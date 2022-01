Zuerst wäre einmal die Frage zu erklären, ob dieser “jüdische Staat” “anerkannt” werden kann, schließlich ist ein ein expandierender und judaisierender Besatzungsstaat auf dem Boden Palästinas und hat keine völkerrechtlich anerkannten Grenzen.

Palästinensische Beduinen, die in der Negev-Wüste im Süden Israels leben, demonstrieren am 13. Januar 2022 in Israel gegen die vom Jüdischen Nationalfonds durchgeführten Pflanzungsarbeiten. (Mücahit Aydemir – Anadolu Agency)

Die von Israel “nicht anerkannten” palästinensisch-arabischen Dörfer

Von Motasem A Dalloul

17. Januar 2022

Vor der zionistischen Besetzung Palästinas gab es jahrhundertelang Hunderte von palästinensischen Dörfern im ganzen Land. Als die zionistischen Terrorbanden 1948 78 Prozent von Palästina besetzten, vertrieben und töteten sie Tausende von Palästinensern und zerstörten ihre Häuser. Ganze Dörfer wurden von der Landkarte getilgt, Städte und Gemeinden wurden eingenommen. Dies wurde von israelischen Historikern als “ethnische Säuberung” bezeichnet, was ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellt.

Trotz der Brutalität der Zionisten gelang es einigen Palästinensern, in ihren Häusern zu bleiben. Diejenigen, die dazu nicht in der Lage waren, zogen in benachbarte Städte und Länder. Die palästinensische Flüchtlingskrise war geboren.

Die meisten palästinensischen Dörfer, die vor der Gründung des Besatzungsstaates Israel überlebt haben, liegen in Galiläa, im Norden Israels, oder in der Naqab-Wüste im Süden.

Seit 1948 ist Israel dabei, die Landschaft zu “judaisieren”. Mehr als fünfzig Gesetze wurden erlassen, die die Beschlagnahmung von Land von seinen palästinensischen Eigentümern ermöglichen. Ortsnamen wurden von ihrem ursprünglichen Arabisch in Hebräisch umbenannt.

READ: Das Pflanzen von Bäumen im Negev ist keine Aufforstung”, sondern eine ethnische Säuberung

Die palästinensischen Bürger Israels werden als “israelische Araber” bezeichnet; der Staat weigert sich, sie “Palästinenser” zu nennen. Sie besitzen ihr Land nach einem klar definierten traditionellen System von individuellem und gemeinschaftlichem Eigentum. Die Israel Land Administration (ILA), die israelische Regierungsbehörde, die für die Verwaltung des öffentlichen Grund und Bodens zuständig ist, und der Jüdische Nationalfonds (JNF), eine quasi-staatliche Einrichtung, die Land ausschließlich für die Nutzung durch Juden kauft und an sich nimmt, erkennen dieses System nicht an und nehmen sich das, was sie “Staatsland” nennen. Der ILA zufolge sind alle Gebiete in Galiläa und im Naqab staatliches Land; die Eigentumsrechte der Dorfbewohner werden ignoriert. Wie ich schon früher geschrieben habe, ist die “Aufforstung” dieses Landes durch den JNF lediglich ein Vorwand für weitere ethnische Säuberungen der Palästinenser.

Um sich gegen die Judaisierung und den Diebstahl ihres Landes zu wehren, haben sich die palästinensischen/arabischen Israelis – israelische Staatsbürger, wohlgemerkt – an die Gerichte gewandt, um gegen die ILA und den JNF vorzugehen, mit wenig Erfolg. Selbst wenn sie erfolgreich waren, wie im Jahr 2008, als den Dorfbewohnern von Umm Al-Hiran die Anerkennung der Hälfte ihres Dorfes gewährt wurde – es wurde auf Befehl des israelischen Militärkommandanten im Rahmen der Zwangsumsiedlung von Arabern im Negev errichtet – wurde die Entscheidung zwei Jahre später wieder aufgehoben.

