetzt mit Deepl.com

Caitlins Artikel werden vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn Ihnen dieser Artikel also gefallen hat, ziehen Sie bitte in Erwägung, ihn zu teilen, sie auf Facebook zu liken, ihren Possen auf Twitter zu folgen, ihren Podcast zu hören, etwas Geld in ihren Hut auf Patreon oder Paypal zu werfen oder ihr Buch Woke: A Field Guide for Utopia Preppers. https://caitlinjohnstone.com

