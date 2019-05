Die Vereinigten Arabischen Emirate und die arabische Gegenrevolution Von As`ad Abukhalil Consortium News

THE ANGRY ARAB: The UAE and the Arab Counter-Revolution As’ad AbuKhalil looks at Gulf rulers vying to play top host to U.S. interests in the Middle East. By As`ad AbuKhalil Special to Consortium News The political role of the United Arab Emirates has changed dramatically since the death of its founding ruler, Shaykh Zayed bin Sultan. He was offici

Der ANGRY ARAB: Die Vereinigten Arabischen Emirate und die arabische Gegenrevolution

8. Mai 2019 –

As’ad AbuKhalil betrachtet die Golfherrscher, die um den Top-Host der US-Interessen im Nahen Osten konkurrieren.

Von As`ad AbuKhalil

Speziell für Consortium-Nachrichten

Die politische Rolle der Vereinigten Arabischen Emirate hat sich seit dem Tod ihres Gründers Shaykh Zayed bin Sultan dramatisch verändert.

Sein Sohn, Khalifah bin Zayed, wurde 2004 offiziell von ihm abgelöst, aber letzterer war aus gesundheitlichen und anderen Gründen weitgehend von den Regierungsangelegenheiten entfernt. Die Zügel in der Hand hält Abu Dhabis sehr ambitionierter Kronprinz Muhammad bin Zayed. Mohammed war der effektive Herrscher, zusammen mit seinen Brüdern mütterlicherseits, Fatimah bint Mubarak, die alle Schlüsselpositionen der Regierung kontrollieren.

Der derzeitige de facto Herrscher Saudi-Arabiens, Kronprinz Mohammed bin Salman, hat Mohammed weitgehend nachgeahmt (allgemein bekannt als MbZ, während Mohammed bin Salman allgemein bekannt als MbS ist).

Unter Shaykh Zayed vermieden die VAE interne arabische Konflikte und steuerten ihre Außenpolitik weitgehend nach dem panarabischen Konsens. Während das Land von den britischen Kolonialmächten erfasst wurde, gelang dem Land der reibungslose Übergang zu einem starken Bündnis mit den USA. Trotz der Spannungen mit Saudi-Arabien vermeidet es hauptsächlich offene Konflikte.

MbZ: Laufende UAE. (Imre Solt über Wikimedia Commons)

Shaykh Zayed war ein treuer Verbündeter oder Kunde der USA und ihrer Interessen in der Region. Und während er sich im Allgemeinen auf die saudische Hegemonie verlegte, legte er Lippenbekenntnisse zur pro-palästinensischen Stimmung der arabischen Bevölkerung ab. In den frühen 1970er Jahren begrüßte er sogar Leila Khalid, die berühmte Kommandantin der Volksfront für die Befreiung Palästinas, in den VAE und soll eine Spende an die PFLP geleistet haben (eine kleine Teilmenge davon ist nach dem Vorfall übergelaufen und hat eine eigene kleine Organisation gegründet).

Muslimische Bruderschaft in Diensten

Shaykh Zayed war ungebildet und war nicht für seine Sprachfertigkeit bekannt. Sein Land profitierte von der gebildeten palästinensischen Gemeinschaft. Er lud auch Funktionäre der Muslimischen Bruderschaft ein, verschiedene Positionen in Justiz- und Bildungsministerien zu besetzen.

Zayed zum Beispiel lud Hasan Al-Turabi, den berühmten Führer der sudanesischen Muslimbruderschaft, ein, bei der Ausarbeitung der Verfassung der VAE mitzuwirken. Dies war eine Zeit, in der sowohl die VAE als auch Saudi-Arabien die Führer und Mitglieder der Muslimischen Bruderschaft enthusiastisch begrüßten, um die Flut des säkularen arabischen Nationalismus und Linkismus in der Region zu bekämpfen.

In seinem letzten Jahr übergab Zayed zunehmend die Macht an seine Söhne und seine letzte politische Rolle war 2003, als er eine Initiative vorschlug, nach der Saddam Husain die Macht im Gegenzug für den Rückzug der USA aus dem Krieg mit dem Irak abgeben würde (eine Initiative, an der weder die USA noch Saddam Interesse zeigten).

