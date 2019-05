„Die Wurzeln des Nazismus ausreißen“! Von Arbeiterfotografie NRhZ

Inland

Gedenkkundgebung an der KZ-Gedenkstätte Bahrsplate, Bremen, 5. Mai 2019

„Die Wurzeln des Nazismus ausreißen!“

Von Arbeiterfotografie

Veranstaltet von der „Initiative Nordbremer Bürger gegen den Krieg“ und der Wegeinitiative „Leo und Hans“ fand am 5. Mai 2019 an der KZ-Gedenkstätte Bahrsplate in Bremen an der Weserstrandstraße aus Anlass der Befreiung von Faschismus und Krieg am 8./9. Mai 1945 eine Gedenkkundgebung statt. Die Mahninschrift lautet: „Auf der Bahrsplate befand sich in der Zeit des Faschismus ein Außenlager des Konzentrationslagers Neuengamme. Hier wurden Menschen gequält und ermordet. Die Opfer und Widerstandskämpfer mahnen uns: Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg.“ Es sprach u.a. der Bremer Landesvorsitzende der VVN/BdA, Raimund Gaebelein. Mit den Worten „Waren wir wirklich befreit? Diese Frage hat sich mir in den letzten 17 Jahren immer wieder gestellt.“ beginnt er seine Rede und endet mit: „Lasst uns verstärkt bunt und kreativ dem rechten Treiben entgegen wirken. Nie wieder Faschismus! Nie wieder Krieg! Dazu müssen wir die Wurzeln des Nazismus ausreißen.“ Er vergisst allerdings festzustellen, dass fast alle im Bundestag vertretenen Parteien als „rechts“ gelten müssen. Denn sie segnen das Führen von völkerrechtswidrigen Angriffskriegen ab oder erheben die Unterstützung eines rassistischen Apartheidstaates zur Staatsräson.

(Video: Georg Maria Vormschlag)

Online-Flyer Nr. 704 vom 08.05.2019