Arabische Dörfer, die von der Besatzungsmacht “nicht anerkannt” wurden, haben keinen Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen wie Wasser- und Abwassernetzen, Strom, Telekommunikation, Straßen, Krankenhäusern und Schulen. Die israelische Regierung behauptet, sie biete den Dorfbewohnern Wohnungen in städtischen Gebieten an, wo sie arbeiten können und Zugang zu öffentlichen Diensten haben. Die Realität vor Ort sieht jedoch ganz anders aus.

Die Regierung hat einige arabische Dorfbewohner im Negev überredet, in mehrere staatlich geplante Siedlungen umzusiedeln, darunter Rahat, Tel As-Sabi, Shaqib Al-Salam, Ar’arat An-Naqab, Kuseife, Lakiya und Hura. Unter dem Druck der Regierung sind die Dorfbewohner versucht, umzuziehen. Diejenigen, die sich weigern, argumentieren, dass dies lediglich ein Komplott der israelischen Regierung ist, um sie von ihrem Land zu vertreiben und es zu beschlagnahmen. Außerdem wurden die Zusagen zum Bau moderner Wohnblocks mit Anschluss an die öffentliche Versorgung nicht eingehalten.

Israel versucht, mehr palästinensisches Land im Negev zu stehlen – Cartoon [Sabaaneh/Middle East Monitor]

Untersuchungen des Negev-Zentrums für regionale Entwicklung der Ben-Gurion-Universität ergaben, dass “diese ersten Städte schlecht geplant waren und es ihnen an Geschäftsvierteln oder Industriezonen fehlte.” Adalah, das Rechtszentrum für die Rechte arabischer Minderheiten in Israel, beschrieb Israels Entscheidungen, Pläne und Praktiken in Bezug auf diese Dorfbewohner als darauf ausgerichtet, sie “in überfüllte und unterentwickelte Städte zu zwingen, während jüdischen Bürgern der Zugang zu den restlichen Flächen gewährt wird.” Tatsächlich wurde dieses Land genutzt, um jüdische Städte zu bauen, die mit allen staatlichen Dienstleistungen ausgestattet sind. Laut Amjad Iraqi von der Zeitschrift +972 “ist das Land, das [den Dorfbewohnern] angeboten wird, nur ein Bruchteil dessen, was die Familien besitzen”. Er stellte fest, dass die israelischen Pläne keine Rücksicht auf das natürliche Bevölkerungswachstum oder die palästinensisch-arabische landwirtschaftliche Lebensweise nehmen.

“Das größte der nicht anerkannten Dörfer ist Wadi an-Na’am”, schrieb Aniqa Raihan für Foreign Policy in Focus. “Es wurde in den 1950er Jahren von intern vertriebenen Beduinen aus den umliegenden Dörfern gegründet, die gewaltsam aus ihren Häusern und von ihrem Land vertrieben worden waren, aber es wurde nie offiziell anerkannt. Sie fügte hinzu, dass Israel in den 1970er Jahren Neot Hovav, die wichtigste Giftmülldeponie des Landes, in Wadi an-Na’am gebaut hat. “Seit ihrer Errichtung ist es in der Anlage immer wieder zu Unfällen, Bränden, Explosionen und Lecks gekommen, was zu Geburtsfehlern und langfristigen Gesundheitsproblemen in der Beduinengemeinschaft geführt hat. Das Dorf ist außerdem von militärischen Schießzonen umgeben, in denen die israelischen Streitkräfte militärische Übungen und Trainings mit scharfer Munition durchführen. Bei diesen Übungen werden oft nicht explodierte Granaten zurückgelassen. Bei dem letzten Unfall wurden zwei Kinder im Alter von 8 und 10 Jahren getötet.

