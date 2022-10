The Rising Danger of Putin’s Go-Slow Limited War The Rising Danger of Putin’s Go-Slow Limited War Paul Craig Roberts. Consider the conflict that seems to be shaping up.The Russian offensive is on hold as the Kremlin went to war without sufficient soldiers and no reserves.This passed the initiative to Ukraine fortified with Western weapons. Ukraine launched two offensives.



Die wachsende Gefahr von Putins langsamem, begrenztem Krieg

von Paul Craig Roberts.



27. Oktober 2022

Betrachten wir den Konflikt, der sich abzuzeichnen scheint. Die russische Offensive ist auf Eis gelegt, da der Kreml ohne genügend Soldaten und ohne Reserven in den Krieg gezogen ist. Damit wurde die Initiative an die mit westlichen Waffen verstärkte Ukraine übergeben.

Die Ukraine hat zwei Offensiven gestartet. Die Offensive im Süden scheiterte. Die Ukraine erlitt schwere Verluste an Soldaten und Ausrüstung. Mit der Offensive im Norden gelang es, einen russischen Rückzug zu erzwingen, allerdings unter hohen Kosten für die ukrainischen Streitkräfte, nicht für die russischen.

In einem Monat werden 300.000 russische Soldaten, die vom Kreml einberufen wurden, im Einsatz sein. Wenn diese Soldaten gut ausgebildet, ausgerüstet und motiviert sind, werden die ukrainischen Streitkräfte, die durch erfolglose Angriffe am Boden liegen, wahrscheinlich überwältigt werden, selbst wenn Putin sein “Goody Two Shoes”-Verhalten fortsetzt und wenig tut, um Kiews Fähigkeit zur Kriegsführung zu verhindern.

Was wird Washington im Angesicht der Niederlage der Ukraine tun?

Wird Washington eine “Koalition der Willigen” organisieren, wie General David Petraeus vorschlägt, und der Ukraine mit “boots on the ground” zu Hilfe kommen?

Nehmen wir die Erklärungen von General John Lubas, dem stellvertretenden Kommandeur der 101. US-Luftlandedivision, ernst, wonach seine Streitkräfte 3 Meilen von der ukrainischen Grenze entfernt einen “Kampfeinsatz” durchführen und “voll und ganz” darauf vorbereitet sind, in die Ukraine einzumarschieren, um gegen Russland zu kämpfen? https://www.paulcraigroberts.org/2022/10/26/us-101-airborne-division-on-combat-deployment-3-miles-from-ukraine-border/

Was passiert, wenn sie das tun? Normalerweise verfügen die Luftlandetruppen nicht über die schweren Waffen der Infanterie. Die leicht bewaffnete Luftlandedivision würde möglicherweise von der schweren Panzerung der russischen schweren Infanterie in Stücke gerissen werden.

Wie würde Washington dann auf eine solche Niederlage und den Verlust einer so angesehenen Division wie der “Screaming Eagles” reagieren?

Ich denke, wir alle wissen, dass das Ergebnis eine Eskalation seitens Washingtons wäre.

Wohin also steuert Putins “begrenzte Militäroperation”? Das Armageddon scheint das sichere Ziel zu sein. Wenn jemals ein Konflikt schnell und entschlossen beendet werden musste, dann war es Russlands Intervention im Donbass. Indem Putin versucht hat, den Konflikt zu begrenzen, hat er ihn erheblich ausgeweitet.

Denken Sie auch an andere Gefahren, die die Situation birgt:

Eine schmutzige Bombe unter falscher Flagge, die die westlichen Presseorgane Russland in die Schuhe schieben und damit noch mehr Empörung hervorrufen, um einen weiteren Krieg gegen Russland zu unterstützen.

Die Ukraine zerstört einen Staudamm, der Cherson überflutet, und Russland antwortet mit der Zerstörung eines Staudamms, dessen freigesetztes Wasser einen großen Teil der Ukraine in russische Hände bringt.

Eine neue, gefährlichere “Covid-Variante”, wie die an der Universität Boston entwickelte, taucht plötzlich unter den russischen Truppen auf und macht sie unwirksam.