Saudi-Arabien’s MbS: Emulation von MbZ. (Außenministerium)

MbZ hat die VAE in eine ganz andere Richtung gelenkt. Er wollte die VAE eindeutig zu einer Art neuem arabischen Israel machen, das den Interessen der USA dienen könnte. MbZ war an militärischen Geheimdiensten interessiert und baute seine Macht auf dieser Basis auf.

Seine Herrschaft war gekennzeichnet durch 1) den Aufbau verdeckter, aber starker Beziehungen zu Israel; 2) einen offenen Krieg gegen die Muslimbrüdergemeinschaft; 3) den Wettbewerb mit Katar und Saudi-Arabien um die regionale Vorherrschaft, insbesondere nach dem Untergang des Regimes von Saddam; 4) die direkte Beteiligung an palästinensischen Angelegenheiten durch die Vermittlung von Mohammed Dahlan, der berüchtigten zwielichtigen palästinensischen Geheimdienstperson; und 5) starke Lobbyarbeit in Washington unter Missachtung der arabischen Öffentlichkeit in allen Fragen.

MbZ war nicht damit zufrieden, einer von vielen treuen Verbündeten/Kunden der USA im Nahen Osten zu sein. Er hat versucht, mit Israel zu konkurrieren, indem er als strategischer Partner der USA in der Region fungiert und Jordanien bei der Bereitstellung von Nachrichten- und Militärdiensten übertrifft. Sein Militär setzt auf Spezialeinheiten und beherbergt eine der größten US-Geheimdienststellen der Welt. MbZ investierte auch in den Kauf von Einfluss in Washington.

Intensive D.C. Werbung

Die Rolle seines D.C. Botschafters Yousef Al-Otaiba, der Journalisten, Beamte und Think-Tank-Experten mit beispielloser Intensität umworben hat, ist bekannt geworden. Das Geld der VAE floss in Think Tanks, und die VAE erhielten eine positive Resonanz in den westlichen Medien. Es half auch, dass Al-Otaiba eine starke Freundschaft mit dem israelischen Botschafter schloss, und die israelische Lobby begann, sowohl die Interessen des saudischen als auch des VAE-Regimes in Washington zu fördern, nachdem beide Regime ein mündliches Engagement für die palästinensische Sache aufgegeben hatten.

Al-Otaiba der VAE mit US-Außenminister Michael Pompeo in D.C. 29. März 2019. (Außenministerium/Michael Gross)

Arabische Lobbys – egal welche Staaten oder Interessen sie vertreten, egal wie gut finanziert sie sind – können ohne den Segen der israelischen Lobby keinen großen Erfolg erzielen.

Der Verkauf der AWACs an Saudi-Arabien während der Reagan-Jahre war eine Ausnahme: eine Zeit, in der das saudische Regime – unterstützt von einer anderen Republikanischen Partei vor dem Aufstieg der evangelischen Zionisten – gegen die israelische Lobby siegte.

Das saudi-arabische und VAE-Regime trat in den Jahren 2011 und 2013 in den Hintergrund. In den ersten Jahren der arabischen Aufstände saß Doha auf dem Fahrersitz. Der saudische König Abdullah war zu schwach, um die Angelegenheiten seiner eigenen Regierung zu leiten, geschweige denn die Angelegenheiten des arabischen Regionalsystems. Die katarischen Außenminister leiteten die Arabische Liga in den ersten Jahren nach den arabischen Aufständen und sorgten für die Vertreibung Syriens aus der Arabischen Liga.

Schließlich feierte Katar den Sieg seiner Verbündeten in der Muslimbruderschaft in Tunesien, Libyen und vor allem Ägypten. Sie befanden sich auch im Jemen im Aufstieg. Die arabische Konterrevolution befand sich in dieser Zeit in den Händen von Doha: Das katarische Regime sorgte dafür, dass die Volksproteste nicht außer Kontrolle gerieten und das arabische Regionalsystem nicht störten.

