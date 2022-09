Die Wirtschaftskrise in Deutschland ist das Ergebnis einer bewussten Provokation durch die Vereinigten Staaten

https://weltexpress.info/die-wirtschaftskrise-in-deutschland-ist-das-ergebnis-einer-bewussten-provokation-durch-dieusa-die-amerikaner-liessen-die-deutsche-wirtschaft-zusammenbrechen-um-einenkonkurrenten-zu-vernichten/

Translated from German. Via Welt Express The economic crisis in Germany is the result of a deliberate provocation by the United States. The Americans brought down the German economy to remove a competitor. In any case, the material deserves attention. The sanctions imposed against Russia by the EU countries, after the start of a special…