Foto oben: Victoria Nuland bei einer Anhörung des Senatsausschusses für auswärtige Beziehungen am 26. Januar 2023. C-Span.

Die USA setzen ihre Eskalation in der Ukraine fort

Von Margaret Kimberley, Black Agenda Report.

2. Februar 2023

Die USA haben mehr bekommen, als sie erwartet haben, nachdem sie den Ukraine-Konflikt angezettelt hatten.

Das außenpolitische Team von Biden wird immer verzweifelter und seine Pläne werden immer gefährlicher, da es mit den unbeabsichtigten Folgen seines Handelns rechnet.

“Senator Cruz, wie Sie bin ich und ich glaube auch die Regierung sehr froh zu wissen, dass Nord Stream 2 jetzt, wie Sie sagen, ein Haufen Metall auf dem Meeresgrund ist.” Victoria Nuland

Victoria Nuland ist Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten. Der vielsagende Titel beschreibt nicht annähernd, was sie tatsächlich im Namen der USA tut. Vielleicht wäre Unterstaatssekretärin für die Destabilisierung der Welt zutreffender. Nuland gehört zu den Personen, die immer in der Drehtür der Außenpolitik stehen, und dazu bestimmt sind, zurückzukehren, wenn eine Wahl ihre Clique wieder ins Amt bringt. Sie ist vielleicht am besten dafür bekannt, dass sie Kekse an den Mob auf dem Maidan-Platz in Kiew verteilte, als dieser 2014 den gewählten ukrainischen Präsidenten stürzte. Es war klar, dass die Obama-Regierung ihre Hand im Spiel hatte, aber Nuland zerstreute alle Zweifel, als sie an einem ungesicherten Telefon darüber sprach, wer der nächste Präsident der Ukraine sein sollte. Als sie die neue Realität der Ukraine als De-facto-Kolonie der USA erklärte, sagte sie berühmt oder eher berüchtigt: “Scheiß auf die EU!”

Natürlich ist sie zurück in der Biden-Regierung und führt den Stellvertreterkrieg gegen Russland, der in der Ukraine geführt wird. Ihre jüngste berüchtigte Bemerkung über die Nord Stream 2-Pipeline, die Erdgas nach Deutschland transportiert hätte, sollte als Schuldeingeständnis gewertet werden. Die Explosion vom 26. September 2022 bleibt rätselhaft, aber nur, weil US-Vasallen wie Schweden ihre Untersuchungsergebnisse nicht öffentlich gemacht haben. Nuland sagte auch über Nord Stream im Januar 2022: “Wir werden mit Deutschland zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass es nicht weitergeht.” Die USA sind wieder einmal der Hauptverdächtige.

Nulands Angeberei ist ein weiteres Zeichen für den Schlamassel, den sich die Biden-Administration mit dem Anzetteln des Konflikts mit Russland selbst eingebrockt hat. Nichts ist nach ihren Plänen verlaufen. Biden sagte, die Sanktionen würden “den Rubel in Schutt und Asche legen”. Russland hat das relativ unbeschadet überstanden, und die einzigen, die unter der Einmischung der USA leiden, sind die EU-Staaten, die angeblich Verbündete sind, in Wirklichkeit aber Untergebene, die niemals aus der Reihe tanzen werden, nicht einmal zugunsten ihrer eigenen Interessen.

Nach fast einem Jahr des Konflikts haben die europäischen Länder buchstäblich alles militärisch aufgegeben und können der Ukraine nur noch sehr wenig Material zur Verfügung stellen. Sie haben das billige russische Erdgas aufgegeben und kaufen nun amerikanisches Flüssiggas, das mehr kostet und mehr Umweltschäden verursacht. Jetzt warnt sogar die Rand Corporation, die vom militärisch-industriellen Komplex und den Unternehmen für fossile Brennstoffe finanziert wird und für einen Krieg mit Russland im Jahr 2019 plädiert, vor dieser Übertreibung. In einem Artikel mit dem Titel Avoiding a Long War (Einen langen Krieg vermeiden) kommt Rand zu dem Schluss: “Kurz gesagt, die Folgen eines langen Krieges – von anhaltend erhöhten Eskalationsrisiken bis hin zu wirtschaftlichen Schäden – überwiegen bei weitem die möglichen Vorteile.” Rand ist kein Friedensstifter, denn er ist der Meinung, dass die Herausforderung Chinas im Mittelpunkt stehen sollte und nicht die Pattsituation in der Ukraine. Die Warnungen einer befreundeten Partei zeigen, dass die besten Pläne für einen hegemonialen Regimewechsel wieder einmal schief gelaufen sind.

Die USA haben mehr als 113 Milliarden Dollar in die Ukraine gepumpt, d.h. in die Hände der Rüstungsunternehmen, die Washington leiten. Die russischen Streitkräfte rücken weiter vor, und das ukrainische Volk, dem man angeblich helfen will, leidet darunter, dass Männer mittleren Alters aus ihren Häusern gezerrt, ein paar Wochen lang ausgebildet und dann an die Front geschickt werden, wo sie von gut bewaffneten russischen Streitkräften getötet werden sollen.

