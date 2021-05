Bild: A Palestinian man walks at the site where a tower building was destroyed in Israeli air strikes in Gaza City [Suhaib Salem/Reuters]



Diejenigen, die nach Blut dürsten

Von Gideon Levy

13.05.2021Jede “Runde” bringt ihre eigenen Blutdürstigen mit sich, bei jeder Runde kommen sie wie Mäuse aus ihren Löchern, nehmen ihre politisch-korrekten Masken ab, und ihr wahres Gesicht ist für alle sichtbar: Alles, was sie wollen, ist Blut zu sehen. Arabisches Blut, so viel wie möglich – Blut, je mehr desto besser – Blut, Hauptsache, es wird arabisches Blut vergossen. Wohntürme stürzen in Gaza wie Kartenhäuser ein, und zerstörte Welten darunter sind für sie ein milder Scherz. Sie wollen Blut sehen, nicht nur Ruinen, Angst und Zerstörung.

Dutzende von Toten in den ersten 24 Stunden, etwa die Hälfte davon Frauen und Kinder, sind nichts für sie. Sie wollen viel mehr Blut. Bis Flüsse von Blut Gaza überschwemmen, und damit auch Lod, wenn möglich, wird ihr Appetit nur teilweise gestillt sein. Bis die Palästinenser auf die Knie gehen, sich vor Israel verneigen und sich ihm bedingungslos ergeben, für immer – sie werden nicht zufrieden sein. Sie wollen ein Siegesfoto, den Sieg der Lüge, den sie so sehr begehren, und das wird nie erreicht werden.

Diejenigen, die nach Blut dürsten, teilen sich in zwei Gruppen: die Sicherheitsfanatiker und die Rassisten. Sie überschwemmen die Fernseh- und Radiostudios und die sozialen Netzwerke mit Großaufgeboten, Generälen, Kommentatoren, Experten – in Kriegszeiten gibt es keine anderen Wortführer – und alles stachelt zu immer mehr von dieser Sache, dem Krieg, an, egal warum, egal zu welchem Zweck. Die Hauptsache ist, dass wir ihr Blut trinken werden.

Die Sicherheitsfanatiker wollen so viel Krieg wie möglich, weil sie in ihrem Herzen Kriege mögen, das sind ihre stärksten Erinnerungen. Ein Krieg, der für sie nie genug ist, nur um sie zu treffen, um zu beweisen, dass wir stark sind. All die Kriege in Gaza und im Libanon, die nichts gebracht haben, haben ihnen auch nichts beigebracht. Sie bleiben bei ihren Waffen. Hätten wir damals nur auf sie gehört, dann hätte es Zehntausende von Toten gegeben, und erst dann wäre der gewünschte Sieg erreicht worden, der nie erreicht werden wird.

Wie eine Fata Morgana in der Wüste nähern sie sich dem Sieg, und er entfernt sich von ihnen. Er wird niemals mit Gewalt errungen werden. Da wir ihnen nicht zugehört haben, versuchen sie es erneut. Zuzuschlagen und zu zertrümmern, eine lächerliche Karikatur aus dem Munde derer, die einmal Generäle waren, oder derer, die davon träumten, Generäle zu sein und es nicht wurden.

Der staatsmännische Journalist Danny Kushmaro, der normalerweise nicht seine Meinung über irgendetwas preisgibt, fragt unschuldig: “Warum hat Yihya Sinwar [Hamas-Führer im Gaza-Streifen] immer noch ein Haus?” Wenn die Leute nur auf die Stimme des Mannes auf dem Motorrad hören würden, dann hätte Sinwar kein Zuhause mehr, keine Frau, keine Kinder, keine Nachbarn, wie alle seine verstorbenen Vorgänger, und dann würden wir gewinnen.

Natürlich würden wir gewinnen. Vom Journalisten Nahum Barnea (“hart zuschlagen, mit Gewalt”) bis zu Roni Daniel (“Hören wir auf, uns von irgendeinem Anblick beeindrucken zu lassen”) und Amir Buhbut (“So kann man keinen harten, schmerzhaften Schlag landen”), jeder kann Soldat sein, sie alle wollen nur mehr und mehr Kampfhandlungen von Männern, die nie weinen, nicht einmal nachts. Sie sitzen auf den Hügeln rund um Gaza wie ein Chor von Cheerleadern und jubeln den Kräften zu, die Zivilisten und Kämpfer in dem eingepferchten Ghetto töten werden, gebt ihnen einfach immer mehr.

Die zweite Gruppe sind die Rassisten. “Zwei Araber wurden in Lod durch eine von der Hamas abgefeuerte Rakete getötet. Ich nenne das poetische Gerechtigkeit. … Schade, dass es nur zwei waren”, twitterte der Journalist Shimon Riklin am Mittwoch über die Tötung von zwei Israelis, einem Vater und seiner Tochter. “Warum reduzieren sie den Strom in Gaza nicht auf 10 Prozent? Lasst sie im Dunkeln sitzen und leiden. Lasst sie in der Hitze stehen und leiden, und ganz allgemein lasst sie leiden.”

Riklin hat ein Ziel, das nicht nur ein verachtenswertes Kriegsverbrechen ist, sondern auch sinnlos. Ben Caspit hingegen ist vermutlich ein zentristischer Journalist, und er schrie den Imam von Lod an: “Wir müssen Sie wirklich hart treffen und Ihnen zeigen, wer hier der Boss ist, und Ihnen zeigen, dass man in Israel nichts verbrennt, was Juden gehört.”

Das herrische, hässliche Gesicht wird entblößt. Wer hier der Boss ist, man verbrennt nicht, was den Juden gehört. Man weckt sie auch nicht mitten in der Nacht mit Sirenen auf.

Der jüdische Staat, der 2.000-jährige Traum. Lasst die IDF schon gewinnen. Übersetzt mit Deepl.com