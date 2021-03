Das gilt auch für Deutschland und die EU!



Die USA müssen ihre kollektive Bestrafung des Volkes von Venezuela beenden

Von Ramzy Baroud

15. März 2021

Jüngste Äußerungen von US-Beamten deuten darauf hin, dass Washington weiterhin eine harte Politik gegenüber Venezuela verfolgen wird. Die Biden-Administration muss ihren Ansatz jedoch dringend überdenken.

Der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, bemerkte am 3. Februar, dass er “sicherlich” nicht erwarte, “dass diese Administration direkt mit [Präsident] Maduro” in Venezuela verhandeln werde. Price erwartet nämlich, dass die Biden-Administration an der Strategie ihres Vorgängers festhalten wird, die darauf beruht, die derzeitige Regierung in Caracas völlig zu ignorieren.

Darüber hinaus wird das Biden-Team weiterhin einen Dialog mit Venezuelas Oppositionsführer Juan Guaidó führen. Am 2. März hatte Guaidó ein Gespräch mit dem neuen US-Außenminister Antony Blinken. Es war der höchstrangige US-Kontakt mit dem zunehmend diskreditierten und isolierten Guaidó seit Bidens Amtsantritt im Januar. In ihrem Austausch waren sich Blinken und Guaidó einig über die “Wichtigkeit einer Rückkehr zur Demokratie in Venezuela durch freie und faire Wahlen”.

Es wäre daher rational, zu schließen, dass während Bidens Präsidentschaft keine signifikante Änderung der US-Außenpolitik in Venezuela eintreten wird. Eine solche Schlussfolgerung wäre jedoch voreilig, denn sie verkennt die zahlreichen Veränderungen, die sich in den letzten Jahren in und um Venezuela vollzogen haben, insbesondere seit Washington seine Wirtschaftssanktionen gegen das südamerikanische Land 2015 und erneut 2017, 2019 und schließlich im Februar letzten Jahres verschärft hat.

Washingtons Agenda in Venezuela ist gescheitert, und kein noch so großer Betrag an zusätzlichen Sanktionen wird das politische Ergebnis ändern können. Nicht nur, dass sich die Regierung Maduro, die Regierungspartei, regionale und internationale Verbündete als widerstandsfähig erwiesen haben und in der Lage sind, dem immensen politischen und wirtschaftlichen Druck standzuhalten, auch Washingtons Verbündete sind sich nicht mehr einig, weder über Venezuela noch sonst wo.

Guaidó, der 2015 auf der Bildfläche erschien, wurde von einem wenig bekannten Politiker zu dem antisozialistischen Helden erhoben, der von Washington dazu auserkoren wurde, Venezuela im Namen der liberalen Demokratie zurückzuerobern. Seine Legitimität wurde größtenteils vom Sieg der venezolanischen Opposition bei den Wahlen im selben Jahr abgeleitet.

Seitdem ist diese Legitimität jedoch langsam erodiert. Indem er überproportional in die Fähigkeit Washingtons investierte, Maduro durch strenge Sanktionen, diplomatische Delegitimierung und politischen Druck zu stürzen, gab Guaidó langsam seinen anfänglichen Venezuela-zentrierten Ansatz auf und delegitimierte sich stattdessen selbst, sogar unter seinen eigenen Anhängern. Frustriert von seinen eigennützigen Prioritäten und wissend, dass Guaidós aktuelle Strategie zu keiner substanziellen politischen Neuordnung des Landes führen würde, zerfiel Venezuelas Opposition in kleine Fraktionen.

Im Januar 2020 versuchte ein anderer oppositioneller Abgeordneter, Luis Parra, die Position des Parlamentspräsidenten zu beanspruchen. Dies veranlasste die parlamentarischen Sicherheitsbeamten, Guaidós Zugang zum Palacio Federal Legislativo zu blockieren, da auch er den gleichen Stuhl beanspruchte. Die Bilder der chaotischen Szene wurden in die ganze Welt ausgestrahlt.