Das katarische Regime verhandelte auch ein Abkommen zwischen den lokalen Muslimbrüdern und der israelischen Lobby in Washington, wonach die ägyptische Muslimbrüder den ägyptisch-israelischen Vertrag nicht in Frage stellen würden, und die tunesische Muslimbrüdergruppe einen Artikel stoppen würde, der die Normalisierung mit Israel kriminalisiert, was auf der Tagesordnung der Demonstranten ganz oben stand, vom Beitritt zur neuen Verfassung.

Stilles Sponsoring eines Putsches in Ägypten

Aber die VAE waren zu dieser Zeit nicht inaktiv. Sie sponserte heimlich einen Putsch in Ägypten gegen die Muslimbruderschaft und bereitete sich auf einen offenen Krieg gegen sie in der gesamten arabischen Welt vor, in jedem Land, in dem die Bruderschaft die Chance auf einen Wahlerfolg gehabt haben könnte.

Präsident Donald Trump begrüßt Ägyptens el-Sisi, Washington, 2017. (Weißes Haus/Shealah Craighead)

Die VAE gründeten eine Front (die ägyptische Jugendbewegung, Tamarrud) und arbeiteten mit dem ägyptischen General Abdel Fattah el-Sisi zusammen, um den ersten frei gewählten Präsidenten in der Geschichte des Landes zu stürzen.

Sie unterstützte auch die Relikte des alten Regimes in Tunesien und unterstützte General Khalifa Haftarin in Libyen. Im Jahr 2015, als Salman den saudischen Thron bestieg, wurde MbZ zum Chefsyndikus und Anwalt von Salmans Sohn MbS in Washington.

Die beiden schienen sich über die Notwendigkeit einig zu sein, Katar aus den Angelegenheiten der arabischen Politik auszuschließen und gemeinsam einen härteren Krieg gegen den Iran zu führen. Beide starteten – mit westlicher Unterstützung – den Krieg gegen den Jemen, wobei sie zu Unrecht davon ausgegangen sind, dass er in einigen Wochen vorbei sein würde.

Die aktuelle Ära in der arabischen Politik ist weitgehend die Gestaltung von MbZ mit der enthusiastischen Unterstützung von MbS. Aber die beiden Persönlichkeiten sind ganz unterschiedlich. Während MbS auffällig und offen ist, bleibt MbZ unauffällig. MbS beeindruckt gerne das westliche Publikum (und das ist ihm bis zur Ermordung von Jamal Khashoggi im vergangenen Jahr gelungen). MbZ hingegen interessiert sich nur dafür, das Weiße Haus und seine Gesprächspartner in Tel Aviv zu beeindrucken.

MbZ versucht nun, die Ereignisse im Sudan und in Algerien zu beeinflussen, wo er enge Beziehungen zu den herrschenden Militärs unterhält und die demokratische Herrschaft in beiden Ländern verhindern will. Protestzeichen gegen die Intervention der VAE und Saudi-Arabiens waren bei sudanesischen Demonstrationen sichtbar, die letzten Monat zum Sturz von Präsident Omar al-Bashir führten (MbZ-Geheimdienstberater Muhammad Dahlan besuchte den Sudan neulich).

Im Jemen war MbZ sehr durchsetzungsfähig und stieß sogar mit dem saudischen Regime zusammen, um dort seine eigenen Kunden zu fördern. Die Fähigkeit von MbZ, seine Führungsrolle im Namen der USA und Israels weiterhin zu spielen, mag nicht ewig anhalten. Inzwischen hat sich MbZ jedoch als israelischer Vollstrecker in der Region etabliert, eine Rolle, die ihm in Washington und insbesondere auf dem Capitol Hill sicherlich Anerkennung einbringen wird. Übersetzt mit Deepl.com

As’ad AbuKhalil ist ein libanesisch-amerikanischer Professor für Politikwissenschaft an der California State University, Stanislaus. Er ist Autor des „Historical Dictionary of Libanon“ (1998), „Bin Laden, Islam and America’s New War on Terrorism (2002), und „The Battle for Saudi Arabia“ (2004). Er twittert als @asadabukhalil

Teilen auf: Twitter

Facebook

Google

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Lade …