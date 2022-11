https://www.globalresearch.ca/lying-propaganda-phrase-russia-illegal-invasion-ukraine/5799997



Die verlogene Propaganda-Phrase “Russlands illegale Invasion in der Ukraine”



Von Eric Zuesse

Global Research



23. November 2022

Hier ist der Grund, warum der Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar 2022 nach internationalem Recht legal war:

Niemand behauptet, dass US-Präsident John F. Kennedy keine völkerrechtliche Erlaubnis hatte, in die Sowjetunion einzumarschieren, wenn die Sowjetunion amerikanische Atomraketen auf Kuba, 1.131 Meilen von Washington DC entfernt, stationieren würde. Jeder erkannte, dass ein solcher Schritt der Sowjetunion und Kubas einen Akt der Aggression gegen die Vereinigten Staaten darstellen würde, da diese Raketen so nahe an der amerikanischen Kommandozentrale in Washington DC stehen würden, dass ein nuklearer Blitzangriff der Sowjetunion so schnell erfolgen könnte, dass die strategische Führung Amerikas den Angriff nicht rechtzeitig erkennen könnte, um ihre eigenen Vergeltungsraketen zu starten.

Dies ist der Grundsatz, dass jede große Weltmacht das Recht auf nationale Selbstverteidigung hat, jeder angrenzenden Nation zu verbieten, dass Waffen und Streitkräfte einer großen Weltmacht, die dieser großen Weltmacht feindlich gesinnt ist, in dieser angrenzenden Nation stationiert werden.

Während Kuba 1.131 Meilen von DC entfernt ist, ist die Ukraine nur 300 Meilen vom Kreml entfernt.

JFK verlangte sowohl von Kuba als auch von der Sowjetunion, dass NIEMALS sowjetische Raketen auf Kuba stationiert werden, und die Sowjetunion versprach daraufhin, dieser Forderung der USA nach nationaler Sicherheit nachzukommen; so wurde der Dritte Weltkrieg abgewendet.

Diesmal waren die Aggressoren Amerika und die Ukraine; und Russland stellte die gleiche Forderung wie JFK, aber seine Feinde waren/sind entschlossene und eindeutige Aggressor-Nationen – und weigerten sich, ihr nachzukommen.

Warum behauptet irgendjemand, dass es keine Aggression der USA und der Ukraine gegen Russland darstellen würde, wenn die Vereinigten Staaten ihre Raketen nur 300 Meilen (5 Minuten Flugzeit) vom Kreml entfernt stationieren würden? Die Aufnahme der Ukraine in die NATO würde den Regierungen der USA und der Ukraine das Recht einräumen, US-Raketen 300 Meilen vom Kreml entfernt zu stationieren – etwas, das keine vernünftige russische Regierung jemals zulassen würde.

Der Präzedenzfall der Kuba-Krise bestätigte, dass Russland nun das Recht hat, aus Gründen der Landesverteidigung zu verlangen, dass die Ukraine NIE in die NATO aufgenommen wird.

Am 17. Dezember 2021 forderte Russland sowohl von den USA als auch von seinem antirussischen Militärbündnis NATO die schriftliche Zusage, dass die Ukraine NICHT in die NATO aufgenommen wird. Am 7. Januar 2022 sagten sowohl die USA als auch ihr NATO-Aggressionsbündnis Nein.

Damit blieb Russland nur noch die Wahl, entweder vor Amerika und seiner NATO zu kapitulieren oder in die Ukraine einzumarschieren, um den Aggressor – Amerika – daran zu hindern, im Wesentlichen das zu tun, wozu JFK die Sowjetunion gebracht hatte: der äußerst vernünftigen (eigentlich notwendigen) Forderung der verteidigenden Weltmacht zuzustimmen und damit zu versprechen, die Ukraine NIE in die NATO aufzunehmen.

Amerika (und seine NATO) zwangen Russland, in die Ukraine einzumarschieren, um ein nukleares “Schachmatt” durch das US-Regime zu verhindern.

Alle Propagandaorgane der USA und ihrer Verbündeten (auch die akademischen), die die verlogene Phrase “Russlands illegale Invasion in der Ukraine” verwenden, müssen daher als die Lügner erkannt werden, die sie tatsächlich sind. (Andernfalls müssten sie erklären, dass JFK das Völkerrecht verletzt hat, als er Chruschtschow mit einer amerikanischen Invasion drohte, falls sowjetische Raketen auf Kuba stationiert würden.)

Was das Beispiel der Kuba-Raketen-Krise zeigt, ist eine detailliertere Erklärung des Westfälischen Prinzips oder des “Westfälischen Staatensystems”, wie Oxford Reference es definiert:

Westfälisches Staatensystem

In den internationalen Beziehungen verwendeter Begriff, der angeblich aus den Westfälischen Verträgen von 1648 hervorgegangen ist, die den Dreißigjährigen Krieg beendeten. Im Allgemeinen wird darunter ein System von Staaten oder einer internationalen Gesellschaft verstanden, das aus souveränen staatlichen Einheiten besteht, die das Gewaltmonopol innerhalb ihrer gegenseitig anerkannten Territorien besitzen. Die Beziehungen zwischen den Staaten werden durch formelle diplomatische Beziehungen zwischen den Staats- und Regierungschefs geregelt, und das Völkerrecht besteht aus Verträgen, die von diesen souveränen Einheiten geschlossen (und gebrochen) werden. Der Begriff impliziert eine Trennung von innerstaatlicher und internationaler Sphäre, so dass sich Staaten nicht rechtmäßig in die inneren Angelegenheiten eines anderen Staates einmischen dürfen, sei es aus Eigeninteresse oder unter Berufung auf eine höhere Vorstellung von Souveränität, sei es eine Religion, Ideologie oder ein anderes supranationales Ideal. In diesem Sinne unterscheidet der Begriff das “moderne” Staatssystem von früheren Modellen, wie dem Heiligen Römischen Reich oder dem Osmanischen Reich.

