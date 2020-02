Condemnation for the UN settlement database across Zionist spectrum – Mondoweiss Three days ago, the UN released a long-awaited list of companies that have ties to illegal settlements in Occupied Palestinian Territory. One may have thought that Israeli politicians on the Zionist left, who at least pretend to have a concern for the illegality of settlements and that elusive „two-state solution“, would welcome the exposure of those complicit in it.

Die Verurteilung der UN-Siedlungsdatenbank ist in der jüdisch-israelischen Politik (und der der USA) nahezu universell

Von Jonathan Ofir



15. Februar,

Vor drei Tagen veröffentlichte die UNO eine lang erwartete Liste von Unternehmen, die Verbindungen zu illegalen Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten haben.

Man hätte denken können, dass israelische Politiker der zionistischen Linken, die zumindest so tun, als ob sie sich um die Illegalität der Siedlungen und die schwer fassbare „Zwei-Staaten-Lösung“ sorgen, es begrüßen würden, wenn die Mittäter entlarvt würden. Aber das war kaum der Fall.

Leitartikel von gestern in Haaretz:

Die überraschendste Antwort kam jedoch vom Vorsitzenden der gemeinsamen Eintrittskarte von Labor und Gesher-Meretz, Amir Peretz, der sagte: „Wir sind gegen Boykotte und ungeheuerliche und überflüssige UN-Entscheidungen. Wir werden in jedem Forum darauf hinarbeiten, diese Entscheidung aufzuheben.“ Wenn selbst ein Ticket, das angeblich die Linke repräsentiert, sich dem Chor der Verurteilungen anschließt, ist klar, dass die Grenze zwischen dem souveränen Israel und den besetzten Gebieten fast vollständig verwischt wurde.

Das ist also die zionistische Linke. Sie können sich vorstellen, dass sie ein wenig weiter rechts steht. Der Vorsitzende der zentristischen blau-weißen Partei, Benny Gantz, erklärte, dass das UN-Büro des Hohen Menschenrechtskommissars (OHCHR) „jeglichen Kontakt zur Realität verloren hat“. Sein blau-weißer Co-Führer Yair Lapid sagte, das UN-Büro sei „Kommissar für die Rechte der Terroristen“ und drohte damit, dass „wenn wir eine Regierung bilden, werden wir mit aller Kraft und ohne Skrupel gegen sie arbeiten“.

Noa Landau von Haaretz wies darauf hin, dass die Bedrohung durch die UNO über die Parteipolitik hinausgeht:

Der Preis geht jedoch an Präsident Reuven Rivlin. Gerade der Präsident, der sich so sehr bemüht, ein staatsmännisches, tolerantes und ausgewogenes Bild zu vermitteln, sagte, die Liste sei eine „beschämende Initiative, die an dunkle Zeiten in unserer Geschichte erinnert“. Mit anderen Worten, die Veröffentlichung einer internationalen Datenbank über Unternehmen, die in den Siedlungen tätig sind – was nach internationalem Recht und UN-Resolutionen illegal ist – ist in Rivlins Augen genauso schlimm wie der Holocaust. Es sei darauf hingewiesen, dass diese Liste nicht einmal von tatsächlichen Sanktionen oder Boykotten begleitet wird, geschweige denn von Gaskammern.

Landau fasst zusammen:

Die massive Unterstützung für die Siedlungen im Westjordanland, die am Mittwoch in Israel als Reaktion auf die Veröffentlichung einer Liste von Unternehmen, die in den Siedlungen tätig sind, durch das UN-Menschenrechtsbüro geäußert wurde, zeigt, dass die Annexion, über die alle in diesen Tagen sprechen, de facto schon lange stattgefunden hat.

Jegliches Verständnis der zionistischen Linken für die Liste musste gedämpft werden. Meretz, die sich für die Wahl am 2. März mit Labor-Gher auf ihrer rechten Seite zusammengetan hat, hat Laborleiter Peretz in seiner verurteilenden Erklärung im Grunde erlaubt, ihren Block zu vertreten. Doch einigen war dies „unangenehm“, wie Haaretz auf Hebräisch berichtete:

Quellen in Meretz sagten „Haaretz“, dass die Formulierung der Erklärung durch Peretz bei ihnen Unbehagen auslöste, dass sie es aber vor dem Hintergrund des gemeinsamen Wahlkampfes vorzogen, sich nicht öffentlich zu diesem Thema zu äußern.

