Flüchtlinge, Demokratie und Menschenrechte

Bild: Ein Protest gegen den Klimawandel in Melbourne, Australien. (Foto: Takver, über Wikimedia Commons)

Die Welt “hängt am seidenen Faden”: Geschichten für das Jahr 2022 Von Ramzy Baroud

10. Januar 2022



Obwohl das Jahr 2021 nun hinter uns liegt, gibt es viele Themen aus dem vergangenen Jahr, die noch eine Weile oder viel länger nachwirken und sicherlich auch im Jahr 2022 einen großen Teil der Nachrichten beherrschen werden. Dies sind nur einige dieser Themen.

NATO-Russische Brinkmanship

Genervt von der NATO-Erweiterung und den wachsenden Ambitionen in der Schwarzmeerregion hat Moskau beschlossen, das von den USA geführte westliche Bündnis in einem Gebiet von entscheidender geopolitischer Bedeutung für Russland herauszufordern.

Das Streben der Ukraine nach einer NATO-Mitgliedschaft, insbesondere nach dem Krim-Konflikt im Jahr 2014, hat sich für Russland als rote Linie erwiesen. Ab Ende 2021 begannen die USA und ihre europäischen Verbündeten, Russland zu beschuldigen, seine Streitkräfte an der ukrainischen Grenze zu bündeln, und deuteten an, dass eine direkte militärische Invasion bald folgen würde. Russland wies diese Anschuldigungen zurück und betonte, dass eine militärische Lösung der Krise vermieden werden kann, wenn die geopolitischen Interessen Russlands respektiert werden.

Einige Analysten sind der Ansicht, dass Russland versucht, den Westen zur Aufnahme neuer Jalta-Gespräche zu zwingen”, eine Anspielung auf ein Gipfeltreffen zwischen den USA, Großbritannien und Russland am Ende des Zweiten Weltkriegs. Wenn Russland seine Ziele erreicht, wird die NATO nicht mehr in der Lage sein, Russlands Verwerfungen an seinen westlichen Grenzen auszunutzen.

Während die NATO-Mitglieder, insbesondere die USA, Russland, aber auch China, die klare Botschaft übermitteln wollen, dass die Niederlage in Afghanistan ihr weltweites Prestige nicht beeinträchtigen und ihrer Macht keinen Abbruch tun wird, ist sich Russland sicher, dass es genügend politische, wirtschaftliche, militärische und strategische Trümpfe in der Hand hat, die es ihm erlauben würden, sich letztendlich durchzusetzen.

Chinas ungehinderter Aufstieg

Ein weiteres globales Ringen ist ebenfalls im Gange. Jahrelang haben die USA einen offenen globalen Krieg geführt, um Chinas Aufstieg zur globalen Wirtschaftsmacht zu bremsen. Während der von der Regierung Donald Trump gegen China angezettelte “Handelskrieg” ab 2019 nur laue Ergebnisse brachte, hat Chinas Fähigkeit, dem Druck standzuhalten, die Ausbreitung der Covid-19-Pandemie innerhalb Chinas mit mathematischer Präzision zu kontrollieren und die Weltwirtschaft weiter anzukurbeln, bewiesen, dass Peking keine leichte Beute ist.

Das perfekte Beispiel für die obige Behauptung ist der erwartete Wiederaufstieg des chinesischen Tech-Riesen Huawei. Der Krieg gegen Huawei diente als Mikrokosmos für den größeren Krieg gegen China. Der britische Schriftsteller Tom Fowdy beschrieb diesen Krieg als “Blockierung von Exporten an (Huawei), Isolierung des Unternehmens von globalen Chipherstellern, Zwang für Verbündete, seine Beteiligung an ihren 5G-Netzen zu verbieten, Verhängung von Strafanzeigen gegen das Unternehmen und Entführung eines seiner leitenden Angestellten”.

All das scheitert jedoch, so Fowdy. 2022 ist das Jahr, in dem Huawei voraussichtlich massive globale Investitionen tätigen wird, die es dem Unternehmen ermöglichen werden, viele dieser Hindernisse zu überwinden und in Bezug auf die Technologien, die für seine weltweiten Aktivitäten erforderlich sind, autark zu werden.

