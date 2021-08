Ein höchst informativer Artikel von Prof. Yakov Rivkin, dem Autor von “Im Namen der Thora- Die jüdische Opposition gegen den Zionismus”.



Die Wurzeln der afghanischen Tragödie

Von Yakov M. Rabkin



19.August 2021

Die unrühmliche amerikanische Intervention in Afghanistan wurde nicht durch die Anschläge auf amerikanischem Boden am 11. September 2001 ausgelöst. Sie begann 1979 und führte direkt zu diesen Anschlägen.

Während die Bilder von Leichen, die aus einem in Kabul startenden amerikanischen Flugzeug fallen, die Welt schockieren, weckt die Katastrophe in Afghanistan persönliche Erinnerungen. Einer meiner Kommilitonen an der Fakultät für Orientalistik der Universität Leningrad spezialisierte sich auf persische Philologie und wurde Dolmetscher für Paschtunisch, die Hauptsprache in Afghanistan. Er war so gut, dass er in den 1970er Jahren schließlich für den afghanischen König Zahir Shah dolmetschte.



Wenn mein Freund gelegentlich aus Kabul oder Moskau zurückkehrte, brachte er afghanische Souvenirs mit und erzählte mir von diesem Land und vermittelte mir das Bild einer traditionellen Gesellschaft, die sich auf dem Weg zur Modernisierung befand. Seine Eindrücke deckten sich mit Wochenschauen, die zeigten, wie junge Frauen in kurzen Ärmeln und Miniröcken in die Universität von Kabul strömten und wie neue Fabriken von sowjetisch ausgebildeten Ingenieuren gebaut wurden. Natürlich, so erzählte mir mein Freund, spiegelte dies das städtische Leben wider, während die ländlichen Gebiete, genau wie im sowjetischen Zentralasien, eher traditionell blieben. Die Modernisierung stieß wie üblich auf Widerstand, der jedoch meist passiv und nicht gewalttätig war.



Das änderte sich im Sommer 1979, als die Vereinigten Staaten damit begannen, Mudschaheddin zu bilden, zu bewaffnen und auszubilden, die sich der Modernisierung widersetzten. Die Initiative dazu ging von Präsident Carters nationalem Sicherheitsberater Zbigniew Brzezinski aus. Als Veteran des Kalten Krieges präsentierte er sie seinem Chef als Mittel zur Bekämpfung des kommunistischen Einflusses und – was noch wichtiger war – als Provokation, die eine sowjetische militärische Antwort auslösen könnte. Wie er 1998 in einem Interview zugab, war dies ein kaltschnäuziges Kalkül, um die Sowjets in ihr eigenes “Vietnam-Debakel” hineinzuziehen und zu verwickeln. Brzezinskis Plan ging auf, und einige Monate später marschierten sowjetische Truppen in Afghanistan ein.

Damit initiierten die Vereinigten Staaten die Gründung der späteren Taliban und Al-Qaida als Köder für die Sowjets. Die Bewaffnung islamistischer Kämpfer war als Provokation gedacht und wurde zu einer Provokation, die die sowjetische Militärintervention herbeiführte, und nicht zu einer Reaktion auf diese. Dies erschien damals als ein kluger amerikanischer Sieg gegen den kommunistischen Feind. An das Schicksal der Modernisierung in Afghanistan und die Zukunft der jungen Frauen, die eine Universitätskarriere anstreben, wurde nicht gedacht. Brzezinski verfolgte nur ein Ziel: Russland zu schwächen. Und in dem Interview von 1998, als die Sowjetunion aufgelöst war und Jelzins Russland geschwächt und gedemütigt dalag, sagte er, dass er es wieder tun würde, wenn er die Möglichkeit dazu hätte. Afghanistan wurde einfach als Schauplatz für die Unterminierung der Sowjetunion benutzt.

Die unrühmliche amerikanische Intervention in Afghanistan wurde nicht durch die Anschläge auf amerikanischem Boden am 11. September 2001 ausgelöst. Sie begann 1979 und führte direkt zu diesen Anschlägen. Millionen von afghanischen Flüchtlingen, Hunderttausende von Opfern, vor allem afghanische, aber auch sowjetische und NATO-Soldaten, und unglückliche Büroangestellte in den Zwillingstürmen sind der Preis für diese kluge Idee Brzezinskis. Er ist längst tot und begraben, aber die Hybris des außenpolitischen Abenteurertums der USA ist es nicht. Sie wird nicht nur von seinen Jüngern genährt, die heute in den Korridoren der Macht in Washington zu finden sind. Der militärisch-industrielle Komplex profitiert von dieser Hybris, egal wer der Sieger ist. Man muss kein Historiker oder Wirtschaftswissenschaftler sein, um zu erkennen, dass “ewige Kriege” den Waffenherstellern zugute kommen.

Modernisierung bedeutet nicht nur neue Gadgets. Sie bedeutet auch, dass rationale Analysen und Debatten bevorzugt werden. Es ist wichtig, die gesamte Reihe von Ereignissen zu verstehen, die zu diesen schrecklichen Bildern von Leichen, die vom Himmel fallen, geführt haben. Die Verantwortung für die afghanische Tragödie liegt ganz klar bei der Arroganz und Straflosigkeit der amerikanischen Außenpolitiker. Wenn sie morgen einen leichten Sieg erringen wollen, könnten sie in einem anderen Teil der Welt Gewalt entfachen. Aber wie man das verhindern kann, entzieht sich der Kenntnis eines Historikers. Übersetzt mit Deepl.com



– Yakov M. Rabkin ist Professor für Geschichte an der Universität von Montreal. Sein jüngstes Buch ist Demodernization: Eine Zukunft in der Vergangenheit.

