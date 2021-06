Die Verfolgung und Überwachung ist ein zentraler Bestandteil der Kontrollle über die Palästinenser Von Amira Hass

Israel stoppt seine nächtlichen ” Vermessungs”-Razzien, aber die ständige Überwachung der Palästinenser geht weiter

Wenn diese Praxis der Armee gestoppt wird, werden weniger Bewohner der Westbank aufwachen und feststellen, dass bewaffnete israelische Soldaten in ihre Häuser eingebrochen sind. Aber die Verfolgung und Überwachung ist ein zentraler Bestandteil von Israels Kontrolle über die Palästinenser

Von Amira Hass

17.06.2021

Die nächtlichen Razzien des Militärs in Häusern im Westjordanland, um Informationen zu sammeln – eine Praxis, der die Armee diese Woche ein Ende gesetzt hat – sind nur eine der vielen Taktiken, die Israel anwendet, um die Palästinenser zu verfolgen, zu überwachen und Informationen über sie zu sammeln. Die Methoden sind Legion, und die Agenturen, die das begehen, was man “permanente Spionage gegen alle Palästinenser” nennen könnte, sind zahlreich und vielfältig. Die Beendigung der invasiven und aggressiven Methode des “Mappings”, wie das Militär es nennt, ist definitiv zu begrüßen. Weniger Menschen, darunter zahlreiche Kinder, werden nachts verängstigt aufwachen, wenn bewaffnete Soldaten eindringen, die ihre Macht genießen oder ihre eigenen Ängste hinter spitzen Gewehren verstecken und Befehle in gebrochenem Arabisch bellen.

Aber auch ohne diese Durchsuchungen wird der mannigfaltige Spionageapparat, der gegen die Palästinenser eingesetzt wird, weitergeführt und wird auch weiterhin funktionieren. Informationssammlung, Überwachung und Kontrolle sind eine zentrale Achse der israelischen Kontrolle über das palästinensische Volk, in Israel selbst und in den 1967 eroberten Gebieten; sie sind Disziplinierungswerkzeuge.

Ihr Zweck ist es, die Palästinenser dazu zu bringen, zu gehorchen und sich mit der jüdischen Übernahme des größten Teils ihres Landes in der Westbank, in Ost-Jerusalem und in Israel selbst abzufinden. Sie sollen sie daran gewöhnen, in Enklaven begrenzter Selbstbestimmung im Westjordanland und im Gazastreifen konzentriert zu sein, oder in abgelegenen Vierteln in Jerusalem oder überfüllten Städten in Israel, Land, das über viele Jahre enteignet und jüdischen Gemeinden zugewiesen wurde. Wenn es erforderlich ist, wenn Palästinenser zeigen, dass sie nicht gehorchen wollen, werden Überwachung und Kontrolle eingesetzt, um einzuschüchtern und zu bestrafen – durch Verhaftungen, Prozesse und Inhaftierung durch Militär- und Zivilgerichte.

Es gibt einige Methoden der Überwachung und Informationsbeschaffung, die scheinbar unschuldig sind, wie die akribische Überwachung von allem, was in den palästinensischen Medien geschrieben und gesagt wird. Es gibt auch die genaue Überwachung sozialer Medien, eine Fundgrube für jeden Geheimdienst, selbst wenn man eher den öffentlichen Diskurs verfolgt, als ein Konto zu hacken.

Aber die meisten der anderen Methoden sind invasiv und aggressiv. Einige sind physisch gewalttätig; die Gewalt anderer leitet sich aus den sehr asymmetrischen Machtverhältnissen ab und aus dem Willen, die palästinensische Schwäche zum Nutzen der Herrschaft Israels und seiner jüdischen Bevölkerung auszunutzen. Dazu gehört der Einsatz von Kollaborateuren auf allen Ebenen, das Abhören, der Zwang zum Mitführen biometrischer Ausweispapiere, die Vorladung durch den Shin Bet zu einem “Gespräch”. Es gibt auch das Verhör von Gefangenen durch den Shin Bet, mit oder ohne Anwendung von Folter; Verhaftungen zum Zweck der Informationsbeschaffung oder zur Beschuldigung (wie die Verhaftung von Fischern in Gaza oder von Minderjährigen in Dörfern, in denen Demonstrationen gegen Siedlungen stattfinden); der Einsatz von Spitzeln in Gefängniszellen, der Einsatz von Psychologen, Nahostexperten oder Terrorexperten, um palästinensische Gefangene zum Reden zu bringen; die Platzierung von Kameras an Kontrollpunkten und Überwachungsdrohnen und -ballons über Städten und Dörfern und der Einsatz von Technologie zur Gesichtserkennung.

Es gibt auch “natürliche” Methoden, um Geheimdienstinformationen zu sammeln oder Überwachungen durchzuführen, die Teil des Verhältnisses zwischen Besatzer und Besetztem sind, wie es in den Osloer Verträgen festgelegt wurde. Dazu gehören “freundliche” Befragungen in den Büros der Zivilverwaltung, regelmäßige Treffen und Gespräche zwischen hochrangigen israelischen Beamten und Vertretern der Palästinensischen Autonomiebehörde, Befragungen an Grenzübergängen und die Forderung nach umfangreichen Informationen bei der Beantragung von Reisegenehmigungen – hauptsächlich für medizinische Zwecke. Israels Kontrolle über das Bevölkerungsregister verschafft der Armee eine gigantische Datenbank, die alle Palästinenser in der Westbank und im Gazastreifen erfasst.

Es sind nicht nur staatliche Institutionen – wie die Armee, der Sicherheitsdienst Shin Bet und das Büro des Koordinators für Regierungsaktivitäten in den Gebieten und seine Zweigstellen, die Zivilverwaltung und Verbindungsbüros – die mit dieser ständigen Spionage zu tun haben. Auch private Agenturen, die sich in den letzten Jahren vervielfacht haben, sind daran beteiligt. Es sind das Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center; die gemeinnützige Organisation Regavim, die jede Hütte, jeden Schafstall oder jede Terrasse überwacht, die Palästinenser in 60 Prozent der Westbank (in der so genannten Area C) bauen; Palestinian Media Watch; NGO Monitor und verschiedene Siedlergruppen. Es ist sicher, dass alle diese Organisationen – offizielle und inoffizielle gleichermaßen – die Informationen, die sie durch ihre eigene Verfolgung und Überwachung sammeln, weitergeben.