In Galiläa baute Israel eine Stadt um das alte palästinensische Dorf Ramya, das einst fast 600 Dunam (150 Hektar) landwirtschaftliche Nutzfläche umfasste. Im Jahr 1976 beschlagnahmte Israel den größten Teil dieses und anderer Grundstücke, die zu vielen anderen arabischen Dörfern in Galiläa gehörten. In jenem Jahr, am 30. März, protestierten Tausende von Dorfbewohnern zusammen mit Mitbürgern aus verschiedenen Teilen Israels gegen den Landraub des Staates. Bei der brutalen israelischen Reaktion auf die Proteste wurden sechs Demonstranten getötet und viele andere verwundet. Seitdem begehen alle Palästinenser den 30. März als Tag des palästinensischen Landes.

Die Stadt Karmiel wurde in der Nähe von Ramya auf Land errichtet, das den palästinensischen Eigentümern entzogen wurde, die seither um ihr Land kämpfen. 1995 entschied der Oberste Gerichtshof Israels, dass die Dorfbewohner von Ramya ein Stück Land erhalten sollten, um ihre Häuser am Rande von Karmiel zu bauen. Sie lehnten das Urteil ab und setzten ihren Kampf fort.

Heute sehen Ramyas Dorfbewohner, wie die Luxuswohnungen reicher jüdischer Israelis das Land bedecken, während sie in alten Häusern oder Blechhütten leben und von Räumung bedroht sind. Es gibt viele weitere Beispiele dieser Art in Galiläa und im besetzten Westjordanland. In den Hebron-Hügeln zum Beispiel werden palästinensische Dorfbewohner vertrieben, um Platz für Schießstände der israelischen Armee zu schaffen.

Nicht nur in der Negev-Wüste gibt es palästinensische Dörfer, die vom Staat “nicht anerkannt” werden. Dahmash ist das letzte arabische Dorf in der Nähe von Tel Aviv. Es existierte bereits vor der Gründung des Besatzungsstaates Israel, und obwohl es im Zentrum des Staates liegt, erhält es keine grundlegenden öffentlichen Dienstleistungen. Der Anwalt, der das Dorf vor Gericht vertritt, Kais Nasser, erklärte gegenüber der Zeitschrift +972, dass dieses Dorf “Israel ein Dorn im Auge ist, weil es das einzige arabische Dorf ist, das noch im Zentrum des Landes liegt”.

Heute leben etwa 100.000 arabische Israelis in “nicht anerkannten” Dörfern. Der Staat fürchtet deren Bevölkerungswachstum und will sie in kleine Ghettos zwängen, ihre Expansionsmöglichkeiten einschränken und sie, wenn möglich, vertreiben. Nach Ansicht von Adalah sollen sie dann durch jüdische Siedler ersetzt werden. Im Jahr 2003 bezeichnete der damalige Direktor der israelischen Bevölkerungsverwaltung, Herzl Gedj, die Polygamie unter den Beduinen als “Sicherheitsbedrohung” und forderte, die arabische Geburtenrate zu senken.

Im selben Jahr sagte Shai Hermesh, der damalige Schatzmeister der Jewish Agency, dem Guardian: “Wir brauchen den Negev für die nächste Generation jüdischer Einwanderer… Das Problem mit den Beduinen ist, dass sie sich immer noch an der Grenze zwischen Tradition und Zivilisation befinden. Ein großer Teil der Beduinen will nicht in den Städten leben. Sie sagen, ihre Mütter und Großmütter wollten mit den Schafen um sie herum leben. Es ist nicht in Israels Interesse, mehr Palästinenser im Negev zu haben.

Wenn die palästinensisch-arabischen Bürger Israels als gleichberechtigte Bürger auf Augenhöhe mit den Juden behandelt würden und der Staat gerechte und faire Lösungen für Land- und Eigentumsfragen einführen würde, dann glaube ich, dass sie diese akzeptieren würden. Die Realität vor Ort sieht jedoch so aus, dass der Staat schmutzige, hinterhältige Taktiken anwendet, um mehr arabisches Land und Häuser zu stehlen, damit mehr jüdische Einwanderer ins Land kommen können. Die ethnische Säuberung der Palästinenser endete nicht im Jahr 1948. Sie ist ein andauerndes Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Übersetzt mit Deepl.com

