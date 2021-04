Bild: Israeli forces at the Qalandiya checkpoint from Ramallah into Jerusalem with worshippers who want to attend the first Friday prayer of Muslim holy month of Ramadan at the Al-Aqsa Mosque, on 16 April 2021 [Issam Rimawi/Anadolu Agency]

Die USA schützen Israel vor Apartheid-Ansprüchen und sich selbst vor Komplizenschaft-Anklagen



Von Ramona Wadi

29. April 2021

Die Palästinenser haben im Zusammenhang mit Israel von Apartheid gesprochen, lange bevor B’Tselem diese Bezeichnung verwendete. Jetzt ist Human Rights Watch (HRW) an der Reihe, Israel – zu Recht, wenn auch verspätet – der Apartheid zu beschuldigen, in ihrem neuesten Bericht mit dem Titel A Threshold Crossed: Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution. Ebenfalls verspätet, aber immer noch willkommen, ist die Anerkennung von HRW, dass die “temporäre” Natur der militärischen Besetzung Palästinas durch Israel nicht länger eine akkurate Darstellung eines fortlaufenden Kolonisierungs-Prozesses ist, gegen den die internationale Gemeinschaft nichts unternommen hat.

HRW sagt, dass seine Apartheid-Definition nicht aus Vergleichen mit Südafrika stammt, sondern auf der systematischen Gewalt der demographischen Veränderung, Unterdrückung und Kontrolle des palästinensischen Volkes basiert. “Wenn diese drei Elemente zusammen auftreten, laufen sie auf das Verbrechen der Apartheid hinaus.”

Ein Sprecher des US-Außenministeriums sagte, die Biden-Administration lehne den Bericht von HRW ab. “Es ist nicht die Ansicht dieser Administration, dass Israels Handlungen Apartheid darstellen”, verkündete sie, nicht überraschend. Das Ministerium möchte zweifellos seinen Klientenstaat vor dem sehr ernsten Apartheid-Vorwurf schützen und sich selbst vor ebenso ernsten Komplizenschaftsvorwürfen.

Israel ist natürlich nicht allzu erfreut über die erneute Untersuchung seiner Politik und seiner Handlungen. Mit einer anstehenden Untersuchung durch den Internationalen Strafgerichtshof, die Premierminister Benjamin Netanjahu abgelehnt hat, und den Apartheid-Vorwürfen von B’Tselem vom Januar, die sozusagen von innen kommen, ist die demokratische Fassade, die dem Kolonialstaat bei der internationalen Gemeinschaft so gut gedient hat, verbeult.

Wie weitreichend die Auswirkungen sein werden, bleibt abzuwarten. Die Dualität, Israel als Apartheidstaat zu bezeichnen und gleichzeitig seine Legitimität zu betonen, ist ein Widerspruch, der die Politik und die Praktiken des Siedlerkolonialismus stärkt. Das Gleiche gilt für den Zwei-Staaten-Kompromiss, der Israels Apartheid begünstigt hat, indem er den Palästinensern die Last aufbürdet, ihrem Kolonialherren Zugeständnisse zu machen.

Erwartungsgemäß beschuldigte Israels Außenministerium HRW einer Anti-Israel-Agenda, die gleiche Anschuldigung, die gegen die UN und ihre Institutionen erhoben wurde, obwohl die internationale Organisation eine wichtige Rolle dabei gespielt hat, die zionistische Kolonisierung Palästinas zu ermöglichen. “Die fiktiven Behauptungen, die HRW ausgeheckt hat, sind sowohl absurd als auch falsch”, schimpfte das Ministerium.

HRW eine Anti-Israel-Agenda zu unterstellen, ist absurd. Viele Menschenrechtsorganisationen, HRW eingeschlossen, haben in der Vergangenheit routinemäßig Israel den Vorteil des Zweifels gegeben, indem sie die Schuld auf die Palästinenser schoben und Begriffe wie “Konflikt” benutzten, um die Realität des Siedlerkolonialismus und der damit verbundenen Gewalt durch einen atomar bewaffneten Staat gegen eine größtenteils zivile Bevölkerung zu umgehen. Israels “Sicherheits”- und “Selbstverteidigungs”-Narrativ wird schließlich von der UNO und den führenden Politikern der Welt so sehr gefördert, dass es im Grunde genommen von Kritik ausgenommen ist. Darüber hinaus hat das israelische Narrativ es jahrzehntelang vor Anklagen wegen Kriegsverbrechen und Apartheid geschützt, weil die internationale Gemeinschaft auf der “Legitimität” des zionistischen Staates beharrt, trotz seiner Verachtung für internationale Gesetze, Konventionen und Institutionen.

Die Haltung von US-Präsident Joe Biden zu Israels Apartheid-Praktiken spricht Bände über Washingtons unaufrichtige Rhetorik, dass Palästinenser die gleichen Rechte genießen wie Israelis. Erst vor wenigen Wochen drängte Außenminister Antony Blinken darauf, dies im Rahmen des Zwei-Staaten-Paradigmas, das zur Verankerung von Israels Apartheidsystem beigetragen hat, zu korrigieren.

Die gemeinsame amerikanisch-israelische Erwartung ist, dass Israel weiterhin Apartheid und andere Verbrechen begeht, während die internationale Gemeinschaft sie normalisiert und akzeptiert. In Anbetracht der Militärhilfe, die Israel von den USA erhält – 3 Milliarden Dollar jedes Jahr – ist es klar, dass Biden und seine Nachfolger die US-Gesetzgebung ändern müssen, die ausschließt, dass amerikanische Hilfe an Länder geht, die sich der Menschenrechtsverletzungen schuldig gemacht haben, anstatt zuzugeben, dass Israel in der Tat ein Apartheidstaat ist. Übersetzt mit Deepl.com

