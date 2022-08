The Western strategy to dismantle the Russian Federation, by Thierry Meyssan Renewing the strategies of Germany during the First World War and of the United States and the Ukrainian integral nationalists during the Cold War, the Westerners have just created a Forum of the free peoples of Russia. The aim is to prolong the break-up of the USSR, to create separatist movements and, ultimately, to proclaim the independence of twenty regions of the country.



Die westliche Strategie zur Demontage der Russischen Föderation



von Thierry Meyssan



17. August 2022

Voltaire-Netzwerk | Paris (Frankreich)



In Anlehnung an die Strategien Deutschlands während des Ersten Weltkriegs und der Vereinigten Staaten und der ukrainischen integralen Nationalisten während des Kalten Krieges haben die westlichen Länder ein Forum der freien Völker Russlands gegründet. Ziel ist es, den Zerfall der UdSSR zu verlängern, separatistische Bewegungen zu schaffen und schließlich die Unabhängigkeit von zwanzig Regionen des Landes zu proklamieren.

Das Deutsche Reich Wilhelms II. gegen das Russische Reich Nikolaus’ II.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, vor den Weltkriegen, war Mitteleuropa sehr instabil. Zwei Mächte standen sich in dieser großen Ebene gegenüber: im Westen das deutsche und das österreichisch-ungarische Reich, im Osten das russische Reich. Die Bevölkerung war aufgefordert, ihren Beschützer zu wählen, wohl wissend, dass die Grenzen mehrfach geändert worden waren und keine endgültig zu sein schien.

Das Russische Reich war mehrere Jahrhunderte lang blockiert gewesen und hatte seine Untertanen in Unwissenheit und völligem Elend zurückgelassen, während das Deutsche Reich zum wichtigsten wissenschaftlichen Zentrum der Welt geworden war und sich mit großer Geschwindigkeit entwickelte. Daher entschieden sich die meisten mitteleuropäischen Intellektuellen dafür, Deutschland zu unterstützen und nicht Russland.

Während des Ersten Weltkriegs starteten das deutsche und das österreichisch-ungarische Außenministerium eine gemeinsame Geheimoperation: die Gründung der Liga der Fremdvölker Rußlands (LFR) [1]. Sie rekrutierten viele hochrangige Intellektuelle, um sie zu leiten. Ihr Ziel war es, das Russische Reich durch die Schaffung separatistischer Bewegungen zu zerschlagen. Die Liga forderte die Vereinigten Staaten (die erst 1917 in den Krieg eintraten) auf, die versklavten Völker zu befreien.

Dmytro Dontsov, der spätere Begründer des “ukrainischen integralen Nationalismus” [2], unterstützte diese Bewegung und wurde sogar ihr Mitarbeiter. Er leitete schamlos die Berner Filiale und gab die Monatszeitschrift Bulletin des nationalités de Russie in französischer Sprache heraus.

Die Weltliga für Freiheit und Demokratie hielt ihren letzten Jahreskongress am 22. Januar 2022 in Taiwan ab.

Die Vereinigten Staaten gegen die Sowjetunion

Darüber hinaus organisierten das OSS und später die CIA am Ende des Zweiten Weltkriegs die Überführung antikommunistischer Führer von der Achse in die Dritte Welt und brachten sie in verschiedene Regierungen ein. Sie schufen eine Asiatische Antikommunistische Volksliga um den Chinesen Chiang Kai-shek, dann eine Welt-Antikommunistische Liga (WACL), mit Unterstützung des ehemaligen ukrainischen nationalistischen Ministerpräsidenten, des Nazis Jaroslaw Stetsko [3]. Diese Geheimorganisation, deren Hauptsitz sich immer noch in Taiwan befindet, wurde 1990 in Weltliga für Freiheit und Demokratie umbenannt.

Es ist kein Zufall, dass auf den Krieg in der Ukraine Provokationen in Taiwan folgen, sondern die logische Fortsetzung dieser Strategie. Die Liga wird immer vom taiwanesischen Geheimdienst finanziert und ihre Aktionen sind durch das Verteidigungsgeheimnis gedeckt.

Ukrainische integrale Nationalisten gegen die Russische Föderation

Der ukrainische integrale Nationalist Dmytro Jarosch gründete 2007 – also unter der Präsidentschaft von Viktor Juschtschenko – in Ternopol (Westukraine) eine “Anti-Imperialistische Front”, eine Organisation, die die Russische Föderation in die Luft sprengen sollte. Während sich die Anschläge der 1910er Jahre auf die Anziehungskraft des Deutschen Reiches und die des Kalten Krieges auf den Antikommunismus stützten, stützte sich diese dritte Operation auf Dschihadisten [4].

