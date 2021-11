Das kampferprobte Morden “muss” ja “belohnt” werden

Bild: Palästinensische Kinder stehen inmitten der Ruinen eines Viertels in Beit Hanoun, nördlicher Gazastreifen, das im Mai 2021 durch israelische Luftangriffe zerstört wurde. Mohammed Zaanoun ActiveStills

Die Vereinigten Arabischen Emirate belohnen israelische Firmen, die Waffen für das Gaza-Massaker geliefert haben



von Tamara Nassar



19. November 2021

Die Vereinigten Arabischen Emirate belohnen israelische Waffenhersteller, die zu einem Massaker an Palästinensern in diesem Jahr beigetragen haben.

Elbit Systems, das Waffen für Israels Angriff auf den Gazastreifen im Mai geliefert hat, gründet eine Tochtergesellschaft: Elbit Systems Emirates.

“Die Abraham-Vereinbarungen bieten eine solide Grundlage für geschäftliche Kooperationen in der Region”, sagte Ran Kril, ein leitender Angestellter von Elbit Systems.

Er bezieht sich dabei auf die Normalisierungsabkommen, die die Vereinigten Staaten im vergangenen Jahr zwischen Israel, den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Sudan und Marokko vermittelt haben.

Diese Länder sind “wichtige neue Märkte für Elbit Systems”, sagte Kril – ein Einblick, wie Israel die arabischen Staaten als Profitzentren für seine Kriegsindustrie betrachtet.

Elbit prahlte in einem arabischsprachigen Video, in dem seine Waffen vorgestellt wurden, dass seine Technologie “die Effizienz verbessert und Leben schützt” – eine orwellsche Sprache von einem Unternehmen, dessen Produkte sich als effizient bei der Vernichtung palästinensischer Leben erwiesen haben.

Elbit Systems war einer von mehr als einem Dutzend israelischer Waffenhersteller, die diese Woche an der Dubai Airshow teilnahmen.

Dazu gehörten auch Israel Aerospace Industries (IAI) und Rafael.

“Erster KI-Krieg”

Diese Firmen gehören zu den führenden Lieferanten von Waffen, die Israel bei seinen Angriffen auf die Palästinenser einsetzt.

Dazu gehört auch Israels 11-tägiger Krieg gegen den Gazastreifen im Mai, bei dem 250 Palästinenser, darunter mehr als 60 Kinder, getötet wurden.

Während des Angriffs löschte Israel ganze Familien in ihren Häusern aus.

Elbit Systems war direkt in den israelischen Angriff verwickelt”, so Who Profits”, eine Organisation zur Überwachung von Unternehmen.

Das Unternehmen ist ein wichtiger Exporteur von Drohnen.

Elbit-Drohnen wurden vom israelischen Militär während des Angriffs eingesetzt, und Elbit-Personal arbeitete auch in einem “Operationsraum” einer neuen Drohneneinheit – Einheit 9900.

Die Einheit betreibt zwei Drohnenflotten: eine zur “Inspektion und Sammlung von Informationen” und eine zum “Angriff auf Ziele” mit den gesammelten Daten.

Mit anderen Worten: Der Gazastreifen wurde effektiv als Testgelände für “neue Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz” genutzt, die von Elbit “als Teil einer neuen Militäreinheit” entwickelt wurden, so Who Profits.

Die Einheit führte nach Angaben eines israelischen Generals über 30 Operationen durch, um “das System zu perfektionieren” – ein Beispiel dafür, wie Israel routinemäßig Palästinenser als Versuchskaninchen für die Waffen benutzt, die es später gewinnbringend an andere Länder verkauft.

Der Einsatz dieser künstlichen Intelligenz führte dazu, dass das Militär den Angriff auf den Gazastreifen zum “ersten KI-Krieg” der Welt erklärte”, so der Watchdog.

Who Profits führt den Erfolg des Unternehmens auf seine Beziehung zum israelischen Militär zurück, die es Elbit ermöglicht, seine Produkte in Echtzeit und an palästinensischen Körpern zu testen”.