Darin werden zwei “Reiche” genannt – das Heilige Römische und das Osmanische Reich – aber eigentlich verstoßen ALLE Reiche gegen den Westfälismus. Das gilt auch für das heutige amerikanische Imperium.

Während des Zweiten Weltkriegs waren die Befürworter des Westfalianismus FDR und Stalin, und die Gegner des Westfalianismus waren Churchill, Hirohito, Mussolini und Hitler. Truman und sein persönlicher Held Eisenhower traten die Nachfolge von FDR an, und beide waren Gegner des Westfälismus. Dies war der Grund für den Beginn des Kalten Krieges: Die beiden ersten amerikanischen Präsidenten nach FDR waren Imperialisten. Sie schufen das heutige, vom militärisch-industriellen Komplex kontrollierte Amerika, die internationale amerikanische Diktatur, die heute existiert und die an die Stelle der Demokratie von FDR getreten ist.

Ein interessanter Nebenaspekt ist, dass der sunnitische Islam und die Leidenschaft, mit der einige von ihnen ein internationales “Kalifat” errichten wollen, den Imperialismus akzeptieren oder sogar befürworten (wie es die Befürworter des Kalifats tun), während der schiitische Islam den Imperialismus ablehnt, und dies war einer der Hauptgründe, warum der schiitische Iran von allen imperialistischen Regierungen abgelehnt wird. Der iranische Ayatollah Khamenei formulierte dies am 21. Oktober 2006 in seiner “Rede des Führers bei einem Treffen mit Soldaten und Kommandeuren der heiligen Verteidigungsära” wie folgt:

Zwischen einem Defensiv- und einem Offensivkrieg gibt es zwei wesentliche Unterschiede in Bezug auf Bedeutung und Inhalt. Ein Unterschied besteht darin, dass ein Angriffskrieg auf Übertretung und Aggression beruht, was bei einem Verteidigungskrieg nicht der Fall ist. Der zweite Unterschied besteht darin, dass ein Verteidigungskrieg ein Ort ist, an dem Eifer, Mut und tiefe Loyalität gegenüber Idealen zum Ausdruck kommen. Diese Ideale können mit dem eigenen Land oder … der eigenen Religion verbunden sein. …. In einem Angriffskrieg ist dies nicht der Fall. Wenn Amerika zum Beispiel den Irak angreift, kann ein amerikanischer Soldat nicht behaupten, dass er dies aus Liebe zu seinem Land tut. Was hat der Irak mit seinem Land zu tun? Dieser Krieg dient anderen Zielen, aber wenn sich ein Iraker gegen diese militärische Invasion und Präsenz in seinem Land wehrt, bedeutet das, Widerstand zu leisten und sein Land, seine nationale Identität und die Werte, an die er glaubt, zu verteidigen. …

Seit dem Tag, an dem das Saddam-Regime Teheran angriff und den Flughafen zerstörte, bis zu dem Tag, an dem Imam (r.a.) die Resolution annahm, war eine glorreiche Zeit. Und es blieb eine glorreiche Ära, bis Saddam erneut angriff und unsere Revolutionäre und Mudschaheddin die gesamte Wüste eroberten. Die basidschische Jugend aus dem ganzen Land beteiligte sich an diesem Krieg, und sie zeigte eine erstaunliche Leistung. Diesmal – beim zweiten Angriff des Irak – gelang es ihnen, den Rückzug anzutreten.

Zwischen 1953 und 1979 war der Iran ein Teil (d. h. ein Vasall) des damals wachsenden amerikanischen Imperiums, und Khamenei erteilte in dieser Rede DIESEM Amerika eine prinzipielle Absage. Aber dieses Amerika ist heute in beiden politischen Parteien Amerikas überparteilich und befindet sich im Krieg gegen die antiimperialistischen Nationen von heute, hauptsächlich Russland, China und Iran – aber auch gegen jede Nation, die mit einer dieser drei Nationen befreundet ist. Die antiimperialistischen Nationen sind prowestfälisch, die imperialistischen Nationen sind (und waren schon immer) antiwestfälisch.

Im heutigen Völkerrecht wird das Westfälische Prinzip nicht mehr erwähnt, weil FDR gestorben ist und die UNO (die er erfunden und benannt hat) nach dem Vorbild Trumans und nicht nach dem von FDR geschaffen wurde; und so akzeptiert sie den Imperialismus (den FDR leidenschaftlich verachtete und verabscheute). Das ist Teil der Aushöhlung der von FDR geplanten U.N., die daraus resultiert. Übersetzt mit Deepl.com