Trotz aller Anzeichen scheint der Kreml immer noch naive Erwartungen zu haben. Der Kreml entdeckte, dass die Ukraine in der Lage ist, eine schmutzige Bombe herzustellen, alarmierte den Westen und bat die UNO um eine Untersuchung. Die Antwort Washingtons besteht darin, Russland zu beschuldigen, eine schmutzige Bombe zu bauen, die in einer Operation unter falscher Flagge eingesetzt werden soll, um eine Eskalation des Krieges zu rechtfertigen. Es sieht so aus, als ob eine schmutzige Bombe, die Russland angelastet wird, dazu benutzt wird, den Widerstand gegen einen für Russland günstigen Ausgang des Konflikts zu verstärken.

Obendrein berichten die finnischen Medien, dass die Regierung der NATO-Präsenz in Finnland keine Grenzen setzt, auch nicht in Bezug auf Atomwaffen. Es ist klar, dass Russland die Stationierung von Atomwaffen in Finnland nicht akzeptieren kann.

Es fällt auf, dass niemand im Westen Anstrengungen zur Deeskalation des Konflikts unternimmt. Alles läuft auf eine Eskalation hinaus. Um Russland daran zu hindern, sich historisch russisches Territorium wieder einzuverleiben, werden wir bis hin zum Atomkrieg eskalieren, was die Auslöschung des Lebens auf der Erde bedeutet. https://www.paulcraigroberts.org/2022/10/24/fred-reed-indicates-what-nuclear-war-would-be-like-but-steven-starrs-comment-better-describes-the-death-of-the-planet/

Der Beginn der Endzeit war 2014, als Washington die gewählte ukrainische Regierung stürzte und eine antirussische Marionettenregierung einsetzte. Der Kreml ließ die Gelegenheit verstreichen, den Konflikt, der im Donbass begann, zu verhindern, indem er den Antrag des Donbass, wie die Krim wieder in Russland eingegliedert zu werden, ablehnte. Russland wartete dann acht Jahre lang, während eine ukrainische Armee ausgebildet und ausgerüstet wurde und bereit war, die Donbass-Republiken zu stürzen. Als der Kreml eingreifen musste, tat er dies in einer begrenzten, ineffektiven Weise, die dem Westen reichlich Zeit gab, den Krieg auszuweiten und Putins Behauptung einer “begrenzten Militäroperation” zum Gespött zu machen.

Was von Russland verlangt wurde, war eine dramatische Machtdemonstration und die sofortige Beendigung des Konflikts, aber der Kreml verstand die Situation nicht und überließ Washington die Initiative, was zu einem sich immer weiter ausbreitenden Krieg führte, den niemand in den westlichen Regierungen beenden will.

Der Weg zum Armageddon scheint ungehindert und völlig offen zu sein.

Die Menschen jammern über die globale Erwärmung, ignorieren aber die Gefahr eines nuklearen Winters. Keine Diskussion oder gar Anerkennung der Bedrohung. Keine Friedensbewegung. Keine Stimmen, die auf die Auslöschung der Menschheit aufmerksam machen, die uns ins Gesicht starrt. Stattdessen wird uns versichert, dass das amerikanische und das russische Militär keinen Atomkrieg zulassen werden. Worauf stützen sich diese Zusicherungen? Sicherlich nicht auf den Kriegsdoktrinen der beiden Länder. Die Verteidigungsministerien der USA und Russlands haben keine gemeinsame Erklärung abgegeben, dass sie sich nicht an einem Atomkrieg beteiligen werden. Wenn ein Atomkrieg nicht zur Debatte steht, was ist dann der Zweck von Präsident Obamas Billionen-Dollar-Modernisierung der Atomstreitkräfte? https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-114hhrg20822/html/CHRG-114hhrg20822.htm Was ist der Zweck der überstürzten Aufrüstung der in Europa stationierten US-Atombomben? https://sputniknews.com/20221027/us-could-deploy-upgraded-nuclear-bomb-in-eu-in-december-reports-say-1102752501.html

Wie können wir überleben, wenn weitaus mehr politische Anstrengungen darauf gerichtet sind, Kinder zu transgendern und Trump zu diskreditieren, als einen Konflikt zu deeskalieren, der weitaus gefährlicher ist als die Kubakrise? Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...