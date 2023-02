Hätte es um ukrainische Gefangene gehandelt, dann wäre die Anteilnahme für die “FReiheits-Kämpfer” groß, aber fürPalästinenensische Freiheitskämpfer…. Evelyn Hecht-Galinski

The world has forgotten the Palestinian prisoners The far-right, racist Israeli government coalition headed by Benjamin Netanyahu has used Khairy Alqam’s resistance operation in Jerusalem as a pretext to abuse and suppress the Palestinians even more, especially the younger people in occupied Jerusalem and the West Bank. More than usual have been killed, arrested or thrown into prison.

Demonstration der Solidarität mit palästinensischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen in Gaza, 30. Januar 2023. [Mustafa Hassona – Anadolu Agency]

Die Welt hat die palästinensischen Gefangenen vergessen

von Amira Abo el-Fetouh

6. Februar 2023

Die rechtsextreme, rassistische israelische Regierungskoalition unter Benjamin Netanjahu hat die Widerstandsaktion von Khairy Alqam in Jerusalem als Vorwand benutzt, um die Palästinenser noch mehr zu misshandeln und zu unterdrücken, vor allem die jungen Menschen im besetzten Jerusalem und im Westjordanland. Mehr als üblich wurden getötet, verhaftet oder ins Gefängnis gesteckt.

Israel scheint vor dem Gedanken an eine dritte Intifada zu zittern, die im Anmarsch sein könnte. Viele israelische Analysten sind der Meinung, dass sie unmittelbar bevorsteht, wobei die Umstände ähnlich sind wie im Vorfeld des Ausbruchs der zweiten (Al-Aqsa-)Intifada im Jahr 2000, nicht zuletzt die provokative Aktion des extremistischen Ministers Itamar Ben-Gvir, der sich in die Al-Aqsa-Moschee begab und damit die ähnliche Provokation von Ariel Sharon vor dreiundzwanzig Jahren nachahmte.

Deshalb versucht die von Netanjahu geführte Terrorregierung, den Willen des palästinensischen Volkes mit Hilfe der Sicherheitskräfte und voll bewaffneter illegaler Siedler zu brechen. Die Gesetzgebung wird politisiert, um die Palästinenser ins Visier zu nehmen. Am 30. Januar billigte die Knesset einen Gesetzentwurf, der vorsieht, palästinensischen Gefangenen, die Bürger Israels sind und in Israel und im besetzten Jerusalem leben, die israelische Staatsbürgerschaft und den Wohnsitz zu entziehen, wenn die Behörden sie beschuldigen, Operationen gegen israelische Ziele durchgeführt zu haben. Sie werden in Gebiete ausgewiesen, die von der Palästinensischen Autonomiebehörde kontrolliert werden.

Das Problem der palästinensischen Gefangenen wird als größere Bedrohung angesehen als die Raketen aus dem Gazastreifen und der Widerstand der Qassam-Brigaden. Sie sind die vorderste Front des palästinensischen Nationalkampfes. Außerdem demonstrieren die israelischen Juden bereits in großer Zahl gegen die Regierung Netanjahu. Die Maßnahmen gegen die palästinensischen Bürger Israels werden ergriffen, um die Aufmerksamkeit von dem allgemeinen Dissens im Besatzungsstaat abzulenken.

Es wird erwartet, dass das verabschiedete Gesetz zu einem späteren Zeitpunkt in Kraft treten wird. Es wird als rassistischer Schritt betrachtet, der ein weiteres Beispiel für Israels Missachtung des Rechts und der Palästinenser und ihrer legitimen Rechte ist. Der Apartheidstaat kann dies tun, weil er die unbestrittene Unterstützung des Westens und jener schändlichen arabischen Staaten genießt, die ihre Beziehungen im Rahmen des so genannten Abraham-Abkommens normalisiert haben.

Der jüngste dieser Staaten war der Sudan, der nach dem Krieg im Juni 1967 Gastgeber des berühmten arabischen Gipfels der “Drei Nein” war: Kein Frieden mit Israel, keine Anerkennung Israels und keine Verhandlungen mit Israel. Jetzt, unter der von General Abdel Fattah Al-Burhan geführten Übergangsregierung, wurde der israelische Außenminister Eli Cohen bei seinem Besuch in Khartum herzlich empfangen.

“Wir bauen mit den Sudanesen eine neue Realität auf, in der aus den ‘drei Neins’ die ‘drei Ja’ werden”, sagte Cohen bei seiner Rückkehr. “Ja zu Verhandlungen zwischen Israel und dem Sudan, Ja zur Anerkennung Israels und Ja zum Frieden zwischen den Staaten und zwischen den Völkern.” All dies ermutigt Israels Menschenrechtsverletzungen, da es nun sowohl westliche als auch arabische politische Rückendeckung hat.