Haaretz stellt fest, dass Mossi Raz (ehemaliger Generalsekretär) von Meretz offenbar der einzige hochrangige Meretz-Führer ist, der sich ohnehin öffentlich auf Twitter geäußert hat:

Meretz unterstützt den Boykott von Gütern aus den Siedlungen, die Teil der Besatzungswirtschaft sind. Dies ist eine moralische Position, die zwischen dem legitimen Israel und den besetzten Gebieten unterscheidet. Diese Position besteht nach wie vor.

Andererseits zitiert Haaretz eine anonyme Meretz-Quelle, die sagt, dass „Meretz gegen BDS und internationale Boykotte gegen Israel ist“, und eine andere, die sagt, dass „das Problem mit der Liste, die die UNO veröffentlicht hat, darin besteht, dass es nicht um Siedlungsprodukte geht, sondern um den gesamten israelischen Wirtschaftssektor: Bank Leumi, Bank Hapoalim…“.

Bingo! Unbeabsichtigt berührt die Liste ein zentrales Thema, das diese ‚liberalen Zionisten‘ zu vermeiden suchen. Schauen wir uns diese Banken an:

Bank Hapoalim B.M., Bank Leumi Le-Israel B.M., Bank of Jerusalem Ltd., Mercantile Discount Bank Ltd., Mizrahi Tefahot Bank Ltd. – sind alle großen israelischen Banken beteiligt.

Warum um alles in der Welt sollte jemand den Blick auf diese Realität vermeiden wollen?

Im Jahr 2015 berichtete Ben Caspit in Maariv (hebräisch):

BESORGUNGEN ÜBER DEN EUROPÄISCHEN BOYCOTT: [ISRAELI] BANKEN BEREITEN SICH AUF EIN „FINANZ-NATIONALES TSUNAMI“… Die Banken sind in Panik, nachdem das Forschungsinstitut ein Dokument erstellt hat, das die EU erleichtert. Nach seinen Empfehlungen muss die Gewerkschaft die israelischen Banken, die an Finanzaktivitäten in den besetzten Gebieten beteiligt sind, boykottieren.

Caspit zitierte in diesem Zusammenhang hohe israelische Bankbeamte:

„So oder so“, sagen Beamte des israelischen Bankensystems, „muss man verstehen, was hier an dem Tag geschehen wird, an dem beschlossen wird, die ‚Kreditmarke‘ zu setzen. Wenn man Produkte markiert, kann das hier und da einen Teil des Marktes schädigen, aber wenn sie jeden Kredit, den die Bank über die Grüne Linie [Linie von 1967] hinaus gewährt, markieren und diese Bank boykottieren, dann ist das ein Beschlagnahmungsbefehl für alle Banken. Das europäische Banken- und Kreditsystem ist untrennbar mit der israelischen Wirtschaft verbunden, keine europäische Bank wird Projekte in Israel begleiten, es wird nicht möglich sein, in Europa Kredite zu erhalten, und es gibt nichts, was wir dagegen tun könnten“.

Mit anderen Worten, die gesamte israelische Wirtschaft ist auf die eine oder andere Weise mit dem illegalen Siedlungsunternehmen verbunden, und Israel will nicht, dass diese Bemühungen zu ihrer logischen Schlussfolgerung gelangen – dass Israel als Ganzes in seine Siedlungen investiert -, denn die Folgen könnten einen „finanziell-nationalen Tsunami“ bedeuten.

Der Zweck der Befürworter eines „sanften Boykotts“, d.h. eines „selektiven Boykotts“ von Siedlungsprodukten in der Isolation, besteht genau darin, Israel vor diesem Tsunami zu schützen. Aber was ist, wenn diese Abschirmung bedeutet, die Wahrheit zu verbergen? Was, wenn es bedeutet, dass sich die Dinge nicht ändern, weil der Hauptverantwortliche nicht ins Visier genommen wird?