Die jüngsten Parlamentswahlen in Venezuela im Dezember spiegelten die tiefe Spaltung der Oppositionsparteien des Landes wider: Einige hielten sich strikt an den Wahlboykott, während andere teilnahmen. Das Ergebnis war ein entscheidender Sieg für Maduros Vereinigte Sozialistische Partei, die nun die vollständige Kontrolle über die politischen Institutionen des Landes hat. Die Nachrichtenagentur France24 erfasste diese neue Realität mit dieser Schlagzeile: “Neues Parlament in Venezuela lässt den vom Westen unterstützten Guaidó im Regen stehen”.

Tatsächlich wird Blinkens Aufruf an Guaidó, dessen Stunde geschlagen hat, wahrscheinlich nicht viel an der Situation vor Ort ändern. Seine Nützlichkeit liegt nun in der Tatsache, dass Washington keinen anderen “starken Mann” in Caracas hat. Darüber hinaus hat Washington eine Menge finanzieller Ressourcen und politischen Kredit in Guaidó investiert, was es ihm ermöglichte, den Titel des Interimspräsidenten Venezuelas zu beanspruchen. Sich komplett von Guaidó zu trennen, ist also auch ein riskantes Manöver.

Bemerkenswert ist die Veränderung der Sprache im politischen Diskurs der USA nach dem Telefonat zwischen Blinken und Guaidó: die “Wichtigkeit einer Rückkehr zur Demokratie in Venezuela durch freie und faire Wahlen”. Die Veränderung ist vielleicht subtil, aber dennoch bedeutsam, da es sich nicht mehr um eine entschiedene Forderung handelt, Maduro von der Macht zu entfernen.

Es scheint, dass der Abstand zwischen den jeweiligen Positionen der USA und Venezuelas schrumpft. Im August 2019 berichtete die Washington Post, dass venezolanische Unterhändler, die im Namen von Maduros Regierung sprachen, während vermittelter Gespräche mit der Opposition des Landes in Norwegen zwei Monate zuvor ein “verblüffendes Angebot” machten, bei dem die Regierung “ihre Bereitschaft signalisierte, eine solche Abstimmung innerhalb von neun bis 12 Monaten abzuhalten”, wobei sie sich auf die Forderung der Opposition nach neuen Präsidentschaftswahlen bezog.

Nichtsdestotrotz obliegt es Washington, Caracas in zivile politische Gespräche zu verwickeln, weg von Drohungen und Sanktionen, und zwar aus zwei Hauptgründen: Trotz der Behauptung, dass die Mehrheit der in den USA lebenden Venezolaner Washingtons harte Politik unterstützt, unterstützen 46 Prozent von ihnen auch “eine Aufhebung der Ölsanktionen, wenn die Maduro-Regierung zustimmt, international anerkannte freie und faire Wahlen abzuhalten.” Das geht aus einer aktuellen Meinungsumfrage hervor, die vom rechtsgerichteten Atlantic Council veröffentlicht wurde.

Darüber hinaus hat sich Washingtons vergebliche, auf Sanktionen basierende Vorgehensweise gegenüber Venezuela nicht nur als immens schädlich für das Wohlergehen des venezolanischen Volkes erwiesen, sondern auch für Washingtons eigene regionale Interessen. Die Hartnäckigkeit der USA hat es ihren globalen Rivalen, Russland und China, ermöglicht, ihre wirtschaftlichen und strategischen Interessen in dem südamerikanischen Land zu zementieren.

Das Centre for Economic Policy Research (CEPR) hat in seinem Bericht für 2019 aufgedeckt, dass die US-geführten Sanktionen gegen Venezuela in den Jahren 2017-18 “dem Leben und der Gesundheit von Menschen sehr schweren Schaden zugefügt haben – und zunehmend zufügen -, einschließlich geschätzter mehr als 40.000 Todesfälle.”

Es kann keine politische Logik oder moralische Rechtfertigung für diese anhaltende humanitäre Katastrophe geben. Die USA müssen ihre kollektive Bestrafung des Volkes von Venezuela beenden. Übersetzt mit Deepl.com