Die neue Gesetzgebung über palästinensische Gefangene ist nicht die einzige, die offen diskriminierend ist. Im Dezember 2018 wurde beispielsweise ein Gesetz verabschiedet, das bedeutet, dass die Besatzungsbehörden die Strafen für palästinensische Gefangene nicht verringern können. Diejenigen, die zwei Drittel ihrer Strafe verbüßt haben, können im Gegensatz zu jüdischen Gefangenen nicht auf Bewährung und vorzeitig entlassen werden.

Im Juni 2015 verabschiedete die Regierung ein Gesetz, das es den Gefängnisbehörden erlaubt, palästinensische Gefangene im Hungerstreik zwangszuernähren, was sowohl unmoralisch und unmenschlich ist als auch gegen internationale und medizinische Normen verstößt. Natürlich hat Israel die Palästinenser nie mit Moral, einem Sinn für gemeinsame Menschlichkeit und Respekt für internationale Normen behandelt.

Eine Gruppe von Menschen mit Fotos von palästinensischen Gefangenen versammelt sich vor dem Gebäude des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, um palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen in Gaza-Stadt am 02. Januar 2023 zu unterstützen. (Ali Jadallah – Anadolu Agency)

Einen Monat später verabschiedete die Knesset ein Gesetz, nach dem palästinensische Kinder, die Steine werfen, mit bis zu zehn Jahren Gefängnis bestraft werden können, auch ohne den Nachweis, dass sie Schaden anrichten wollten. In Israel gilt das Werfen von Steinen als Verbrechen, das bei nachgewiesener Tötungsabsicht mit 20 Jahren Gefängnis bestraft werden kann.

Alle diese Gesetze zielen darauf ab, den Willen der Palästinenser zu brechen, aber das ist eine unmögliche Aufgabe, die die Israelis noch nicht verstanden haben. Die Palästinenser, die durch israelische Angriffe und Gewalttaten getötet werden, werden immer von ihren Familien gerächt werden, auch wenn es einige Zeit dauert.

Die israelischen Entscheidungsträger scheinen an den zionistischen Mythos zu glauben: “Die Alten werden sterben und die Jungen werden vergessen.” Die Jungen vergessen nicht, auch wenn die Alten gestorben sind. Sie kennen ihr Land noch und wollen es von der israelischen Besatzung befreien. Das ist die bittere Realität, soweit es die Israelis betrifft. Sehen Sie sich zum Beispiel den Fall von Muhammad Aliwat an, der erst dreizehn Jahre alt war, als er israelische Siedler im besetzten Jerusalem angriff. Er gehört zur vierten Nach-Nakba-Generation und trug den Schlüssel zum Haus seines Großvaters nach seinem Vater. Jede Generation ist damit betraut und entschlossen, ihr Land von der Schändung durch den zionistischen Siedlerkolonialismus zu befreien.

Im vergangenen Jahr wurden mindestens 230 Palästinenser von Israel getötet, darunter 44 Kinder. Die UNO bezeichnete das Jahr 2022 als das gewalttätigste und blutigste Jahr gegen die Palästinenser seit 2005. Vom 1. Januar 2022 bis Ende Januar dieses Jahres wurden 417 Widerstandsoperationen in Palästina registriert, bei denen etwa 40 Israelis getötet und weitere verwundet wurden. Israelische Analysten sind der Ansicht, dass die jüngste Operation in Jerusalem, die für sie die schmerzhafteste war, zur Vertiefung der Konflikte innerhalb der extremsten Koalitionsregierung in der Geschichte Israels beitragen könnte. Unterdessen geht der legitime Widerstand gegen die Armee und die illegalen Siedler weiter.

Die Situation der palästinensischen Gefangenen bleibt eine der wichtigsten humanitären, politischen und rechtlichen Fragen. Während der langen israelischen Besatzung Palästinas wurden Hunderttausende von Palästinensern inhaftiert, ohne dass es eine internationale Organisation gab, die sich für sie einsetzte, ihre Notlage öffentlich machte und ihre Freilassung forderte. Auf die Palästinensische Autonomiebehörde kann man dabei nicht zählen; sie ist zu sehr damit beschäftigt, die Sicherheit mit den Besatzungstruppen zu koordinieren und ist in vielen Fällen für die Verhaftung von Widerstandskämpfern und Aktivisten verantwortlich. Die Palästinensische Autonomiebehörde ist ein Kollaborateur der Zionisten. Traurig für die palästinensischen Gefangenen ist, dass fast alle westlichen und jetzt auch arabischen Regierungen dies ebenfalls tun. Die Welt hat die Gefangenen vergessen. Übersetzt mit Deepl.com