Abgesehen von Huawei plant China, seine Reaktion auf den amerikanischen Druck zu verstärken, indem es seine Produktionsplattformen ausbaut, neue Märkte schafft und seine Allianzen, insbesondere die mit Moskau, stärkt. Ein chinesisch-russisches Bündnis ist für Peking besonders wichtig, da beide Länder unter starkem Druck des US-Westens stehen.

2022 wird wahrscheinlich das Jahr sein, in dem Russland und China nach den Worten des Pekinger Botschafters in Moskau, Zhang Hanhui, eine “Antwort auf diese offenkundige (US-)Hegemonie und Machtpolitik” geben, in dem beide “die strategische Zusammenarbeit weiter vertiefen”.

Die Welt “hängt am seidenen Faden”

Aber es gibt noch andere Konflikte, die über Politik und Wirtschaft hinausgehen. Es gibt auch den Krieg, den diejenigen auf unserem Planeten entfesselt haben, die den Profit über das Wohlergehen künftiger Generationen stellen. Der Klimapakt von Glasgow (COP26), der im November in Schottland mit hochtrabenden Versprechungen begann, endete mit politischen Kompromissen, die der Tatsache kaum gerecht werden, dass wir, wie UN-Generalsekretär António Guterres sagte, “immer noch an die Tür der Klimakatastrophe klopfen”.

Es stimmt, dass 2022 ein Jahr sein wird, in dem viele Tragödien auf den Klimawandel zurückzuführen sein werden. Es wird aber auch ein Jahr sein, in dem Millionen von Menschen auf der ganzen Welt weiterhin auf eine kollektive, unpolitische Antwort auf die “Klimakatastrophe” drängen werden. Solange der Planet Erde “am seidenen Faden hängt” – so Guterres – werden politische Kompromisse, die die Reichen begünstigen, zum Hindernis, nicht zur Lösung. Nur eine globale Bewegung gut vernetzter Zivilgesellschaften weltweit kann die Politiker dazu zwingen, die Wünsche der Menschen zu beachten.

Flüchtlinge, Demokratie und Menschenrechte

Die negativen Auswirkungen des Klimawandels können auf vielfältige Weise spürbar werden, die über die unmittelbaren Schäden durch Wetterkapriolen hinausgehen. Kriege, Revolutionen, endemische sozioökonomische Ungleichheiten, Massenmigration und Flüchtlingskrisen sind nur einige Beispiele dafür, wie der Klimawandel viele Teile der Welt destabilisiert und zahlreichen Gemeinschaften auf der ganzen Welt Schmerz und Leid zugefügt hat.

Die Migrations- und Flüchtlingsproblematik wird auch im Jahr 2022 eine Bedrohung für die globale Stabilität darstellen, da keines der Probleme, die Millionen von Menschen dazu gezwungen haben, ihre Heimat auf der Suche nach einem sichereren und besseren Leben zu verlassen, an der Wurzel angepackt wurde. Anstatt das Problem an der Wurzel zu packen – Klimawandel, militärische Interventionen, Ungleichheit usw. – werden die unglücklichen Flüchtlinge oft als Verursacher der Instabilität in den westlichen Gesellschaften beschuldigt und dämonisiert.

Dies wiederum dient als politische und manchmal auch moralische Rechtfertigung für den Aufstieg rechtsextremer politischer Bewegungen in Europa und anderswo, die Unwahrheiten verbreiten, Rassismus fördern und jeden Anschein von Demokratie in ihren Ländern untergraben. Übersetzt mit Deepl.com

Das Jahr 2022 darf nicht zu einem weiteren Jahr des Unheils und der Verzweiflung werden. Es kann auch ein Jahr der Hoffnung und des Versprechens sein. Aber das ist nur möglich, wenn wir unsere Rolle als aktive Bürger wahrnehmen, um den ersehnten Wandel in der Welt herbeizuführen.

Alles Gute für 2022!

Ramzy Baroud ist Journalist und Herausgeber der Palästina-Chronik. Er ist der Autor von fünf Büchern. Sein neuestes ist “These Chains Will Be Broken: Palästinensische Geschichten von Kampf und Widerstand in israelischen Gefängnissen” (Clarity Press). Dr. Baroud ist ein Non-Resident Senior Research Fellow am Zentrum für Islam und Globale Angelegenheiten (CIGA). Seine Website lautet www.ramzybaroud.net.