Jetzt sind Panzer in aller Munde, vom Leopard in Deutschland bis zum Abrams in den USA. Panzer erfordern Arbeitskräfte, hochqualifizierte Arbeitskräfte, die Monate brauchen, um den Umgang mit dieser komplizierten Ausrüstung zu lernen. Die Ukraine verfügt weder über genügend Männer noch über die nötige Zeit, um Panzer im Kampf nützlich zu machen. Natürlich hat auch Russland Panzer und Soldaten, die bereits wissen, wie man sie einsetzt. Der jüngste angebliche “Game Changer” wird den seligen Ukrainern nicht viel Hilfe bringen.

Victoria Nuland und ihr Chef Antony Blinken und sein Chef Joe Biden stecken in der Klemme, die sie selbst verursacht haben. Sie haben wirklich geglaubt, sie könnten die russische Wirtschaft ruinieren, Wladimir Putin aus dem Amt jagen oder das Land in kleine Teile zerlegen, die reif für die Ausbeutung sind. Aber eine Fantasie-Außenpolitik ist genau das. Das einzige, was Sinn macht, ist, direkt mit dem Zielland zu sprechen. Doch wenn die Vergangenheit ein Hinweis auf das künftige Verhalten ist, werden sie stattdessen wahrscheinlich etwas Rücksichtsloses tun.

Die Nord Stream-Explosion zeigt, welche Gefahr die USA für die ganze Welt darstellen. Die Sabotage war eine Verzweiflungstat, mit der sie sicherstellen wollten, dass ihre Schoßhündchen nicht auf die Idee kommen, unabhängig zu handeln, und so eskalierten sie. Dabei schaffen sie weitere Gefahren für Europa und die ganze Welt, indem sie auf dilettantische Weise mit einer anderen Atommacht ein Hühnerspiel spielen.

Die Ukraine ist ein Verlierer, abhängig von einer nicht enden wollenden Geldzufuhr aus Washington und leidet nach vielen Verlusten. Präsident Selenskyj wird tun, was Washington ihm sagt, und die Regierung Biden ist der Joker. Wenn sie Nord Stream in die Luft jagen würden, würden sie etwas anderes ebenso Dummes tun, und sie haben viel Gesellschaft.

Nachdem ihnen die Ukraine um die Ohren geflogen ist, haben sie ihre Aufmerksamkeit auf China gerichtet. Ein General der Luftwaffe schrieb ein Memo, in dem er einen Krieg bis 2025 vorhersagte und seine Untergebenen aufforderte, “ein Magazin auf ein 7-Meter-Ziel abzufeuern, wohl wissend, dass es in erster Linie auf eine hohe Letalität ankommt. Zielt auf den Kopf.” Mitglieder des Kongresses provozieren China immer noch mit Besuchen in Taiwan. Das Ziel ist das gleiche wie bei der gescheiterten Politik in der Ukraine. Einen Zwischenfall zu provozieren und dann China zu sanktionieren oder eine Begründung zu finden, um China ohne einen Zwischenfall zu sanktionieren. Die Regierung Biden stellt das alte Sprichwort auf den Kopf. “Wenn du beim ersten Mal keinen Erfolg hast, dann scheitere, scheitere wieder.”

Natürlich verlieren die Menschen. Sie haben 113 Milliarden Dollar verloren, während ihre Bedürfnisse unbefriedigt bleiben. Aber ein Staat, der sich einem Stellvertreterkrieg mit einer Atommacht verschrieben hat, hat ohnehin kein Interesse daran, seinem Volk zu helfen. Die Menschlichkeit ist ein Hindernis für ihre großen Pläne. Für sie ist der Sozialstaat etwas, das es zu untergraben gilt.

Der NATO-Generalsekretär sagte ohne jede Ironie: “Waffen sind in der Tat der Weg zum Frieden. Natürlich ist nur der Frieden der Weg zum Frieden. Kriege können durch Verhandlungen beendet werden, aber Frieden steht im Gegensatz zu ihren großen Plänen. Die Ukraine entwickelt sich nicht so, wie sie es sich erhofft haben. Aber eine Kursänderung steht nicht auf ihrer Tagesordnung.

Sie sehen es als Erfolg an, für immer Kriege zu führen oder Russland und China zu ködern, unabhängig davon, wie ihre Aktionen ausgehen. Sie sehen die Welt nicht so, wie es vernünftige Menschen tun. Sie haben den Ukraine-Konflikt zu einer existenziellen Krise gemacht und entscheiden dann, dass sie keine andere Wahl haben, als sich an gefährlichen Aktionen zu beteiligen. Die Welt ist für sie ein Nullsummenspiel. Wenn Russland und China unabhängige Akteure sind, glauben sie, dass sie verlieren. Die Idee einer friedlichen Koexistenz ist Nuland, Biden und Blinken ein Gräuel. Gesprengte Pipelines werden von Leuten, die glaubten, gefährliche und irrationale Obsessionen verwirklichen zu können, als Siegesbeweis angesehen. Übersetzt mit Deepl.com