Dies war im Grunde genommen der Punkt, den Angela Y. Davis, Chandler Davis, Richard A. Falk, Rashid Khalidi, Alice Rothchild und andere in der New York Review of Books in Bezug auf den „selektiven Boykott“ ansprachen, etwas, das die „liberalen Zionisten“ Todd Gitlin, Peter Beinart, Kai Bird, Peter Brooks, Michael Walzer, Edward Witten und andere öffentlich propagiert hatten. Während die ehemaligen Autoren „die Enttabuisierung des Boykotts israelischer Einheiten, die sich zumindest selektiv an Verletzungen der palästinensischen Menschenrechte beteiligen“, begrüßten, fragten sie sich dennoch, warum die Erklärung nicht zu einem gesünderen Ergebnis kommen konnte:

Entgegen dem gesunden Menschenverstand fordert die Erklärung jedoch zum Boykott von Siedlungen auf, während sie Israel, den Staat, der diese Siedlungen seit Jahrzehnten illegal gebaut und unterhalten hat, aus dem Schneider gleiten lässt.

Das Problem mit den Banken ist repräsentativ für diese Logik. Es geht nicht nur um Avocados, die in einer illegalen Siedlung angebaut werden. Die Frage ist auch, wer das ganze Projekt finanziert und wer ihm politische Legitimität verleiht.

Die UNO-Liste macht diese Realität einfach deutlich, und einige Leute wollen die gesamte Kriminalität nicht im vollen Tageslicht sehen. Sie wollen in einem Traum leben, in dem die Besatzung von 1967 eine Verirrung ist, die in Trennung von Israel als Ganzem angegangen werden muss.

Antworten im US-Kongress

Die Reaktionen im US-Kongress sind eigentlich ganz ähnlich wie die in Israel. Foundation for Middle East Peace rundet die Antworten ab. Zeigen die Demokraten Begrüßung oder gar Verständnis für die Veröffentlichung der Liste? schreibt Lara Friedman:

Null. Nichts. Bubkis. Wie in: Kein einziges Mitglied des Kongresses war (bisher) bereit, eine DATENBANK zu verteidigen, die nicht mehr als ein Mindestmaß an Transparenz bietet, die es den amerikanischen Bürgern ermöglicht, eine informierte Entscheidung darüber zu treffen, wem sie ihr hart verdientes Geld geben. Wie schon gesagt, kein einziger Kongressabgeordneter hatte die Integrität, die eklatante Fehlbestimmung der Datenbank als schwarze Liste abzulehnen. Kein einziges Mitglied des Kongresses hatte den Mut, die dreiste, zynische Verschmelzung von Siedlungen und Israel durch die Angreifer der Datenbank zu verurteilen – eine Verschmelzung, die sich gut mit dem Trump-„Friedens“-Plan und seiner Normalisierung der Siedlungen und dem grünen Licht für die Annexion vereinbaren lässt. Wahrlich eine beschämende Vorstellung von Mitgliedern auf beiden Seiten des Ganges, die vorgeben, die Zweistaatenlösung zu unterstützen, oder die den Anschein erwecken, dass Fakten und Gesetze von Bedeutung sind.

Von der israelischen Cheerleaderin Debby Wasserman Schultz (D-FL):

Ich verurteile die schwarze Liste der UNO über Unternehmen, die im Westjordanland arbeiten, auf das Schärfste. Die Heraushebung Israels fördert die diskriminierende BDS-Bewegung, die von einer überparteilichen Mehrheit des Parlaments abgelehnt wurde. Anstatt zum Boykott aufzurufen, sollten die Vereinten Nationen direkte bilaterale Verhandlungen fördern, um einen dauerhaften Frieden zu erreichen.

Und von der etwas zurückhaltenderen Parlamentssprecherin Nancy Pelosi (D-CA):

Wir sind besorgt, dass die Ankündigung des UN-Menschenrechtsrats nicht der Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts dient.

Wie wäre es, wenn wir den Tatsachen ins Auge sehen? Warum muss es so kompliziert sein? Diese Liste ist keine Erfindung. Sie basiert auf völkerrechtlichen Bewertungen. Warum können wir nicht sagen, dass es die israelische Kriminalität ist, die „nicht der Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts dient“, und nicht die UNO-Liste, die nur das Offensichtliche sagt?

Schweigen. Jeder hat heutzutage Angst davor, als Antisemit abgestempelt zu werden. Übersetzt mit Deepl.com

H/t Edith Breslauer, Ofer Neiman

