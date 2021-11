Die vorgetäuschte Krise des Antisemitismus: Im Bett mit dem christlichen Zionismus Von Lillian Rosengarten

BLOG | LillianRosengarten THE ALLEGED CRISIS Of ANTI-SEMITISM: IN BED WITH CHRISTIAN Of course I know about Christian Zionism but I did not know nor did I pay adequate attention to the deadly extent of their ultimate goal. This is serious business.

Bild: Trump and Israeli annexation: The Christian Zionism connection (MEE)



DIE VORGETÄUSCHTE KRISE DES ANTI-SEMITISMUS: IM BETT MIT DEM CHRISTLICHEN ZIONISMUS

Von Lillian Rosengarten

Natürlich weiß ich über den christlichen Zionismus Bescheid, aber ich habe weder gewusst, noch habe ich dem tödlichen Ausmaß ihres Endziels die nötige Aufmerksamkeit geschenkt. Das ist eine ernste Angelegenheit. Sie glauben, dass das Chaos im Nahen Osten, das Israel umgibt und einschließt, ein wichtiger Teil von Gottes Plan ist, der in einem großen und endgültigen Krieg enden wird. Es wird eine Apokalypse sein, die in der Wiederkunft Christi gipfelt. Es handelt sich um eine wirklich gewalttätige Form der Ketzerei, die verschleiert wird, um die Unterstützung der Israel-Lobby und der USA zu gewinnen. Das Problem ist folgendes: Damit Juden das Reich Gottes betreten können

Gottes kommen, müssen sie zum Christentum konvertieren. Das klingt so verrückt!

Die israelische Lobby neigt zu der Annahme, dass die massive Unterstützung der Christen in den USA aus Zuneigung, Respekt und Liebe erfolgt. Wahnwitzig! Ron Dermer, der Netanjahus US-Gesandter war, sagte, dass die evangelikale christliche Bewegung in den USA viel größer ist als die Zionisten in der amerikanischen Gemeinschaft, was stimmt und Israels WICHTIGSTER Verbündeter ist. Sie haben ihre Wurzeln in der republikanischen Partei und halfen dabei, die Unterstützung Israels als einen Hauptgrundsatz der republikanischen Partei zu festigen.

Die christlich-zionistische Bewegung verfügt über viel Geld und Macht. Sie infiltrieren jede Bewegung des amerikanischen Lebens. Kürzlich las ich im Nachrichtenbericht des Palästina-Solidaritätskomitees (mit Sitz in Seattle) das Folgende:

> Fordham-Studenten wollen sich auf dem Campus für die Befreiung Palästinas einsetzen, aber es wurde ihnen verboten, dies offiziell zu tun – zweimal. Diese Woche ist Fordhams Clubwoche, in der neue Studenten etwas über die Clubs auf dem Campus erfahren, aber SJP kann nicht daran teilnehmen. Das Verbot der SJP-Gruppe (Juden in Solidarität mit Palästina) in Fordham ist Teil eines größeren Musters landesweiter Angriffe auf studentische Organisationen für Palästina.

Und natürlich werden diese Studenten als Antisemiten bezeichnet und Fordham stimmt dem zu. Dies geschieht überall, einschließlich der Entlassung derjenigen, die palästinensische Rechte fordern. Wie schön das mit der israelischen Lobby, dem Geld, der Macht und den Lügen funktioniert, die von zu vielen Menschen gekauft werden, die sich weigern, die Giftigkeit dieser Bettgenossen zu untersuchen.

Diese Form der Ketzerei des christlichen Zionismus hat mich wirklich erschüttert. Es ist die schlimmste Art von fiktivem Getue, aber eines, das sorgfältig inszeniert ist und zusammen mit viel Geld zur Kontrolle funktioniert. Diese Evangelikalen geben vor, pro-zionistisch zu sein, und leider funktioniert das, weil die rassistischen Zionisten glauben, dass sie unterstützt werden. Sie müssen glauben, aber sie sehen nicht. Sie sind nicht in der Lage, den Albtraum der Apartheid und des Hasses zu erkennen, den sie geschaffen haben.

Ich bin davon überzeugt, dass Biden und die übrigen Anhänger der US-Politik die christlichen Zionisten auf die eine oder andere Weise unterstützen, und zwar aufgrund ihrer eigenen Ignoranz und Gier. Natürlich gibt es nicht viel Liebe für Juden. Sicherlich haben Biden, Obama, Clinton, Bush usw. usw. uns die Akzeptanz einer abscheulichen und wahrhaft grausamen kolonialen Ideologie gezeigt. Warum wird die israelische Lobby so bereitwillig unterstützt, so viel Geld und Unterstützung und so wenig Arbeit für ein palästinensisches Recht auf Leben.

Ich stehe für soziale Gerechtigkeit, und Palästina muss von allen Formen des Zionismus befreit werden, die uns in eine regelrechte Hexenjagd geführt haben. Übersetzt mit Deepl.com

As-Salaamu Alaykum

Lillian Rosengarten

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...