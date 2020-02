Die Verbraucher haben die Wahl, die sich aus der UN-Siedlungsdatenbank ergibt: Kriegsverbrechen unterstützen oder Unternehmen zur Verantwortung ziehen Von Jonathan Ofir Mondoweiss

UN list of companies involved in Israeli settlements unleashes Hasbara overdrive – Mondoweiss Yesterday, the UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) released a list of 112 business enterprises – 94 Israeli and 18 international – that have ties to illegal settlements in Occupied Palestinian Territory. The list is a database that will be updated.

Die Verbraucher haben die Wahl, die sich aus der UN-Siedlungsdatenbank ergibt: Kriegsverbrechen unterstützen oder Unternehmen zur Verantwortung ziehen



Von Jonathan Ofir

Die Verbraucher haben die Wahl, die sich aus der UN-Siedlungsdatenbank ergibt: Kriegsverbrechen unterstützen oder Unternehmen zur Verantwortung ziehen

Stellungnahme Jonathan Ofir am 13. Februar 2020 5 Kommentare

UN-Menschenrechtsbericht über Unternehmen mit Verbindungen zu israelischen Siedlungen

Gestern veröffentlichte das UN-Büro des Hochkommissars für Menschenrechte (OHCHR) eine Liste von 112 Unternehmen – 94 israelische und 18 internationale – die Verbindungen zu illegalen Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten haben. Die Liste ist eine Datenbank, die aktualisiert werden soll.

Premierminister Benjamin Netanjahu hat wie erwartet Hasbara übertrieben und getweetert: „Die Liste wird aktualisiert“:

Wer uns boykottiert, wird auch boykottiert. Der UN-Menschenrechtsrat ist ein voreingenommenes Gremium, das keinen Einfluss hat. Nicht umsonst habe ich bereits den Abbruch der Beziehungen zu ihm angeordnet.

Und noch mehr:

Nicht umsonst hat die amerikanische Regierung diesen Schritt gemeinsam mit uns getan. In den letzten Jahren haben wir in den meisten US-Bundesstaaten Gesetze gefördert, die festlegen, dass gegen jeden Boykottversuch gegen Israel hart vorgegangen werden muss.

Und noch mehr:

Deshalb ist dieses Gremium unwichtig. Statt der Organisation, die sich mit den Menschenrechten befasst, versucht sie nur, Israel herabzusetzen. Wir lehnen diese verächtliche Bemühung entschieden ab.

Man könnte sich fragen, warum eine Veröffentlichung einer solchen Liste nicht eher der Prahlerei als der Verurteilung Vorschub leistet, wenn Israel glaubt, dass diese Siedlungen legal sind (und es nicht erwarten kann, sie im Rahmen von Trumps „Deal des Jahrhunderts“ zu annektieren)?

Tatsächlich reagierte der Yesha-Rat, das wichtigste Gremium, das jüdische Siedler vertritt, mit der Behauptung, dass die Unternehmen „an der Stärkung der Wirtschaft in der Region arbeiten und mehr zum Frieden beitragen, als die UNO in all den Jahren ihrer Tätigkeit getan hat“ (leider warfen sie auch den üblichen Vorwurf des „Antisemitismus“ ein und sagten, die Liste habe „eindeutig antisemitische Züge“).

Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bechelet, ließ in ihrer begleitenden Erklärung tatsächlich einen großen Spielraum und sagte, sie sei sich „bewusst, dass dieses Thema sehr umstritten war und weiterhin sehr umstritten sein wird“. Darüber hinaus stellte der UNHCR fest, dass „der Bericht deutlich macht, dass die Bezugnahme auf diese Geschäftseinheiten kein gerichtliches oder quasi-richterliches Verfahren ist und auch nicht vorgibt, ein solches zu sein“, sowie dass „die Siedlungen als solche zwar nach internationalem Recht als illegal angesehen werden, dieser Bericht jedoch keine rechtliche Charakterisierung der fraglichen Aktivitäten oder der Beteiligung von Unternehmen daran enthält“.

Diese vorsichtigen Einschränkungen unterstreichen jedoch nur die potenzielle Stärke dieser Liste. Der UNHCR muss keine verurteilenden Erklärungen abgeben, er muss nicht einmal ein Wort darüber sagen, was diese Unternehmen tun müssen, nicht einmal ausdrücklich erklären, dass sie in ein kriminelles Unternehmen verwickelt sind. Gewöhnliche Leute können sich das leicht ausrechnen: Bachelet erwähnt, dass Siedlungen „völkerrechtswidrig“ sind, und das ist eine gute Umschreibung.

Es gibt einen immensen Korpus an internationalem Recht, der das gesamte israelische Siedlungsunternehmen, einschließlich Ost-Jerusalem, als „flagrante Verletzung“ des Völkerrechts gemäß UNSC 2334 von 2016 betrachtet. Dies sind Kriegsverbrechen. Eigentlich ist Bachelets Einstufung des Themas als „umstritten“ eine eher apologetische Interpretation. Das Gesetz ist klar, und nur Israel hat sich in seinen eigenen Gesetzen widersetzt, wo die USA unter Trump in jüngster Zeit mit ihrer Billigung der israelischen Verbrechen in eklatanter Weise gegen das Völkerrecht verstoßen haben. Es sollte nicht als „umstritten“ angesehen werden, dass Kriminelle das Gesetz verletzen – ihre Verletzung macht das Gesetz nicht „umstritten“.

