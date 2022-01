Chances are increasing that Yair Lapid will be remembered as a better foreign minister than Yisrael Katz. This week, Lapid actually spoke the truth: “When I am prime minister, we still won’t hold negotiations with the Palestinians.”

Die Wahrheit wird dich frei machen

Von Gideon Levy

6. Januar2022

Yair Lapid sagte, er werde nicht mit den Palästinensern verhandeln, wenn er Premierminister ist.



Die Chancen steigen, dass Yair Lapid als besserer Außenminister in Erinnerung bleiben wird als Yisrael Katz. Diese Woche hat Lapid tatsächlich die Wahrheit gesagt: “Wenn ich Premierminister bin, werden wir immer noch keine Verhandlungen mit den Palästinensern führen.”

Diese Aussage sorgte nicht für große Schlagzeilen, was nicht verwunderlich ist, da es hier nichts Neues gibt – abgesehen von dem Spektakel, dass ein Minister die Wahrheit sagt, wenn auch nur für einen Moment. Lapid verdient Anerkennung dafür, dass er etwas enthüllt hat, was schon lange bekannt ist: Es gibt keinen israelischen Partner. Keinen israelischen Partner für die Beendigung der Besatzung, keinen israelischen Partner für irgendeine Lösung, nicht einmal einen israelischen Partner für Verhandlungen. In Wahrheit hat es ihn nie gegeben, aber jetzt gibt das offizielle Israel zum ersten Mal in seiner Geschichte zu, dass es ihn gibt. Die Erklärung liegt wie immer in der Innenpolitik. “Die Koalitionsvereinbarungen verhindern Fortschritte in diesem Kanal”, erklärte der amtierende Premierminister.

Die Hungerstreikenden werden warten müssen, ebenso wie die Tausenden von Gefangenen, die zerrissenen Familien, die Hinterbliebenen, die Arbeitslosen, die Flüchtlinge, die Menschen, denen die Würde verweigert wird, denen das Land verweigert wird, denen eine Gegenwart und eine Zukunft verweigert wird – sie alle werden auf die nächste Regierung warten müssen, die auf die nächste folgt. Dann wird es sicher Koalitionsvereinbarungen geben, die ein schnelles Ende der Besatzung ermöglichen.

Hätte ein israelischer Außenminister so etwas vor Jahren gesagt, wäre der Himmel auf den Kopf gefallen. Keine Verhandlungen? Keine? Die Amerikaner hätten Verurteilungen ausgesprochen, die Europäer wären wütend gewesen, die UNO hätte eine Resolution verabschiedet, Labor und Meretz hätten mit dem Austritt aus der Regierung gedroht. Aber jetzt – niemand zuckt mit der Wimper.

Lapid hat uns das alles erspart. Er hat das Ende des Rituals des Friedensprozesses angekündigt, das die jahrelange Besatzung ermöglicht hat. Niemand glaubt wirklich, dass Israel in den nächsten Jahren eine gemäßigtere Regierung als diese bekommen wird, und außerdem sollten die 50 Jahre gemäßigter Friedensregierungen ausgereicht haben, um uns zu zeigen, dass es in Israel niemanden gibt, mit dem man reden kann, egal wer an der Macht ist. Lapid macht einen kleinen, aber wichtigen Schritt zur Anerkennung dieser Tatsache. Jetzt muss es wirklich ankommen: Es wird keine Lösung geben, schon gar nicht eine Zwei-Staaten-Lösung.

Die Möglichkeit, dass die Palästinenser zu weiteren hundert Jahren Apartheid verdammt sein werden, ist nicht von der Hand zu weisen. Das ist sogar die wahrscheinlichste Möglichkeit. Denn wer wird sie aus dieser Apartheid befreien, und wie genau können sie sich aus ihr befreien? Sie haben schon alles versucht. Jetzt verstehen sie zumindest, und die Welt auch, dass sie keine Chance haben, einen Partner zu finden, denn Israel hat Koalitionsvereinbarungen.

Die Amerikaner werden uns nicht mehr mit ihren Sondergesandten belästigen, die Europäer werden keine hohlen Verurteilungserklärungen mehr abgeben, die UNO auch nicht, und das Quartett wird auch sterben. Die Staats- und Regierungschefs der Welt werden ihre Zeit und ihre Ehre nicht mehr mit sinnlosen Gesprächen über die palästinensische Frage verschwenden müssen, denn in Israel gibt es niemanden, mit dem man darüber reden kann. Sie können nur über den Iran, die NSO und die bilateralen Beziehungen sprechen, nachdem sie einen Kranz in Yad Vashem und eine Notiz an der Klagemauer niedergelegt haben, ohne ein Lippenbekenntnis zum Frieden abzulegen.

Lapid sagt, Israel werde auch dann nicht mit den Palästinensern verhandeln, wenn er Premierminister ist

Hoffen wir, dass die Prognose des Außenministeriums zutrifft: Experten des Ministeriums sagen voraus, dass Israel von der Teilnahme an internationalen Sport- und Kulturveranstaltungen ausgeschlossen werden wird. Dies ist Lapids wahrer Beitrag zum internationalen Diskurs. Jetzt, da er die Diplomatie aufgrund der Koalitionsvereinbarungen von der Tagesordnung genommen hat, ist die Zeit der heißen Luft in der Palästinenserfrage vorbei.

Es scheint, dass die Zeit zum Handeln gekommen ist. Dies bleibt eine wichtige offene Frage: Wird die Erklärung des israelischen Außenministers überzeugend genug sein, um die Welt zum Handeln zu bewegen? Wird die von Lapid aufgedeckte Wahrheit, dass Israel nicht die Absicht hat, einer Lösung näher zu kommen, in Washington und Brüssel als so unerschütterlich wahrgenommen werden, dass sie die notwendigen Konsequenzen ziehen? Oder reicht der Welt das immer noch nicht, und sie wird den jüngsten Messerangreifer, der einen Wachmann an einem Kontrollpunkt erstochen hat, erneut zum Anlass nehmen, die Palästinenser des Terrorismus zu beschuldigen, und beide Seiten erneut auffordern, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Memo an die Welt: Hören Sie auf Lapid. Es gibt keinen israelischen Partner. Gehen Sie entsprechend vor.