Der erste islamische Emir von Itschkeria (Tschetschenien), Doku Umarow, hätte daran teilnehmen sollen, aber er wurde weltweit gesucht und konnte nicht aus Russland ausreisen. Er sandte eine Unterstützungsbotschaft und wurde zum Ko-Vorsitzenden der Organisation gewählt. Zusätzlich zu den oben genannten wurde er zum Ko-Vorsitzenden der Organisation gewählt. Dschihadisten aus der Krim, Adygea, Dagestan, Inguschetien, Kabardino-Balkarien, Karatschajewo-Tscherkessien und Ossetien nahmen an dem Treffen teil.

Dmytro Jarosch und viele ukrainische integrale Nationalisten kämpften in Tschetschenien auf der Seite des Islamischen Emirats Itschkeria. Damals sprach die westliche Presse von einer nationalen Befreiungsbewegung und ignorierte die Einführung der Scharia durch Doku Umarow.

Das Forum Freier Völker Russlands hat diese Karte über die Zerschlagung der Russischen Föderation verbreitet.

Das Forum Freier Völker Russlands

Heute, da Donzows Werke zur Pflichtlektüre der 120.000 Soldaten der ukrainischen integralen nationalistischen Milizen gehören und Dmytro Jarosch zum Berater des Oberbefehlshabers der ukrainischen Armeen geworden ist, organisierte ein nicht genannter Sponsor – vermutlich der deutsche BND, die US-CIA und der ukrainische SBU – am 23. und 24. Juli 2022 in Prag ein Forum Freier Völker Russlands [5].

Es scheint, dass der SBU sich gegen eine Teilnahme sträubte und dass dies einer der Gründe war, die die USA dazu veranlassten, Präsident Volodymyr Zelenskyy die Entlassung seines Direktors zu empfehlen.

Der Begriff “Freie Völker” wird von ukrainischen integralen Nationalisten verwendet, darunter der ukrainische Wirtschaftswissenschaftler Lew Dobrianski. Dobriansky gründete zusammen mit Präsident Dwight Eisenhower und Jaroslaw Stetsko das Nationale Komitee für gefangene Nationen und half später bei der Gründung der Antikommunistischen Weltliga. Seine Tochter, Paula Dobriansky, spielte eine zentrale Rolle im Propagandaapparat des Außenministeriums und der Nachrichtenagentur Thomson Reuters. Während der Präsidentschaft von George W. Bush diente sie als Unterstaatssekretärin für globale Angelegenheiten. Präsident Donald Trump lehnte ihre Ernennung zur Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten ab.

Das Forum Freier Völker Russlands benutzt das Argument der Selbstbestimmung der Völker, um eine Teilung Russlands zu rechtfertigen. Als die UdSSR aufgelöst wurde, wurden fünfzehn separate Staaten frei, darunter die Russische Föderation. Die Idee ist, diese Teilung zu erweitern und dieses Mal zwanzig weitere Staaten zu schaffen. Dadurch würden nicht nur neue Staaten im Kaukasus entstehen, sondern auch die Landkarte Sibiriens, d. h. die Marschlande Chinas, völlig verändert.

Wenn es jedoch in einigen Regionen Russlands ein echtes Entwicklungsproblem gibt, so wird es durch die Schaffung neuer Kommunikationswege gelöst, zunächst in Ost-West-Richtung und seit zehn Jahren auch in Nord-Süd-Richtung. Die Völker, die der BND, die CIA und der SBU “befreien” wollen, haben nie den Wunsch geäußert, die Russische Föderation zu verlassen, mit Ausnahme von Tschetschenien, das jetzt in Frieden lebt.

Auch hier ist es kein Zufall, dass die russische Armee den Platz ihrer tschetschenischen Einheiten in ihrer speziellen Militäroperation gegen die ukrainischen “Nazis” im Donbass hervorhebt [ich bevorzuge den Begriff “ukrainische integrale Nationalisten”]. Auf diese Weise will sie daran erinnern, dass sie die Forderungen der Tschetschenen nach zwei schrecklichen Kriegen erfüllt hat. In ähnlicher Weise ruft der Präsident der Tschetschenischen Republik, Ramsan Kadyrow, sein Volk dazu auf, sich für die Übergriffe zu rächen, die in seinem Land von ukrainischen Integral-Nationalisten begangen wurden.

Am 15. August 2022 kündigte Präsident Wladimir Putin, der sich dieser westlichen Strategie sehr wohl bewusst ist, die Einberufung einer weltweiten Anti-Nazi-Konferenz in Moskau an. Übersetzt mit Deepl.com

Thierry Meyssan Politischer Berater, Präsident und Gründer des Réseau Voltaire (Voltaire-Netzwerk).

Jüngstes Werk auf Englisch – Before Our Very Eyes, Fake Wars and Big Lies: From 9/11 to Donald Trump, Progressive Press, 2019.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...