Während Bachelet also übervorsichtig und fast entschuldigend ist, spricht die Liste für sich selbst. Sie basiert auf der Vierten Genfer Konvention von 1949, und die Liste sagt: Hier sind diejenigen, die sich dem Gesetz widersetzen.

Dagegen muss der israelische Hasbara seine Argumente vorbringen. Und die Äußerungen, die wir gesehen haben, bestätigen nur, dass die Hasbaristen verzweifelt sind und das Gefühl haben, dass dies ein verlorener Fall ist.

Wie Netanjahu selbst betont, hat Israel international hart gearbeitet, um eine Gesetzgebung zu fördern, die auf diejenigen abzielt, die Israel boykottieren. Die Logik „wer uns boykottiert, wird boykottiert“ ist der Kern davon. Die amerikanische Öffentlichkeit hat es bisher nicht geschafft, dieser offensichtlichen Verletzung des Ersten Verfassungszusatzes substanziell entgegenzutreten, und in der Tat haben etwas mehr als die Hälfte der US-Bundesstaaten eine solche verfassungswidrige Anti-Boykott-Gesetzgebung verabschiedet. Abgesehen von den USA ist Frankreich ein führendes europäisches Land in Bezug auf eine solche Anti-Boykott-Kriminalisierung, die als „antisemitisch“ bezeichnet wird.

Aber die Logik der Beihilfe zur Kriminalität, der Anstiftung zu Kriegsverbrechen, sollte ziemlich eindeutig sein. Es ist gesunder Menschenverstand, dass man sich nicht darauf einlässt. Unternehmen auf der Liste wie Airbnb sind entweder aufgewühlt und haben widersprüchliche Aussagen zu dem „komplexen und emotionalen“ Thema gemacht oder haben sich wie Booking.com für das Schweigen entschieden. Dennoch haben Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch und Amnesty International diese Unternehmen unter die Lupe genommen und ihre Verbindungen zu dem israelischen Kolonialunternehmen aufgedeckt. Die Tatsache, dass diese Unternehmen ihre Verbindungen noch nicht gekappt und nur versucht haben, den Schaden zu kontrollieren, lässt vermuten, dass der wirtschaftliche und PR-Preis, den sie international zahlen, noch nicht hoch genug ist, um den Profit, den sie aus den Kriegsverbrechen erzielen, auszugleichen.

Die UNO-Liste stellt eine Erhöhung der Gefährdung dar, also eine Erhöhung des Drucks auf diese Unternehmen, ihre illegalen Unternehmungen zurückzuziehen. Die Veröffentlichung der Liste kommt auch zu einem für Israel unwillkommenen Zeitpunkt: Trump hat gerade seinen „Plan“ veröffentlicht, der angeblich zu „Frieden und Wohlstand“ für Israel und Palästina führen soll, aber weithin als Konsolidierung der israelischen kolonialen Errungenschaften und Annexionen sowie als endgültige Übergabe der Palästinenser an eine Reihe von Bantustans anerkannt wird. Nicht Frieden und nicht Wohlstand, außer dem Vorteil für die Kolonialherren. Der „Plan“ beinhaltet eine Blaupause der israelischen Kontrolle über etwa ein Drittel des Westjordanlandes, einschließlich des Jordantals (seinem Brotkorb), Ostjerusalems und der Hunderte von illegalen Siedlungen. Die UN-Liste birgt die Gefahr, diesen Plan in ein noch schlechteres Licht zu rücken und die beteiligten Unternehmen als listige Kollaborateure bei der Zerstörung von Palästina und Palästinensern darzustellen – was sie auch sind.

Jetzt ist es also die UN-Liste der Unternehmen gegen die israelische Hasbara – was wörtlich übersetzt „erklären“ bedeutet. Jetzt kann Israel „erklären“, warum der Kolonialismus eigentlich zum Nutzen der Unterdrückten ist, obwohl sie ihrer Menschenrechte beraubt sind, wie Yesha es tut. Doch Netanjahus Aussagen zeigen, wie aussichtslos er solche Prahlerei wirklich findet. Er greift sofort zu Drohungen. Bei der Prahlerei geht es darum, wie er es geschafft hat, andere dazu zu bringen, ihm bei den Einschüchterungen zu helfen. Und natürlich ist die ultimative Waffe in diesem Kampf immer „Antisemitismus“, dieser gute alte Trick. Nun steht der gewöhnliche Verbraucher einfach vor der Wahl: Kriegsverbrechen unterstützen, dem israelischen Mobbing erliegen oder ein gewissenhafter Mensch sein, der die Unternehmen für ihre Verstöße zur Rechenschaft zieht. Ihre Wahl. Die UN-Liste gegen Hasbara. Übersetzt mit Deepl.com