Elbit vermarktet seine Produkte regelmäßig als “kampferprobt” – ein Euphemismus dafür, wie diese Waffen eingesetzt wurden, um praktisch wehrlose Palästinenser zu töten, zu verletzen und zu kontrollieren.

“Es ist auch ein goldenes Marketinginstrument”, sagte Who Profits.

Elbit-Waffen wurden auch bei Israels Großoffensive gegen Gaza im Sommer 2014 eingesetzt.

Dieser Angriff ist Teil der Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofs zu Kriegsverbrechen im Westjordanland und im Gazastreifen. In jenem Sommer tötete das israelische Militär durchschnittlich 11 palästinensische Kinder pro Tag.

Weitere Geschäfte

Auf der Dubai Airshow wurde am Donnerstag ein weiterer militärischer Vertrag zwischen zwei großen emiratischen und israelischen Unternehmen geschlossen.

EDGE, einer der größten militärischen Auftragnehmer in den Vereinigten Arabischen Emiraten, hat mit IAI eine Absichtserklärung über die Entwicklung und den Bau unbemannter militärischer und kommerzieller Schiffe – mit anderen Worten Marinedrohnen – unterzeichnet.

Der CEO von EDGE sprach von einer “strategischen Allianz”.

Die Schiffe sollen zur Nachrichtengewinnung, Überwachung, für Grenzoperationen und für die Seekriegsführung eingesetzt werden.

Jordanien umarmt Israel noch enger

Unterdessen profitiert Jordanien von den Vorteilen des Abraham-Abkommens, wie es von Beobachtern der Israel-Lobby vorhergesagt wurde.

Jordanien, Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate werden am Montag ein Abkommen unterzeichnen, das den Bau eines Solarparks auf jordanischem Boden vorsieht, um Israel mit Energie zu versorgen, berichtete der Journalist Barak Ravid.

John Kerry, der US-Klimabeauftragte und frühere Außenminister, habe das Abkommen vermittelt, so Ravid unter Berufung auf “fünf israelische Beamte”, ohne sie namentlich zu nennen.

Die VAE werden den Solarpark finanzieren.

Im Gegenzug wird Israel angeblich eine Entsalzungsanlage an der Mittelmeerküste bauen, um Jordanien mit Wasser zu versorgen.

Trotz der kosmetischen Spannungen zwischen Israel und Jordanien in den letzten Jahren haben sich die Beziehungen laut Ravid seit dem Amtsantritt von Naftali Bennett als Premierminister “deutlich verbessert” – auch wenn Israel seine Politik nicht geändert hat.

So hat Jordanien nur wenige Monate nach dem israelischen Massaker an der Zivilbevölkerung im Gazastreifen heimlich Kampfflugzeuge zur Ausbildung an der Seite der israelischen Luftwaffe entsandt. Kürzlich trafen sich auch jordanische Luftwaffenführer mit ihren israelischen und emiratischen Kollegen in Dubai.

Israel und Jordanien unterzeichneten 1994 einen Friedensvertrag, obwohl weder die Rechte der Palästinenser wiederhergestellt noch die israelische militärische Besetzung des Westjordanlands, einschließlich Ost-Jerusalems, und des Gazastreifens beendet wurden.

Doch trotz der formellen Beziehungen zwischen den beiden Ländern hat sich dies nie in einem so genannten warmen Frieden zwischen den Menschen niedergeschlagen.

Der Vertrag wird von der jordanischen Öffentlichkeit und den Mitgliedern des Parlaments vehement abgelehnt, ebenso wie ein von den USA unterstütztes Gasabkommen, das vorsieht, dass Jordanien über einen Zeitraum von 15 Jahren mindestens 10 Milliarden Dollar an Israel zahlt – Geld, das zweifellos zur anhaltenden Unterdrückung der Palästinenser durch Israel beitragen wird.

Die jordanische Öffentlichkeit und das jordanische Parlament haben das Abkommen seit seiner Unterzeichnung im Jahr 2016 entschieden abgelehnt und in Kampagnen und Protesten wiederholt seine Aufhebung gefordert.

Doch die offizielle jordanische Umarmung Israels wird ohne Rücksicht auf die öffentliche Meinung weiter verschärft. Übersetzt mit Deepl.com

